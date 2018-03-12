Новости по теме Евгений Примаков

Известные политики, ученые и общественные деятели пришли проститься с экс-премьером РФ и бывшим главой МИД Евгением Примаковым, который скончался в пятницу на 86-м году жизни. Церемония прощания состоялась в колонном зале Дома союзов.
Скончался экс-премьер, бывший глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Евгений Примаков.
Факт кончины Евгения Примакова РИА Новости подтвердил его внук. "Да, это правда. Это сегодня произошло", - сказал Евгений Сандро.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.