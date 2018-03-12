Новости по теме Ираклий Хинтба

Очередной доклад МИД Грузии о ситуации в сфере защиты прав человека в Абхазии и Южной Осетии лежит не в правовой плоскости, а в сугубо политической, отметил Ираклий Хинтба.
Бездоказательность обвинений одесского губернатора Михаила Саакашвили в адрес Инала Ардзинба очевидна, заявил Ираклий Хинтба.
8 декабря мультимедийный информационный хаб Sputnik Абхазия отметил год со дня образования.
Начальник Экспертного управления администрации президента Абхазии Ираклий Хинтба прокомментировал Sputnik заявление Михаила Саакашвили о якобы объявлении Инала Ардзинба в международный розыск.
7 октября завершился 33 раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
Начальник экспертного управления президента Абхазии Ираклий Хинтба прокомментировал параметры доходной части, заложенные в проект государственного бюджета республики на 2016 год.
Начальник экспертного управления президента Абхазии Ираклий Хинтба рассказал Sputnik об августовских событиях 2008 года и событиях, последовавших за ними.
Начальник экспертного управления Администрации президента Ираклий Хинтба высказал свое мнение в отношении обвинения Михаила Саакашвили в адрес Инала Ардзинба.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил Кабинету Министров разработать предложения по сокращению штатов во всех государственных учреждениях минимум на 15%.
Начальник Экспертного управления Администрации президента Абхазии Ираклий Хинтба прокомментировал заявление ПАСЕ о создании подкомитета по замороженным конфликтам.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации встретился со спецпредставителем Европейского союза по Южному Кавказу Гербертом Зальбером.
Начальник Экспертного управления Администрации президента Абхазии Ираклий Хинтба прокомментировал XXXI раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, проходивший 17-18 марта 2015 года.
Начальник Экспертного управления Администрации президента Абхазии Ираклий Хинтба прокомментировал итоги XXXI раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
На ремонт Гудаутской средней школы № 3 и Лыхненской школы будут выделены 154 миллиона рублей, сообщил президент на встрече с жителями Гудаутского района.
Начальник Экспертного управления Администрации президента Абхазии Ираклий Хинтба прокомментировал заявление спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе о том, что Грузия готова обсуждать с Абхазией вопросы экономического и гуманитарного характера.
Начальник Экспертного управления Администрации президента Абхазии Ираклий Хинтба прокомментировал обращение НАТО об отзыве признания Абхазии и Южной Осетии Российской Федерацией.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.