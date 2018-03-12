Новости по теме Келешбей Чачба

21 августа завершилась археологическая практика студентов исторического факультета АГУ. За время раскопок участники обнаружили погребение раннехристианского времени и фрагмент надмогильного сооружения предположительно владетельного князя Абхазии конца ХVIII-начала XIX Келешбея Чачба, убитого в 1808 году.