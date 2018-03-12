Новости по теме Владимир Высоцкий (автор песен)

37 лет назад в жаркой олимпийской Москве ушел из жизни Владимир Высоцкий. Sputnik собрал малоизвестные факты из жизни знаменитого поэта.
Со дня смерти легендарного поэта, автора и исполнителя песен, актера Владимира Высоцкого прошло 37 лет. В день его памяти Sputnik Абхазия подготовил материал, рассказывающий о связи певца с Абхазией.
Маргарита Селиванова, присутствовавшая на концерте Владимира Высоцкого в СФТИ Абхазии в 1972 году, в год 35-летия со дня смерти певца поделилась воспоминаниями и впечатлениями о концерте. Беседовал Бадрак Авидзба.
Со дня смерти знаменитого поэта, автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого прошло 35 лет.
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