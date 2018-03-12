Новости по теме Владимир Высоцкий (автор песен)

Маргарита Селиванова, присутствовавшая на концерте Владимира Высоцкого в СФТИ Абхазии в 1972 году, в год 35-летия со дня смерти певца поделилась воспоминаниями и впечатлениями о концерте. Беседовал Бадрак Авидзба.