Новости по теме Договор между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве

Соглашение о создании Объединенной группировки войск Абхазии и России подписал министр обороны Абхазии 26 ноября 2015 года.
Пленарное заседание межправительственной комиссии состоялось в пятницу 29 апреля.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о ратификации соглашений с Абхазией и Южной Осетией по оказанию медицинской помощи военнослужащим
Президент Абхазии Рауль Хаджимба по итогам рабочей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, состоявшейся 18 февраля, рассказал журналистам о целях поездки в Москву.
В ходе визита в Россию президент Абхазии намерен обсудить ход реализации Договора о союзничестве и партнерстве, который вступил в силу 5 марта 2015 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Абхазии взаимосвязаны внешние и внутренние угрозы, поэтому без комплексного усиления оборонной, пограничной и правоохранительной деятельности успешное развитие республики и даже открытие границы с РФ – весьма проблематичны, считает обозреватель Александр Хроленко.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
Соглашение между двумя странами о пенсионном обеспечении постоянно проживающих в Абхазии россиян вступило в силу после обмена ратификационными грамотами.
Кабинет Министров Абхазии 15 января издал распоряжение, ограничивающее экономическую и общественно-политическую активность Турции в Абхазии.
Блок оппозиционных сил Абхазии прокомментировал распоряжение правительства Республики Абхазия о присоединении к санкциям против Турции во вторник 12 января.
Кабинет Министров Абхазии в понедельник 11 января издал распоряжение, которым утвердил список ограничений экономической и общественно-политической активности Турции в Абхазии.
Помощник президента России Владислав Сурков рассказал, какие меры, следует предпринять Абхазии для ограничения политического и экономического присутствия Турции в Абхазии.
Обсуждая меры по ограничению политического и экономического присутствия Турции в Абхазии, Россия учитывает многовековые отношения абхазского народа со своей диаспорой в Турции, отметил помощник президента России Владислав Сурков.
С 2016 года начнется повышение пенсий граждан России, проживающих в Абхазии, сообщил помощник президента России Владислав Сурков.
Помощник президента России Владислав Сурков посетил Абхазию с официальным визитом во вторник 29 декабря.
В ближайшее время Россия и Абхазия переходят к новому этапу взаимодействия. 29 декабря состоится визит помощника президента РФ Владислава Суркова в Республику Абхазию, в ходе которого он встретится с президентом страны Раулем Хаджимба, сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
В рамках текущей финансовой помощи на 1 декабря 2015 года республике перечислено более 1,9 миллиарда рублей, что составляет около 87% годового лимита, сообщил вице-премьер РФ Александр Хлопонин.
Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об Объединенной группировке войск на заседании в пятницу 18 декабря.
В рамках сотрудничества предусмотрено как медицинское обслуживание жителей Абхазии, так и возможность повышения квалификации и обучения абхазских медработников, отметил гендиректор Евгений Шляхто.
Заседание Кабинета Министров Абхазии состоялось во вторник 15 декабря.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.