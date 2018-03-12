Новости по теме Россия

Со дня смерти легендарного поэта, автора и исполнителя песен, актера Владимира Высоцкого прошло 37 лет. В день его памяти Sputnik Абхазия подготовил материал, рассказывающий о связи певца с Абхазией.
Военнослужащие ЮВО в ходе учений на полигоне в Нагвалоу проделали проходы в минно-взрывных заграждениях условного противника общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, информирует пресс-служба ЮВО.
В субботу 4 марта состоялось первое выступление первого отборочного тура участницы из Абхазии в рамках международного вокального конкурса "Ты супер!"
Абхазию на проекте "Ты супер!" представляет 11-летняя Валерия Адлейба, воспитанница Очамчырской школы-интерната.
Участница проекта "Ты супер!" из Абхазии Валерия Адлейба впервые побывала на Красной площади и встретилась с Чрезвычайным и полномочным послом Абхазии в России Игорем Ахба.
Традиционный благотворительный праздник по случаю Масленицы прошел в посольстве России в Вашингтоне.
Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели полевой лагерный сбор на полигоне Нагвалоу.
Прямая трансляция со старта международного вокального конкурса "Ты супер!" - совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik.
Остались считанные дни до запуска совместного проекта телеканала НТВ и информационного агентства и радио Sputnik "Ты супер!". Поделиться своими впечатлениями и эмоциями из Москвы вышла с нами на связь участница от Абхазии, воспитанница Очамчырской школы-интерната Валерия Адлейба.
Продолжаются съемки музыкального конкурса "Ты супер!", в котором принимают участие талантливые воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных или опекунских семей.
О создании системы гражданских и политических институтов, гарантирующих иностранным инвесторам в Абхазии жесткое соблюдение закона, рассуждает заместитель генерального директора Института ЕАЭС Сергей Беляков.
Худрук абхазской студии Театрального института имени Бориса Щукина рассказала радио Sputnik Абхазия об исполнительском вечере, о своих студентах и о планах на будущее.
Водитель внедорожника Hummer, ездивший по газону на территории МГУ им. М.В. Ломоносова, сам явился в полицию, и впоследствии суд арестовал его на 14 суток
Администрация города Сочи сообщает, что из-за сильных дождей и угрозы подъема воды в реках объявлено штормовое предупреждение.
Трамп, еще будучи кандидатом в президенты, пообещал в случае своего избрания рассмотреть вопрос признания российского статуса Крыма.
К комплексной проверке российской военной базы, дислоцированной в Республике Абхазия, приступили военные инспекторы объединенного стратегического командования Южного военного округа.
О новых рубежах и задачах, которые абхазские и российские деловые круги должны решить, двигаясь к следующему, восьмому по счету совместному форуму, рассуждает заместитель генерального директора Института ЕАЭС Сергей Беляков.
Администрации избранного президента США Дональда Трампа нужны люди, которые верят в потенциал российско-американских отношений и разделяют его взгляды о необходимости восстановления связей с Москвой, заявил советник Трампа Картер Пейдж.
Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 70-летним юбилеем.
О гласных и негласных правилах, которых нужно придерживаться россиянам, желающим заниматься бизнесом в Абхазии рассуждает колумнист Sputnik Андрей Сердечнов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.