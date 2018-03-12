Новости по теме Россия

Остались считанные дни до запуска совместного проекта телеканала НТВ и информационного агентства и радио Sputnik "Ты супер!". Поделиться своими впечатлениями и эмоциями из Москвы вышла с нами на связь участница от Абхазии, воспитанница Очамчырской школы-интерната Валерия Адлейба.