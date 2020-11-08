Алиев заявил о взятии под контроль города Шуши в Карабахе

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании боевых действий. В обеих странах объявлено военное положение.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу на Гостелеканале АЗТВ заявил, что Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль город Шуши в Карабахе, об этом сообщает РИА Новости.

"Город Шуши освобожден от оккупации", - заявил Алиев.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании боевых действий. В обеих странах объявлено военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и обязаться начать переговоры без предварительных условий.

9 октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 8:00 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С

1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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