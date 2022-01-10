https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/nato-vstaet-plechom-k-plechu-protiv-russkoy-geopoliticheskoy-ekspansii-1037089652.html

НАТО встает плечом к плечу против "русской геополитической экспансии"

НАТО встает плечом к плечу против "русской геополитической экспансии"

Стартующие сегодня в Женеве российско-американские переговоры были предварены "консультациями с союзниками по НАТО", Вашингтон таким вот образом — "нас много... 10.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-10T12:30+0300

2022-01-10T12:30+0300

2022-01-10T18:01+0300

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Попытка выдать за новое хорошо забытое старое способна вызвать у России лишь усмешку, как и уровень дебатов глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в Североатлантический альянс, которые также не принесли сюрпризов для Москвы, пишет Елена Караева для РИА Новости.Натовцы успели повторить сверхдревние мантры про "агрессивное поведение России", "имперские замашки" и "интенции жить по чертежам ялтинских договоренностей".Особенно доставляет, конечно, инвектива по адресу Ялтинской конференции и ее итогов. И особенно когда в заявлениях рядом с неприятием "ялтинской схемы" ставят Украину.Отрицаемые сегодня итоги Ялтинской конференции распространились не только на дипломатию, но и на экономику, и политику. Мир — нравится это сегодня чиновникам в штаб-квартире НАТО или не нравится — относительно гарантированно и в безопасности прожил много десятилетий. Кризисы возникавшие разрешались, и если идеологическое противостояние двух систем и двух мировоззрений шло полным ходом, в открытый военный конфликт, тем более в Европе, оно не переходило.Все изменилось в момент, когда с высоких трибун сообщили, что "Ялта" мертва" и что отныне взамен зафиксированным в подписанных в Крыму документах итогов будет применяться "новое мышление".Согласно этой геополитической парадигме, соперников больше нет, Россия готова принять в братские объятия всех тех, кто считал ее своим врагом.Как и Россию готовы были принять бывшие враги. При одном условии: наша страна должна была отказаться от собственной внешней политики, от прочного государственного суверенитета и от защиты своих интересов, как было тогда принято выражаться, "на международной арене".Спустя несколько месяцев после марша русских десантников в приштинский аэропорт политическое решение о сдерживании России приобрело и юридическую форму — Североатлантический альянс согласованно ввел этап кандидатства в НАТО.Кандидатство позволяло и позволяет в военно-политический альянс входить, формально не будучи членом.Как такое возможно?А вот как.НАТО помогает создавать и финансирует программы национальной обороны, в рамках которых осуществляется и обучение армейского персонала, и снабжение военной техникой. Эти программы позволяют также присутствие в рядах вооруженных сил той или иной страны военных инструкторов и наблюдателей. Кроме того, подобные программы иногда разрешают доступ к части разведданных, полученных альянсом, и использование данной информации, словом, позволяют удовлетворить практически любой военный каприз страны-члена за бюджет НАТО.Как только открывается дорога кандидатства, так жди всплеска агрессии. Жители Цхинвала это почувствовали на себе первыми: Грузия стала кандидатом на вступление в НАТО в апреле 2008-го, и ровно через четыре месяца, решив поиграть военной мускулатурой, напала на российских миротворцев, размещенных в Южной Осетии.Решив сломать — в буквальном смысле слова — ялтинские договоренности, наши западные партнеры и коллеги, как сегодня уже понятно, не ожидали, что этот первый ход приведет к лавине ошибочных решений. Они недооценили, во-первых, то, насколько крепка в России память о том, кто на нее нападал, хотя это было сравнительно давно, во-вторых, НАТО просчиталась и в том, насколько Россия может быть "сговорчивее" перед лицом прямых угроз ее безопасности и самому ее существованию.Россия не согласна на то, чтобы подлетное время к ее столице сократилось бы кратно. Она также не готова и не будет готова никогда, чтобы с ней разговаривали в ультимативном тоне, да еще приставив пистолет к виску.И на все эти попытки угрожать были даны совершенно исчерпывающие и абсолютно прозрачные ответы. В спокойном тоне.Проведшие несколько часов вместе почти три десятка министров иностранных дел стран альянса выслушали шефа американской дипломатии Блинкена, который им разъяснил про "русскую геополитическую экспансию", приступив к прениям, послушно рассказали, как уже им — из Парижа, который в свое время был спасен русскими военными, и из Берлина, который был освобожден, и тоже русскими солдатами, — видится "русская угроза".Европейцы, в отличие от России, страдающие очень короткой памятью, повторили старый набор пропагандистских клише, включив в него даже "русский след, когда речь идет о выборах". Казалось бы, где имение, а где наводнение, но чтобы страшилка была еще "более страшной", и это тоже сойдет.Такая риторика на самом деле — практически с нулевым результатом, поскольку о России обычные здравомыслящие европейцы как отзывались, так и отзываются и с теплом, и симпатией, — гораздо больше говорит о самих ораторах.Это они, не мы, постоянно упоминавшие "новое мышление", выходя на трибуны, в задней комнате в то же самое время уламывали бывшие страны советского блока войти в альянс, это они, не мы, декларировавшие "общечеловеческие ценности", бесстрастно наблюдали за расстрелами и гибелью мирного населения — что на Балканах, что на территории постсоветского пространства, и это они, не мы, щебеча о "партнерстве равных", втягивали в свою орбиту интересов агрессивных авантюристов, заставляя уже тех и нападать, и убивать.Как они забыли и собственную историю, те, кто сегодня входит в Североатлантический альянс, запамятовали, что брань на воротах не виснет и что это именно Россия, а совсем не американцы, и уж тем более не европейцы, спасали их уже и в XXI веке — в соответствии с настоящим новым мышлением от настоящих новых угроз.Солидарно подставляя плечи и протягивая руку помощи там, где Европа увязала, вытягивая и страны, и порой континент из крови, боли, насилия и ужаса.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/koshkin-o-veroyatnosti-vkhozhdeniya-gruzii-i-ukrainy-v-nato-1037027715.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/zakharova-nazvala-glavnye-temy-na-peregovorakh-s-nato-po-bezopasnosti-1036916867.html

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

политика, мнение, россия, нато, колумнисты