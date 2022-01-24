https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/kaliningrad--kinzhal-mezhdu-lopatok-nato-kak-ego-neytralizovat-1037274340.html

Калининград – кинжал между лопаток НАТО: как его "нейтрализовать"

Калининград – кинжал между лопаток НАТО: как его "нейтрализовать"

О напряженной геополитической ситуации в мире на фоне продвижения НАТО на восток рассуждает военный аналитик Александр Хроленко. 24.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-24T21:26+0300

2022-01-24T21:26+0300

2022-01-24T21:26+0300

в мире

аналитика

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Агрессивные планы США и НАТО в Восточной Европе разбиваются о неприступную стену российской обороноспособности. Вашингтон и Брюссель выпадают из современной реальности.Политика Запада в отношении Российской Федерации ведет "партнеров" к геополитическому самоубийству.Вместо предложенного Москвой конструктивного и структурированного плана укрепления глобальной безопасности на принципах равноправия сторон, американцы и их европейские партнеры разрабатывают оторванные от реальности варианты военного подавления России на широком фронте от Балтийского до Черного моря. Будто бы гипотетическое поражение РФ в войне не означает автоматического уничтожения Соединенных Штатов и других стран НАТО.Напомню параметры неизбежности – пункт 17 Основ государственной политики (стратегии) ядерного сдерживания: "РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Решение о применении ядерного оружия принимается президентом РФ". Совершенно "недемократично", зато оперативно и эффективно.Казалось бы, в сложившейся ситуации гарантированного поражения в любой войне с Россией западные стратеги и политики должны мирно сделать шаг назад – в безопасный ареал обитания НАТО до 1997 года, и заняться поиском мирных решений. Однако что-то не позволяет реагировать адекватно.Получив пинка от афганских талибов в августе 2021 года, США сегодня стремятся "отыграться" в Восточной Европе, мобилизуют силы и средства сателлитов и лимитрофов для войны с Россией – высокотехнологичной, ядерной сверхдержавой.Американские аналитики генерируют планы "нейтрализации" Калининграда войсками Литвы и Польши. Варшава и Вильнюс не готовы героически сражаться и умирать за интересы Вашингтона. Предпочитают помогать воинственными заявлениями и легким вооружением американского производства – на "украинском фронте", не вступая в прямое военное противостояние с Москвой и Минском. В свою очередь немощный киевский режим надеется втянуть в войну с Россией американцев и западных европейцев.Подобная клоунада опасна, и может привести к гибели миллионов людей в Северной Америке и Европе."Невиданные возможности"В сопредельной с российской Калининградской областью Литве 19 – 21 января работала группа иностранных экспертов НАТО. Старшие партнеры оценили прогресс национальной системы обороны, и подчеркнули важность увеличения военных затрат Литвы до уровня "более 2 процентов ВВП". Министр обороны Арвидас Анушаускас резюмировал: "Литва значительно укрепила вооруженные силы… Наши военные отвечают высоким требованиям НАТО. Закупки современного вооружения дали им невиданные ранее возможности".В действительности Литва всего лишь продолжает расширять и развивать свои учебные полигоны, чтобы обеспечить наилучшие условия для союзных (иностранных) войск. "Невиданные возможности" вооруженных сил без единого танка, ракетного корабля или ударного самолета – явное преувеличение. В мировом рейтинге военной мощи Литва занимает 85 место из 140.На восточном фланге НАТО национальные вооруженные силы (16 тысяч бойцов) неспособны самостоятельно решать серьезные боевые задачи. Атаковать Калининградскую область такими силами Литва технологически неспособна, даже при поддержке войска польского. Любая попытка будет подавлена Россией в первые же часы, военная инфраструктура страны-агрессора – методично уничтожена с воздуха, по "грузинскому" сценарию 2008 года.Никто не поможет.Британские и французские подразделения в Эстонии находятся на расстоянии марш-броска от Санкт-Петербурга, но в ситуации вооруженного конфликта передовые подразделения иностранных войск разбегутся первыми (балтийский Дюнкерк).Калининград подобен ножу, воткнутому между лопаток НАТО. Здесь создана глубоко эшелонированная, плотная система ПВО, дислоцируются Балтийский флот (ракетные корабли и подводные лодки, морская авиация и танковый полк),могущественные ракетные бригады, полки ударной авиации, армейский корпус.Соединенным Штатам и их союзникам не дано изменить соотношение сил в Балтийском регионе вероятным размещением ЗРК Patriot, танков M1 Abrams и "невидимок" F-35 (высокая эффективность этих вооружений ни разу не доказана в боевых условиях). В Берлине, Стокгольме и Хельсинки это хорошо понимают: немцы не спешат на войну с Россией и не готовы поставлять оружие на Украину, шведы и финны не намерены вступать в НАТО (хотя в эту западню американцы настойчиво приглашают).Вербально воинственная Варшава колеблется, поскольку "все побережье России надежно защищено ракетными бригадами", а российские ударные корабли и самолеты оперативно (высокоточно) уничтожат любого противника в Европе.В Балтийском регионе НАТО без тяжелых последствий может лишь имитировать военную активность (учения, патрулирование, дежурное камлание), но и этот "танец с саблями" становится табуированным. Несмотря на искусственную панику относительно "российского вторжения", Пентагон так и не получил "конкретных запросов" от союзников на увеличение военного присутствия США в Европе.Россия принудит "партнеров" к мируМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 января заявил, что иностранные военные контингенты НАТО обязаны покинуть Болгарию и Румынию. Этот ясный сигнал (алгоритм безопасности)в полной мере относится и к странам Балтии, и к остальным девяти государствам, принятым в альянс после 1996 года (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Албания, Хорватия, Черногория, Северная Македония).Заметим, Россия не претендует на суверенитет, территорию стран постсоветского пространства, и беспокоится лишь о равной, неделимой для всех (включая США) безопасности. И когда Der Spiegel сообщает о вероятном нанесении Россией ударов по широкому фронту НАТО, необходимо понимать: подобная реакция может быть лишь ответом на прямую или гибридную агрессию США и альянса.Технологический потенциали степень боеготовности Вооруженных сил РФ позволяют наносить удары и по фронту, и на большую глубину. К примеру, ВМФ и ВКС России готовятся к практическим ракетным пускам и бомбометанию вблизи Великобритании и Ирландии – маневры состоятся в начале февраля, в 240 км к юго-западу от побережья графства Корк.На этом фоне министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил британского коллегу Бена Уоллеса в Москву для обсуждения актуальных проблем безопасности.Россия объявила о проведении в январе – феврале крупномасштабных учений в Мировом океане, с участием всех своих флотов, флотилий – более 140 боевых кораблей и субмарин. Никто не знает, сколько у России возможностей для дипломатического убеждения и военного принуждения "партнеров" к миру, однако в Кремле слов на ветер не бросают.Проект мирного договора на российских условиях –осознанная необходимость и технологическая возможность так или иначе достичь поставленной цели, невзирая на сопротивление США и НАТО.Военно-политическую многоходовку РФ делает более эффективной помощь союзников. Так, накануне совместных учений "Союзная решимость-2022" Беларусь размещает на своей территории значительное количество российских войск и вооружений – за минувшую неделю прибыли 33 эшелона.Минск становится "вторым кинжалом" в сердце НАТО – в РБ прибывают дивизионы ЗРС С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С", ОТРК "Искандер-М", перелетают 12 тяжелых истребителей Су-35С.Легенда учений – совместное отражение внешней агрессии.Практические действия войск 10 – 20 февраля охватят полигоны Домановский, Обуз-Лесновский, Гожский, Брестский, Осиповичский, и аэродромы Барановичи, Мачулищи, Лунинец, Лида. И это честная демонстрация тотального военного превосходства на Европейском ТВД монолитного Союзного государства над разобщенной и разношерстной "командой" НАТО.Опции взаимодействия с союзными государствами вблизи материковой территории США – отдельная тема, однако утечки информации о военных базах РФ в Венесуэле и базирования атомных субмарин ВМФ России на Кубе выглядят неслучайными.В условиях глобальной турбулентности американцы стремятся затянуть переговоры по безопасности в Вене, и подменить их содержание. Издание Atlantico делает печальный прогноз: "Запад под американским руководством… непоправимо движется к геополитическому самоубийству. Его отрицание исторических и географических реалий и его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться только против него самого". Сложно к этому что-либо добавить.Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов 23 января заявил, что Россия не будет бесконечно ждать ответов от США и НАТО на свои предложения по безопасности, а если Запад проигнорирует требования Москвы, то Россия защитит свою безопасность в Европе другими средствами, последствия которых "на своей шее почувствуют и американцы, и европейцы".Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул: если Москва будет разочарована ответом Запада по гарантиям безопасности, ей придется принять серьезные политические решения. И это не фигуры речи.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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