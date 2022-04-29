О политике, суверенитете и детстве: Захарова пообщалась с абхазскими СМИ

Захарова ответила на вопросы об абхазо-российских отношениях, имидже Абхазии в российских СМИ, работе пресс-службы российского МИДа в современных условиях и личных воспоминаниях о республике.На каком этапе находятся абхазо-российские отношения? Как Россия отнеслась к решению президента Абхазии о признании независимости ДНР и ЛНР?Мария Захарова отметила, что отношения России и Абхазии развиваются динамично, и сейчас МИД особенно активно приступил к их реализации.Признание независимости ДНР и ЛНР Абхазией – суверенное право государства, считает Захарова.По инициативе сопредседателей от ООН и ОБСЕ Женевские дискуссии были поставлены на паузу. Как это повлияет на ситуацию в отношениях между Грузией и Абхазией?Как считает Мария Захарова, подобная инициатива – часть культуры отмены, доминирующей на Западе, когда происходит навязывание идеологии, и все, кто ее не поддерживает, "вычеркнуты из процесса"."На мой взгляд, это по-детски наивно и жестоко в отношении крушении всех высоких западных идеалов. Как ребенок закрывает лицо руками и говорит "я в домике". Есть человек, страна, философия, иные точки зрения, а коллективный Запад говорит "я в домике" и считает, что кого-то отменил. В основе этого - антигуманизм, жестокость и намеренное разжигание", – отметила она.Дипломат подчеркнула, что подобное поведение – жестокость по отношению к собственной идеологии, к которой Запад стремился столетиями."Под знаменами толерантности, свободы слова и плюрализма все свернулось в неприятие ничего, что не вписывается в собственное представление о мире", – сказала она.Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба добавил, что уже много лет Грузия и коллективный Запад саботируют подписание соглашения о неприменении силы."Наша цель на Женевских дискуссиях – подписание соглашения о неприменении силы, признание суверенитета Абхазии со стороны Грузии. Какая цель у Грузии в Женевских дискуссиях? Такой вопрос я хотел бы задать. Мы понимаем, что Грузия делает на дискуссиях, и это нас очень разочаровывает", – сказал он.Как улучшить имидж Абхазии в российских СМИ?По словам Марии Захаровой, в современных информационных реалиях хорошие новости "плохо продаются". Для борьбы с этим нужно работать на внутриполитическом фронте, так как решение внутригосударственных проблем позволяет доносить информацию в правильном русле.Захарова отметила, что в Абхазии есть все возможности формировать позитивный образ страны, используя историю, культуру, природу и туристический потенциал."Я знаю огромное количество людей, граждан России и других стран, который любят вашу страну и приезжают отдыхать, делают это с любовью", – сказала она.Будет ли решен вопрос с ежегодными заторами на абхазо-российской границе в летний курортный сезон?Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства пообещала, что уточнит этот вопрос у профильных органов.По словам министра иностранных дел Инала Ардзинба, этот вопрос активно обсуждается с членами Госдумы и других ведомств.Воспоминания об АбхазииМария Захарова призналась, что "практически выросла" в Абхазии, так как ее родители часто приезжали в страну на отдых.Что изменилось в работе пресс-службы Министерства иностранных дел России после начала специальной военной операции на Украине?По словам Марии Захаровой, МИД России работает в режиме информационной агрессии извне и ее отражения уже давно."Многие процессы были скрыты от общественности и проходили не так очевидно, но мы с этим сталкивались ежечасно. В этом смысле ничего нового не случилось. Мы постоянно переживали различные фазы кризисов, но они были скрыты", – добавила она.Насколько реальны перспективы возобновления российско-грузинского диалога?Россия относится к Грузии как к суверенному государству, на которое в разные времена оказывалось давление со стороны Запада, сказала Захарова."Грузия сейчас исходит из своей суверенной политики, формирует ее. Мне кажется, что это проявление истинного суверенитета у каждой страны на сегодняшний день", – добавила она.Захарова напомнила, что между государствами отсутствуют дипломатические отношения, так как они были разорваны Грузией в 2008 году. Она подчеркнула, что, несмотря на распространенную информацию, что Россия ввела визовый режим с Грузией после 2008 года, это было сделано не по политическим соображениям, а из-за ситуации на Северном Кавказе и обеспечения безопасности России.Мария Захарова полагает, что отношения между странами должны развиваться, так как их связывает общая история, культура и человеческое общение.
"Абхазия прошла очень непростой, трагический путь. Есть собственный опыт и понимание того, что происходит в регионе, как жили ДНР и ЛНР восемь лет, что к этому привело и на чем основывается позиция России", – добавила она.
Видеоконференция официального представителя МИД России Марии Захаровой с журналистами абхазских средств массовой информации
По инициативе сопредседателей от ООН и ОБСЕ Женевские дискуссии были поставлены на паузу. Как это повлияет на ситуацию в отношениях между Грузией и Абхазией?
Как считает Мария Захарова, подобная инициатива – часть культуры отмены, доминирующей на Западе, когда происходит навязывание идеологии, и все, кто ее не поддерживает, "вычеркнуты из процесса".
"На мой взгляд, это по-детски наивно и жестоко в отношении крушении всех высоких западных идеалов. Как ребенок закрывает лицо руками и говорит "я в домике". Есть человек, страна, философия, иные точки зрения, а коллективный Запад говорит "я в домике" и считает, что кого-то отменил. В основе этого - антигуманизм, жестокость и намеренное разжигание", – отметила она.
Дипломат подчеркнула, что подобное поведение – жестокость по отношению к собственной идеологии, к которой Запад стремился столетиями.
"Под знаменами толерантности, свободы слова и плюрализма все свернулось в неприятие ничего, что не вписывается в собственное представление о мире", – сказала она.
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба добавил, что уже много лет Грузия и коллективный Запад саботируют подписание соглашения о неприменении силы.
"Наша цель на Женевских дискуссиях – подписание соглашения о неприменении силы, признание суверенитета Абхазии со стороны Грузии. Какая цель у Грузии в Женевских дискуссиях? Такой вопрос я хотел бы задать. Мы понимаем, что Грузия делает на дискуссиях, и это нас очень разочаровывает", – сказал он.
По словам Марии Захаровой, в современных информационных реалиях хорошие новости "плохо продаются". Для борьбы с этим нужно работать на внутриполитическом фронте, так как решение внутригосударственных проблем позволяет доносить информацию в правильном русле.
"Конечно, мы сталкиваемся с ситуацией, когда, несмотря на конструктивное развитие внутри государства, информация все равно искажается. С этим можно и нужно работать. В первую очередь, это купирование тех проблем, дающих почву для дальнейших агрессивных информационных кампаний", – сказала она.
Захарова отметила, что в Абхазии есть все возможности формировать позитивный образ страны, используя историю, культуру, природу и туристический потенциал.
"Я знаю огромное количество людей, граждан России и других стран, который любят вашу страну и приезжают отдыхать, делают это с любовью", – сказала она.
Мария Захарова призналась, что "практически выросла" в Абхазии, так как ее родители часто приезжали в страну на отдых.
"Я обожаю все, что связано с природой, культурой Абхазии. Я начала чувствовать Кавказ именно с Абхазии. Больше всего люблю сочетание моря и эвкалиптов, этот запах с детства мой любимый. Впервые я увидела, как расцветают мандарины и услышала тонкий аромат цветков в Абхазии", – сказала она.
По словам Марии Захаровой, МИД России работает в режиме информационной агрессии извне и ее отражения уже давно.
"Многие процессы были скрыты от общественности и проходили не так очевидно, но мы с этим сталкивались ежечасно. В этом смысле ничего нового не случилось. Мы постоянно переживали различные фазы кризисов, но они были скрыты", – добавила она.
Россия относится к Грузии как к суверенному государству, на которое в разные времена оказывалось давление со стороны Запада, сказала Захарова.
"Грузия сейчас исходит из своей суверенной политики, формирует ее. Мне кажется, что это проявление истинного суверенитета у каждой страны на сегодняшний день", – добавила она.
Захарова напомнила, что между государствами отсутствуют дипломатические отношения, так как они были разорваны Грузией в 2008 году. Она подчеркнула, что, несмотря на распространенную информацию, что Россия ввела визовый режим с Грузией после 2008 года, это было сделано не по политическим соображениям, а из-за ситуации на Северном Кавказе и обеспечения безопасности России.
Мария Захарова полагает, что отношения между странами должны развиваться, так как их связывает общая история, культура и человеческое общение.