https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/sputnik-nedeli-den-zaschity-detey-nostalgiya-po-90-m-i-delo-o-gosizmene-1039406825.html

Sputnik недели: День защиты детей, ностальгия по 90-м и дело о госизмене

Sputnik недели: День защиты детей, ностальгия по 90-м и дело о госизмене

За последние семь дней произошло немало событий – начался этап предварительного прослушивания на конкурсе вокалистов Хиблы Герзмава, в республике отметили День... 05.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-05T21:20+0300

2022-06-05T21:20+0300

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Об этих и других событиях, произошедших в Абхазии с 30 мая по 5 июня, читайте в еженедельном обзоре Sputnik.Важный праздникВ первый день лета весь мир отмечает День защиты детей. Самые юные жители и гости Сухума смогли отпраздновать его, приняв участие в самых разнообразных мероприятиях.Праздник начался на теннисных кортах – там при финансовой поддержке правительства Москвы был организован теннисный турнир. В нем приняли участие 60 теннисистов в трех возрастных категориях: до девяти лет, от девяти до десяти лет и от 11 до 13 лет.Кроме того, на набережной Махаджиров для учащихся столичных школ была организована легкоатлетическая эстафета. А подопечные фонда "Киараз" провели праздничный день с пользой. Дети побывали в гостях у редакции Sputnik Абхазия, где им рассказали, как создаются новости и видео для соцсетей, показали, что происходит "по ту сторону" радиоприемника, и даже разрешили поучаствовать в выпуске новостей.После этого ребята посетили Министерство иностранных дел Абхазии. С ними поделились дипломатическими "секретами", рассказали, как происходит обмен официальными документами и не отпустили без подарков.Настоящий праздник детства был организован при поддержке правительства Москвы на культурно-деловой площадке "Гума". Маленькие жители столицы смогли принять участие в мастер-классах по робототехнике, стрельбе из лука и инженерии, поучаствовать в лабораторных экспериментах.На ярмарке во дворе были представлены изделия ручной работы, игрушки, украшения и картины юных художников. Детям мероприятие очень понравилось, они с удовольствием принимали участие во всех играх и конкурсах.Благотворительный фонд "Ашана" организовал акцию "Добрый картофель". Она проходила в сети ресторанов быстрого обслуживания "ABURGER" в Сухуме, и вся выручка от продажи картошки фри или картофеля по-деревенски шла на благое дело – помощь тяжело больным детям из Абхазии.За кассой в этот день стояли известные в республике артисты, журналисты и общественные деятели. В рамках акции была устроена и ярмарка-продажа изделий ручной работы и благотворительная лотерея.Литературная премияВ пятницу 3 июня Русский ПЕН-центр сообщил, что длинный список премии Искандера 2022 года огласят в Москве в Пушкинский день – 6 июня. В этом году премия присуждается уже в шестой раз. "За это время лауреатами премии стали как выдающиеся, широко известные, так и молодые талантливые прозаики, поэты, драматурги, сценаристы и переводчики", – говорится в релизе.Кроме того, в нынешнем году премия имени Искандера удостоилась президентского гранта и получает поддержку от Президентского фонда культурных инициатив.Лауреаты премии будут определены в пяти номинациях: "Сюжет существования" (художественная проза), "Под легкой тяжестью небес…" (поэзия), "Праздник в ожидании праздника" (киносценарии и драматургия), "Дерево детства" (детская и подростковая проза), "Бесценное достояние" (премия за переводную прозу). Все победители получат по 100 000 рублей.Конкурс талантовЕще одним событием в культурной жизни на этой неделе стало начало предварительного прослушивания на международном конкурсе вокалистов, инициированном оперной певицей из Абхазии Хиблой Герзмава.Подать заявку на участие можно до 30 сентября. Для этого участник должен отправить организаторам видео или ссылку на видео, на котором он исполняет две разнохарактерные арии на языке оригинала и в оригинальной тональности.Принимать участие в конкурсе могут вокалисты из любой точки мира в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие профильное образование или студенты музыкальных вузов.Также конкурс пройдет среди концертмейстеров со специальным музыкальным образованием или студентов музыкальных вузов от 22 до 35 лет.По итогам отборочных испытаний в первый тур пройдут 16 вокалистов и 16 концертмейстеров, их имена объявят 17 октября.Государственная изменаСлужба государственной безопасности Абхазии 3 июня возбудило уголовное дело на 28-летнего уроженца Ткуарчала Даура Буава, которого подозревают в госизмене. Сейчас он находится в Грузии.СГБ отмечает, что публикации содержат пропаганду присоединения Абхазии к Грузии в качестве автономной республики с закреплением правового статуса в конституции последней.Ранее Буава был объявлен в федеральный розыск на территории России за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.Подарок для юных футболистовВ День защиты детей в Сухуме открыли первую мини-футбольную площадку с естественным покрытием, подаренную городу жителем столицы, предпринимателем Гиви Чамагуа.Чамагуа рассказал, что решил построить площадку, так как, будучи ребенком, часто играл на этой поляне. Но во времена его детства автомобилей было мало, сейчас же, когда интенсивность движения многократно возросла, появилась необходимость огородить площадку, которая расположена в непосредственной близости от дороги.На мини-футбольном поле растет трава, семена которой специально привезли из Голландии. Работами над естественным газонным покрытием руководил Виктор Цулукия, агроном с большим опытом обустройства футбольных полей, в том числе и стадиона "Фишт" в Сочи перед Чемпионатом мира 2018 года.Ранее Цулукия был главным агрономом на стадионе футбольного клуба "Рубин" в Казани, тогда команда выступала в Лиге Чемпионов. По траве, выращенной Виктором Цулукия, за мячом бежали Лионель Месси и другие звезды мирового футбола.Ностальгия по 90-мВ канун лета 31 мая Новый Афон гремел от популярных песни 90-х - В Абхазию приехали знаменитые российские поп-группы "На-на", "Комбинация", "Стрелки" и "Божья коровка".Послушать хиты музыкантов на городской стадион Нового Афона приходили компании друзей, семьи, те, кто случайно узнал о событии и решил не проходить мимо.Открыла концертную программу группа "Божья коровка", музыканты спели и свой главный хит - "Гранитный камушек".Следующими на сцену вышли солистки группы "Стрелки" со своими песнями "Ты бросил меня", "На вечеринке". Продолжила концерт "Комбинация" с песнями "Бухгалтер", "Два кусочка колбаски" и другими полюбившимися слушателям композициями.В завершение концерта выступила популярная группа "На-На", артисты спели несколько своих шлягеров, в том числе "Фаину".Победы Харитона АгрбаВ течение этой недели, боксер из Абхазии Харитон Агрба провел два боя и оба раза одержал уверенную победу. 1 июня Харитон Агрба он победил Авака Узляна на главном поединке вечера бокса в Москве и завоевав вакантный титул чемпиона Евразийского боксерского парламента, а 5 июня победил в первом турнире по профессиональному боксу в рамках "Интерконтинентального Кубка" между Россией и Америкой.Боксер из Абхазии выступил в составе российской команды в весовой категории до 68 килограммов. Его соперником был венесуэльский спортсмен Мичел Маркано.За обладание "Интерконтинентального Кубка" борются команды из России, Африки, Азии и Америки. Бои будут проводиться раз в неделю, следующие пройдут 11, 18 и 25 июня.Возобновление Женевских переговоровНа уходящей неделе заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба провел встречу с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.Он отметил, что повестка Международных женевских дискуссий носит достаточно консервативный характер, так как за последние годы многие пункты повестки не претерпели особых изменений."Для нас, как и для всего процесса, наиболее важной проблемой остаются вопросы, связанные с обеспечением безопасности в регионе и нашей республике в частности. Мы связываем это с необходимостью подписания мирного соглашения с Грузией, так называемого документа о гарантиях безопасности и невозобновления конфликта. Но, к сожалению, вынуждены констатировать, что грузинская делегация категорически отказывается обсуждать любые наши конструктивные предложения по этому важному вопросу", – заметил замглавы МИД.Проведение 56-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье было намечено на 29-30 марта 2022 года, однако они не состоялись по инициативе сопредседателей.

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