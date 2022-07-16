https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/rabochiy-vizit-aslana-bzhaniya-v-rossiyu-zavershilsya-1040299271.html

Рабочий визит Аслана Бжания в Россию завершился

Рабочий визит Аслана Бжания в Россию завершился

С 10 по 12 июля глава государства находился в Казани, с 12 по 16 июля - в Уфе. 16.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-16T13:54+0300

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СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в республику по завершении рабочего визита в Татарстан и Башкортостан, сообщает пресс-служба главы государства.Рабочий визит делегации из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания начался 10 июля. Сначала делегация направила в с Казань, где Бжания встретился с главой республики Рустамом Миннихановым, посетил ряд технополисов и промышленных предприятий.Затем, 12 июля, делегация улетела в Уфу. Там Аслан Бжания встретился с главой региона Радием Хабировым, провел встречу с представителями башкирских молодежных организаций, изучил работу Центра управления республикой, посетил Уфимское моторостроительное предприятие.Помимо Бжания, в делегацию входили спикер Народного собрания Лаша Ашуба, министр туризма Теймураз Хишба, глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба, советник президента Григорий Пилия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/bzhaniya-pokazali-rabotu-ufimskogo-motorostroitelnogo-predpriyatiya-1040275222.html

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