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Рабочий визит Аслана Бжания в Россию завершился
Рабочий визит Аслана Бжания в Россию завершился
С 10 по 12 июля глава государства находился в Казани, с 12 по 16 июля - в Уфе. 16.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в республику по завершении рабочего визита в Татарстан и Башкортостан, сообщает пресс-служба главы государства.Рабочий визит делегации из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания начался 10 июля. Сначала делегация направила в с Казань, где Бжания встретился с главой республики Рустамом Миннихановым, посетил ряд технополисов и промышленных предприятий.Затем, 12 июля, делегация улетела в Уфу. Там Аслан Бжания встретился с главой региона Радием Хабировым, провел встречу с представителями башкирских молодежных организаций, изучил работу Центра управления республикой, посетил Уфимское моторостроительное предприятие.Помимо Бжания, в делегацию входили спикер Народного собрания Лаша Ашуба, министр туризма Теймураз Хишба, глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба, советник президента Григорий Пилия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/bzhaniya-pokazali-rabotu-ufimskogo-motorostroitelnogo-predpriyatiya-1040275222.html
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абхазия, новости, аслан бжания

Рабочий визит Аслана Бжания в Россию завершился

13:54 16.07.2022 (обновлено: 13:59 16.07.2022)
© Sputnik / Геннадий КарповВид на набережную реки Белой в Уфе
Вид на набережную реки Белой в Уфе - Sputnik Абхазия, 1920, 16.07.2022
© Sputnik / Геннадий Карпов
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С 10 по 12 июля глава государства находился в Казани, с 12 по 16 июля - в Уфе.
СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в республику по завершении рабочего визита в Татарстан и Башкортостан, сообщает пресс-служба главы государства.
В аэропорту Уфы имени Мустая Карима абхазскую делегацию провожали премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров, председатель Государственного собрания Константин Толкачев, первый вице-премьер - министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов и другие официальные лица.
Рабочий визит делегации из Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания начался 10 июля. Сначала делегация направила в с Казань, где Бжания встретился с главой республики Рустамом Миннихановым, посетил ряд технополисов и промышленных предприятий.
Затем, 12 июля, делегация улетела в Уфу. Там Аслан Бжания встретился с главой региона Радием Хабировым, провел встречу с представителями башкирских молодежных организаций, изучил работу Центра управления республикой, посетил Уфимское моторостроительное предприятие.
Помимо Бжания, в делегацию входили спикер Народного собрания Лаша Ашуба, министр туризма Теймураз Хишба, глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба, советник президента Григорий Пилия.
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания и Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров - Sputnik Абхазия, 1920, 15.07.2022
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