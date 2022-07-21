https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/ot-gulrypsha-do-sukhuma-vstrechi-prezidenta-s-zhitelyami-dvukh-rayonov-1040421395.html

От Гулрыпша до Сухума: встречи президента с жителями двух районов

От Гулрыпша до Сухума: встречи президента с жителями двух районов

Рабочая поездка президента Абхазии в Гулрыпшский и Сухумский районы состоялась 21 июля. 21.07.2022, Sputnik Абхазия

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Ранее, 20 июля Аслан Бжания посетил Очамчырский и Ткуарчалский районы, где главы администраций отчитались о проделанной работе за шесть месяцев текущего года. Кроме того, Бжания коснулся вопроса передачи имущественного комплекса госдачи в собственность России.В ходе встречи в Очамчырском районе президент объяснил, что речь идет о передаче имущественного комплекса, расположенного на территории государственной дачи, и при этом не говорится о передаче земли, так как в рамках закона продажа земли иностранным гражданам запрещена.На встрече в Ткуарчале Аслан Бжания подчеркнул, что ситуация для Абхазии не нова, и проблема возникла около десяти лет назад.Асмат Цвижба, Сария Кварацхелия, SputnikНеоконченная встречаВстреча в Гулрыпшском районе также началась с отчета главы администрации Аслана Барателия, который рассказал об итогах полугода работы – доходах, расходах, налоговых показателях, собираемости по электроэнергии, статистике в социальной сфере и ближайших планах.На встрече жителям Гулрыпша была дана возможность задать вопросы на интересующие темы. Одним из первых прозвучал вопрос о законности застройки парка Смецкого в Агудзере. Ранее жители Агудзеры выступили против застройки части дендропарка, отнесенного к памятникам культурного наследия Абхазии.Инициативная группа граждан обратилась к президенту, в Парламент и Генпрокуратуру с требованием остановить строительство и сохранить исторический парк.На встрече глава государства объяснил, что расследованием занимается прокуратура и по окончании проверки будет принято решение. Он добавил, что результаты проверки будут известны на следующей неделе.Несколько вопросов были посвящены состоянию дорог в Гулрыпшском районе. Один из жителей жаловался, что дорога, недавно отстроенная по инвестпрограмме по улице Заречная, пришла в негодность и поинтересовался, кто несет за это ответственность.Начальник УКС Тимур Агрба ответил, что ему не поступали жалобы от жителей района, однако, если информация достоверная, то есть гарантийный срок обслуживания – 3 года, в рамках которого соответствующие службы будут исправлять недобросовестно выполненную работу.Жители микрорайона ДСК тоже жаловались на проблемы с дорогами и с водоснабжением. Одна из жительниц попросила главу государства посетить микрорайон и обратить внимание на то, в каких условиях живут люди. По словам женщины, канализация затопила подъезды домов, а света порой нет по пять часов в сутки.Жители села Мачара обратились к президенту с коллективным письмом. В нем они просят Бжания оказать помощь в скорейшем восстановлении моста через реку Мачара, который соединяет улицу Заречная и Военную сухумскую дорогу. По их словам, мост – главная дорога в школу и к остановке общественного транспорта."Я поручу главе администрации, чтобы он собрал необходимые документы и мы, исходя из наших возможностей, исходя из очередности этот мост отремонтируем. Это последствие чрезвычайной ситуации, которую мы не можем контролировать", - ответил президент.Еще одну жительницу Гулрыпша интересовал вопрос ценообразования на лекарства и продукты питания. Она отметила, что цены в зависимости от места покупки сильно отличаются и задала вопрос, может ли государство это контролировать.Президент объяснил, что государство не может контролировать стоимость всех категорий товаров.- Любой предприниматель имеет право продавать по той цене, по которой хочет. Цены товаров формирует рынок и конкуренция, такое правило действует почти во всех странах мира. Мы не сможем сделать так, как было в Советском союзе. Тогда все принадлежало государству, а сейчас - людям, у которых есть конкуренция. Закон им это позволяет. И у покупателей есть право покупать там, где дешевле - сказал Аслан Бжания.- А на какие средства мы будем все покупать? Вы всегда говорите, что поднимете нам зарплату, скажите, на что покупать? - спросила его собеседница.- Да, будете покупать на ту зарплату, которая у вас есть, на что же еще. Я бы тоже хотел, чтобы цены были ниже, и чтобы продукты продавались задаром, но так не получится, экономика не выдержит такой нагрузки, - ответил президент.На встрече затронули и тему национальной безопасности. Одного гулрыпшца интересовало, насколько Абхазия защищена от потенциальной агрессии со стороны Грузии в свете событий на Украине.Аслан Бжания подчеркнул, что вооруженные силы Абхазии "проводят соответствующую работу" и правительство готово защищать Родину, если потребуется."В последние годы наш противник нарастил свой военный потенциал за счет союзников. Бюджет Министерства обороны Грузии почти в два раза больше бюджета нашего государства. Значительная часть этих денег направлена на приобретение высокоточного оружия, современных военных технологий. Лучше всего не доводить ситуацию до того, чтобы военные действия были развязаны", - сказал он и напомнил, что в случае агрессии в сторону Абхазии Россия, как стратегический партнер, окажет ей поддержку.Встреча окончилась обсуждением темы передачи России имущественного комплекса госдачи в Пицунде. Аслан Бжания отметил, что, несмотря на существующее мнение о том, что вопрос с пицундской госдачей возник недавно, он поднимался еще в 2010 году. Для собравшихся президент подготовил справку и начал рассказывать, какие переговоры в письменной форме об этом вопросе вели Россия и Абхазия с 2010 года.Однако рассказ президента был прерван репликой активиста Джансуха Адлейба, который попросил президента рассказать, какое соглашение по передаче госдачи было подписано действующей властью, а не в предыдущие годы.Глава государства предложил ему дослушать выступление, активист не согласился, в зале поднялся шум и встреча завершилась.Сначала отчетСпустя несколько часов президент прибыл в Сухумский район. Там с отчетом выступил глава Администрации района Алхаса Читанава. Он рассказал об основных экономических показателях:По словам Читанава, наблюдается общий спад преступлений, в особенности тяжких. Стало меньше и ДТП. За это полугодие в районе было зафиксировано всего четыре аварии.А вот инвестиционный фон, по мнению главы администрации, оставляет желать лучшего, хотя в последнее время есть и положительные тенденции. В начале месяца ввели в эксплуатацию объект в селе Дзыгута, объем инвестиций составил 30 миллионов рублей.Не удовлетворительны и платежи за электроэнергию. Они составляют 27,4 % по району, хотя за последние два месяца уровень собираемости повысился на 40 %.Из бюджета Сухумского района в 2022 году на улучшение инфраструктуры и энергоснабжения было направлено 16,3 миллионов рублей. Львиная доля этих средств была направлена на ремонт проселочных дорог - это порядка 6 миллионов рублей. А также деньги потратили на приобретение проводов, трансформаторов, водопроводных труб. "Проблем в районе достаточно, поэтому стараемся охватить все направления жизнедеятельности, чтобы жизнь людей максимально облегчить", - добавил Читанава.Участников встречи интересовал вопрос, когда начнется асфальтирование улицы Асландзия. Глава Сухумского района ответил, что ремонт улицы планируется начать и завершить в 2022 году.Вопрос госдачиПрезидент Абхазии на встрече с жителями Сухумского района также коснулся вопроса передачи России комплекса госдачи в Пицунде. "Вы наверное, знаете, что этот объект функционирует более 60 лет. Ранее там отдыхали руководители Советского государства. Позже, в 1995 году данный объект безвозмездно был передан России в пользование, сроки передачи там не указаны. И во времена Советского Союза, и во время войны (Отечественная война народа Абхазии – ред.), и после войны там находились служащие, которые обеспечивали безопасность охраняемых лиц. Объект со дня его создания носил статус режимного. Попадают на территорию только по пропускам и определенный контингент людей. Более того, охранялась акватория моря примерно в 1 километр. Вот такая история. После того, как ко мне обратился руководитель Российской Федерации, я для себя счел необходимым запустить механизмы по решению данного вопроса", - подчеркнул Бжания.Бжания отметил, что вопрос о передаче госдачи не решался скрыто от общества. Проект соглашения был передан еще в апреле 2021 года депутатам VI созыва Парламента, но ответа так и не последовало.“С 27 апреля 2021 года до даты его подписания, до января 2022 года, документ находился в Парламенте, и депутаты Парламента об этом знали. Мы обязаны были направить его в Парламент, мы направили. В Парламенте по этому поводу могли быть разные мнения. Ни один документ из Парламента к нам, в администрацию, не поступил. Исходя из того, что из Парламента не был получен ответ, исходя из того, что уже 12 лет как этот вопрос ставился, я поручил Государственному комитету по имуществу подписать данное соглашение”, - пояснил Бжания.Глава государства также пояснил, что в соглашении не ставится вопрос о продаже земли. Речь идет о передаче земли в аренду на 49 лет.“Передаются в собственность только здания и сооружения, которые там стоят. И я думаю, что данное соглашение, если оно будет реализовано, будет соответствовать во многом нашим интересам. Там без ведома абхазской стороны, российская сторона не имеет право вести строительные работы. Мы на это должны давать добро на новое строительство. Это в договоре прописано. Когда кто-то говорит, что там будут отели, туристический городок, это не соответствует действительности. Это очередная ложь, которую пытаются навязать нашему народу”, - подчеркнул он.

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