https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/nikogda-ne-otklyuchayus-ot-realnosti-aktrisa-marina-sichinava-o-teatre-kino-i-o-sebe-1040658408.html

"Никогда не отключаюсь от реальности": актриса Марина Сичинава о театре, кино и о себе

"Никогда не отключаюсь от реальности": актриса Марина Сичинава о театре, кино и о себе

Марина Сичинава - актриса театра и кино, выпускница отделения актёрского искусства Сухумского государственного музыкального училища, исполнительница главных... 06.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-06T13:10+0300

2022-08-06T13:10+0300

2022-08-06T14:01+0300

театр

в абхазии

русдрам

абхазия

культура

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Алексей Шамба, SputnikО театре- Марина, когда смотришь на тебя на сцене, то поверить в то, что ты в начале своей карьеры боялась работать на публике, было очень сложно. Неужели так и было?- Да. Еще в школе я боялась выступать на праздниках. "Ты же хорошо поешь и читаешь стихи", - недоумевали одноклассники и учителя. А когда я все-таки выходила на сцену, то старалась стоять в последних рядах, чтобы меня не было видно. Позже, когда я уже стала профессиональной актрисой, в первый год работы меня трясло от волнения так, что я боялась смотреть на зрителей. Даже приходилось поворачиваться к залу боком и работать, так сказать, труакар (в три четверти - прим.ред).- Как ты преодолела этот психологический барьер?- Мне помогла Нина Эдуардовна Балаева, директор театра в тот период. Она очень спокойный и уравновешенный человек, и чтобы вывести ее из себя, нужно постараться. У меня это получилось. После того как она на меня хорошенько наорала, я перестала бояться выходить на сцену, а со временем смогла справиться и с проблемой "раскола".- Что это за проблема?- Актеры – народ веселый и иногда хулиганят на сцене, пытаясь вывести друг друга из образа во время спектакля или на репетициях. Вначале я легко поддавалась этому, но постепенно "расколоть" меня стало сложно, а сейчас даже попыток таких никто не предпринимает. На самом деле, это большая проблема даже для опытных актеров. Бывает, что на репетициях некоторые коллеги по полчаса не могут собраться.- А как у тебя с еще одним актерским кошмаром - "белым листом", когда выходишь на сцену и понимаешь, что не помнишь текст?- В идеале мы должны выучить его дословно. Но бывают моменты, когда он вылетает из головы, и в эту секунду начинается паника: что же делать? И тут либо текст всплывает откуда ни возьмись, либо приходится перефразировать или быстро подбирать синоним. Это очень неловкий момент, к нему невозможно подготовиться. Такое у меня редко, но бывает.- У тебя есть ритуалы перед выходом на сцену?- Нет. Я не крещусь и не целую сцену, как некоторые. Качество моей актерской работы зависит прежде всего от веры в себя, и за кулисами я стараюсь не волноваться, потому что мне важно сохранить свои эмоции. Главное – выдержать перед выходом на сцену последние 10 секунд, во время которых меня может "колбасить", а после этого все приходит в нормальное русло.- Складывается ощущение, что во многих спектаклях ты - своеобразная вишенка на торте.- Да, и это мне очень приятно. Всегда интересно, когда с помощью маленькой роли можно создать атмосферу. Например, во "Всех моих сыновьях" режиссер Антон Киселюс попросил меня найти американскую колыбельную песню 50-х годов, которая "зашла" бы нашему зрителю и соответствовала духу этого спектакля. Я сидела всю ночь, перебирала материал, нашла две композиции, одну из которых он утвердил и очень удачно, на мой взгляд, вплел в постановку.- Говоря про вишенку, не могу не спросить и про "клубничку". Как рождалась легендарная сцена с полотенцем в "Примадоннах"?- Эту сцену режиссер Сергей Ефремов ввел в спектакль буквально за день до премьеры. Мне было нелегко на нее решиться, учитывая, в какой стране мы живем. Я всегда ощущаю особые стрелы любви со стороны зрителей в эти несколько минут, которые она длится. Специально для эротоманов хочу сказать, что под полотенцем у меня белье.- Как тебе работалось до того, как Ираклий Хинтба стал директором театра?- До его появления все было слишком тихо и слишком спокойно. У меня была возможность сравнить, так как в тот период я проходила в Москве повышение квалификации. Вот там был просто зверский режим - с утра и до двух ночи. Приезжаешь в Сухум, а здесь…тишина. Я не люблю терять время впустую, поэтому окончила экономический факультет и стала работать инспектором в налоговой по юридическим лицам сначала в Сочи, а потом в Гагре. Ну, а когда пришел Ираклий, и работы в театре стало много, мне пришлось выбирать. Я выбрала театр, но еще долгое время многие спрашивали, где тот красивый инспектор в шляпке.О кино- Когда ты впервые почувствовала себя настоящей актрисой?- Когда мне было 26 лет, я снялась в фильме "Гюльчатай" вместе с известными российскими актерами Евгением Прониным, Иваном Жидковым, Натальей Рудовой, Ириной Розановой и другими. Вся работа заняла десять очень насыщенных для меня дней. Я играла женщину, которая сначала потеряла своего ребенка, но потом нашла его. Это была сложная роль. После этих съемок я поняла, что такое серьезная актерская работа и чем театр отличается от кино.- В кино приходилось доводить свою игру до идеала с помощью многочисленных дублей?- Нет, я не стремилась к идеалу. Когда я проходила повышение квалификации в Москве, мой мастер Родион Овчинников сказал, что никогда не надо строить для себя кумиров и кому-то подражать. Актер должен уметь преобразить прежде всего самого себя и при этом сохранить свой стержень.- Ты смотришь отснятые дубли?- Не смотрю, потому что это рождает определенные комплексы. Ты начинаешь обращать больше внимания на визуальную составляющую, а при этом распадается актерская игра.- На что ты не пошла бы в актерской работе?- Пять лет назад мне позвонил режиссер из Москвы и предложил сняться в кино. Я встретилась с ним и познакомилась со сценарием. Это был боевичок, в котором я должна была сыграть роль жены криминального авторитета. Он погибает, а весь бизнес переходит моей героине. Я про себя подумала: вот она, моя звезда! Наконец-то, свершилось! Условия были очень заманчивые. Гонорар – 600 000 рублей за 2 месяца съемок, оплачиваются перелеты в несколько городов России, а также проживание и питание. Все было настолько хорошо, что я почувствовала: во всем этом должен быть какой-то подвох, и интуиция меня не подвела. Выяснилось, что по сценарию в картине должны быть две постельные сцены, и я отказалась.- Но постельная сцена постельной сцене - рознь. Может быть, там надо было просто полежать под одеялом?- В том-то и дело, что режиссер хотел полноценную обнаженку и без дублеров. Он не поверил в мой отказ. Он сказал, что на эту роль был огромный кастинг, что, снявшись, можно стать звездой, что у фильма будет большой прокат и так далее, и так далее. Но у меня есть моральные принципы, и я отказалась.- Представь, что нашелся режиссер, который пригласит тебя сниматься в фильме без постельных сцен. Ты согласишься, если это затронет график твоей работы в театре?- Соглашусь, если мне понравится материал. Что касается моего рабочего графика в театре, то я о проекте в кино сообщу заранее, и особых трудностей подстроить под меня график не возникнет. Так уже было с Эмилем Петровым, который учится в ГИТИСе, и с Симоной Спафопуло, когда она уезжала на съемки в Москву. Наоборот, если актеры РУСДРАМа получат такой интересный опыт, то для театра и для нас самих это будет полезно.- Что должно быть в характере персонажа, чтобы тебе захотелось его сыграть?- Мой персонаж не должен быть статичным. Для меня важно, чтобы он был страстным, уверенным в себе, с юмором, самоиронией, готовый меняться ради высшей идеи. Мой герой на протяжении спектакля или фильма должен развиваться как личность и проходить определенный путь.О режиссерах- Ты в каждом спектакле разная. Это чувствуется и по голосу, и по движениям, и по тому настроению, которое ты создаешь. Как это у тебя получается?- В основном с помощью постоянного самоанализа. Я не вдалбливаю в себя механически некий образ. Это больше интуитивная работа. Мне просто повезло родиться с такой способностью. Кому-то приходится долго прилагать много усилий, а у меня это происходит быстро, и всех своих персонажей я делаю сама. Режиссеру достаточно поставить передо мной конкретную задачу.- Получается, тебе важно, чтобы сам режиссер твердо знал, что хочет на каждом из этапов, а не заниматься вместе с ним поиском?- Скорее, да. Главное понять, что от тебя хочет режиссер. Если я спрашиваю у него, что я должна сделать в конкретной сцене, то хочу получить на этот вопрос четкий ответ. Если его нет, это напрягает. Приходится постоянно находиться в режиме поиска, а это ведет к стрессу и творческому истощению. Есть еще один важный для меня момент. Некоторые режиссеры более или менее представляют, как сделать первый акт. Они его репетируют, шлифуют, но надо же еще и над вторым актом работать, а время уходит. В результате начинается погоня. Поэтому мне комфортно работать с теми, кто уделяет равноценное внимание всему спектаклю. Надо сказать, что подавляющее большинство режиссеров, с кем я работала, были именно такими.- Ты безоговорочно доверяешь режиссеру?- Да, я доверяю ему, но мне важно понимать общий замысел спектакля и свою роль в его достижении. В этом плане интересно работать в проводимых РУСДРАМом режиссерских лабораториях. Мы делаем небольшие отрывки, лучшие из них со временем превращаются в полноценные спектакли. Это увлекательный процесс. Постепенно спектакль разрастается, работать становится легче и появляется возможность максимально раскрыться.- Тебе не хочется попробовать себя в режиссуре?- В театральном формате пока нет, но я планирую снять собственный музыкальный клип. У меня есть в общих чертах видение того, каким он должен получиться. Хочется, чтобы он зацепил зрителя и был не похож на то, что уже создано.- Как ты относишься к критике?- Очень положительно. Когда тебе указывают на возможные "косяки", ты начинаешь в себе копаться, и это работает на общую пользу. А когда постоянно говорят, что ты – классная, то начинает бурно расти самооценка. От этого ощущения потом очень трудно избавиться, и у многих актеров это превращается в проблему. Меня спасает самокритика и гастроли, так как там не работает фактор знакомства или родственных связей. После почти каждого спектакля профессиональные театральные критики анализируют нашу работу. Этого "разбора полетов" я иногда жду даже больше, чем сам спектакль.О себе- Ты рассказывала, что перепробовала много экстремальных увлечений. Зачем тебе это было нужно?- По своей природе я любопытна, и мне интересно было попробовать что-то новое. Мой внутренний лозунг лучше всего описать словом: бесстрашие. Мама всегда говорила: "Ничего не бойся, а если боишься, побори свой страх, наступи на него!". У нас дома был собственный спортивный зал, в котором часто собирались соседские дети. Каждое лето мы занимались легкой атлетикой, теннисом, играли в футбол. И это переросло, видимо, в дальнейшее познавание себя и своих возможностей. В юности я была максималисткой, мне было необходимо наполнить себя разными эмоциями и ощущениями, которые позже пригодились мне в актерской профессии. Чем я только не занималась: прыжками с парашютом, стрельбой из огнестрельного оружия, рафтингом, скалолазанием, верховой ездой.- Ты не боялась "заиграться" в экстрим?- Я никогда не отключаюсь от реальности, всегда нахожусь в адекватном состоянии и доверяю самой себе, поэтому хорошо чувствую рамки, за которые нежелательно выходить.- А есть у тебя, так сказать, мирные увлечения без стрельбы и сплава по горным рекам?- Да, конечно. Я люблю готовить. После девятого класса даже поступила в высшую школу кулинарии в Сочи и должна была уехать во Францию для продолжения обучения, но папа воскликнул: "Что? Ты представляешь, что всю свою жизнь простоишь у плиты? Такого будущего я тебе не желаю!" В общем, ему удалось меня отговорить. Но готовить я до сих пор обожаю. Когда есть время, то с удовольствием занимаюсь выпечкой.Отдельным удовольствием и одновременно отдыхом для меня является музыка. У нас в театре идут репетиции по вокалу для постановки рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда". Со мной занимается прекрасный педагог Нана Черкезия. Она считает, что во мне есть большой потенциал в оперном пении. А еще я пишу песни, иногда сочиняю музыку.Обожаю детей, мне удается быстро находить с ними контакт и в жизни, и со сцены. Очень люблю животных, причем, всех и никого не боюсь, даже змей и пауков. Я вообще очень любознательная. Когда есть возможность попробовать что-то новое, то я иду на это, но естественно все в рамках допустимого. У меня есть четкое ощущение границ.- Я знаю, что ты хорошо рисуешь. Чем это творчество является для тебя?- Видимо, это необходимо, чтобы "перезагрузить" собственные эмоции. Мне важно, чтобы мои картины могли эмоционально зацепить. Когда я показываю свои работы, они нравятся именно своей самобытностью. Когда их будет больше, возможно, я покажу их широкой публике.- Что тебе помогает восстановиться после сложной работы?- Природа, особенно звуки моря, леса и травы. Тишина, но не на весь день, а так, чтобы осталось время для общения с родными.- Как родители воспринимают твою профессию?- На сегодняшний день они смирились. Точнее смирился папа после долгих лет неприятия этой профессии. Он хотел, чтобы я и дальше работала в налоговой инспекции, и, конечно, был разочарован, когда я оттуда ушла. Мама почти сразу после моего поступления в Сухумское музыкальное училище на актерское отделение поддержала меня, и все время ждет, чтобы я пригласила ее на очередной спектакль.- Ты не жалеешь о выборе профессии?- Нет, не жалею, но и не рассматриваю ее как нечто окончательное. Мне, например, нравится заниматься дизайном интерьеров. Вообще, есть много интересных занятий, кроме театра.- Ты нравишься самой себе?- Мне удалось принять себя такой, какая я есть, и это приносит мне радость и удовольствие. Это произошло не сразу. Пришлось пройти определенный путь со своими взлетами и падениями, переживаниями и сомнениями. Самое главное – это то, что я знаю, чего хочу.Вопросы по запросу- Среди моих знакомых много твоих поклонников. Когда они узнали, что я буду брать у тебя интервью, то забросали меня вопросами. Я отобрал самые, на мой взгляд, интересные.- Очень любопытно, спрашивай.- Какие качества тебе нравятся в молодом человеке?- Если озвучить то, что мне импонирует, то человек может попытаться подстроиться. Я считаю, что это неправильно. Влюбляешься же в личность с индивидуальным набором качеств. Я часто наблюдала, когда люди пытались понравиться, примеряя на себя образ якобы идеального человека для своего партнера, а спустя время этот образ испарялся, ведь невозможно долго быть тем, кем не являешься. И в итоге отношения рушились.- Тем не менее, есть ответ?- В молодом человеке должна быть дерзкая уверенность, стабильность, вера в себя и в свое слово.- А если абстрагироваться от пола?- Не люблю, когда много говорят и мало делают, не выношу самохвалов и тех, кто не сдерживает обещаний. Я, например, всегда держу слово, даже если мне это неприятно. Мне нравится в людях честность, уверенность, доброта, храбрость и заботливость.- Какие советы ты можешь дать девочкам, которые мечтают стать актрисами?- Тема сложная. Поверхностно рассуждать нельзя, так как на овладение этой профессией уходит много времени и сил. Но я попробую. Скажу сразу, что одного таланта мало, требуется еще и большая выдержка. Нужно понимать, что в каких-то вопросах тебе придется уступать. Иногда ты можешь внутренне не соглашаться со своим персонажем, а режиссер же требует. В результате начинается борьба с самим собой. Если не хватит выдержки и умения переключаться, то может развиться депрессия.- Можешь привести пример такой ситуации?- Обычно мне удается быстро включаться и также быстро выключаться. Эту способность неоднократно замечали режиссеры, и она мне очень помогает в профессии. Сложности возникают, когда в спектакле затрагиваются твои личные переживания.В спектакле "Метод" есть момент, когда мама моей героини оказывается в реанимации. Однажды утром перед репетицией этой сцены мне позвонила сестра и сообщила, что наш папа находится в реанимации и мне надо очень быстро приехать в больницу Гагры, чтобы успеть застать его живым. Я отпросилась у режиссера Марка Вдовина, за 45 минут доехала до больницы и провела там сутки. Отец пришел в себя, мы немного поговорили. Проблема была в том, что мне надо было ехать на работу, так как до выхода спектакля оставалось очень мало времени. Приезжаю, и мы начинаем очень подробно репетировать сцену, в которой у моей героини в реанимации умирает мама. Самое ужасное то, что я не смогла находиться все это время со своим отцом. Я ничем ему не помогла бы физически, но как дочь и по своему внутреннему состоянию мне хотелось быть с ним. Этот пример показывает, что актерам ради работы часто приходится жертвовать временем, проведенным с близкими. С папой все обошлось, но каждый раз, когда я играю в спектакле эту сцену, мне становится не по себе.- Чем же тогда хороша эта профессия?- Если тебе плохо, то она может тебя вывести из депрессии, а может и загнать в нее. Это хождение по очень тонкому льду. Есть возможность попробовать разные роли, почувствовать эмоции разных героев, познакомиться с интересными людьми и побывать во многих городах. Все это может помочь тебе раскрыться, показать себя и понять, на что ты способен. Но эта профессия обманчиво легка. У нее много заморочек. Что касается славы, которая, возможно, привлекает в эту профессию людей, то появится она или нет – это еще большой вопрос. Надо быть готовым к тому, что работы и стрессов будет много, а свободного времени – мало, но оно того стоит.

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Алексей Шамба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102935/46/1029354694_0:0:769:768_100x100_80_0_0_e8ae1323444ff3ec9d03d2dd265940eb.jpg

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театр, русдрам, абхазия, культура