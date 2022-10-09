https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/sputnik-nedeli-vstrechi-prezidenta-snizhenie-tsen-na-toplivo-i-prazdnik-v-gagre--1041982561.html
Sputnik недели: встречи президента, снижение цен на топливо и праздник в Гагре
Sputnik недели: встречи президента, снижение цен на топливо и праздник в Гагре
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 3 по 9 октября 09.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-09T19:25+0300
2022-10-09T19:25+0300
2022-10-09T19:25+0300
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Президент Абхазии Аслан Бжания на уходящей неделе провел ряд встреч, делегация Парламента посетила Москву с рабочим визитом, в Гагре отметили 30-летие освобождения от грузинских войск, а цены на топливо наконец-то снизились.SputnikАудиенция с президентом На минувшей неделе с рабочим визитом в Абхазию прибыл глава Калмыкии Бату Хасиков. Аслан Бжания встретился с высокопоставленным гостем в понедельник 3 октября.Глава Калмыкии уточнил, что целью его визита в Абхазию связана с налаживанием с республикой сотрудничества в сфере туризма, образования, сельского хозяйства. Бжания подчеркнул, что что руководство республики приветствует подобные инициативы и заинтересовано в налаживании связей с субъектами России.В среду, 5 октября, Аслан Бжания также встретился с другим гостем из России - заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковником Ильей Денисовым. Они обсудили взаимодействие МЧС Абхазии и России, координацию действий спасательных подразделений, в первую очередь, на приграничных территориях. Дискуссия без результата В Швейцарии прошел очередной раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, 56-й по счету. Переговоры снова оказались безрезультативными, так как Грузия продолжает отказываться от подписания Соглашение о неприменении силы, сообщил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба. Женевские дискуссии по взаимоотношениям Грузии, Южной Осетии и Абхазии проводятся с 2008 года. Сопредседателями переговоров выступают ООН, ЕС и ОБСЕ, при участии России и США. Снижение цен на топливо Долгие месяцы жители Абхазии ждали с нетерпением новости о том, что цена на топливо снизилась. В четверг, 6 октября, это наконец случилось.Как рассказал замминистра экономики Абхазии Теймураз Миквабия, изменение цен связано со снижением закупочной стоимости нефтепродуктов в России. Он добавил, что в последние полгода нефтепродукты в Абхазию поставляются только из России и то, как долго это продлится, прогнозировать в нынешних обстоятельствах довольно сложно. По данным на 6 октября 2022 года, стоимость одного литра АИ–92 на заправках "Роснефть" составляет 47 рублей, АИ–95 – 60 рублей, дизельного топлива – 67,5 рублей.На АЗС компании "АзИд" АИ-92 стоит 49,5 рублей, АИ–95 – 58 рублей, ДТ – 64,5 рубля. На АЗС "Подорожник" стоимость АИ-92 составляет 47 рублей, АИ–95 – 60 рублей, ДТ - 65 рублей. Конструктивный диалогВо вторник, 4 октября, с рабочим визитом в Абхазию прибыла делегация Минэкономразвития России.Представители соседнего государства встретились премьер-министром страны Александром Анквабом, вице-премьерами Кристиной Озган и Владимиром Делба, начальником Управления капитального строительства Тимуром Агрба. Во встрече принимал участие посол России в Абхазии Михаил Шургалин.Стороны обсудили ход выполнения мероприятий по Инвестпрограмме, вопросы гармонизации законодательств России и Абхазии, энергетики, софинансирования заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. Делегация Парламента Абхазии на прошлой неделе провела в Москве ряд важных встреч с представителями депутатской группы Госдумы по связям с Народным Собранием. Наряду с другими темами, спикер Парламента Лаша Ашуба затронул вопрос необходимости улучшения инженерно-технического оснащения восточной границы Абхазии для ее укрепления в современных реалиях. Народные избранники Абхазии также встретились с зампредседателя Совфеда России Константином Косычевым и рассмотрели вопросы, связанные с укреплением военной безопасности Абхазии, облегчением процедуры прохождения государственной границы по реке Псоу, формирования цен на нефтепродукты, содействия обеспечению социальной поставки электроэнергии. Вопросы безопасностиНа уходящей неделе президент Аслан Бжания провел встречу с вице-премьером Сергеем Пустоваловым, председателем рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в республике. Пустовалов доложил главнокомандующему о работе, которая уже проведена соответствующими структурами. Распоряжение о создании группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки подписал премьер-министр республики Александр Анкваб 23 сентября. Осенний призыв в Абхазии уже начался. На военную службу в октябре-декабре призовут граждан республики от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву.Кабинету министров Абхазии, администрациям городов и районов поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом граждан Абхазии на военную службу и с их увольнением.Вопросы региональной безопасности и порядок совместного взаимодействия, а также двустороннее военного сотрудничество обсудили главы Министерств обороны Абхазии и Южной Осетии Владимир Ануа и Марат Павлов. Павлов также провел встречу и с секретарем Совета безопасности Абхазии Сергеем Шамба. Отмечается, что в рамках рабочего визита намечен ряд других мероприятий. Поддержать и поздравить 7 октября президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал юбилей, ему исполнилось 70 лет. В этот день в Сухуме прошла акция молодежи под названием "Сила в правде". Ее участники выразили поддержку российскому лидеру и поздравили с его с юбилеем. В акции также приняли участие представители Общественной палаты Абхазии, Россотрудничества, Госкомспорта республики.Задержание и уголовные дела На уходящей неделе было возбуждено уголовное дело против Хачика Барсумяна, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью повлекшего смерть.Согласно версии следствия, 30 сентября, примерно в 20:45, в поселке Цандрипш Гагрского района Хачик Барсумян в состоянии алкогольного опьянения нанес Артуру Барсумяну ножевое ранение в бедро. Артур Барсумян скончался по дороге в Гагрскую больницу. На следующий день подозреваемый был задержан и водворен в ИВС УВД по Гагрскому району. Уголовное дело также было заведено на граждан Абхазии Гыда Царгуш, Аляса Царгуш и Омара Сагария по факту хулиганства, применения насилия в отношении представителей власти, а также незаконного ношения, хранения огнестрельного оружия. По данным следствия, 30 сентября, в 23:45 нетрезвый Гыд Царгуш вместе с Алясом Царгуш и Омаром Сагария направлялись в сторону Гудауты и подъехали к посту ГАИ "Приморское". Гыд Царгуш выстрелил в воздух около семи раз из огнестрельного оружия, предположительно конструкции "Макарова", затем группа мужчин завязала драку с инспекторами. Аляс Царгуш разбил фасадное стекло здания поста ГАИ, получил многочисленные порезы, впоследствии он был доставлен в Гудаутскую больницу. Гыд Царгуш и Омар Сагария были задержаны. В отношении всех троих Сухумский горсудом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц. День освобождения Гагры На минувшей неделе в Гагре отмечали День освобождения района от войск госсовета Грузии. 30 лет назад абхазское народное ополчение совместно с добровольческими отрядами нанесли поражение противнику и открыли выход к государственной границе по реке Псоу. 3 октября в доме культуре местные власти вручили семьям, погибших за оборону и освобождения Гагрского района, денежные выплаты в размере 30 тысяч рублей и памятные плакетки. Всего из бюджета было выделено более 3,3 миллиона рублей для 112 семей. 6 октября состоялись основные памятные и праздничные мероприятия. Президент Абхазии Аслан Бжания руководство страны, городов и районов, ветераны и добровольцы Отечественной войны, семьи и родственники погибших бойцов и общественность возложили цветы к мемориалу павших защитников республики и первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба. После возложения началась акция "Бессмертный полк", в которой участвовали 112 школьников с фотографиями погибших за оборону и освобождение Гагрского района бойцов. Вечером того же дня на городском стадионе провели театрализованное представление в постановке режиссера Абхазского Драмтеатра Мадины Аргун, в котором участвовало около 300 человек из числа артистов театра и учеников школ. Затем состоялся праздничный концерт - на сцену вышли абхазские вокалисты и танцевальные ансамбли. Завершился праздник шестиминутным салютом. Фестиваль и выставки Уходящая неделя была полна ярких культурных событий. В Сухуме прошел первый мультикультурный фестиваль на территории Абхазии и России "Нартиада". На различных площадках в столице республики и Новом Афоне с 3 по 7 октября были представлены работы и произведения российских и абхазских художников. К примеру, в Новом Афоне провели выставку копий работ абхазского художника и скульптора, первооткрывателя новоафонской пещеры Гиви Смыр. В Сухуме провели выставку театральных афиш и театральной графики, выставку работ художников Светланы Евдокимовой и Давида Чкотуа в Музее денег Банка Абхазии, а на руинах Сухумской крепости - выставку "Затерянный сад" российского художника Дмитрия Горбунова.
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абхазия, политика, культура, экономика
абхазия, политика, культура, экономика
Sputnik недели: встречи президента, снижение цен на топливо и праздник в Гагре
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 3 по 9 октября
Президент Абхазии Аслан Бжания на уходящей неделе провел ряд встреч, делегация Парламента посетила Москву с рабочим визитом, в Гагре отметили 30-летие освобождения от грузинских войск, а цены на топливо наконец-то снизились.
Аудиенция с президентом
На минувшей неделе с рабочим визитом в Абхазию прибыл глава Калмыкии Бату Хасиков. Аслан Бжания встретился с высокопоставленным гостем в понедельник 3 октября.
Глава Калмыкии уточнил, что целью его визита в Абхазию связана с налаживанием с республикой сотрудничества в сфере туризма, образования, сельского хозяйства. Бжания подчеркнул, что что руководство республики приветствует подобные инициативы и заинтересовано в налаживании связей с субъектами России.
В среду, 5 октября, Аслан Бжания также встретился с другим гостем из России
- заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковником Ильей Денисовым. Они обсудили взаимодействие МЧС Абхазии и России, координацию действий спасательных подразделений, в первую очередь, на приграничных территориях.
Дискуссия без результата
В Швейцарии прошел очередной раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, 56-й по счету.
Переговоры снова оказались безрезультативными, так как Грузия продолжает отказываться от подписания Соглашение о неприменении силы, сообщил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба.
Женевские дискуссии по взаимоотношениям Грузии, Южной Осетии и Абхазии проводятся с 2008 года. Сопредседателями переговоров выступают ООН, ЕС и ОБСЕ, при участии России и США.
Снижение цен на топливо
Долгие месяцы жители Абхазии ждали с нетерпением новости о том, что цена на топливо снизилась. В четверг, 6 октября, это наконец случилось.
Как рассказал замминистра экономики Абхазии Теймураз Миквабия, изменение цен связано со снижением закупочной стоимости нефтепродуктов в России. Он добавил, что в последние полгода нефтепродукты в Абхазию поставляются только из России и то, как долго это продлится, прогнозировать в нынешних обстоятельствах довольно сложно.
По данным на 6 октября 2022 года, стоимость одного литра АИ–92 на заправках "Роснефть" составляет 47 рублей, АИ–95 – 60 рублей, дизельного топлива – 67,5 рублей.
На АЗС компании "АзИд" АИ-92 стоит 49,5 рублей, АИ–95 – 58 рублей, ДТ – 64,5 рубля. На АЗС "Подорожник" стоимость АИ-92 составляет 47 рублей, АИ–95 – 60 рублей, ДТ - 65 рублей.
Конструктивный диалог
Во вторник, 4 октября, с рабочим визитом в Абхазию прибыла делегация Минэкономразвития России.
Представители соседнего государства встретились премьер-министром страны Александром Анквабом, вице-премьерами Кристиной Озган и Владимиром Делба, начальником Управления капитального строительства Тимуром Агрба. Во встрече принимал участие посол России в Абхазии Михаил Шургалин.
Стороны обсудили ход выполнения мероприятий по Инвестпрограмме, вопросы гармонизации законодательств России и Абхазии, энергетики, софинансирования заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.
Делегация Парламента Абхазии на прошлой неделе провела в Москве ряд важных встреч с представителями депутатской группы Госдумы по связям с Народным Собранием.
Наряду с другими темами, спикер Парламента Лаша Ашуба затронул вопрос необходимости улучшения инженерно-технического оснащения восточной границы Абхазии для ее укрепления в современных реалиях.
Народные избранники Абхазии также встретились с зампредседателя Совфеда России Константином Косычевым и рассмотрели вопросы, связанные с укреплением военной безопасности Абхазии, облегчением процедуры прохождения государственной границы по реке Псоу, формирования цен на нефтепродукты, содействия обеспечению социальной поставки электроэнергии.
Вопросы безопасности
На уходящей неделе президент Аслан Бжания провел встречу с вице-премьером Сергеем Пустоваловым, председателем рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в республике. Пустовалов доложил главнокомандующему о работе, которая уже проведена соответствующими структурами.
Распоряжение о создании группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки подписал премьер-министр республики Александр Анкваб 23 сентября.
Осенний призыв в Абхазии уже начался. На военную службу в октябре-декабре призовут граждан республики от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву.
Кабинету министров Абхазии, администрациям городов и районов поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом граждан Абхазии на военную службу и с их увольнением.
Вопросы региональной безопасности и порядок совместного взаимодействия, а также двустороннее военного сотрудничество обсудили главы Министерств обороны Абхазии и Южной Осетии Владимир Ануа и Марат Павлов.
Павлов также провел встречу и с секретарем Совета безопасности Абхазии Сергеем Шамба. Отмечается, что в рамках рабочего визита намечен ряд других мероприятий.
Поддержать и поздравить
7 октября президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал юбилей, ему исполнилось 70 лет. В этот день в Сухуме прошла акция молодежи под названием "Сила в правде". Ее участники выразили поддержку российскому лидеру и поздравили с его с юбилеем.
В акции также приняли участие представители Общественной палаты Абхазии, Россотрудничества, Госкомспорта республики.
Задержание и уголовные дела
На уходящей неделе было возбуждено уголовное дело против Хачика Барсумяна, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью повлекшего смерть.
Согласно версии следствия, 30 сентября, примерно в 20:45, в поселке Цандрипш Гагрского района Хачик Барсумян в состоянии алкогольного опьянения нанес Артуру Барсумяну ножевое ранение в бедро. Артур Барсумян скончался по дороге в Гагрскую больницу.
На следующий день подозреваемый был задержан и водворен в ИВС УВД по Гагрскому району.
Уголовное дело также было заведено на граждан Абхазии Гыда Царгуш, Аляса Царгуш и Омара Сагария по факту хулиганства, применения насилия в отношении представителей власти, а также незаконного ношения, хранения огнестрельного оружия.
По данным следствия, 30 сентября, в 23:45 нетрезвый Гыд Царгуш вместе с Алясом Царгуш и Омаром Сагария направлялись в сторону Гудауты и подъехали к посту ГАИ "Приморское".
Гыд Царгуш выстрелил в воздух около семи раз из огнестрельного оружия, предположительно конструкции "Макарова", затем группа мужчин завязала драку с инспекторами. Аляс Царгуш разбил фасадное стекло здания поста ГАИ, получил многочисленные порезы, впоследствии он был доставлен в Гудаутскую больницу.
Гыд Царгуш и Омар Сагария были задержаны. В отношении всех троих Сухумский горсудом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц.
День освобождения Гагры
На минувшей неделе в Гагре отмечали День освобождения района от войск госсовета Грузии.
30 лет назад абхазское народное ополчение совместно с добровольческими отрядами нанесли поражение противнику и открыли выход к государственной границе по реке Псоу.
3 октября в доме культуре местные власти вручили семьям, погибших за оборону и освобождения Гагрского района, денежные выплаты в размере 30 тысяч рублей и памятные плакетки. Всего из бюджета было выделено более 3,3 миллиона рублей для 112 семей.
6 октября состоялись основные памятные и праздничные мероприятия. Президент Абхазии Аслан Бжания руководство страны, городов и районов, ветераны и добровольцы Отечественной войны, семьи и родственники погибших бойцов и общественность возложили цветы к мемориалу павших защитников республики и первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба.
После возложения началась акция "Бессмертный полк", в которой участвовали 112 школьников с фотографиями погибших за оборону и освобождение Гагрского района бойцов.
Вечером того же дня на городском стадионе провели театрализованное представление в постановке режиссера Абхазского Драмтеатра Мадины Аргун, в котором участвовало около 300 человек из числа артистов театра и учеников школ. Затем состоялся праздничный концерт - на сцену вышли абхазские вокалисты и танцевальные ансамбли. Завершился праздник шестиминутным салютом.
Фестиваль и выставки
Уходящая неделя была полна ярких культурных событий. В Сухуме прошел первый мультикультурный фестиваль на территории Абхазии и России "Нартиада". На различных площадках в столице республики и Новом Афоне с 3 по 7 октября были представлены работы и произведения российских и абхазских художников.
К примеру, в Новом Афоне провели выставку копий работ абхазского художника и скульптора, первооткрывателя новоафонской пещеры Гиви Смыр.
В Сухуме провели выставку театральных афиш и театральной графики, выставку работ художников Светланы Евдокимовой и Давида Чкотуа в Музее денег Банка Абхазии, а на руинах Сухумской крепости - выставку "Затерянный сад" российского художника Дмитрия Горбунова.