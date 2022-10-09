https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/sputnik-nedeli-vstrechi-prezidenta-snizhenie-tsen-na-toplivo-i-prazdnik-v-gagre--1041982561.html

Sputnik недели: встречи президента, снижение цен на топливо и праздник в Гагре

Sputnik недели: встречи президента, снижение цен на топливо и праздник в Гагре

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 3 по 9 октября 09.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-09T19:25+0300

2022-10-09T19:25+0300

2022-10-09T19:25+0300

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Президент Абхазии Аслан Бжания на уходящей неделе провел ряд встреч, делегация Парламента посетила Москву с рабочим визитом, в Гагре отметили 30-летие освобождения от грузинских войск, а цены на топливо наконец-то снизились.SputnikАудиенция с президентом На минувшей неделе с рабочим визитом в Абхазию прибыл глава Калмыкии Бату Хасиков. Аслан Бжания встретился с высокопоставленным гостем в понедельник 3 октября.Глава Калмыкии уточнил, что целью его визита в Абхазию связана с налаживанием с республикой сотрудничества в сфере туризма, образования, сельского хозяйства. Бжания подчеркнул, что что руководство республики приветствует подобные инициативы и заинтересовано в налаживании связей с субъектами России.В среду, 5 октября, Аслан Бжания также встретился с другим гостем из России - заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковником Ильей Денисовым. Они обсудили взаимодействие МЧС Абхазии и России, координацию действий спасательных подразделений, в первую очередь, на приграничных территориях. Дискуссия без результата В Швейцарии прошел очередной раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, 56-й по счету. Переговоры снова оказались безрезультативными, так как Грузия продолжает отказываться от подписания Соглашение о неприменении силы, сообщил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба. Женевские дискуссии по взаимоотношениям Грузии, Южной Осетии и Абхазии проводятся с 2008 года. Сопредседателями переговоров выступают ООН, ЕС и ОБСЕ, при участии России и США. Снижение цен на топливо Долгие месяцы жители Абхазии ждали с нетерпением новости о том, что цена на топливо снизилась. В четверг, 6 октября, это наконец случилось.Как рассказал замминистра экономики Абхазии Теймураз Миквабия, изменение цен связано со снижением закупочной стоимости нефтепродуктов в России. Он добавил, что в последние полгода нефтепродукты в Абхазию поставляются только из России и то, как долго это продлится, прогнозировать в нынешних обстоятельствах довольно сложно. По данным на 6 октября 2022 года, стоимость одного литра АИ–92 на заправках "Роснефть" составляет 47 рублей, АИ–95 – 60 рублей, дизельного топлива – 67,5 рублей.На АЗС компании "АзИд" АИ-92 стоит 49,5 рублей, АИ–95 – 58 рублей, ДТ – 64,5 рубля. На АЗС "Подорожник" стоимость АИ-92 составляет 47 рублей, АИ–95 – 60 рублей, ДТ - 65 рублей. Конструктивный диалогВо вторник, 4 октября, с рабочим визитом в Абхазию прибыла делегация Минэкономразвития России.Представители соседнего государства встретились премьер-министром страны Александром Анквабом, вице-премьерами Кристиной Озган и Владимиром Делба, начальником Управления капитального строительства Тимуром Агрба. Во встрече принимал участие посол России в Абхазии Михаил Шургалин.Стороны обсудили ход выполнения мероприятий по Инвестпрограмме, вопросы гармонизации законодательств России и Абхазии, энергетики, софинансирования заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. Делегация Парламента Абхазии на прошлой неделе провела в Москве ряд важных встреч с представителями депутатской группы Госдумы по связям с Народным Собранием. Наряду с другими темами, спикер Парламента Лаша Ашуба затронул вопрос необходимости улучшения инженерно-технического оснащения восточной границы Абхазии для ее укрепления в современных реалиях. Народные избранники Абхазии также встретились с зампредседателя Совфеда России Константином Косычевым и рассмотрели вопросы, связанные с укреплением военной безопасности Абхазии, облегчением процедуры прохождения государственной границы по реке Псоу, формирования цен на нефтепродукты, содействия обеспечению социальной поставки электроэнергии. Вопросы безопасностиНа уходящей неделе президент Аслан Бжания провел встречу с вице-премьером Сергеем Пустоваловым, председателем рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в республике. Пустовалов доложил главнокомандующему о работе, которая уже проведена соответствующими структурами. Распоряжение о создании группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки подписал премьер-министр республики Александр Анкваб 23 сентября. Осенний призыв в Абхазии уже начался. На военную службу в октябре-декабре призовут граждан республики от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву.Кабинету министров Абхазии, администрациям городов и районов поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом граждан Абхазии на военную службу и с их увольнением.Вопросы региональной безопасности и порядок совместного взаимодействия, а также двустороннее военного сотрудничество обсудили главы Министерств обороны Абхазии и Южной Осетии Владимир Ануа и Марат Павлов. Павлов также провел встречу и с секретарем Совета безопасности Абхазии Сергеем Шамба. Отмечается, что в рамках рабочего визита намечен ряд других мероприятий. Поддержать и поздравить 7 октября президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал юбилей, ему исполнилось 70 лет. В этот день в Сухуме прошла акция молодежи под названием "Сила в правде". Ее участники выразили поддержку российскому лидеру и поздравили с его с юбилеем. В акции также приняли участие представители Общественной палаты Абхазии, Россотрудничества, Госкомспорта республики.Задержание и уголовные дела На уходящей неделе было возбуждено уголовное дело против Хачика Барсумяна, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью повлекшего смерть.Согласно версии следствия, 30 сентября, примерно в 20:45, в поселке Цандрипш Гагрского района Хачик Барсумян в состоянии алкогольного опьянения нанес Артуру Барсумяну ножевое ранение в бедро. Артур Барсумян скончался по дороге в Гагрскую больницу. На следующий день подозреваемый был задержан и водворен в ИВС УВД по Гагрскому району. Уголовное дело также было заведено на граждан Абхазии Гыда Царгуш, Аляса Царгуш и Омара Сагария по факту хулиганства, применения насилия в отношении представителей власти, а также незаконного ношения, хранения огнестрельного оружия. По данным следствия, 30 сентября, в 23:45 нетрезвый Гыд Царгуш вместе с Алясом Царгуш и Омаром Сагария направлялись в сторону Гудауты и подъехали к посту ГАИ "Приморское". Гыд Царгуш выстрелил в воздух около семи раз из огнестрельного оружия, предположительно конструкции "Макарова", затем группа мужчин завязала драку с инспекторами. Аляс Царгуш разбил фасадное стекло здания поста ГАИ, получил многочисленные порезы, впоследствии он был доставлен в Гудаутскую больницу. Гыд Царгуш и Омар Сагария были задержаны. В отношении всех троих Сухумский горсудом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц. День освобождения Гагры На минувшей неделе в Гагре отмечали День освобождения района от войск госсовета Грузии. 30 лет назад абхазское народное ополчение совместно с добровольческими отрядами нанесли поражение противнику и открыли выход к государственной границе по реке Псоу. 3 октября в доме культуре местные власти вручили семьям, погибших за оборону и освобождения Гагрского района, денежные выплаты в размере 30 тысяч рублей и памятные плакетки. Всего из бюджета было выделено более 3,3 миллиона рублей для 112 семей. 6 октября состоялись основные памятные и праздничные мероприятия. Президент Абхазии Аслан Бжания руководство страны, городов и районов, ветераны и добровольцы Отечественной войны, семьи и родственники погибших бойцов и общественность возложили цветы к мемориалу павших защитников республики и первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба. После возложения началась акция "Бессмертный полк", в которой участвовали 112 школьников с фотографиями погибших за оборону и освобождение Гагрского района бойцов. Вечером того же дня на городском стадионе провели театрализованное представление в постановке режиссера Абхазского Драмтеатра Мадины Аргун, в котором участвовало около 300 человек из числа артистов театра и учеников школ. Затем состоялся праздничный концерт - на сцену вышли абхазские вокалисты и танцевальные ансамбли. Завершился праздник шестиминутным салютом. Фестиваль и выставки Уходящая неделя была полна ярких культурных событий. В Сухуме прошел первый мультикультурный фестиваль на территории Абхазии и России "Нартиада". На различных площадках в столице республики и Новом Афоне с 3 по 7 октября были представлены работы и произведения российских и абхазских художников. К примеру, в Новом Афоне провели выставку копий работ абхазского художника и скульптора, первооткрывателя новоафонской пещеры Гиви Смыр. В Сухуме провели выставку театральных афиш и театральной графики, выставку работ художников Светланы Евдокимовой и Давида Чкотуа в Музее денег Банка Абхазии, а на руинах Сухумской крепости - выставку "Затерянный сад" российского художника Дмитрия Горбунова.

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