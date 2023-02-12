https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/sputnik-nedeli-zemletryasenie-v-turtsii-vstrecha-bzhaniya-s-biznesmenami-i-tragediya-v-gagre-1044088923.html

Sputnik недели: землетрясение в Турции, встреча Бжания с бизнесменами и трагедия в Гагре

Sputnik недели: землетрясение в Турции, встреча Бжания с бизнесменами и трагедия в Гагре

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 6 по 12 февраля. 12.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-12T20:26+0300

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,Как Абхазия пытается помочь пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии, о чем говорил президент республики Аслан Бжания с представителями бизнес-сообщества, о какой угрозе предупреждает СГБ страны, для чего Абхазию посетила делегация из Афганистана, и как проходит борьба с незаконным майнингом криптовалют, читайте в материале Sputnik.Землетрясение в Турции и СирииМощные землетрясения произошли в Турции и Сирии 6 февраля. Количество погибших и пострадавших в результате катаклизма идет на десятки тысяч. По информации от полномочного представителя Абхазии в Турции Ибрахима Авидзба, погибло две соотечественницы и восемь человек получили ранения.Президент Абхазии выразил соболезнования руководителю Сирии Башару Асаду. В среду, 9 февраля Бжания во время телефонного разговора с Ассадом выразил готовность организовать реабилитацию в санаториях Абхазии для детей, которые стали сиротами из-за землетрясения.Секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба заявил, что Абхазия готова отправить спасателей в пострадавшие регионы. МЧС республики уже подготовило группу спасателей, которые смогут эффективно работать в непростых условиях.Посольство Абхазии в Сирии оказало помощь пострадавшим при землетрясении, об этом в эфире радио Sputnik рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба.По его словам, в Сирии учрежден фонд, который занимается сбором средств для помощи пострадавшим. Посольство Абхазии пожертвовало в фонд десять миллионов сирийских лир, это более 100 тысяч рублей.Жители республики также не остались в стороне. В головном офисе МЧС в Сухуме открыли пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. Принимаются вещи первой необходимости: электрогенераторы, теплые вещи, одеяла, палатки, спальные мешки, бутилированная вода, нескоропортящиеся продукты питания, крупы, консервы (кроме свиных), средства личной гигиены.В субботу, 11 января в Госфилармонии прошел благотворительный концерт в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.Открытый диалогВ пятницу, 10 февраля, президент Абхазии Аслан Бжания встретился в Сухуме с представителями бизнес сообщества.Бизнесмены, президент и главы ведомств обсуждали способы привлечения новых инвесторов в республику, причины, препятствующие развитию инвестклимата и новый законопроект "О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов".Бжания отметил, что основные области для инвестиций в Абхазии – туризм, субтропическое сельское хозяйство, энергетика и IT.По его словам, сейчас Абхазия не в состоянии решать проблемы без финансовой помощи от России, увеличения которой сложно ожидать из-за затрат на проведение СВО.Предприниматели выразила свое мнению по ряду вопросов и обратили внимание на необходимость внесения изменений в некоторые законодательные акты, а также в решении энергетических проблем.Госбезопасность и угрозаСовместное совещание СГБ и МИД состоялось 6 февраля. По итогам руководитель Службы Госбезопасности страны Роберт Киут заявил, что умышленные попытки генерации антироссийских настроений в Абхазии - прямая угроза государственности.Он подчеркнул, что угрозы исходят от недоброжелателей, которые в последнее время существенно изменили свою тактику борьбы за умы молодого поколения."В информационном пространстве стали распространятся темы, которые зачастую сопровождаются попытками манипуляции общественного мнения, смысл которых заключается в распространении антироссийской и соответственно деструктивной риторики", - отметил Киут.В СГБ внимательно отслеживают изменения ситуации и наблюдают не самые приятные тенденции. По словам Киут, госслужбы также будут принимать жесткие меры в рамках закона в отношении лиц, осуществляющих антиабхазские проекты.В четверг, 9 февраля пресс-служба МВД Абхазии опубликовала информацию о том, что сотрудники службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел проверяют информацию об угрозе диверсий на территории страны.В сообщении уточняется, что проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку информации о возможной угрозе диверсий в отношении объектов жизнедеятельности и энергетической инфраструктуры.Гости из АфганистанаНа уходящей неделе Абхазию посетила делегация из Афганистана. На встрече с министром иностранных дел республики Иналом Ардзинба стороны обсудили региональную безопасность, ликвидацию последствий присутствия США в Афганистане, расширение сотрудничества Абхазии со странами Ближнего Востока.Пресс-служба внешнеполитического ведомства передает слова Ардзинба о том, что Абхазия готова выстраивать взаимоуважительный диалог при безусловном участии России.Инал Ардзинба также провел онлайн-встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Йемена в Сирии Абдаллой Али Сабри. В беседе Ардзинба подчеркнул, что важное направление во внешней политике республики – активизация диалога со ближневосточными странами.Посол Йемена выразил заинтересованность в развитии отношений в торгово-экономической сфере.В пятницу, 10 февраля стало известно о том, что по приказу министр обороны Абхазии Владимира Ануа Инал Ардзинба награжден медалью за содействие в укреплении сотрудничества между Министерством обороны Абхазии и Министерством обороны России.Борьба с майнингомВ Кабинете министров Абхазии прошло заседание Республиканского штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют, сообщает пресс-служба Правительства."Ситуация в электроэнергетической сфере крайне сложна, потому борьба с майнингом наряду с другими мерами должна существенно снизить нагрузку на инфраструктуру", – подчеркнул глава штаба Александр Анкваб и отметил персональную ответственность руководителей предприятий электроэнергетики за сложившуюся ситуацию и ее изменение.Правоохранительные органы страны совместно с "Черноморэнерго" продолжат работу по борьбе с незаконной добычей криптовалюты на территории Абхазии. Причиной тому стал энергетический кризис в республике и необходимость экономии электроэнергии.По данным МВД Абхазии, с 5 по 10 февраля было обнаружено и изъято 865 аппаратов для добычи криптовалют в городах и районах страны. Больше всего аппаратов было выявлено в Очамчырском районе – 319 единиц. В основном нарушители устанавливают оборудования в своих частных домовладениях, а также в нефункционирующих зданиях, гаражах, контейнерах.Защищая ДонбассТело погибшего 31 января в боях за освобождение Донбасса Николая Денисенко доставили в Пицунду 7 февраля. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии привезли бойца из Ростова-на-Дону.Указом президента Абхазии Аслана Бжания орденами Мужества за отвагу при защите Донбасса посмертно были награждены пять человек - Ираклий Адлейба, Олег Андрусенко, Евгений Гадлия, Валерий Лысенко, Азамат Тванба.Наркотики и распространителиВ Абхазию продолжают задерживать распространителей наркотических средств. Пресс-служба МВД страны сообщает, что в Сухуме были задержаны двое граждан Узбекистана, при личном досмотре которых обнаружили сверки с метадоном. По версии следствия, они планировали распространять наркотики путем тайных закладок.Координаты мест закладок задержанные получали от неизвестного лица с псевдонимом "Тимур" по WhatsApp. Закладки были обнаружены в тайных местах на сухумской набережной и изъяты.Еще 44 готовых закладок были найдены под матрасом по месту временного проживания задержанных. Всего сотрудники правоохранительных органов обнаружили 27,1 грамма наркотиков. Возбуждено уголовное дело, задержанные заключены под стражу.В интервью "Апсныпресс" начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии Астамур Пачалия рассказал, что на протяжении десяти лет в Абхазии действует около десяти наркоканалов.Основной канал поставки наркотиков в Абхазию — из России. По словам Пачалия, есть и этнические группы, которые используют транзит через Россию в Абхазию, в частности граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана.Гибель на рельсахВ субботу, 12 февраля в Гагре произошел несчастный случай, в результате которого погибла девушка.Расследованием инцидента с гибелью девушки в Гагре занимается транспортная прокуратура Абхазии.Возвращение тарелки ПикассоТарелка Пабло Пикассо вернулась в Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа в Сухуме, о чем сообщила Sputnik директор музея Светлана Корсая.Тарелку работы Пабло Пикассо вместе с двумя картинами французского художника Фернана Леже музею завещал близкий друг Гулиа, писатель Константин Симонов.В конце ноября 2022 года стало известно о том, что тарелка была утеряна. Как тогда сообщила директор музея Светлана Корсая, 25 февраля 2021 года экспонат вместе с двумя картинами Леже был изъят из хранилища Банка Абхазии и передан экс-министру культуры Гудисе Агрба. С тех пор судьба тарелки оставалось неизвестной.После сообщения об утере экспоната Служба государственной безопасности Абхазии начала проверку. Позже глава Минкульта Даур Кове сообщил о том, что в начале 2022 года тарелка была отправлена на экспертизу в Москву. Однако, как отметила Корсая, экспертиза так и не была проведена, цель изъятия экспоната из хранилища неизвестна.

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