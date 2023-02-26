https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/sputnik-nedeli-vizit-bzhaniya-v-belarus-i-itogi-zasedaniya-parlamenta-1044330844.html

Sputnik недели: визит Бжания в Беларусь и итоги заседания Парламента

Sputnik недели: визит Бжания в Беларусь и итоги заседания Парламента

Предпоследняя неделя февраля близится к концу. Она оказалась богатой на события. 26.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-26T20:30+0300

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Sputnik собрал обзор наиболее важных событий с 20 по 26 февраля.SputnikВизит в БеларусьПрезидент Абхазии Аслан Бжания прибыл 20 февраля с визитом в Беларусь, где встретился с президентом Александром Лукашенко. Главы государств обслужили вопросы двустороннего сотрудничества.Президент Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда был заинтересован в сотрудничестве с Абхазией и не понимает острой реакции в Грузии на его встречи с абхазским руководством.По итогам встречи с Александром Лукашенко президент Аслан Бжания заявил, что белорусы в Абхазии воспринимаются как родные, близкие люди.Уже 21 февраля по указу президента Бжания срок безвизового пребывания граждан Белоруссии в Абхазии был увеличен до 30 дней.В документе также устанавливается 14-дневный срок безвизового пребывания в республике в туристических или деловых целях граждан Казахстана.Встреча Бжания с Новаком24 февраля президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром экономразвития России Максимом Решетниковым и зампредседателя правительства Александром Новаком.По итогам было решено, что абхазская сторона примет новое законодательство в сфере энергетики с учетом повышения платежной дисциплины населения и промышленности, будет ускорено принятие закона об инвестиционной деятельности, а также ратификация соглашения о российских инвестициях, будут согласованы сроки выдачи Абхазии инфраструктурного кредита для приобретения и установки приборов учета электроэнергии в рамках "дорожной карты" по оптимизации энергообеспечения.Также обсуждалась возможность увеличения поставок электроэнергии из России в Абхазию в марте для покрытия сезонного дефицита.Вопросы гармонизации22 февраля премьер-министр Александр Анкваб встретился с делегацией из России, возглавляемой замминистра экономического развития Дмитрием Вольвачем.Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества между государствами и формирование общего социального и экономического пространства на основе гармонизации законодательств Абхазии и России.По словам вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган, в тесном взаимодействии с Минэкономразвития России и другими уполномоченными органами, было выполнено 16 из 45 мероприятий, запланированных до 2025 года. Степень готовности семи проектов оценивается как высокая, часть проектов законов уже направлена на рассмотрение в Парламент, в том числе Таможенный кодекс.В свою очередь Дмитрий Вольвач подчеркнул, что одна из основных целей взаимодействия на данном этапе – увеличение в два раза собственных доходов Абхазии и повышения заработной платы в целом по стране.По итогам обсуждения были подготовлены согласованные предложения, которые лягут в основу решения Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству.Палата без "хозяина"23 февраля состоялось заседание Парламента Абхазии, на котором не был выбран глава Контрольной палаты.За назначение Астамура Аргун проголосовали 14 народных избранников, против проголосовали 17 человек.Согласно законодательству Абхазии, председатель Контрольной палаты назначается и освобождается от должности Парламентом по представлению президента. Срок полномочий главы Контрольной палаты – пять лет, одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух сроков подряд.Закон "О сельском хозяйстве"Также на заседании депутаты Парламента приняли в третьем окончательном чтении закон "О сельском хозяйстве Республики Абхазия".В соответствии с ним на развитие этой отрасли ежегодно должно быть предусмотрено не менее 5% республиканского бюджета.Цель закона – обеспечение развития сельского хозяйства и определение долгосрочной сельскохозяйственной политики, а также создание правовых основ для граждан, задействованных в этой сфере.Увеличение штрафовПо решению депутатов в первом чтении был принят проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части усиления ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения".За совершение этих правонарушений предлагается повысить штраф от 80 до 120 МРОТ (от 4800 до 7200 рублей) или лишать водительских прав на полгода. За создание аварийной ситуации и непредоставление беспрепятственного проезда спецавтомобилям предусматривается штраф от 100 до 150 МРОТ (от шести до девяти тысяч рублей) или лишение прав на срок от шести месяцев до года.За выезд на встречную полосу предлагается установить штраф в 80 минимальных размеров оплаты труда (4800 рублей) с лишением права управления автомобилем от трех до шести месяцев, за совершение того же самого нарушения при объезде препятствия – штраф от 20 до 30 МРОТ (от 1200 до 1800 рублей).За повторное нарушение в течение года – штраф в 140 МРОТ (8 400 рублей) и лишение права на управление автомобилем на год.Дополнительные полномочияДепутаты Народного Собрания отклонили постановление "О внесении изменений в закон Республики Абхазия "Об органах государственной безопасности".Представитель президента Абхазии в Парламенте Анри Барциц рассказал, что документ направлен на предупреждение совершения преступлений и предусматривает объявление официального предостережения о недопустимости действий, которые создают условия преступления.Подобный материал о том, почему депутаты приняли такое решение в репортаже корреспондента Бадрака Авидзба.Новая Общественная палата23 февраля Президент Аслан Бжания подписал указ "Об утверждении членов Общественной палаты Республики Абхазия".Членами Общественной палаты стали Астамур Адлейба, Роберт Ашба, Роман Герия, Сократ Джинджолия, Гули Кичба, Людмила Лолуа, Отар Ломия, Вараздат Миносян, Леонид Осия, Давид Пилия, Темур Пипия, Александр Страничкин, Назим Хапат.Туристическая статистикаПо данным Минтуризма Абхазии, более 27 тысяч человек посетили Рицинский национальный реликтовый парк и Новоафонскую пещеру с 1 января 2023 года.С 1 января по 20 февраля полюбоваться заснеженным озером Рица смогли 16 224 посетителя, объем поступлений составил 10,7 миллиона рублей.За аналогичный период прошлого года Рицу посетили 20 802 человека, бюджет нацпарка пополнился на 6,9 миллиона рублей.Новоафонскую пещеру с начала года посетили 11 711 человек, объем денежных поступлений составил 8,2 миллиона рублей. В прошлом году за этот же период времени в пещере побывали 14 675, но объем финансовых поступлений был меньше и составил 7,3 миллиона рублей.Выборы в АГУ22 февраля Алеко Гварамия был переизбран на пост ректора Абхазского государственного университета сроком на пять лет.В тайном голосовании приняли участие 54 из 55 членов расширенного состава Ученого совета АГУ. Они проголосовали единогласно.Алеко Гварамия – профессор, доктор физико-математических наук, академик Академии наук Абхазии и Адыгской международной Академии наук, кавалер ордена "Ахьдз-апша" I степени. Он выпускник Московского государственного педагогического института (МПГИ).Обновленная столицаВ 2022 году в Сухуме было отремонтировано 229 объектов, рассказал на заседании Сухумского городского Собрания 22 февраля директор муниципального управления "Горстройпроект" Астамур Пипия.По словам Пипия, 93 миллиона были потрачены на строительные работы на 150 объектах муниципальной собственности. Кроме того, было проведено восстановление детских площадок, крыш жилых домов, кровли Центрального рынка, побитой градом, ремонт зданий, относящихся к управлениям здравоохранения и образования.Директор "Горстройпроекта" также рассказал о ходе ремонтно-восстановительных работ в преддверии 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. В планах у администрации укладка плитки на тротуарах, благоустройство Сухумской горы и парка имени Дзыба в Новом районе.Юбилей Станислава ЛакобаИсторик-кавказовед, профессор АГУ, лауреат Госпремии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, автор Лыхненского обращения от 1989 года, соавтор учебного пособия "История Абхазии" Станислав Лакоба 23 февраля отпраздновал свой 70-летний юбилей.Значительную часть своей деятельности Станислав Лакоба посвятил национально-освободительной борьбе народа Абхазии. Он принимал активное участие в работе Народного форума Абхазии "Айдгылара", неоднократно выступал на съездах Конфедерации горских народов Кавказа, полемизировал с грузинскими учеными по вопросам абхазской истории и культуры, отстаивая самобытность абхазского народа и его государственность.С юбилеем Ученого поздравил президент Аслан Бжания."Проявляя себя в науке, искусстве, общественной и политической деятельности, Вы внесли существенный вклад в национально-освободительную борьбу абхазского народа. Заслуживает уважения Ваш вклад в дело сохранения культурного, исторического и духовного наследия Абхазии, укрепления ее международных гуманитарных связей", – говорится в сообщении.Бжания пожелал Лакоба здоровья и успехов в его многогранной и ответственной работе.Медали добровольцам24 февраля Единый общественный штаб поддержки и помощи Донбассу в Абхазии возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату в память о погибших добровольцах и вручил медали.Митинг начался с минуты молчания в память о погибших гражданах Абхазии, воевавших на Донбассе с 2014 года, после чего были вручены награды.За мужество и отвагу, проявленные при защите прав населения Донбасса, орденом Мужества по указу президента Абхазии Аслана Бжания были посмертно награждены первые пять погибших на Донбассе с 2014 года - Ираклий Адлейба, Олег Андрусенко, Евгений Гадлия, Валерий Лысенко, Азамат Тванба. Награды были вручены членам семей добровольцев.В честь Дня защитника Отечества и 30-летия Дня Победы и независимости Георгиевским крестом были награждены представители духовенства Абхазии, экс-депутат Парламента Алхас Джинджолия, начальник медицинского управления МЧС Абхазии Андзор Гоов.Кроме того, "за выполнение интернационального долга во благо мира" от Министерства обороны Абхазии были вручены медали "За поддержание мира в Абхазии", "20 лет Министерству обороны Республики Абхазия", "25 лет Министерству обороны Республики Абхазия", "30 лет Министерству обороны Республики Абхазия" и благодарственные письма за оказание гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска.Избран глава ФФАШабат Логуа был избран президентом Федерации футбола Абхазии на внеочередной отчетно-выборной конференции ФФА в пятницу, 24 февраля.Открывая встречу, руководитель Федерации футбола Таращ Хагба сообщил, что принял решение покинуть пост, так как председателю Госкомитета по делам молодежи и спорту необходимо уделять внимание всем видам спорта, на что требуется много усилий и времени.Кандидатура Логуа была единственной, за него проголосовали единогласно. По мнению Хагба, бывший капитан национальной сборной справится с руководством отечественным футболом.Вице-президентом ФФА избрали Анри Хагба."Сюрприз" на Рице20 февраля две снежные лавины сошли на территории Рицинского национального реликтового парка. Одна лавина сошла над туннелем вблизи Голубого озера и перекрыла реку, другая – на 26 километре пути к озеру Рица из-за чего был перекрыт поток реки Бзыбь.Избежать чрезвычайной ситуации удалось. В тот же день течение реки восстановилось, вода сама пробила себе путь, собравшаяся вода не успела выйти из берегов.Рицинский национальный реликтовый парк откроется для посетителей 26 февраля. Ограничения для въезда сохраняются - на территорию нацпарка пропускают только машины, оборудованные зимней резиной.

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