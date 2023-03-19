https://sputnik-abkhazia.ru/20230319/sputnik-nedeli-inspektsii-prezidenta-i-30-letie-martovskogo-nastupleniya--1044732815.html

Sputnik недели: инспекции президента и 30-летие Мартовского наступления

Sputnik недели: инспекции президента и 30-летие Мартовского наступления

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 13 по 19 марта. 19.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-19T20:30+0300

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Президент Абхазии Аслан Бжания провел ряд инспекционных поездок по восточной части страны, в республике прошли Дни Чеченской культуры, абхазский спортсмен Батал Чежия стал чемпионом России, Абхазия победила в номинации "Самый гостеприимный стенд" на выставке MITT в Москве, об этом и многом другом читайте в обзоре Sputnik.Представление главыПрезидент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении Саида Харазия главой Гулрыпшского района 7 марта 2023 года. Спустя пять дней Бжания представил нового руководителя активу района, сообщает пресс-служба президента.Саид Харазия отметил, что в полной мере осознает ответственность, возложенную на него, и выразил уверенность в необходимости объединить усилия для достижения процветания, благополучия и безопасности."Апсуара и аламыс – это те принципы и ценности, которыми я руководствуюсь. Нам нужно трудиться так, чтобы жизнь в Гулрыпшском районе была не просто комфортна и удобна, но и почетна", – сказал он.Президентская инспекция и самоизоляцияНа уходящей неделе Бжания посетил Галский район, где проходили учения силовых ведомств страны. Он заслушал доклад министра обороны Владимира Ануа о ходе мероприятий по усилению мобилизационной готовности личного состава Вооруженных сил.Президент также проинспектировал новые инженерные сооружения вдоль абхазо-грузинской границы, объекты военной инфраструктуры в восточной части Абхазии и ознакомился с ходом ремонтных работ в одной из воинских частей.Главнокомандующий страны совместно с вице-президентом Бадрой Гунба, спикером Парламента Лашей Ашуба, министром обороны Владимиром Ануа, секретарем Совбеза Сергеем Шамба посетили воинские части Минобороны.В четверг, 16 марта стало известно о том, что глава государства уходит на самоизоляцию в связи с положительным результатом экспресс-теста на коронавирус. Уже в пятницу пресс-служба сообщила, что лабораторное ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции оказалось отрицательным.Мартовское наступлениеНа минувшей неделе в Абхазии прошли памятные мероприятия и акции, приуроченные 30-й годовщине Мартовской наступательной операции по освобождению Абхазии от грузинских захватчиков.Руководство республики, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, родственники погибших, сотрудники госучреждений и общественность возложили цветы к мемориалам и памятникам во всех городах и районах страны.В Абхазском драмтеатре показали посвященный этой дате спектакль "Гумистинская баллада" и провели фотовыставку. Также фотовыставка состоялась в Государственном музее имени Сергея Дбар в Гудауте.Мартовская наступательная операция началась в ночь с 15 на 16 марта 1993 года. В ней погибли 222 бойца абхазской армии, еще 23 человека пропали без вести.Дни Чеченской культурыДни Чеченской культуры прошли в Абхазии с 13 по 17 марта. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба принял делегацию Министерства культуры Чечни и отметил на встрече, что это подобное культурное событие – знаковое для республики. Оно дает возможность познакомиться с культурой и искусством Чеченской Республики.По словам заместителя министра культуры Чечни Марет Байсаровой, визит позволит отношениям между Абхазией и Чечней выйти на новый уровень."Перед нами была поставлена задача министром культуры Чеченской Республики Айшат Кадыровой – наладить дружеский контакт, показать свою культуру, обычаи, традиции, рассказать о своих методах работы, обменяться опытом с коллегами. Теперь у нас в этой республике есть друзья и коллеги, с которыми мы будем плотно сотрудничать", – сказала она.В эти дни абхазские зрители имели уникальную возможность познакомиться с театральным искусством Чечни – Государственный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова показал "Бэлу" РУСДРАМе, а в Госфилармонии состоялся концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова.Завершился проект концертом Государственного академического ансамбля народного танца "Вайнах" в Госфилармонии.Ратификация законопроектовВ среду, 15 марта стало известно о том, что Госдума ратифицировала законопроект, которым предлагается ратифицировать протокол об изменениях в соглашение между РФ и Абхазией касательно возврата абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти.Документ предполагает возврат абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, которые были излишне получены родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти. В последующем эти суммы можно будет взыскать.Госдума также ратифицировала проект соглашения между Россией и Абхазией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Позже проект одобрил Совфед и подписал президент России Владимир Путин. Подписание соглашения состоялось на Х Петербургском международном юридическом форуме, который проходил с 29 июня по 1 июля 2022 года.Проектом предлагается ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Соглашения и победа в номинацииГлава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба и его крымский коллега Вадим Волченко подписали соглашение о намерениях на туристической выставке MITT в Москве, сообщила пресс-служба абхазского ведомства.Согласно документу, Абхазия и Крым выразили намерение развивать долгосрочные связи в сфере курортов и туризма, договорились о создании благоприятных условий для развития двусторонних связей, а также об обмене делегациями и информацией об организации совместных ярмарок и выставок, которые будут проводиться как в Абхазии, так и в Крыму.На XXIX Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве Абхазия также победила в номинации "Самый гостеприимный стенд".Сухум и Казань - побратимыВ начале недели делегация администрации Сухума во главе с Бесланом Эшба отправилась с рабочим визитом в Казань.Там было подписано соглашение между Сухумом и Казанью о побратимстве.Беслан Эшюа на встрече с замруководителя Исполнительного комитета Казани Ильдаром Шакировым заявил, что Абхазии нужно привлекать профильных инвесторов и развивать промышленность и производство. По словам Эшба, республике необходима диверсификация экономики, чтобы не зависеть исключительно от одной отрасли – туризма. Глава Сухума рассказал, что планируется подписание соглашения, закрепляющее права российских инвесторов.Помощь Сирии и ТурцииПосле мощного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии, жители Абхазии начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших из этих стран. В пятницу, 17 марта пресс-служба МЧС Абхазии объявила о завершении сбора акции по сбору помощи."Груз сформирован согласно требованиям принимающей стороны, упакован надлежащим образом, загружен в шесть транспортных контейнеров и отправлен в Сухумский порт для дальнейшей перевозки по месту назначения", – говорится в сообщении.Всего было собрано около 20 тонн гуманитарного груза, в том числе средства гигиены, нескоропортящиеся продукты питания, бутилированная вода.Также глава МИД Абхазии Инал Ардзинба на встрече с послом республики в Сирии Багратом Хутаба заявил, что Абхазия приобретет до 35 модульных домов для пострадавших от землетрясений в Сирии. "Государство выделило крупную сумму, которую необходимо максимально эффективно задействовать. Планируется приобрести до 35 таких домов", – сказал Ардзинба.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.Мониторинг порядкаВ дежурной части первого отдела милиции УВД по Сухуму состоялось открытие центра мониторинга правопорядка. Новый пункт контроля и реагирования проинспектировал замминистра Беслан Чкадуа.Он отметил, что территориальное расположение центра мониторинга играет первостепенную роль в принятии управленческих решений и поможет оперативно реагировать на все правонарушения в районе.Как сообщили в пресс-службе, дежурную часть оснастили мониторами при спонсорской поддержке торгового дома "Рубин", интернет-провайдер "Система" обеспечил трансляцию с веб-камер, установленных в самых густонаселенных районах Сухума.Наркотики и кражаРяд задержаний провели сотрудники правоохранительных органов на уходящей неделе в рамках борьбы с употреблением и распространением наркотиков.Житель Сухума Дима Чанба был задержан по подозрению в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков в особо крупном размере. В ходе личного досмотра у него изъяли сверток с расфасованным метадоном общим весом пять граммов.Еще один гражданин Абхазии, чье имя не было названо, был задержан на таможенном посту "Псоу" во время реализации оперативной информации. Мужчина был задержан абхазскими таможенниками совместно с сотрудниками гагрской милиции после прохождения паспортного контроля. Во время обыска у него обнаружили четыре заизолированных свертка с метадоном. Общий вес запрещенного вещества составил 4,5 грамма.Сотрудники правоохранительных органов также задержали в Сухуме гражданина Узбекистана, подозреваемого в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размереУ 22-летнего Даниила Локтева при обыске изъяли 12 черных заизолированных свертка с метадоном, которые он собирался сбыть путем тайных закладок. Также у него были изъяты электронные весы и изолента. Подобные закладки с участием самого задержанного были обнаружены на улице Папаскир в районе Сухумской горы.Двое жителей Ткуарчала задержала милиция по подозрению в краже имущества в Ткуарчалском ЖКХ.По данным следствия, 36-летний Реваз Твартвая и 28-летний Дмитрий Тхайцук взломали дверь и проникли в Ткарчалское жилищно-коммунальное хозяйство. Они похитили деньги из кабинета кассира и личные вещи начальника ЖКХ.Чемпионский бойАбхазский спортсмен Батал Чежия стал обладателем титула чемпиона России по боксу в понедельник, 13 марта. В поединке за титул он сразился с мастером спорта России, чемпионом Северо-Кавказского федерального округа по профессиональному боксу Мурадом Далхаевым.Поединок проходил во втором среднем весе. На протяжении всей встречи спортсмен из Абхазии превосходил своего соперника, наносил больше акцентированных и точных ударов.В четвертом раунде Чежия отправил противника в нокдаун, после чего судья остановил встречу, так как Далахаев был не в состоянии продолжить бой. Таким образом абхазский боксер одержал победу техническим нокаутом.

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