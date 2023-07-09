https://sputnik-abkhazia.ru/20230709/sputnik-nedeli-razgul-stikhii-i-vazhnye-gosti-1046805813.html

Sputnik недели: разгул стихии и важные гости

Sputnik недели: разгул стихии и важные гости

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 3 по 9 июля. 09.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-09T22:48+0300

2023-07-09T22:48+0300

2023-07-09T23:12+0300

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Неделя запомнилась стихией в Гагрском районе и подписанием важных соглашений. Подробнее в нашем обзоре. SputnikВопросы экономического развития4 июля министр экономразвития России Максим Решетников прибыл в Абхазию. Делегация посетила подстанцию и канализационные очистные сооружения в селе Алахадзы, которые находятся на стадии строительства. Решетников ознакомился с работой объектов и ходом строительства, поинтересовался тем, какие проблемы сопутствуют выполнению задач и уточнил сроки сдачи объекта.Максим Решетников и вице-премьер Абхазии Кристина Озган посетили Пицунду, где в ближайшие годы планируется построить гостиничный комплекс "Москва-Резорт". Авторы проекта рассказали о том, каким будет объект и с какими проблемами они сталкиваются.Подводя итоги, Решетников подчеркнул, что в Абхазии проводятся непростые реформы, и республика выполняет все взятые на себя обязательства. Он добавил, что существуют крупные объекты электроэнергетики, которые необходимы для работы столичного аэропорта, и требуют дополнительных инвестиций.Стороны обсудили и поддержку местных производителей. По словам министра экономразвития России, в Абхазии большие возможности для производства строительных материалов и развития пищевой промышленности.Стихия в ГагреВ ночь с субботы на воскресенье 9 июля на Гагрский район обрушились сильные ливни, были подтоплены дома, здания, дороги. В ликвидации задействован весь личный состав пожарно-спасательной службы МЧС Гагрского района.Движение транспорта по республиканской трассе было заблокировано и восстановлено частично лишь к вечеру, остановлено движение поездов, которое обещают возобновить в кратчайшие сроки.Для оперативной помощи был создан оперштаб, работают телефоны горячей линии - +7(940) 721-00-01, +7(940) 920-98-92.К вечеру, по информации МЧС, ситуация стабилизировалась. По данным ведомства, в центре города вода практически сошла, эвакуировать жителей, по предварительной информации, не пришлось, пострадавших нет.Референдум в Абхазии4 июля Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума и вопрос "Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия?".Решение о регистрации инициативной группы из 36 человек и предполагаемого вопроса на референдум было принято единогласноПовышение выплатГосударственная программа "Развитие демографии" будет изменена и усовершенствована, новшества начали действовать с 3 июля, рассказала в интервью радио Sputnik начальник отдела демографии Министерства социального обеспечения и демографической политики Абхазии Сабина Андарбуа.Ранее при рождении третьего и последующего ребенка выплачивалось 100 000 рублей, с июля 2023 года выплаты увеличились – при рождении второго ребенка семьям будет выплачиваться 50 000 рублей, третьего – 100 000 рублей, четвертого и последующих – 200 000 рублей.Изменения стали возможны благодаря увеличению объема финансирования программы с 50 до 90 миллионов рублей за счет средств бюджета Фонда по репатриации.Закон о ветеранахПарламент Абхазии принял законы "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действия на территории Республики Абхазия" и "О национально-освободительном движении абхазского народа" в окончательном чтении на заседании 5 июля. Документ устанавливает права и социальные гарантии для ветеранов, разграничивает категории ветеранов, он вступает в силу в 2024 году.Двойное гражданство5 июля Совфед ратифицировал соглашение о двойном гражданстве между Россией и Абхазией.Россия предоставляет лицам, состоявшим на 26 августа 2008 года в гражданстве Абхазии и не утратившим его на день подачи заявления, достигшим возраста 18 лет и обладающим дееспособностью, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.Сухум-МоскваПрезидент Абхазии Аслан Бжания встретился с руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым 7 июля.Сергей Черемин поблагодарил главу государства за приглашение принять участие в праздновании Дня города Сухума.Он отметил, что планируется развивать сотрудничество между Москвой и Сухумом в области туризма, здравоохранения и образования.Соглашение подписано с целью развития двустороннего сотрудничества между городами и углубления дружбы и взаимопонимания между их жителями. Оно подразумевает взаимодействие и обмен опытом в области дорожно-транспортной инфраструктуры, градостроительства, информационных технологий, образования, культуры и здравоохранения.Дополнительные доходыДо 31 декабря 2023 года Гудаутский, Очамчырский и Ткуарчалский районы будут получать поступления в бюджеты из доходов, полученных от посещения Рицинского парка и Новоафонской пещеры.Закон "Об установлении отчислений в местные бюджеты" во втором и окончательном чтении принял Парламент Абхазии.Согласно закону, от стоимости каждого билета в Рицинский парк и Новоафонскую пещеру:Исключения составляют льготные билеты и реализованные детям от 8 до 12 лет.Встреча глав МВД5 июля состоялась рабочая встреча министра внутренних дел Абхазии Роберта Киут и статс-секретаря – замминистра внутренних дел России Игоря Зубова.Роберт Киут и Игорь Зубов подтвердили готовность к продолжению и укреплению сотрудничества между министерствами внутренних дел Абхазии и России.Они обсудили строительство здания Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел в Сухуме, противодействие преступности на приграничных территориях и незаконному обороту наркотических средств, обеспечение безопасности российских туристов в период курортного сезона.Новое подразделение Минобороны6 июля вице-президент Бадра Гунба проверил готовность нового подразделения на учениях на полигоне Нагвалоу.По решению главнокомандующего Минобороны поручили подготовку личного состава с целью повышения боевого потенциала Вооруженных сил и эффективности их применения с учетом характера и способов ведения современных войн.Гунба показали в действии опытные образцы беспилотников отечественного производства как разведывательного, так и ударного назначения, системы управления, нанесение огневых ударов артиллерией с помощью БПЛА.Решение горсобранияДепутаты Горсобрания Сухума единогласно проголосовали за обжалование решения Сухумского горсуда, признавшего недействующими решения собрания от 2009 года, в Кассационной коллегии по административным делам Верховного суда Абхазии.Сухумский городской суд признал недействующими решения Горсобрания от 2009 года о приостановлении выдачи разрешений на капитальное строительство вдоль набережной Сухума и ограничении высотности зданий 16 метрами.За обжалование решения Сухумского горсуда депутаты проголосовали единогласно.День городаДень Сухума отметили 8 июля. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей столицы с праздником.Бжания подчеркнул, что Сухум для жителей республики - это не просто город, но, прежде всего, символ абхазской истории и культуры. Как столица, он должен стать примером образцового и комфортного города, как для граждан Абхазии, так и для гостей из-за рубежа, уверен президент.В день города в столице прошли выставки, концерты, флешмобы и народные гуляния. На набережной Махаджиров у “Мостика счастья” воссоздали абхазское подворье “Аҟәа ашҭа”. Здесь были выставлены предметы быта, а также установлены шатры с абхазскими блюдами от известных ресторанов, жарили мясо на вертелах. Угоститься яствами мог любой желающий.Штрафы пляжамОфициально купальный сезон в Абхазии был открыт 15 июня, к этому времени пляжи республики должны были подготовиться в соответствии с установленными ГИМС критериям безопасности.Были проинспектированы пляжи Нового Афона, Гагры, Пицунды и поселка Цандрипш, и лишь новоафонские пляжи были подготовлены по всем требованиям. Главам администраций районов за несоблюдение предписаний были выписаны штрафы в 12 тысяч рублей.

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