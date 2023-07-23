https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/sputnik-nedeli-inspektsionnye-poezdki-i-mezhdunarodnye-dogovory-1047077459.html

Sputnik недели: инспекционные поездки и международные договоры

Sputnik недели: инспекционные поездки и международные договоры

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 17 по 23 июля. 23.07.2023, Sputnik Абхазия

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На этой неделе продолжились инспекционные поездки президента в районы Абхазии, делегация республики посетила Никарагуа, где была подписана Программа мероприятий на 2023 год, в городах страны отметили День государственного флага.Sputnik.Итоги полугодияНа этой неделе продолжились инспекционные поездки президента Аслана Бжания по районам республики.Президент осмотрел обновленный центральный парк в Гале. В парке были заменены старые дренажные трубы, так как на территории скапливалась вода, установлены каменные бордюры, фонари, уложена плитка, установлены лавочки и мусорные урны. Сейчас работы находятся на завершающей стадии.Главе государства был зачитан доклад об итогах работы за первое полугодие 2023 года. Исполнение доходной части бюджета Галского района в первом полугодии 2023 года в части собственных доходов составило 31,1 миллиона рублей.С января этого года в бюджет района поступило более 90 миллионов рублей из республиканского бюджета, в том числе 200 тысяч рублей из резервного фонда главы государства.Расходная часть бюджета была исполнена на 101,8%. При утвержденной сумме в 115,2 миллиона рублей было потрачено 117,2 миллиона. Большая часть средств пошла на общегосударственные расходы – оплату труда бюджетников, районные мероприятия, оказание материальной помощи населению.На совещании также выступил глава районной налоговой службы Роберт Жиба. По его словам, общее поступление составило более 32 миллионов рублей при плане в 22 миллиона рублей.По ее словам, собственные доходы за шесть месяцев 2023 года составили 16,9 миллиона рублей при плане в 16,4 миллиона.Всего же в районный бюджет, пояснила Киселева, поступило 106,4 миллиона рублей. 30 из них – дотации, еще 59,2 миллиона – субсидии из республиканского бюджета.Расходы бюджета за шесть месяцев составили 107,6 миллиона рублей, 87 миллионов из них пошли на выплату зарплат работникам бюджетной сферы. Сотрудникам всех организаций, подчеркнула Киселева, выплачена зарплата за пять месяцев.На совещании в Очамчырском районе 18 июля президенту рассказали, что доходная часть Очамчырского района за первое полугодие 2023 года выполнена на 33,8%.При плане 126,2 миллиона рублей было получено 42,6 миллиона рублей, на 83,5 миллиона меньше ожидаемого.Кроме того, в бюджет района за шесть месяцев поступило более 18 миллионов дотаций и 68 миллионов субсидий из республиканского бюджета.Расходы районного бюджета с начала года превысили 143 миллиона рублей. 72,1 миллиона из них пошло на образование, 20 миллионов - на решение общегосударственных вопросов, 20,2 миллиона - на жилищно-коммунальное хозяйство.Убийство криминального авторитетаКриминальный авторитет Тимур Ахуба, более известный как Динрид, был убит в Гудаутском районе 19 июля.В тот же день МВД республики был объявлен план-перехват. В нем были задействованы сотрудники МВД, СОБР, СГБ, МЧС, а также кинологи.Президент на международном форумеНа текущей неделе президент Аслан Бжания отбыл в Нальчик с однодневным визитом для участия в форуме "Единый Кавказ".Он подчеркнул, что Абхазия всегда будет готова активно участвовать в реализации полезных и важных инициатив с братской Кабардино-Балкарской республикой.Абхазия и НикарагуаДелегация Абхазии прибыла в Никарагуа 18 июля для участия в праздновании 44-й годовщины триумфа Сандинистской Революции в Никарагуа.Стороны подписали Программу мероприятий на 2023 год. Документ предполагает сотрудничество в областях культуры, спорта, образования, молодежной политики.Программу подписали первый вице-премьер Абхазии Беслан Джопуа и министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада Колиндрес.Визит делегации завершился 22 июля.Первые итогиЧлены комиссии по ликвидации последствий стихии в Гагрском районе завершили обход пострадавших домов в рамках первого этапа работы.В рамках второго этапа работы членам комиссии предстоит определить категории пострадавших граждан, так как в приоритете социально уязвимые слои населения.Ливневые дожди нанесли существенный ущерб Гагрскому району в ночь с 8 на 9 июля. Больше всего пострадало село Лдзаа, где ущерб нанесен примерно 120 объектам размещения. Частично пострадали села Алахадзы, Псахара и городская часть Гагры.Новые возможности17 июля в сухумской общеобразовательной школе №10 открылся IT-класс.Класс был запущен при поддержке министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба – бывшего ученика этого учебного заведения.В помещении, где расположился IT-класс, сделали капитальный ремонт, оборудовали 20 учебных мест. Уже приобретены мощные ноутбуки, которые позволят школьникам изучать программирование, дизайн и компьютерную графику.Без корпоративовКабинет министров Абхазии запретил финансировать корпоративы за счет государственного бюджета."Распорядителям и получателям бюджетных средств не допускать осуществление расходов на проведение мероприятий (корпоративов) за счет средств бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия и иной приносящей доход деятельности, за исключением случаев, когда указанные расходы связаны с празднованием юбилейных дат государственных органов и учреждений", – говорится в распоряжении.Контроль за исполнением распоряжения был возложен на Министерство финансов Абхазии.Абхазская фотомозайкаВыставка "Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период" открылась на территории Сухумской крепости в среду, 19 июля и продлилась до 23 июля.На черно-белых снимках были изображены события, отражавшие политические и общественные настроения в Абхазии в 1970-1980-х годах – выборы писателя Фазиля Искандера в депутаты Верховного Совета СССР от Абхазии, Народный сход в селе Лыхны в марте 1989 года, сидячая забастовка грузинских студентов, перезахоронение тела Александра Шервашидзе-Чачба, портреты Владислава Ардзинба, Мушни Хварцкия, Зураба Ачба, Гиви Смыр, Адгура Инал-ипа, Даура Зантария, завсегдатаев кафе "Амра" и молодых абхазских писателей, ученых, археологов.День флага23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия.Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Днем государственного флага. Он назвал флаг, который был утвержден 23 июля 1992 года, символом борьбы за самоопределение и независимость.Президент подчеркнул, что флаг республики - "это не просто красивый символ государства, но, прежде всего, напоминание об ответственности каждого за возможность жить, созидать и растить детей в свободной стране".К празднику в республике прошли авто, мото и велопробег, который был организован Госкомспортом Абхазии. В акции участвовали более 200 человек - Альфард-клуб, клуб мотоциклистов "Абрек" и "Айнар" и велосипедисты. Пробег начался от Площади Свободы, первая остановка прошла у мемориала первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, далее участники направились в Кутол, где родился автор флага республики Валерий Гамгия.На набережной Махаджиров от площади у Абхаздрама до площади Багапша состоялось конное шествие.Верхом на конях со знамёнами прошлись воспитанники детской конной спортивной школы "Леон". 16 знамён, отражающих более чем 1200 летнюю историю Абхазии, понесли спортсмены, танцоры, активисты.На площади Багапша также состоялся праздничный концерт, на котором выступили звёзды абхазской эстрады, хор Госансамбля, танцевальные ансамбли "Кавказ", "Абаза", которые представили абхазские народные танцы, ансамбль доулистов "Адаул", женский фольклорный ансамбль "Гунда".

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