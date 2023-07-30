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Не сдаваться: глава пресс-центра Sputnik выступил в реабилитационном центре "Мы вместе"

Не сдаваться: глава пресс-центра Sputnik выступил в реабилитационном центре "Мы вместе"

Руководитель пресс-центра Sputnik Абхазия Инал Лазба встретился с подопечными реабилитационного центра "Мы вместе" в поселке Цандрипш 30.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-30T19:00+0300

2023-07-30T19:00+0300

2023-07-30T19:58+0300

в абхазии

инклюзивное образование

абхазия

гагрский район

дети

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Руководство реабилитационного центра "Мы вместе" запустило мотивационный проект для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Суть проекта в том, чтобы подопечные оздоровительного учреждения могли пообщаться с людьми, которые прошли сложный путь и, несмотря на недуг, сумели добиться успеха.Встань на ногиПозади уже десять встреч пациентов "Мы вместе" с людьми, которые своим примером могут воодушевлять и мотивировать на продолжение борьбы с заболеваниями. Среди гостей были блогеры, спортсмены, певцы, музыканты, руководители других реабилитационных центров. Все они прошли в формате онлайн.Встреча подопечных фонда с руководителем пресс-центра Sputnik Абхазия Иналом Лазба была первой, которая прошла офлайн, и первым подобным опытом для самого гостя.Пациенты, их родители, врачи и педагоги внимательно слушали историю Инала, ведь многое из его рассказа им знакомо не понаслышке. По его словам, диагноз не точный, но наиболее близкий из существующих. Лет в пять ему помогла встать на ноги женщина, которая делала лечебный массаж. "Она была слепой. Буквально за несколько сеансов я смог сидеть и еще через какое-то время стоять на ногах", - рассказал Лазба.Сеансы продлились недолго, женщина умерла. Роль тренера на себя взял отец Инала Василий Лазба, он ежедневно занимался с сыном физическими упражнениями.Инал признался, что часто ему не хотелось тренироваться, было больно, но отец был настойчив и строг в этом вопросе. С годами он стал понимать, что методика приносит ему пользу и нельзя лениться."В данный момент я себя чувствую лучше, чем в 18, 20 или 25 лет. То есть, нужно над собой работать. Нам испытания даются для того, чтобы мы могли их преодолеть и стать сильнее. Возможно, нужно себя настраивать так, что это (заболевание – прим.) не недостаток, а преимущество", - отметил он.Инал не стал отрицать, что такой настрой - задача тяжелая, но эффективная.Цель, успехи и леньИнал окончил школу на золотую медаль. В 2005 году он поступил в Абхазский государственный университет на факультет "Международные отношения" и закончил его с отличием. Эта часть рассказа Инала вызвала аплодисменты среди слушателей.После того как Инал получил высшее образование, он начал работать в Министерстве иностранных дел Абхазии. Он был участником одного из раундов Женевских переговоров по урегулированию конфликта между Абхазией и Грузией.По словам Лазба, это был интересный опыт, но со временем он решил испытать себя в новой, ранее неизведанной ему сфере – журналистике. В 2014 году он возглавил Международное информационное агентство Sputnik.Инал не скрывает, что решение это ему далось нелегко. Он оставил то, ради чего учился пять лет, и свою мечту быть дипломатом в пользу журналистики.Некоторые его собеседники признались, что не готовы к такому риску и опасаются, что у них ничего не выйдет на новом месте. Более того, у кого-то даже в голове не укладывается, как столь резко и кардинально можно поменять сферу деятельности.В Sputnik он проработал три года и стал заместителем гендиректора Абхазского телевидения, где пробыл недолго. Лазба отметил, что журналистика ему наскучила в тот период и он не особо был доволен своими результатами. Настал очередной этап поиска своего места под солнцем, что Иналу удалось сделать.Спустя некоторое время Лазба пригласили работать в сферу, которая не была ему близка – энергетика. Инал стал руководителем "Энергосбыта" республиканского унитарного предприятия "Черноморэнерго".Освоить новую для себя область и сделать это довольно быстро было сложно, но оказалось возможно. Там он проработал пять лет - дольше, чем на всех предыдущих должностях.После он снова оказался в Sputnik уже в качестве руководителя мультимедийного пресс-центра, в котором не редко поднимаются вопросы инклюзивного образования, обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются в повседневной жизни люди с инвалидностью и пытаются найти пути их решения.Инал продолжает проходить медицинское лечение, физиотерапию и занимается самостоятельно физическими упражнениями. Опека, преимущества и самоиронияВажным аспектом Инал Лазба считает выработку в себе самостоятельности. По своему опыту он знает, что нельзя жалеть себя и рассчитывать только на окружающих, так как опека родителей рано или поздно заканчивается и человек с инвалидностью может остаться наедине со своими проблемами, не зная, как с ними бороться.В контексте обсуждаемой темы, Инал вспомнил, что у него противоположный опыт. Его отец наоборот с детства приучал к самостоятельности и делал все, чтобы ребенок не чувствовал себя инвалидом. Яркий тому пример, когда Василий Лазба записал Инала на занятия по каратэ."Мне до сих пор смешно. Вот, что мне там было делать? Я на каратэ только научился считать – ич, ни, сан, си и так далее. Больше ничему я там научиться не мог, сами понимаете. Самое интересное, я не думал о том, что я чего-то не могу сделать. Я ходил на тренировки и моих друзей это тоже совершенно не удивляло. Это психологически меня настраивало на то, что я такой же как все", - сказал Лазба.Выяснилось, что Милана Аджба тоже пыталась овладеть восточными единоборствами. Она посетили несколько занятий по ушу, но вскоре поняла, что это не ее и сосредоточилась на лечебных курсах.Хорошим рецептом оздоровления участники встречи назвали самоиронию и в целом юмор. Обратная связьМать Марии Панчулидзе с диагнозом ДЦП Диана Панчулидзе поблагодарила Инала за столь интересную беседу и отметила, что подобные встречи привносят в жизнь больше позитива и оптимизма на счастливое будущее.Диана также обратила внимание участников встречи на то, что в Абхазии нет специализированных учебных заведений для детей с ограниченными возможностями здоровья.По ее словам, три года назад ее дочери Марие пришлось уйти из школы и на этом настояла дирекция общеобразовательного учреждения. Такое решение аргументировалось плохой успеваемостью Марии и тем, что своей активностью она отвлекает других учащихся.Домашнее обучение проходит тоже с трудом. Педагоги без опыта работы с детьми с инвалидностью не справляются с задачей по их обучению. Со временем, у самой Марии пропало желание посещать школу и появились психологические проблемы из-за отношения сверстников.Педагог реабилитационного центра "Мы вместе" Амра Кишмария тоже считает, что подобные мотивационные встречи идут только на пользу, как детям, так и взрослым. Астамур Мишелия страдает детским церебральным параличом. Ему 21 год и за это время он перенес несколько серьезных операций. Из общения с Иналом Лазба, уточнил Астамур, он определенно извлек одно важное правило – всегда надо бороться.В беседе с корреспондентом Sputnik руководитель реабилитационного центра "Мы вместе" Милана Аджба уточнила, что идея об организации таких встреч возникла во время участия в форуме "Без границ" в Северной Осетии, где абхазская делегация заняла первое место с проектом по подготовке волонтеров для социальной интеграции детей с ОВЗ. Одним из тех, кто воплотил в жизнь эту идею стала автор проекта "Искусство без границ" Анна Савилова.По рассказу Аджба, дети не сразу шли на контакт с гостями и стеснялись их, но с каждым новым знакомством, они раскрепощались, стали вступать в диалог и задавать вопросы. В реабилитационном центре даже сумели выйти за рамки такого формата, и пациенты "Мы вместе" стали пробовать себя в роли главного героя – рассказывать о себе, делиться планами и мечтами. =

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