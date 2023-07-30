Не сдаваться: глава пресс-центра Sputnik выступил в реабилитационном центре "Мы вместе"
19:00 30.07.2023 (обновлено: 19:58 30.07.2023)
© Sputnik / Бадри Есиава Реабилитационный центр в городе Гудаута
© Sputnik / Бадри Есиава
Руководитель пресс-центра Sputnik Абхазия Инал Лазба встретился с подопечными реабилитационного центра "Мы вместе" в поселке Цандрипш
Руководство реабилитационного центра "Мы вместе" запустило мотивационный проект для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Суть проекта в том, чтобы подопечные оздоровительного учреждения могли пообщаться с людьми, которые прошли сложный путь и, несмотря на недуг, сумели добиться успеха.
Встань на ноги
Позади уже десять встреч пациентов "Мы вместе" с людьми, которые своим примером могут воодушевлять и мотивировать на продолжение борьбы с заболеваниями. Среди гостей были блогеры, спортсмены, певцы, музыканты, руководители других реабилитационных центров. Все они прошли в формате онлайн.
Встреча подопечных фонда с руководителем пресс-центра Sputnik Абхазия Иналом Лазба была первой, которая прошла офлайн, и первым подобным опытом для самого гостя.
Пациенты, их родители, врачи и педагоги внимательно слушали историю Инала, ведь многое из его рассказа им знакомо не понаслышке. По его словам, диагноз не точный, но наиболее близкий из существующих.
Лет в пять ему помогла встать на ноги женщина, которая делала лечебный массаж.
"Она была слепой. Буквально за несколько сеансов я смог сидеть и еще через какое-то время стоять на ногах", - рассказал Лазба.
Сеансы продлились недолго, женщина умерла. Роль тренера на себя взял отец Инала Василий Лазба, он ежедневно занимался с сыном физическими упражнениями.
Инал признался, что часто ему не хотелось тренироваться, было больно, но отец был настойчив и строг в этом вопросе. С годами он стал понимать, что методика приносит ему пользу и нельзя лениться.
"В данный момент я себя чувствую лучше, чем в 18, 20 или 25 лет. То есть, нужно над собой работать. Нам испытания даются для того, чтобы мы могли их преодолеть и стать сильнее. Возможно, нужно себя настраивать так, что это (заболевание – прим.) не недостаток, а преимущество", - отметил он.
Инал не стал отрицать, что такой настрой - задача тяжелая, но эффективная.
Цель, успехи и лень
Инал окончил школу на золотую медаль. В 2005 году он поступил в Абхазский государственный университет на факультет "Международные отношения" и закончил его с отличием. Эта часть рассказа Инала вызвала аплодисменты среди слушателей.
"Было очень большое желание учиться. Думаю, благодаря этому, у меня в жизни что-то получилось. В нашей ситуации есть вещи, которые нам всем сложно преодолеть, – это лень. Я не могу сказать, что всегда усердно выполнял упражнения, занимался. Я был таким же ребенком, как некоторые из вас сейчас, и мне было лень, но через силу и "не хочу", надо это делать", - уверен Лазба.
После того как Инал получил высшее образование, он начал работать в Министерстве иностранных дел Абхазии. Он был участником одного из раундов Женевских переговоров по урегулированию конфликта между Абхазией и Грузией.
По словам Лазба, это был интересный опыт, но со временем он решил испытать себя в новой, ранее неизведанной ему сфере – журналистике. В 2014 году он возглавил Международное информационное агентство Sputnik.
Инал не скрывает, что решение это ему далось нелегко. Он оставил то, ради чего учился пять лет, и свою мечту быть дипломатом в пользу журналистики.
Некоторые его собеседники признались, что не готовы к такому риску и опасаются, что у них ничего не выйдет на новом месте. Более того, у кого-то даже в голове не укладывается, как столь резко и кардинально можно поменять сферу деятельности.
"Не оставив одно, ты никогда не получишь большего", - ответил Инал.
В Sputnik он проработал три года и стал заместителем гендиректора Абхазского телевидения, где пробыл недолго. Лазба отметил, что журналистика ему наскучила в тот период и он не особо был доволен своими результатами. Настал очередной этап поиска своего места под солнцем, что Иналу удалось сделать.
Спустя некоторое время Лазба пригласили работать в сферу, которая не была ему близка – энергетика. Инал стал руководителем "Энергосбыта" республиканского унитарного предприятия "Черноморэнерго".
Освоить новую для себя область и сделать это довольно быстро было сложно, но оказалось возможно. Там он проработал пять лет - дольше, чем на всех предыдущих должностях.
После он снова оказался в Sputnik уже в качестве руководителя мультимедийного пресс-центра, в котором не редко поднимаются вопросы инклюзивного образования, обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются в повседневной жизни люди с инвалидностью и пытаются найти пути их решения.
"Человек всегда стремится контролировать свою жизнь, а есть вещи, которые невозможно контролировать. Принять это очень сложно, но нельзя "загоняться" этим, так как ты можешь упустить многое, лишиться многого", - сказал Лазба.
Инал продолжает проходить медицинское лечение, физиотерапию и занимается самостоятельно физическими упражнениями.
Опека, преимущества и самоирония
Важным аспектом Инал Лазба считает выработку в себе самостоятельности. По своему опыту он знает, что нельзя жалеть себя и рассчитывать только на окружающих, так как опека родителей рано или поздно заканчивается и человек с инвалидностью может остаться наедине со своими проблемами, не зная, как с ними бороться.
Директор "Мы вместе" Милана Аджба согласилась с такой позицией и отметила, что некоторые родители пытаются ограничить своих детей с ОВЗ в общении со здоровыми детьми, слишком их опекают и, тем самым, не дают им адаптироваться в современных условиях.
В контексте обсуждаемой темы, Инал вспомнил, что у него противоположный опыт. Его отец наоборот с детства приучал к самостоятельности и делал все, чтобы ребенок не чувствовал себя инвалидом. Яркий тому пример, когда Василий Лазба записал Инала на занятия по каратэ.
"Мне до сих пор смешно. Вот, что мне там было делать? Я на каратэ только научился считать – ич, ни, сан, си и так далее. Больше ничему я там научиться не мог, сами понимаете. Самое интересное, я не думал о том, что я чего-то не могу сделать. Я ходил на тренировки и моих друзей это тоже совершенно не удивляло. Это психологически меня настраивало на то, что я такой же как все", - сказал Лазба.
Выяснилось, что Милана Аджба тоже пыталась овладеть восточными единоборствами. Она посетили несколько занятий по ушу, но вскоре поняла, что это не ее и сосредоточилась на лечебных курсах.
Хорошим рецептом оздоровления участники встречи назвали самоиронию и в целом юмор.
Обратная связь
Мать Марии Панчулидзе с диагнозом ДЦП Диана Панчулидзе поблагодарила Инала за столь интересную беседу и отметила, что подобные встречи привносят в жизнь больше позитива и оптимизма на счастливое будущее.
"Это полезно не только детям, но и родителям. На своем личном примере могу сказать, что родителям в такой ситуации бывает тяжело. Моя Маша мне как-то сказала: мама, извини меня, пожалуйста, что из-за меня тебе бывает трудно", - поделилась она.
Диана также обратила внимание участников встречи на то, что в Абхазии нет специализированных учебных заведений для детей с ограниченными возможностями здоровья.
По ее словам, три года назад ее дочери Марие пришлось уйти из школы и на этом настояла дирекция общеобразовательного учреждения. Такое решение аргументировалось плохой успеваемостью Марии и тем, что своей активностью она отвлекает других учащихся.
© Sputnik / Бадри Есиава Реабилитационный центр в городе Гудаута
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© Sputnik / Бадри Есиава
Реабилитационный центр в городе Гудаута
© Sputnik / Бадри Есиава Реабилитационный центр в городе Гудаута
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© Sputnik / Бадри Есиава
Реабилитационный центр в городе Гудаута
© Sputnik / Бадри Есиава Реабилитационный центр в городе Гудаута
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© Sputnik / Бадри Есиава
Реабилитационный центр в городе Гудаута
© Sputnik / Бадри Есиава Реабилитационный центр в городе Гудаута
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© Sputnik / Бадри Есиава
Реабилитационный центр в городе Гудаута
© Sputnik / Бадри Есиава Реабилитационный центр в городе Гудаута
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© Sputnik / Бадри Есиава
Реабилитационный центр в городе Гудаута
© Sputnik / Бадри Есиава Реабилитационный центр в городе Гудаута
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© Sputnik / Бадри Есиава
Реабилитационный центр в городе Гудаута
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© Sputnik / Бадри Есиава
Реабилитационный центр в городе Гудаута
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© Sputnik / Бадри Есиава
Реабилитационный центр в городе Гудаута
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© Sputnik / Бадри Есиава
Реабилитационный центр в городе Гудаута
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© Sputnik / Бадри Есиава
Реабилитационный центр в городе Гудаута
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© Sputnik / Бадри Есиава
Реабилитационный центр в городе Гудаута
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© Sputnik / Бадри Есиава
Реабилитационный центр в городе Гудаута
Домашнее обучение проходит тоже с трудом. Педагоги без опыта работы с детьми с инвалидностью не справляются с задачей по их обучению. Со временем, у самой Марии пропало желание посещать школу и появились психологические проблемы из-за отношения сверстников.
Педагог реабилитационного центра "Мы вместе" Амра Кишмария тоже считает, что подобные мотивационные встречи идут только на пользу, как детям, так и взрослым.
Астамур Мишелия страдает детским церебральным параличом. Ему 21 год и за это время он перенес несколько серьезных операций. Из общения с Иналом Лазба, уточнил Астамур, он определенно извлек одно важное правило – всегда надо бороться.
"Скажу честно, с трудом все это переборол. Было больно физически и в душе, но нельзя сдаваться и надо себя подталкивать к своей цели. Если ты сдался, то это только твоя вина и это не зависит от другого человека. Встреча прошла хорошо, и я понял, что не надо опускать руки никогда", - сказал Мишелия.
В беседе с корреспондентом Sputnik руководитель реабилитационного центра "Мы вместе" Милана Аджба уточнила, что идея об организации таких встреч возникла во время участия в форуме "Без границ" в Северной Осетии, где абхазская делегация заняла первое место с проектом по подготовке волонтеров для социальной интеграции детей с ОВЗ. Одним из тех, кто воплотил в жизнь эту идею стала автор проекта "Искусство без границ" Анна Савилова.
По рассказу Аджба, дети не сразу шли на контакт с гостями и стеснялись их, но с каждым новым знакомством, они раскрепощались, стали вступать в диалог и задавать вопросы. В реабилитационном центре даже сумели выйти за рамки такого формата, и пациенты "Мы вместе" стали пробовать себя в роли главного героя – рассказывать о себе, делиться планами и мечтами. =