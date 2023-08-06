https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/sputnik-nedeli-festival-v-pitsunde-podorozhanie-topliva-i-ubiystvo-v-gale-1047340780.html

Sputnik недели: фестиваль в Пицунде, подорожание топлива и убийство в Гале

Sputnik недели: фестиваль в Пицунде, подорожание топлива и убийство в Гале

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 31 июля по 6 августа. 06.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-06T21:00+0300

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На уходящей неделе появилась информация об убийстве жительницы Гала Натии Бахтадзе, пропавшей 28 июля, в республике поднялись цены на топливо, в Пицунде пошел международный музыкальный фестиваль. Об этих и других событиях - в материале Sputnik Абхазия.SputnikУбийство в ГалеИнформация о пропаже жительницы Гала Натии Бахтадзе появилась 28 июля. Уже 3 августа прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении жителя Очамчыры Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве девушки.25-летний Цвижба в содеянном сознался и заявил, что утопил тело убитой в водохранилище ГЭС "Перепадная-III" на реке Ингур. Спасатели и местные жители обследовали прибрежную полосу от Галского района до Очамчыры, а также участок вдоль канала и устья реки Ингур.В поисках задействовано шесть катеров, дроны и около ста человек - правоохранители, спасательно-водолазная служба ИнгурГЭС, жители Галского района и волонтеры из Сухума. Поиски убитой продолжаются.Штраф за купальникиВ Абхазии с 1 августа повысился штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом с 300 до 6000 рублей. Во всех городах республики должны быть размещены информационные стенды, предупреждающие туристов о новых штрафах.Подорожание топливаВ очередной раз цены на топливо в республике выросли. Еще в начале 2023 года бензин АИ-92 на заправочных станциях продавался по 43 рубля за литр. Но к маю цены на топливо стали постепенно расти. Сегодня стоимость 92 бензина достигла рекордных за этот год 55 рублей.Ситуацию прокомментировали в Министерстве экономики Абхазии. По словам заместителя главы ведомства Теймураза Миквабия, с мая 2023 года наблюдается тенденция по увеличению закупочных цен.У роста закупочных цен есть несколько причин, в том числе закрытие ряда заводов на регламентное обслуживание и повышение биржевых индексов, от которых зависит цена реализации топлива на экспорт из России, добавил замминистра.4 августа в Министерстве экономики Абхазии прошло совещание вице-премьера, главы ведомства Кристины Озган с участниками топливного рынка. Озган подчеркнула необходимость сдерживания цен и недопустимость их резких колебаний.Встречи президента4 августа президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Героем России, летчиком-космонавтом Олегом Артемьевым. Глава государства лично поблагодарил Артемьева за "добрый жест" – доставку флага Абхазии на международную космическую станцию.Кроме того, космонавту вручили памятный подарок – серебряную монету с изображением писателя Фазиля Искандера. Артемьев в свою очередь отметил, что много раз летал над республикой и также преподнес подарок Аслану Бжания – изображение абхазского флага с печатью, которую проставили по прибытии космонавта с МКС.В этот же день глава государства встретился с депутатом Государственной Думы России Яной Лантратовой. Депутат рассказала, что отдыхает в республике с семьей уже несколько дней и планирует провести встречу с абхазской молодежью.Президент поддержал инициативу Лантратовой и отметил, что ориентация молодежи в правильном русле обеспечивает стабильность в государстве.Президентское приглашениеВсю прошлую неделю в Батуми проходили акции протеста из-за прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Грузинские оппозиционеры посчитали это обходом международных санкций.Президент Абхазии Аслан Бжания пригласил лайнер в Абхазию. Он пообещал теплый прием для российских туристов.Фестиваль добра в ПицундеПервый Пицундский международный музыкальный фестиваль прошел с 31 июля по 4 августа. На сцену Государственного концертного зала Пицундского храма в дни фестиваля вышли коллективы, вокалисты и музыканты из Абхазии, России, Канады, Турции, США.Организатором выступает "Благотворительный фонд социально-культурных инициатив", который с 2014 года до начала пандемии коронавируса проводил благотворительные концерты классической музыки в поддержку тяжелобольных детей Абхазии. Все средства, которые направили в благотворительный фонд "Ашана", будут использованы на лечение одной из первых подопечных фонда Асланы Джинджолия.Первый Пицундский международный музыкальный фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Абхазии. Художественный руководитель фестиваля Барас Куджба. Sputnik Абхазия – информационный партнер фестиваля.Тропой героевВоенно-историческая экспедиция "Тропой Героев", посвященная июльскому наступлению абхазской армии, прошла 5 августа.Ветераны войны, представители Минобороны, молодежь в рамках акции возложили цветы у четырех памятников в Нижней Эшере, в частности у мемориала первого президента Владислава Ардзинба.Вечером в небо выпустили белые шары по количеству погибших в наступлении.Танцы для всехАкция "Танцы для всех" для детей с ограниченными возможностями здоровья, организованная в рамках проекта "Искусство без границ", прошла на набережной Сухума 3 августа.Как рассказала директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия, цель акции - показать эффективную и естественную интеграцию детей с ОВЗ в социальные и культурные процессы, которые происходят в обществе.В акции мог принять участие любой желающий вне зависимости от возраста, состояния здоровья и умения танцевать. Такие мероприятия необходимы, чтобы помочь особенным детям социализироваться.Гиды-нелегалыДвадцать шесть гидов-нелегалов выявлено в Абхазии с начала 2023 года, все они оказались гражданами России. Минтуризма совместно с МВД и Ассоциацией экскурсоводов проводят еженедельно рейды.Всего в Абхазии около 500 лицензированных экскурсоводов. Они проходят курсы подготовки в Министерстве туризма и аттестацию.Регулярные рейды для выявления гидов, работающих без аттестации и зачастую искажающих историю республики, проводятся с 2021 года.Читайте также:

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