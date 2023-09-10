https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/sputnik-nedeli-novye-kadry-turpoezd-ritsa-i-literaturnyy-yubiley-1047915506.html

Sputnik недели: новые кадры, турпоезд "Рица" и литературный юбилей

Sputnik недели: новые кадры, турпоезд "Рица" и литературный юбилей

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 4 по 10 сентября. 10.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-10T20:40+0300

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Новые кадровые назначения, отмена референдума, неопознанное тело в Гале и много другое в недельном обзоре Sputnik.SputnikКадровые решения5 сентября президент Аслан Бжания подписал указ о назначении нового руководителя Администрации президента. Им стал Абесалом Кварчия, который сменил на посту Джансуха Нанба.Кварчия - участник Отечественной войны народа Абхазии, с 2023 года – член Общественной палаты Абхазии.От должности был освобожден вице-премьер республики Сергей Пустовалов, который был назначен на пост в 2020 году.На текущей неделе в социальных сетях была распространена информация об отставке Инала Ардзинба, который якобы объявил своему коллективу, что покидает пост министра и возвращается в Россию. 5 сентября Министерство иностранных дел Абхазии опровергло слухи. В пресс-службе МИД уточнили, что работа ведомства продолжается в штатном режиме.Неопознанное телоУтром 10 сентября на берегу моря в селе Гагида Галского района нашли неопознанное тело. Рыбаки, обнаружившие тело, доложили об этом в районное ОВД. На вызов выехали сотрудники милиции и прокуратуры.По предварительной информации, тело находилось в воде продолжительное время. Его передали на экспертизу в Сухум.Налоговые показателиПо информации пресс-службы Министерства по налогам и сборам Абхазии, за восемь месяцев 2023 года в Абхазии было собрано 2,9 миллиарда рублей налогов. Суммарная разница между фактическими и запланированными поступлениями составила 560 миллионов рублей. Таким образом, план поступлений был перевыполнен на 24%.За август 2023 года в бюджет республики поступило 450,3 миллиона рублей при плане 399,6 миллиона. Выполнение составило 113%.Траты на здоровьеНа реализацию программы лечения граждан Абхазии внутри республики и за ее пределами в 2023 году было потрачено 102,7 миллиона рублей. Об этом медиа-клубу "Апсны-иахьа" рассказал глава Минздрава Эдуард Бутба.Кроме того, некоторые граждане республики лечатся в российских клиниках по полису обязательного медицинского страхования. Бутба отметил, что благодаря ОМС было сэкономлено более 120 миллионов рублей из абхазского бюджета.За восемь месяцев 2023 года медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования получили 267 граждан Абхазии.Референдума не будетРегистрация инициативной группы по проведению референдума по вопросу "Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия?" была аннулирована 8 сентября.Решение прекратить сбор подписей и аннулировать регистрацию было связано с тем, что в обозначенный двухмесячный срок инициативная группа не представила в ЦИК необходимые документы и подписные листы.Инициативная группа из 36 человек подала документы о референдуме в ЦИК 27 июня 2022 года. Группа и вопрос, который нужно было вынести на голосование, были зарегистрированы единогласным решением членов Центральной избирательной комиссии 4 июля 2023 года.Юбилей дипотношенийПятнадцать лет назад Абхазия и Россия установили дипотношения. В сентябре того же года стороны подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.С датой министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба поздравил глава МИД России Сергей Лавров."Нас объединяет общность культурно-нравственных ориентиров и мировоззренческих установок, гордость славными страницами совместной истории", - отметил глава МИД России.Первые "воздушные" партнеры9 сентября делегация из Абхазии встретилась с руководством Международного аэропорта Калуги. Международный аэропорт Калуги готов первым заключить договор о сотрудничестве с Сухумским аэропортом, заявил руководитель воздушной гавани Салават Кутушев на встрече с министром туризма Абхазии Теймуразом Хишба.Соглашение о реконструкции сухумского аэропорта было подписано 16 июня 2023 года вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган и главой Минэкономиразвития Максимом Решетниковым в Санкт-Петербурге. 4 сентября начался прием заявок российских юридических лиц на реализацию проекта реконструкции.Турмаршрут "Рица"9 сентября мультимодальный туристический маршрут "Рица" впервые отправился из Сочи в Абхазию.В комплексный турпакет входит перелет из Череповца в Сочи, путешествие поездом по маршруту аэропорт Сочи - Роза Хутор - Гагра - Сухум - Сочи - аэропорт Сочи, а также экскурсионная программа.10 сентября турпоезд прибыл в Гагру, пассажиры примут участие в экскурсиях по городу и посетят озеро Рица.Завтра с утра поезд будет в Новом Афоне, там туристы посетят Новоафонскую пещеру и другие достопримечательности. После два дня пассажиры проведут в Сухуме.82 пассажира проведут шесть дней и семь ночей в поезде. В стоимость тура включен авиаперелет, проезд на поезде и экскурсионная программа, в которую входит транспортное и экскурсионное обслуживание в Абхазии, в том числе входные билеты на экскурсионные объекты.Детский технопаркМарафон технологических мастер-классов "Мобильный технопарк" технопарка "Кванториум" открылся в сухумской средней школе №1 имени Баграта Шинкуба во вторник, 5 сентября.Всего планируется 96 образовательных мероприятий в шести школах с использованием мобильной лаборатории, созданной на базе отечественного грузовика "КАМАЗ". Темами мастер-классов станут виртуальная реальность, аэромоделирование и беспилотники, робототехника, цифровой дизайн, 3D-моделирование, космические технологии и многое другое.Планируется, что более 1400 школьников не только познакомятся с различными новинками в сфере высоких технологий, но и узнают о том, как можно их применять в разработке собственных проектов.Мастер-классы, организованные при поддержке Россотрудничества, пройдут в Сухуме, Гагре и Гале.Юбилей Мушни ЛасурияОдин из классиков современной абхазской литературы, Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик Мушни Ласуриа 16 января отметил свой 85-летний юбилей.В честь юбилейного года в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа прошла Международная научная конференция, в ЦВЗ была открыта фотоэкспозиция. На представленных фотографиях Мушни Ласуриа запечатлен в кругу семьи, с представителями творческой и научной интеллигенции республики.На снимках, сделанных в разные годы, Народного поэта Абхазии можно увидеть с другими классиками абхазской литературы, такими как Баграт Шинкуба, Иван Папаскир, Фазиль Искандер, Рушбей Смыр, учеными Георгием Дзидзария, Шалвой Инал-ипа, русскими писателями Евгением Евтушенко, Александром Твардовским, Андреем Вознесенским и многими другими.5 сентября в Абхазском драмтеатре состоялась премьера "Золотого руна" по поэме Мушни Ласуриа в постановке режиссера Мадины Аргун.В спектакле приняли участие артисты Абхазского драматического и Молодежного театров, вокалисты, коллективы Госансамбля народной песни и танца и Госансамбля "Шаратын". Всего в постановке задействовано около 50 человек.

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