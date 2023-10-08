https://sputnik-abkhazia.ru/20231008/sputnik-nedeli-vstrecha-s-putinym-i-punkt-vmf-v-ochamchyre-1048519425.html

Sputnik недели: встреча с Путиным и пункт ВМФ в Очамчыре

Sputnik недели: встреча с Путиным и пункт ВМФ в Очамчыре

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии со 2 по 8 октября. 08.10.2023, Sputnik Абхазия

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На текущей неделе главным событием стала встреча Аслана Бжания с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым.SputnikВажные встречиПрезиденты России и Абхазии Владимир Путин и Аслан Бжания провели переговоры в среду, 4 октября, в Сочи.Путин еще раз поздравил народ Абхазии и Аслана Бжания с 30-летием Победы.Аслан Бжания в свою очередь отметил, что отношениям Абхазии и России в последнее время придан дополнительный импульс, идет процесс гармонизации, что сближает позиции государств в рамках создания единого социально-экономического и оборонного пространств.Бжания поблагодарил Путина за подписание соглашения о двойном гражданстве, подчеркнув важность этого документа.Позже в интервью "Апсныпресс" Аслан Бжания пояснил, что на встрече был поднят вопрос энергетики, который остро строит в республике в последнее время. И Россия, по его словам, продолжит оказывать Абхазии помощь в его решении, одним из аспектов которого в будущем станет газификация страны и постройка станции по выработке электроэнергии, которая будет работать на газе.За день ранее 3 октября Аслан Бжания встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.Будем продолжать расширять круг признавших Абхазию государств, заявил на встрече Лавров."Хочу подтвердить нашу солидарность в становлении государства Республики Абхазия во всех сферах, включая развитие экономики, социальной сферы, энергетики и, конечно, то, что касается нашего взаимодействия на международных площадках", – отметил он.Также Сергей Лавров поблагодарил Аслана Бжания за гуманитарную помощь бойцам, участвующим в СВО. Бжания заявил, что Абхазия выражает всемерную поддержку России в ее специальной военной операции на Украине.На встрече Лаврову был вручен орден "Ахьдз-Апша" I степени за большой личный вклад в дело признания независимости Республики Абхазия, укрепление и развитие абхазо-российских межгосударственных отношений.Также министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и министр иностранных дел России Сергей Лавров подписали совместный План консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.Документ предполагает активизацию сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран в сфере информационного сопровождения внешнеполитической деятельности, организации совместных конференций, культурных и спортивных мероприятий.ВМФ в ОчамчыреВ Очамчырском районе появится пункт постоянного базирования российского военно-морского флота, заявил президент Абхазии Аслан Бжания в интервью "Известиям".Бжания уточнил, что целью принятия решения было повышение уровня обороноспособности Абхазии и России, так как это соответствует коренным интересам граждан.Европейский Союз выразил серьезную обеспокоенность из-за возможности появления в Абхазии постоянной военно-морской базы Черноморского флота. Такое заявление было опубликовано на сайте официального представителя внешнеполитической службы ЕС.ЕС также напомнил о том, что организация твердо поддерживает "независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ".Ситуация с коронавирусомНебольшой рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в Абхазии, сказала в интервью Sputnik главный санитарный врач республики Алла Беляева.В сентябре было выявлено 152 новых случая коронавирусной инфекции, один из заразившихся пожилых людей скончался.Алла Беляева сказала, что большинство случаев заболевания коронавирусом протекает в легкой форме, при этом есть случаи стационарного лечения. Несмотря на то, что у абхазских медиков нет возможности лабораторно определить штамм вируса, по характерным признакам и тяжести заболевания – это омикрон, говорит главный санитарный врач.Меморандум о взаимопониманииАбхазия и Российский экспортный центр подписали меморандум о взаимопонимании. Документ определяет основные направления, формы и условия сотрудничества в области укрепления торговых и экономических отношений России и Абхазии. Меморандум подписали гендиректор Вероника Никишина и вице-премьер, министр экономики республики Кристина Озган.Медаль за научные достиженияАкадемия наук Абхазии учредила ведомственную медаль "Золотая медаль за достижения в науке". Она присуждается с целью поощрения научных трудов работников государственных научных учреждений и высших государственных образовательных учреждений, а также видных ученых зарубежных стран. Медаль является высшей наградой Академии наук Абхазии.Медаль будет вручаться с единовременным денежным поощрением, размер будет определяться президиумом Академии наук.Медали удостоятся ученые за создание научных школ, воспитание и подготовку научных кадров для республики. Кандидатов на получение медали могут выдвигать - президент Академии наук Абхазии, члены президиума и отделения АНА, государственные научные и высшие образовательные учреждения.Присуждать медаль будут один раз в год ко Дню науки.Победы неделиАбхазская шахматистка Сарида Лаквитава одержала победу на чемпионате Сочи по быстрым шахматам.Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава и его напарник Филипп Денес стали бронзовыми призерами третьего этапа итальянского чемпионата GT.Спортсмены выступали в категории Pro-Am за команду "Imperiale Racing".День учителяПрофессиональный праздник работников сферы школьного образования в Абхазии, России и некоторых странах мира отмечается 5 октября.Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учителей республики с праздником. Он выразил абхазским учителям благодарность за их труд, энтузиазм и преданность работе и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, терпения, признания и успехов.За весомый вклад в систему образования, обучение и воспитание подрастающего поколения Республики Абхазия, многолетний плодотворный труд Президент Аслан Бжания наградил Аделаиду Капба орденом "Ахьдз-Апша" II степени.94-летняя Аделаида Капба работает в школе 70 лет. Она преподавала математику, на протяжении 30 лет была директором Гагрской школы № 2 имени Попкова, а сегодня возглавляет школьный музей.Аделаида Капба – почетный работник общего образования, Заслуженный учитель Абхазской АССР, награждена Императорским орденом Святой великомученицы Анастасии.Также за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения девять абхазских педагогов награждены почетным званием "Заслуженный учитель Республики Абхазия".В память о фотографе7 октября Мемориальную доску к 70-летию Героя Абхазии, российского фотокорреспондента Андрея Соловьева, установили у места его гибели – на фасаде дома N47 на улице Владимира Аршба в Сухуме.В честь открытия мемориальной доски Андрею Соловьеву в республику приехал руководитель редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицинов.В мероприятии приняли участие - виде-президент Бадра Гунба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, Секретарь Совбеза Сергей Шамба, министр культуры Даур Кове.

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