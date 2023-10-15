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Sputnik недели: президент в Башкортостане, гастро-фестиваль и "звездный" футбол

Sputnik недели: президент в Башкортостане, гастро-фестиваль и "звездный" футбол

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 9 по 15 октября. 15.10.2023, Sputnik Абхазия

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О том, как президент Абхазии Аслан Бжания участвовал в праздновании Дня Республики Башкортостан, как отметили День города Гал, кого задержали по подозрению в убийстве и хищении, как прошел матч команды "10" российской футбольной Медиалиги и ФК "Апсны", читайте в материале Sputnik.Абхазия и БашкортостанПрезидент Абхазии Аслан Бжания на минувшей неделе принял участие в праздновании Дня Республики Башкортостан.Руководители республик также стали участниками церемонии закладки камня-основания будущей колоннады в Уфе, которая станет точной копией колоннады на набережной Махаджиров в Сухуме. Объект планируют открыть в 2024 году к 30-й годовщине сотрудничества двух стран."Важно всегда жить в дружбе, помогать друг другу и радоваться успехам. Ровно так мы стараемся жить с нашими дорогими братьями-абхазами. Колоннада будет как знак нашей вечной дружбы, которая имеет давнюю историю", – сказал глава Башкортостана Радий Хабиров.Бжания подчеркнул, что две республики сделали еще один шаг, чтобы стать ближе."Еще раз низкий поклон Башкортостану за поддержку, которую он оказывал Абхазии, мы всегда будем отвечать на это взаимностью. Будьте счастливы и мирного вам неба над головой", – сказал президент Абхазии.В беседе с агентством "Башкинформ" Бжания заявил, что Абхазия планирует запустить прямое авиасообщение Сухум-Уфа сразу после открытия столичного аэропорта."Я в этом уверен, и мы заинтересованы в скорейшем открытии нашего аэропорта. Надеюсь, сразу после его открытия появятся и авиарейсы, которые соединят прямым сообщением Уфу и Сухум", – сказал Аслан Бжания.Между тем, в Абхазию прибыла первая группа туристов Башкортостана. Как сообщает Минтуризма страны, пилотный тур организовали для пожилых жителей республики в рамках расширения географии проекта "Башкирское долголетие. Туризм".Всего приехало 46 гостей. Они будут находиться в Абхазии пять дней. За это время туристы посетят озеро Рица, дачу Сталина, Новый Афон.Нота соболезнованияВ четверг, 5 октября, в сирийском городе Хомсе во время церемонии выпуска курсантов было атаковано военное училище. По последним данным, погибли по меньшей мере 89 человек, 277 получили ранения. В стране объявлен трехдневный траур.Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования сирийскому лидеру Башару Асаду в связи с этим трагическим событием."В Республике Абхазия решительно осуждают авторов и исполнителей этого чудовищного преступления, отнявшего жизни молодых людей, вставших на путь защиты своей Родины, а также мирных граждан, среди которых женщины и безвинные дети", - говорится в тексте.Бжания выразил сочувствие родным и близким погибших, пожелал раненым скорейшего выздоровления, а братскому сирийскому народу - установления скорейшего прочного мира и благоденствия.День города ГалВ пятницу, 13 октября жители Гала отметили День города, сообщает "ГалМедиа".Праздник начался с возложения у монумента павшим за Свободу и Независимость Республики Абхазия в Отечественной войне народа Абхазии. В нем принимали участие представители местной администрации, общественность, школьники.На городской площади также прошел фестиваль-ярмарка народных промыслов. Свою продукцию представляли местные фермеры и предприниматели, и каждый, будь то взрослый или ребенок, мог найти себе занятие по душе и угоститься сезонными деликатесами.Вечером тоже дня состоялся праздничный концерт - перед зрителями выступили звезды абхазской эстрады. Завершился праздник салютом.Гал - самый восточный город Абхазии. Статус города он получил 91 год назад - в 1932 году.Майнинг криптовалютДве майнинг-фермы обнаружили правоохранительные органы Абхазии на прошлой неделе. Одна из них была расположена в селе Гумиста Сухумского района. На месте изъяли 11 аппаратов по добыче криптовалют и помещены на склад временного хранения.В отношении владельца оборудования, Давида Квачантирадзе, составлен административный протокол.Действующая майнинг-ферма также была выявлена в ходе проведения оперативных мероприятий в лесном массиве поселка Алахадзы Гагрского района.На момент проведения проверки к сети были подключены 113 аппаратов для добычи криптовалют общей мощностью 160 кВт⋅ч.В отношении владельца оборудования, жителя Сухума Айнара Амгуас, составлен протокол об административном правонарушении. Все аппараты были изъяты и перевезены на склад временного хранения.Майнинг криптовалют запрещен на территории Абхазии постановлением правительства из-за ветхого состояния энергетической инфраструктуры. Запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм действует до 31 декабря 2023 года.Злоупотребление и хищениеГенеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении начальника Госинспекции по карантину растений Аркадия Джинджия и главного бухгалтера инспекции Кана Кварчия.Они подозреваются в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере совместно с индивидуальным предпринимателем Георгием Абхазава.По данным следствия, Кварчия и Джинджия заключили с Абхазава договор на поставку оборудования общей стоимостью 6,5 миллиона рублей. При этом подозреваемые знали, что необходимости в приобретении оборудования нет, а его рыночная стоимость завышена в два раза.Также Аркадий Джинджия и Кан Кварчия подозреваются в трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и хищения имущества инспекции путем растраты.Уточняется, что они выделили более 575 тысяч рублей на ремонт и закуп запчастей для машин, не стоявших на балансе Госинспекции, заключили с сотрудниками договоры аренды машин, на ремонт и запчасти которых выделили более 512 тысяч рублей, а также заключили с сотрудниками фиктивные договоры, по которым производили ежемесячные выплаты, таким образом, причинив инспекции материальный ущерб на сумму более 1,19 миллиона рублей.Задержания и принудительное лечениеПо сообщению Генпрокуратуры Абхазии, был задержан подозреваемый в убийстве 37-летнего Романа Джугелия, чье тело обнаружили в "Жигулях" на обочине дороги в селе Абгархук Гудаутского района 3 июля.В августе этого года был объявлен в розыск Е. Ашуба, которого задержала прокуратура Сухума11 октября. В Сухумский горсуд будет направлено ходатайство о назначении ареста Ашуба.В Верховный суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Сирии Амера Халила по обвинению в убийстве с особой жестокостью. Суд рассмотрит назначение ему принудительного лечения.Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, у Халила хроническое психическое расстройство в форме органического заболевания головного мозга. Из-за этого он не мог отдавать отчет своим действиям. Обвиняемый особо опасен для себя и окружающих.19 декабря 2022 года Амер Халил в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с соседкой, гражданкой России Ольгой Лютовой, нанес ей 87 колото-резаных ранений. Преступление произошло на улице Тоннельной в Сухуме. Женщина скончалась.На уходящей неделе по подозрению в приобретении, хранении и перевозке наркотиков без цели сбыта, а также их ввозе в Абхазию был задержан житель села Баслата Сухумского района Руслан Джаноян. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики."Газель", за рулем которой был 40-летний Джаноян, была остановлена после пересечения зоны таможенного контроля КПП "Псоу".Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в салоне под пассажирским креслом два медицинских шприца, заполненных метадоном, сверток с аналогичным наркотическим веществом, а также денежную купюру номиналом в 10 рублей – в нее был завернут кусочек гашиша.Фестиваль гурмановГастро-фестиваль "Вкус Абхазии" прошел в рамках IV туристический форума "VISIT АPSNY" на культурно-деловой площадке "Гума" в центре столицы Абхазии в воскресенье, 15 октября.В программу воскресного дня включены ярмарка продукции местных производителей, концерт, интерактивно-познавательная игра "Особенности национальной кухни", мастер-класс по изготовлению аджинджихуа и десерта из абхазской хурмы, чайная церемония, беседа с виноделом. А вечером, в 19:30 прошел показ фильма "Вкус жизни" в зоне летнего кинотеатра.IV Международный туристический форум "VISIT АPSNY" продолжится с 16 по 18 октября. В его программу будут входить пленарные дискуссии, экспертные сессии, круглые столы по разным темам, мастер-классы и выставки.Футбол со звездамиНа стадионе "Динамо" в Сухуме в минувшую субботу прошел товарищеский матч между командой российской Медиалиги ФК "10" и "Апсны". Это событие вызвало большой интерес со стороны не только поклонников футбола, но и поклонников знаменитых российских шоуменов, прибывших в республику. Среди них - популярный ведущий ряда передач и ютуб-каналов Азамат Мусагалиев и талантливый игрок Медийной футбольной лиги Сергей Кутузов. За их автографами выстроилась большая очередь.В основное время матча команды забили по одному разу, оба гола пришлись на первый тайм. На точный удар одного из лучших игроков Медиалиги Сергея Кутузова абхазские футболисты ответили голом с пенальти.Так как 90 минут игры не выявили победителя, судья назначил серию одиннадцатиметровых ударов, в которых "Апсны" была успешней. Матч закончился с счетом 3:1.Оценивая итоги первого тайма, тренер ФК "10" Александр Нагорный отметил хорошую футбольную атмосферу и высокий уровень соперничества."Очень доброжелательная атмосфера, собралось много болельщиков. Я не знаю, когда у вас так собиралась публика в последний раз, нам очень приятно играть, соперник достойный. Очень молодая команда, и интересная", - сказал он.Председатель Госкомспорта Абхазии Таращ Хагба отметил, что футбольный праздник в Сухуме удался и поблагодарил президента Федерации футбола Шабата Логуа и его большую команду за то, что они устроили нам такой матч."Однажды в Абхазии"Комедийный сериал "Однажды в Абхазии" режиссера из Абхазии Тимура Тания состоялся на платформе "Start" в пятницу, 13 октября.По словам продюсера ленты, "Однажды в Абхазии" – это история про обычного жителя республики, сотрудника МЧС, который столкнулся с несправедливостью, исходящей от власти. Такая история могла произойти где угодно.Съемки сериала, который на ранних этапах имел название "Независимый", прошли в Абхазии и длились 51 день. Несмотря на то, что в ходе съемочного процесса команда сталкивалась с рядом трудностей, жители Абхазии, руководители и сотрудники ведомств и министерств оказывали всю необходимую помощь в решении проблем, подчеркнул продюсер.Картина состоит из восьми серий, начиная с третьей, они будут выходить раз в неделю. Последний эпизод выйдет 24 ноября.В картине принял участие и шеф-редактор Sputnik Абхазия Дмитрий Нездоровин, которому досталась роль посла России, эпизодическую роль сыграл бывший ведущий радио Sputnik Алхас Манаргия.

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