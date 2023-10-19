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О важном и обсуждаемом: Аслан Бжания ответил на вопросы журналистов Абхазии

О важном и обсуждаемом: Аслан Бжания ответил на вопросы журналистов Абхазии

Пресс-конференция президента Абхазии Аслана Бжания с участием представителей СМИ республики прошла в четверг, 19 октября. 19.10.2023, Sputnik Абхазия

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На пресс-конференции президента, которая длилась чуть более двух часов, были затронуты темы отношений между Абхазией и Россией, внутриполитические и экономические проблемы, перспективы развития республики.Асмат Цвижба, SputnikПразднование Дня ПобедыАслан Бжания отметил, что юбилей Победы были и Независимости был большим праздником для Абхазии. Он напомнил, что для подготовки к празднованию 30-летия в 2022 году была создана специальная комиссия, которая заседала 27 раз.Президент рассказал, что в Абхазии побывало 800 членов семей добровольцев из республик Северного Кавказа, которым были организованы отдых и проживание за счет средств государства.Более 130 миллионов рублей было выделено вооруженным силам Абхазии на приобретение новой техники и ремонт имеющейся, отметил Бжания. Кроме того, было приобретено оборудование для АГТРК, переизданы фотоальбомы, установлены памятники видным государственным деятелям.Единовременная выплата в 20 тысяч рублей была выплачена всем семьям погибших солдат, по 10 тысяч рублей выплатили женщинам-ветеранам Отечественной войны.По словам президента, по постановлению правительства, из средств бюджета в 2024 году на 2000 рублей будут увеличены пенсии инвалидам Отечественной войны первой, второй и третьей групп, семьям умерших инвалидов войны, семьям погибших. Всего повышение коснется 5174 человек, на это будет выделено более 152 миллионов рублей. Платежи будут выплачиваться с 1 января 2024 года.Итоги московских встречПрезидент поделился с журналистами итогами встречи с Владимиром Путиным, которая состоялась в Сочи 4 октября. По его словам, с президентом России обсуждались вопросы энергетики, газификации, помощи Вооруженным силам республики, усиления обороноспособности страны. Также, отметил Бжания, Владимир Путин пообещал оказать содействие в строительстве нового моста через реку Гумиста, который обойдется в три миллиарда рублей, и в реконструкции тоннелей в Кодорском ущелье.На встрече с главой МИД России, по словам Бжания, обсуждались вопросы гармонизации законодательств стран, внешнеполитического курса и вопросы процедуры упрощения двойного гражданства.Открытие "второго фронта"На пресс-конференции президент прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского с призывом к Грузии об открытии "второго фронта" в Абхазии.Реакцию Запада на подобные высказывания главы Украины Бжания назвал "вялыми", что, по его мнению, означает, что они разделяют подобные взгляды по отношению к Абхазии."Наши граждане должны понимать, кто наши настоящие враги и с какой стороны нужно опасаться провокаций", - сказал он и выразил надежду на то, что действующее руководство Грузии проявит "сдержанность" и "прагматизм", так как война ему не выгодна.Президент подчеркнул, что Абхазия в силах обеспечить свою обороноспособность при помощи стратегического союзника в рамках существующего договора.ВМФ России в АбхазииРанее президент Абхазии Аслан Бжания заявлял о том, что в Очамчырском районе появится пункт постоянного базирования российского военно-морского флота, соответствующее соглашение уже подписано.На пресс-конференции президент отметил, что обеспечение "твердого мира" соответствует интересам всех жителей Абхазии, поэтому пункт базирования ВМФ и будет базироваться в Очамчыре."Мир находится на грани большой войны, поэтому мы будем эту работу продолжать", - сказал он.Аслан Бжания напомнил, что в рамках договора, в порту Очамчыры базируются морские подразделения погрануправления России.Транзит через АбхазиюЖурналистов интересовал вопрос о том, сможет ли Абхазия участвовать в "бесшовном" транзите от Ирана до Дальнего Востока, о котором упоминал недавно Владимир Путин.Бжания отметил, что Абхазия "может войти в этот путь", интегрироваться в эту историю, если Грузия проявит в этом заинтересованность. Он рассказал, что не так давно в республике находилась группа специалистов РЖД, которые исследовали восточный участок Абхазской железной дороги.Бжания добавил, что в 2024 году планируется приезд поезда "Ласточка" в Сухум, для этого был практически восстановлен Гудаутский вокзал, павильон "Псырцха", проведены ремонтные работы в центральном вокзале. Все это, отметил президент, было сделано за счет средств госбюджета и бюджета АЖД.По словам Бжания, к 2026 году "Ласточка" должна дойти и до Очамчыры.Что делать с Совмином?В существующем виде сгоревший комплекс правительственных зданий на площади Свободы оставлять нельзя, считает Бжания. По его словам, за последние 10-15 лет на территории здания было совершено более 15 тяжких преступлений - убийства, изнасилования, разбои, а лифтовые шахты представляют опасность.Вновь создать комплекс правительственных зданий Абхазии не под силу, так как на это нет финансовых возможностей и необходимости, объяснил президент. По его словам, на восстановление необходимо более двух миллиардов рублей."Ведутся переговоры, чтобы построить многофункциональный комплекс, в котором часть могла бы быть передана органам государственного управления, что-то - использовать как офисный центр, часть - под гостиницу. Но никаких решений по этому вопросу еще нет", - объяснил он.Президент подчеркнул, что судьба здания обязательно будет обсуждена с общественностью и специалистами.Запуск аэропортаВ течение октября население Абхазии узнает, с какой компанией подписан контракт по реконструкции аэропорта, сообщил Аслан Бжания. Он добавил, что на реализацию этого проекта из бюджета средства не выделялись, все будет оплачено за счет инвестора.Президент отметил, что, по условиям контракта, инвестор должен осуществить капитальный ремонт двух подстанций, привести в надлежащее состояние дорогу до аэропорта и отремонтировать мосты. Планируется, что технические полеты пройдут не позднее июля, а запуск - не позднее 31 декабря 2024 года.Отношения с БеларусьюФакт установления контактов между руководителями Абхазии и Беларуси – серьезная подвижка, заявил Аслан Бжания. По его словам, контакты между странами уже носят регулярный характер, и в конце октября группа министров из республики будет работать с коллегами в Беларуси."Говорить о том, что Белоруссия признает независимость Абхазии пока что рано, но работа в этом направлении идет интенсивно. У нас приоритет - Российская Федерация, далее Республика Беларусь", - сказал он.ИнвестпрограммаПо словам Аслана Бжания, объемы Инвестпрограммы в будущем сократятся. Он отметил, что акцент будет сделан на развитие инфраструктуры – дороги, водоснабжение, энергетику. Также будет сохранен проект строительства Детской больницы в Сухуме.Как объяснил президент, если в 2012 году объемы инвестпрограммы составляли 100 миллионов долларов, то сейчас это всего 10 миллионов долларов."Объемы инвестпрограммы сокращаются, вы знаете, по какой причине, и нам необходимо в планах своих среднесрочных и дальнесрочных исходить из этого. Мы должны научиться пополнять свой бюджет, планировать свое будущее и заниматься развитием наших территорий. Самое главное - обеспечить экономический суверенитет абхазского государства, обеспечить людей работой", - отметил президент.Союзное государствоАбхазию никто не гонит силой в Союзное государство, заявил президент Аслан Бжания. Он отметил, что подобное решение будет приниматься Парламентом, народом и "до этого еще далеко"."Пока я считаю преждевременным об этом говорить, мы только к этому подготавливаемся…Фобии, которые существуют, мне понятны, мы их будем учитывать и никаких дополнительных фобий не будет. Любой шаг будет направлен на обеспечение жителей Абхазии. Если это не выгодно нам, такие шаги мы делать не будем", - сказал он.Строительство апартаментовАслан Бжания напомнил, что законодательство Абхазии разрешает строительство апартаментов и напомнил, что недавно был принят проект, который ограничивает этажность в Сухуме.По мнению президента, если принять закон, который будет регламентировать строительство апартаментов, то у государства от этого будут большие финансовые преференции от налоговых выплат.Бжания напомнил, что в 2017 году была разработана программа по туристическому развитию Гагры, по которой около 600 000 квадратных метров предназначалось для строительства апартаментов. Эта программ не была реализована из-за отсутствия финансирования, объяснил президент."Мы хотим к этому вопросу подойти цивилизованно, укрепить институт гражданства, чтобы эти вещи не были увязаны. Спланировать так, чтобы поднять потенциал восточной Абхазии", - отметил он.Оценка работы МВДПо словам Аслана Бжания, в целом в Абхазии картина по убийствам, грабежам, изнасилованиям, разбоям, кражам у туристов и похищениям "существенно улучшилась"Бжания подчеркнул, что к юбилею Победы и Независимости была проведена в порядок республиканская трасса – освещен отрезок между Псоу и Сухумом, нанесена разметка, установлены столбы, проведена расчистка насаждений.Президент рассказал, что в Министерстве внутренних дел разработана программа по обеспечению безопасности на дорогах, на которую в 2023 году было выделено более 30 миллионов рублей. В течение двух лет, по словам Бжания, в Абхазии появится Центр обработки данных, куда будут попадать все нарушения, которые фиксируются на дорогах.Ситуация в сфере энергетикиАслан Бжания рассказал об энергообеспечении осенью и зимой 2023 год. Объем социального перетока, который оплачивался из бюджета, по его словам, практически исчерпан, но президент России Владимир Путин обещал оказать поддержку.Чтобы самостоятельно справиться с вопросом, Абхазия также предпринимает шаги, подчеркнул президент. Он рассказал, что идет установка приборов учета электроэнергии, до конца года должны быть установлены 26 тысяч штук, столько же в следующем году. Это позволяет повышать собираемость и на 20-25% снижает потребление, объяснил он.По сравнению с 2022 годом, несмотря на увеличение количества средств размещения, уровень потребления электричества снизился почти на 140 миллионов киловатт часов, что связано с борьбой с незаконной добычей криптовалюты, объяснил Аслан Бжания."В течение трех лет мы восстановим в отрасли такую картину, которая будет удовлетворять наши потребности. Мы это сделаем за счет приобретения приборов, экономии, идут ремонтные работы на подстанциях", - сказал он.Президент добавил, что за средства бюджета республики подобные масштабные работы в сфере энергетики еще не проводилось.Если в течение трех-четырех лет удастся провести газопровод, построить две магистрали, это станет выходом из положения, считает президент.Помощь малому и среднем бизнесуАслан Бжания рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса в Абхазии. По его словам, Сочи принял в 2022 году 7 200 000 туристов, а Абхазия по итогам 2023 года примет всего 600 000 человек."У нас есть куда расти. Все маленькие отели в сезон были заполнены, у нас нет сегмента дороги отелей… Маленькие гостевые дома – не конкуренты, это другой сегмент. Наш рынок далеко не заполнен и его нужно заполнять. Нам есть куда расти и нам нужно расти", - отметил президент.Инвесторы в гостиничном бизнесе - хорошие налогоплательщики, сказал глава государства."Тезис о том, что большой туристический бизнес несет угрозу малому, не состоятелен. На каждый товар есть свой покупатель", - сказал президент.Бжания уточнил, что существуют программы льготного кредитования, которые помогают развивать средний и малый бизнес.Новые управленцыПрезидент рассказал, что будут созданы курсы по подготовке "абхазских управленцев" на базе АГУ. Идет формирование программы, помощь будут оказывать специалисты России, рассказал Бжания."Некоторые дисциплины должны быть наши. Наши управленческие кадры, которые знают, что такое Абхазия, ее история, культура, быт – это очень важно. Кто мы есть сегодня, и какими мы должны быть завтра", - сказал он.Бжания убежден, что нет необходимости увеличивать количество чиновников в Абхазии. Он считает, что существующего на сегодня количества достаточно, и сотрудники ведомств должны работать эффективно.

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