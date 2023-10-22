https://sputnik-abkhazia.ru/20231022/sputnik-nedeli-press-konferentsiya-bzhaniya-naznacheniya-i-tretiy-sezon-apsny-star-1048743571.html

Sputnik недели: пресс-конференция Бжания, назначения и третий сезон "Apsny Star"

Sputnik недели: пресс-конференция Бжания, назначения и третий сезон "Apsny Star"

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 16 по 22 октября. 22.10.2023, Sputnik Абхазия

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На этой неделе президент Абхазии Аслан Бжания провел пресс-конференцию для абхазских журналистов и сделал два назначения, на совещании в администрации Гудаутского района рассказал о росте заболеваемости коклюшем, а громкое дело об убийстве было передано в суд. Пресс-конференция президента19 октября состоялась пресс-конференция президента Абхазии Аслана Бжания. На вопросы журналистов глава государства отвечал чуть больше двух часов.В начале пресс-конференции он отметил, что планировал встречу со СМИ еще раньше, но не смог из-за плотного рабочего графика.В ходе встречи были затронуты вопросы взаимоотношений России и Абхазии, газификации, вектора экономического развития республики, внутриполитические проблемы, запуск аэропорта, строительство апарт-отелей, поддержка среднего и мелкого бизнеса, обеспечение государственной безопасности и обороноспособности, перспективы признания Абхазии новыми странами, и многие другие темы.Назначения неделиПрезидент назначил чрезвычайного и полномочного посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба своим спецпредставителем на Ближнем Востоке.Ранее Хутаба заявлял, что посольство Абхазии в Сирии не только развивает отношения с Дамаском, но и строит мосты с другими странами Ближнего Востока. Он отмечал, что ведется активная работа и по признанию Абхазии другими странами, и в этом направлении уже есть определенные плоды.Еще одним решением Аслана Бжания глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния был назначен спецпредставителем президента Абхазии в новых российских регионах - Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. После начала активной фазы боевых действий на территории новых регионов абхазские власти, а также частные лица регулярно собирали гуманитарную помощь для жителей пострадавших регионов. Груз доставляли сотрудники МЧС, их нередко сопровождал глава ведомства Лев Квициния.Рост заболеваемости коклюшемНа этой неделе стало известно, что в Гудаутском районе республики наблюдается рост заболеваемости коклюшем.Во время еженедельного совещания в администрации муниципалитета главный санитарный врач Инга Чанба рассказала, что за минувшие два месяца было выявлено 72 случая заболевания коклюшем среди детей. Чанба связывает эту тенденцию с нежеланием населения вакцинироваться.Гамзатовские чтенияМеждународный форум "Гамзатов и Абхазия: от национального к общечеловеческому", посвященный столетию со дня рождения аварского поэта и прозаика Расула Гамзатова, прошел в Абхазском государственном университете 18 октября.Для участия в мероприятии в республику прибыла делегация из Дагестана во главе с первым заместителем министра по национальной политике и делам религии Арсеном Махмудовым.Мероприятие организовано Министерством культуры Абхазии при поддержке АГУ, представительства Россотрудничества в республике, Национальной библиотеки и телеканала "Абаза-ТВ". Участники вспоминали о вкладе писателя в мировую литературу, а также о его тесных связях с абхазскими литераторами.Развитие туротраслиIV Международный туристический форум "VISIT АPSNY" проходил в Сухуме с 16 по 18 октября.Президент Абхазского союза туризма, организатор "VISIT АPSNY" Анна Калягина отметила, что форум традиционно проходит в столице республики, но в этот раз было решено сделать мероприятие более масштабным. Так, например, 15 октября прошел гастрономический фестиваль "Вкус Абхазии".В программе форума также были деловые сессии, тематические круглые столы и мастер-классы, презентации новых проектов. Кроме того, в рамках туристического форума состоялась выставка производителей и поставщиков услуг и товаров.Художники АбхазииПрезентация книги "Художники Абхазии" состоялась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 17 октября.Издание состоит из биографий и очерков, посвященных более чем пятидесяти абхазским живописцам, творчество которых относится ко второй половине ХХ и началу ХХI веков.Читатели также могут полюбоваться иллюстрациями, изображающими наиболее яркие работы художников.Третья книга из серии "Художники Абхазии" вышла тиражом в 400 экземпляров, в ней 142 страницы. Финансовую поддержку в издании книги оказала сотовая компания "Аквафон".Начало суперсезона "Apsny Star"Первый концерт третьего сезона музыкального проекта "Apsny Star" состоялся в Абхазской государственной филармонии в пятницу, 20 октября.В суперсезоне на сцену вышли победители первых двух сезонов. От команды Фаи Мархолия – София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба, Кристина Кубрава и Елизавета Аммаева, от команды Ильды Кучуберия – Адгур Лазария, Ираклий Джумутия, Гунда Абухба и Рената Хаджиева.На первом концерте из гонки за победу выбыли Гунда Абухба, Елизавета Аммаева, и Нила Начкебия.Суперсезон "Apsny Star" завершится 22 декабря. Главный приз проекта - бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.Дело по убийствуГенеральная прокуратура Абхазии сообщила, что расследование дела по факту убийства Джеро Маргания завершено, материалы переданы в Военный суд для рассмотрения по существу.Задержанный, 26-летний военнослужащий погранзаставы "Цандрипш" СГБ Абхазии Давид Ахиба, подозревается в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия.Генпрокуратура сообщила, что, по версии следствия, Ахиба планировал убить другого человека, Акмаля Худойбердиева, которому должен был выплатить 200 тысяч рублей за купленную машину. Но на встречу за деньгами приехал друг Худойбердиева, Джеро Маргания.Ушел ненадолгоГлава службы защиты растений министерства сельского хозяйства Абхазии Владимир Герия рассказал, что в республике увеличилось количество мраморного клопа. Связывает он это с погодными условиями. Несколько лет подряд отмечалось постепенное снижение количества насекомых в республике."Засушливое лето благоприятствовало увеличению числа насекомых, не до такой степени, когда они беспрепятственно развивались, но тем не менее", – подчеркнул он.Специалист также отметил, что морфология насекомого заставляет сейчас клопа искать место, чтобы укрыться в тепле и сухости на зиму."Несколько месяцев насекомые будут прятаться, будут обездвижены. Сейчас клоп не питается, цитрусовым и хурме такой вред, какой он наносит в период вегетации растений весной и ранним летом, он нанести не может. Он занят тем, что ищет для себя убежище", – сказал Герия.

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