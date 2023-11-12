https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/sputnik-nedeli-diversanty-peretok-i-prazdnik-urozhaya-v-lykhny-1049037048.html

Sputnik недели: диверсанты, переток и праздник урожая в Лыхны

Sputnik недели: диверсанты, переток и праздник урожая в Лыхны

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 6 по 12 ноября. 12.11.2023, Sputnik Абхазия

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О том, как в Абхазии проверяли информацию о проникновении вражеских диверсантов и что из этого вышло, когда начался переток электроэнергии из России и введены ли ограничения на подачу света, как прошел праздник урожая на Лыхнашта, читайте в материале Sputnik.В поисках диверсантовВечер 8 ноября в Абхазии выдался напряженным. В тот день появилась информация о том, что на территорию Гулрыпшского района проникли грузинские диверсанты.Службой госбезопасности совместно с Минобороны, Государственной службой охраны и МВД были блокированы пути выхода на объекты критической инфраструктуры, усилены меры безопасности и проведена разведка на местности.Силовые структуры продолжили поиски возможных диверсантов и на следующий день, но никаких признаков их присутствия в республике не было выявлено. Таким образом, информация об этом не подтвердилась.ПеретокЧем ближе зима, тем больше объемы потребляемой электроэнергии в Абхазии. Из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище республика обратилась к России с просьбой об обеспечении перетоком электричества на период дефицита.По сообщению пресс-службы "Черноморэнерго", переток электроэнергии из России в Абхазию начался с полуночи воскресенья, 5 ноября. Вместе с этим могут быть ограничению на подачу электричества по всей стране.Заседание в МИДеЗаседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел прошло в Сухуме в понедельник, 6 ноября.Уточняется, что участники обсудили итоги визита правительственной делегации в Минск, налаживание отношений со странами Ближнего Востока, участие Абхазии в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве и взаимодействие с международными организациями.По словам главы МИД Инала Ардзинба, Абхазия налаживает контакты с представителями Союзного государства, секретариатов и структур СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.Республика готова участвовать в объединениях исключительно на принципах суверенного равенства государств. Участники встречи отметили, что по итогам завершения российской военной спецоперации интеграционные процессы на постсоветском пространстве приобретут новые формы, говорится в сообщении.Обновление АнакопииВ минувшую пятницу на Иверской горе в Новом Афоне прошла торжественная церемония завершения первого этапа реставрации Анакопийской крепости.В рамках проекта были отреставрированы часть каменной стены и главный воротный узел. На это из бюджета заповедника "Анакопия" выделили восемь миллионов рублей. Как уточнил директор национального Новоафонского историко-культурного заповедника "Анакопия" Алхас Аргун, реставрационным работам предшествовали археологические раскопки, которые были проведены в 2018 году.Он добавил, что в ближайшие планы заповедника входит реставрация воротной башни, а именно ее внутренней части и фасада. Приступить к работам планируют уже в этом году.Подарок от пограничниковПогрануправление ФСБ России в Абхазии передало Очамчырской школе №2 мобильную лабораторию по химии в среду, 8 ноября.По словам директора школы Илоны Дамения, им передали массивный стол со всеми устройствами, в том числе с ноутбуком и пробирками."Для детей это большой плюс, у нас очень многие выпускники выбирают медицину, поэтому лаборатория для них очень важна", – подчеркнула Дамения.Днем раннее Погрануправление ФСБ России в Абхазии передало мобильный лабораторный комплекс по биологии и компьютерное оборудование галской школе № 1.Возвращение на РодинуВ рамках проекта "Возвращение имени" в Ленинском районе Крыма были найдены останки красноармейца из Абхазии Ризабея Хибба.В четверг, 9 ноября останки были переданы семье Хибба. Также семьям были переданы фрагменты оружия, самолета, а также личные вещи еще троих бойцов — Тараса Цвижба, Нури Джопуа и Михаила Лейба.Красноармеец Ризабей Хибба – уроженец села Верхняя Эшера Сухумского района. Был активным участником обороны Керчи в составе Крымского фронта. Призван на фронт и воевал в составе 138 стрелковой дивизии. Дивизия принимала самое активное участие в боях с немецкими оккупантами на плацдарме Керченского полуострова и вела самые ожесточенные бои в апреле 1942 года. В рапорте немецкого офицера говорится, что единственный участок, который они не могли захватить весь день, как раз был тот самый, где в селе Батальная находился этот опорный пункт, в котором воевал Ризабей. И только к концу дня, к вечеру, им удалось захватить этот пункт путем применения тяжелой артиллерии. Это были румынские и немецкие захватчикиЮбилей АГТРКНа минувшей неделе Абхазская Гостелерадиокомпания отмечала свой юбилей – ей исполнилось 45 лет.Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил коллектив АГТРК с праздником и, в частности, отметил, что первый эфир Абхазского телевидения стал важным импульсом для подъема и развития национального движения, в результате которого появилось современное абхазское государство.В связи с этой знаменательной датой, глава государства присвоил почетные звания сотрудникам Абхазской гостелерадиокомпании.За многолетнюю плодотворную работу, вклад в развитие абхазского телевидения и заслуги в области журналистики почетные звания "Заслуженный журналист Республики Абхазия" были присвоены Ирине Агрба, Лане Абшилава, Симе Аргун, Зорро Бигвава, Фатиме Гергия, Асиде Гуния, Арифе Капба, Камиле Кирвал, Наале Мукба, Аруне Чагава и Алхасу Чолокуа.Также указом президента за многолетнюю плодотворную работу и вклад в развитие абхазского телевидения Давиду Авидзба, Шаризан Ахуба, Владиславу Бигвава, Медее Голандзия, Эльдару Дамирову, Фариде Джопуа, Аде Квирая, Оксане Табагуа и Рустаму Харцызову были присвоены звания "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия".День абхазской милиции102 года исполнилось со дня основания абхазской милиции в пятницу, 10 ноября. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.С поздравительной речью от имени президента на торжественном мероприятии в Абхазском драматическом театре выступил вице-президент республики Бадра Гунба."Уверен, что вы и в дальнейшем будете направлять все свои знания и усилия на поддержание общественного порядка, обеспечение надежной защиты интересов наших граждан и сохранение покоя в обществе", – говорилось, в частности, в тексте.Сотрудников МВД поздравил и глава ведомства Роберт Киут. Он отметил повышение профессионального уровня работников милиции и улучшение криминогенной обстановки в Абхазии.АмшенФестивале армянской культуры и быта "Амшен" прошел в селе Алахадзы Гагрского района во вторник, 7 ноября.В народных гуляниях принял участие глава республики Аслан Бжания. В своей поздравительной речи он сказал, что вследствие исторических причин абхазы и армяне стали единым народом страны."Вне зависимости от своего происхождения, вне зависимости от нюансов языка, культуры и вероисповедания, все мы – граждане Республики Абхазия, связанные общей историей и общей судьбой", – сказал он.Также он сообщил о том, что почетные звания "Заслуженный учитель Республики Абхазия" были присвоены директору Мархяулской школы Еве Кейян, учителю начальных классов Амжухской школы Вартуш Хамалян и учителю физики Яштхуской школы №2 Феликсу Джидаряну.Праздник урожаяЗавершилась неделя традиционным праздником урожая в селе Лыхны. В этом году в празднике участвовали 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, гости из Карачаево-Черкесской республики и Государственный музей Отечественной войны народы Абхазии имени Сергея Дбар.Участники представили свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовали выставки различных поделок.Культурная программа праздника также включала концерт танцевальных и вокальных коллективов, молодых исполнителей. Состоялись и абхазские традиционные спортивные состязания, соревнования по стрельбе из лука и конный футбол.

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