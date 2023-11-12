https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/sputnik-nedeli-diversanty-peretok-i-prazdnik-urozhaya-v-lykhny-1049037048.html
Sputnik недели: диверсанты, переток и праздник урожая в Лыхны
Sputnik недели: диверсанты, переток и праздник урожая в Лыхны
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 6 по 12 ноября. 12.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-12T21:41+0300
2023-11-12T21:41+0300
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О том, как в Абхазии проверяли информацию о проникновении вражеских диверсантов и что из этого вышло, когда начался переток электроэнергии из России и введены ли ограничения на подачу света, как прошел праздник урожая на Лыхнашта, читайте в материале Sputnik.В поисках диверсантовВечер 8 ноября в Абхазии выдался напряженным. В тот день появилась информация о том, что на территорию Гулрыпшского района проникли грузинские диверсанты.Службой госбезопасности совместно с Минобороны, Государственной службой охраны и МВД были блокированы пути выхода на объекты критической инфраструктуры, усилены меры безопасности и проведена разведка на местности.Силовые структуры продолжили поиски возможных диверсантов и на следующий день, но никаких признаков их присутствия в республике не было выявлено. Таким образом, информация об этом не подтвердилась.ПеретокЧем ближе зима, тем больше объемы потребляемой электроэнергии в Абхазии. Из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище республика обратилась к России с просьбой об обеспечении перетоком электричества на период дефицита.По сообщению пресс-службы "Черноморэнерго", переток электроэнергии из России в Абхазию начался с полуночи воскресенья, 5 ноября. Вместе с этим могут быть ограничению на подачу электричества по всей стране.Заседание в МИДеЗаседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел прошло в Сухуме в понедельник, 6 ноября.Уточняется, что участники обсудили итоги визита правительственной делегации в Минск, налаживание отношений со странами Ближнего Востока, участие Абхазии в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве и взаимодействие с международными организациями.По словам главы МИД Инала Ардзинба, Абхазия налаживает контакты с представителями Союзного государства, секретариатов и структур СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.Республика готова участвовать в объединениях исключительно на принципах суверенного равенства государств. Участники встречи отметили, что по итогам завершения российской военной спецоперации интеграционные процессы на постсоветском пространстве приобретут новые формы, говорится в сообщении.Обновление АнакопииВ минувшую пятницу на Иверской горе в Новом Афоне прошла торжественная церемония завершения первого этапа реставрации Анакопийской крепости.В рамках проекта были отреставрированы часть каменной стены и главный воротный узел. На это из бюджета заповедника "Анакопия" выделили восемь миллионов рублей. Как уточнил директор национального Новоафонского историко-культурного заповедника "Анакопия" Алхас Аргун, реставрационным работам предшествовали археологические раскопки, которые были проведены в 2018 году.Он добавил, что в ближайшие планы заповедника входит реставрация воротной башни, а именно ее внутренней части и фасада. Приступить к работам планируют уже в этом году.Подарок от пограничниковПогрануправление ФСБ России в Абхазии передало Очамчырской школе №2 мобильную лабораторию по химии в среду, 8 ноября.По словам директора школы Илоны Дамения, им передали массивный стол со всеми устройствами, в том числе с ноутбуком и пробирками."Для детей это большой плюс, у нас очень многие выпускники выбирают медицину, поэтому лаборатория для них очень важна", – подчеркнула Дамения.Днем раннее Погрануправление ФСБ России в Абхазии передало мобильный лабораторный комплекс по биологии и компьютерное оборудование галской школе № 1.Возвращение на РодинуВ рамках проекта "Возвращение имени" в Ленинском районе Крыма были найдены останки красноармейца из Абхазии Ризабея Хибба.В четверг, 9 ноября останки были переданы семье Хибба. Также семьям были переданы фрагменты оружия, самолета, а также личные вещи еще троих бойцов — Тараса Цвижба, Нури Джопуа и Михаила Лейба.Красноармеец Ризабей Хибба – уроженец села Верхняя Эшера Сухумского района. Был активным участником обороны Керчи в составе Крымского фронта. Призван на фронт и воевал в составе 138 стрелковой дивизии. Дивизия принимала самое активное участие в боях с немецкими оккупантами на плацдарме Керченского полуострова и вела самые ожесточенные бои в апреле 1942 года. В рапорте немецкого офицера говорится, что единственный участок, который они не могли захватить весь день, как раз был тот самый, где в селе Батальная находился этот опорный пункт, в котором воевал Ризабей. И только к концу дня, к вечеру, им удалось захватить этот пункт путем применения тяжелой артиллерии. Это были румынские и немецкие захватчикиЮбилей АГТРКНа минувшей неделе Абхазская Гостелерадиокомпания отмечала свой юбилей – ей исполнилось 45 лет.Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил коллектив АГТРК с праздником и, в частности, отметил, что первый эфир Абхазского телевидения стал важным импульсом для подъема и развития национального движения, в результате которого появилось современное абхазское государство.В связи с этой знаменательной датой, глава государства присвоил почетные звания сотрудникам Абхазской гостелерадиокомпании.За многолетнюю плодотворную работу, вклад в развитие абхазского телевидения и заслуги в области журналистики почетные звания "Заслуженный журналист Республики Абхазия" были присвоены Ирине Агрба, Лане Абшилава, Симе Аргун, Зорро Бигвава, Фатиме Гергия, Асиде Гуния, Арифе Капба, Камиле Кирвал, Наале Мукба, Аруне Чагава и Алхасу Чолокуа.Также указом президента за многолетнюю плодотворную работу и вклад в развитие абхазского телевидения Давиду Авидзба, Шаризан Ахуба, Владиславу Бигвава, Медее Голандзия, Эльдару Дамирову, Фариде Джопуа, Аде Квирая, Оксане Табагуа и Рустаму Харцызову были присвоены звания "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия".День абхазской милиции102 года исполнилось со дня основания абхазской милиции в пятницу, 10 ноября. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.С поздравительной речью от имени президента на торжественном мероприятии в Абхазском драматическом театре выступил вице-президент республики Бадра Гунба."Уверен, что вы и в дальнейшем будете направлять все свои знания и усилия на поддержание общественного порядка, обеспечение надежной защиты интересов наших граждан и сохранение покоя в обществе", – говорилось, в частности, в тексте.Сотрудников МВД поздравил и глава ведомства Роберт Киут. Он отметил повышение профессионального уровня работников милиции и улучшение криминогенной обстановки в Абхазии.АмшенФестивале армянской культуры и быта "Амшен" прошел в селе Алахадзы Гагрского района во вторник, 7 ноября.В народных гуляниях принял участие глава республики Аслан Бжания. В своей поздравительной речи он сказал, что вследствие исторических причин абхазы и армяне стали единым народом страны."Вне зависимости от своего происхождения, вне зависимости от нюансов языка, культуры и вероисповедания, все мы – граждане Республики Абхазия, связанные общей историей и общей судьбой", – сказал он.Также он сообщил о том, что почетные звания "Заслуженный учитель Республики Абхазия" были присвоены директору Мархяулской школы Еве Кейян, учителю начальных классов Амжухской школы Вартуш Хамалян и учителю физики Яштхуской школы №2 Феликсу Джидаряну.Праздник урожаяЗавершилась неделя традиционным праздником урожая в селе Лыхны. В этом году в празднике участвовали 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, гости из Карачаево-Черкесской республики и Государственный музей Отечественной войны народы Абхазии имени Сергея Дбар.Участники представили свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовали выставки различных поделок.Культурная программа праздника также включала концерт танцевальных и вокальных коллективов, молодых исполнителей. Состоялись и абхазские традиционные спортивные состязания, соревнования по стрельбе из лука и конный футбол.
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абхазия, новости, политика, культура, события
абхазия, новости, политика, культура, события
Sputnik недели: диверсанты, переток и праздник урожая в Лыхны
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 6 по 12 ноября.
О том, как в Абхазии проверяли информацию о проникновении вражеских диверсантов и что из этого вышло, когда начался переток электроэнергии из России и введены ли ограничения на подачу света, как прошел праздник урожая на Лыхнашта, читайте в материале Sputnik.
Вечер 8 ноября в Абхазии выдался напряженным. В тот день появилась информация о том, что на территорию Гулрыпшского района проникли грузинские диверсанты.
Глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил, что силовые структуры ведут поиск группы вооруженных людей. По его словам, местные охотники заметили семерых вооруженных людей в районе села Азанта. Все подступы к Сухуму были перекрыты.
Службой госбезопасности совместно с Минобороны, Государственной службой охраны и МВД были блокированы пути выхода на объекты критической инфраструктуры, усилены меры безопасности и проведена разведка на местности.
Силовые структуры продолжили поиски возможных диверсантов и на следующий день, но никаких признаков их присутствия в республике не было выявлено. Таким образом, информация об этом не подтвердилась.
Чем ближе зима, тем больше объемы потребляемой электроэнергии в Абхазии. Из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище республика обратилась к России с просьбой об обеспечении перетоком электричества на период дефицита.
По сообщению пресс-службы "Черноморэнерго", переток электроэнергии из России в Абхазию начался с полуночи воскресенья, 5 ноября. Вместе с этим могут быть ограничению на подачу электричества по всей стране.
Заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел прошло в Сухуме в понедельник, 6 ноября.
Уточняется, что участники обсудили итоги визита правительственной делегации в Минск, налаживание отношений со странами Ближнего Востока, участие Абхазии в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве и взаимодействие с международными организациями.
По словам главы МИД Инала Ардзинба, Абхазия налаживает контакты с представителями Союзного государства, секретариатов и структур СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.
Республика готова участвовать в объединениях исключительно на принципах суверенного равенства государств. Участники встречи отметили, что по итогам завершения российской военной спецоперации интеграционные процессы на постсоветском пространстве приобретут новые формы, говорится в сообщении.
В минувшую пятницу на Иверской горе в Новом Афоне прошла торжественная церемония завершения первого этапа реставрации Анакопийской крепости.
В рамках проекта были отреставрированы часть каменной стены и главный воротный узел. На это из бюджета заповедника "Анакопия" выделили восемь миллионов рублей.
Как уточнил директор национального Новоафонского историко-культурного заповедника "Анакопия" Алхас Аргун, реставрационным работам предшествовали археологические раскопки, которые были проведены в 2018 году.
Он добавил, что в ближайшие планы заповедника входит реставрация воротной башни, а именно ее внутренней части и фасада. Приступить к работам планируют уже в этом году.
Погрануправление ФСБ России в Абхазии передало Очамчырской школе №2 мобильную лабораторию по химии в среду, 8 ноября.
По словам директора школы Илоны Дамения, им передали массивный стол со всеми устройствами, в том числе с ноутбуком и пробирками.
"Для детей это большой плюс, у нас очень многие выпускники выбирают медицину, поэтому лаборатория для них очень важна", – подчеркнула Дамения.
Днем раннее Погрануправление ФСБ России в Абхазии передало мобильный лабораторный комплекс по биологии и компьютерное оборудование галской школе № 1.
В рамках проекта "Возвращение имени" в Ленинском районе Крыма были найдены останки красноармейца из Абхазии Ризабея Хибба.
В четверг, 9 ноября останки были переданы семье Хибба. Также семьям были переданы фрагменты оружия, самолета, а также личные вещи еще троих бойцов — Тараса Цвижба, Нури Джопуа и Михаила Лейба.
Красноармеец Ризабей Хибба – уроженец села Верхняя Эшера Сухумского района. Был активным участником обороны Керчи в составе Крымского фронта. Призван на фронт и воевал в составе 138 стрелковой дивизии. Дивизия принимала самое активное участие в боях с немецкими оккупантами на плацдарме Керченского полуострова и вела самые ожесточенные бои в апреле 1942 года. В рапорте немецкого офицера говорится, что единственный участок, который они не могли захватить весь день, как раз был тот самый, где в селе Батальная находился этот опорный пункт, в котором воевал Ризабей. И только к концу дня, к вечеру, им удалось захватить этот пункт путем применения тяжелой артиллерии. Это были румынские и немецкие захватчики
На минувшей неделе Абхазская Гостелерадиокомпания отмечала свой юбилей – ей исполнилось 45 лет.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил коллектив АГТРК с праздником и, в частности, отметил, что первый эфир Абхазского телевидения стал важным импульсом для подъема и развития национального движения, в результате которого появилось современное абхазское государство.
В связи с этой знаменательной датой, глава государства присвоил почетные звания сотрудникам Абхазской гостелерадиокомпании.
За многолетнюю плодотворную работу, вклад в развитие абхазского телевидения и заслуги в области журналистики почетные звания "Заслуженный журналист Республики Абхазия" были присвоены Ирине Агрба, Лане Абшилава, Симе Аргун, Зорро Бигвава, Фатиме Гергия, Асиде Гуния, Арифе Капба, Камиле Кирвал, Наале Мукба, Аруне Чагава и Алхасу Чолокуа.
Также указом президента за многолетнюю плодотворную работу и вклад в развитие абхазского телевидения Давиду Авидзба, Шаризан Ахуба, Владиславу Бигвава, Медее Голандзия, Эльдару Дамирову, Фариде Джопуа, Аде Квирая, Оксане Табагуа и Рустаму Харцызову были присвоены звания "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия".
102 года исполнилось со дня основания абхазской милиции в пятницу, 10 ноября. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.
С поздравительной речью от имени президента на торжественном мероприятии в Абхазском драматическом театре выступил вице-президент республики Бадра Гунба.
"Уверен, что вы и в дальнейшем будете направлять все свои знания и усилия на поддержание общественного порядка, обеспечение надежной защиты интересов наших граждан и сохранение покоя в обществе", – говорилось, в частности, в тексте.
Сотрудников МВД поздравил и глава ведомства Роберт Киут. Он отметил повышение профессионального уровня работников милиции и улучшение криминогенной обстановки в Абхазии.
Фестивале армянской культуры и быта "Амшен" прошел в селе Алахадзы Гагрского района во вторник, 7 ноября.
В народных гуляниях принял участие глава республики Аслан Бжания. В своей поздравительной речи он сказал, что вследствие исторических причин абхазы и армяне стали единым народом страны.
"Вне зависимости от своего происхождения, вне зависимости от нюансов языка, культуры и вероисповедания, все мы – граждане Республики Абхазия, связанные общей историей и общей судьбой", – сказал он.
Также он сообщил о том, что почетные звания "Заслуженный учитель Республики Абхазия" были присвоены директору Мархяулской школы Еве Кейян, учителю начальных классов Амжухской школы Вартуш Хамалян и учителю физики Яштхуской школы №2 Феликсу Джидаряну.
Завершилась неделя традиционным праздником урожая в селе Лыхны. В этом году в празднике участвовали 20 сел Гудаутского района, Новый Афон, гости из Карачаево-Черкесской республики и Государственный музей Отечественной войны народы Абхазии имени Сергея Дбар.
Участники представили свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовали выставки различных поделок.
Культурная программа праздника также включала концерт танцевальных и вокальных коллективов, молодых исполнителей. Состоялись и абхазские традиционные спортивные состязания, соревнования по стрельбе из лука и конный футбол.