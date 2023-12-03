https://sputnik-abkhazia.ru/20231203/sputnik-nedeli-shtorm-u-beregov-abkhazii-itogi-tursezona-i-simonyan-v-agu-1049313566.html

Sputnik недели: шторм у берегов Абхазии, итоги турсезона и Симоньян в АГУ

Sputnik недели: шторм у берегов Абхазии, итоги турсезона и Симоньян в АГУ

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 27 по 3 декабря. 03.12.2023, Sputnik Абхазия

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О том, какие последствия оставил после себя шторм, обрушившийся на Абхазию с 26 на 27 ноября, сколько туристов посетило республику в летне-курортный сезон, что ищут ученые в акватории Сухума и каким будет бюджет столицы в 2024 году, читайте в материале Sputnik.Шторм на Черноморском побережьеНа Черноморское побережье с 26 на 27 ноября обрушился мощный шторм и подтопил ряд регионов России, а также города Абхазии - Гагру и Сухум.В республике больше всего в результате стихии пострадал Гагрский район, где было подтоплено несколько десятков домов, насосные станции, энергетическая инфраструктура. В связи с этим Гагра частично оставалась без света и воды почти три дня.Местные коммунальные службы организовали доставку воды населению в те дни. В ликвидации последствий непогоды было задействовано около 200 человек.В Пицунде шторм повредил несколько летних кафе, линию электропередачи и повалил деревья. От волн также пострадало около 30 сосен на территории Пицунда-Мюссерского заповедника."По нашим примерным данным, упало пять взрослых деревьев, которым по 80-100 лет, примерно еще у пяти деревьев подмыло корневую систему. Они в ближайшие время тоже точно упадут. Погибло около 20 молодых сосен, на которые мы возлагали большие надежды в контексте укрепления берега самой природой", – рассказала Sputnik замдиректора по науке Пицунда-Мюссерского заповедника Сабина Лобода.Серьезный ущерб стихия нанесла также краснокнижному панкрацию. Место, где произрастает это редкое растение, наполовину обвалилось в результате удара волн.В селе Алахадзы морской водой было подтоплено 15 домовладений, пять гостевых домов, разрушено семь летних кафе и десять торговых точек.В микрорайоне Маяк в Сухуме подтопило первые этажи двух домов, один из которых нежилой. В столице республики и Гагрском районе работали спасатели МЧС Абхазии.Итоги сезонаМинистерство туризма Абхазии подвело итоги курортного сезона на пресс-конференции в среду 29 ноября.По словам замглавы ведомства Астамура Барциц, Абхазию в 2023 году посетило более одного миллиона человек. При этом в местах размещения отдохнуло порядка 300 тысяч человек, количество участников экскурсий, согласно проданным билетам, составило 936 тысяч 591 человек. Объем налоговых платежей в сфере туризма составил 742 миллиона 862 тысячи рублей.В 2023 году был запущен в навигацию по туристическому маршруту круизный лайнер "Князь Владимир", количество пассажироперевозок составило 1034 человека.В тестовом режиме до станции "Сухум" впервые начал ходить туристический поезд "Рица". В 2024 году по сообщениям службы АЖД, данный рейс будет совершаться на регулярной основе, рассказал Барциц.В нынешнем году в эксплуатацию ввели 13 туристических объектов. Во время стихийного бедствия, которое произошло в июле, пострадало 36 объектов, добавил Барциц, отметив, что оценить ущерб туризму от шторма, произошедшего 26 и 27 ноября, только предстоит.На уходящей неделе в Сухуме также состоялось заседание представителей туристического сообщества Абхазии и России, посвященное анализу въездного и выездного туризма, перспективам и инновациям в развитии туризма в республике.Помимо представителей туристической сферы России, мероприятие посетил и председатель Союза индустрии туризма Беларуси Филипп Гулый.Он рассказал, что в течение последних нескольких лет в Абхазии наблюдается устойчивый рост количества белорусских туристов, которые посещают республику с целью отдыха.По мнению Гулого, для того, чтобы наладить эффективное взаимодействие между Абхазией и Беларусью, необходимы контракты и договорные отношения, это влияет на продажи туристических путевок.Депутат Парламента Абхазии Алхас Барциц подчеркнул, что для развития туризма в республике нужен комплексный подход.Борьба с майнингомВ Абхазии продолжают вести борьбу с майнингом криптовалют, который пагубно влияет на энергетическую систему страны, особенно в зимний период.Согласно данным пресс-службы МВД страны, за минувшую неделю было изъято более 100 аппаратов для добычи криптовалют – в Очамчыре и Очамчырском районе, в Гулрыпшском районе, в Гагрском районе.Все оборудование изъято и помещено на склады временного хранения, владельцы привлечены к административной ответственности.Погибли за свободу ДонбассаТела погибших за освобождение Донбасса Шамиля Дасания и Марзакана Ачба доставлены в Абхазию, сообщила пресс-служба МЧС.Бойцов похоронят в поселке Цандрипш Гагрского района и селе Приморское Гудаутского района.Ранее секретарь Совбеза Сергей Шамба заявлял, что Абхазия постоянно оказывает поддержку в виде гуманитарных поставок для сражающихся абхазских добровольцев на Донбассе, а также уже немалое количество абхазских воинов сложили свои головы.В воскресенье, 26 ноября, появилась информация, что сотрудники МЧС Абхазии отправились на Донбасс для доставки тел двоих жителей республики, погибших в СВО.Бюджет столицыЗаседание депутатов Собрания Сухума прошло во вторник, 28 ноября. Они приняли в первом чтении бюджет столицы на 2024 год.Общий общем межбюджетных трансферов из республиканского бюджета определяется в объеме 81 млн рублей.В 2024 году прогнозируется увеличение доходов бюджета Сухума по отношению к 2023 году на общую сумму 220 млн 577 тысяч рублей.Прогнозируемое увеличение обусловлено ростом поступлений основных доходов – налога на прибыль, подоходного налога и налога на имущество, а также проведением мероприятий, направленных на мобилизацию доходов, повышения уровня администрирования и увеличения собираемости.Изучение акватории СухумаАбхазские и российские археологи продолжают подводные исследования в акватории Сухума. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал заведующий центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения, доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский.По его словам, изучается район, где предположительно находились Диоскурия и Себастополис. Исследование ведется с помощью гидролокаторов, которые позволяют изучать морское дно дистанционно.Сейчас ученые проводят работы в районе реки Беслетка. В этом районе зафиксированы сооружения, которые представляют из себя “как стенки, так и полукруглые линии”.Полуфинал и концертыПолуфинал третьего сезона музыкального проекта "Apsny Star" состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба во вторник, 14 ноября.По итогам выступлений проект покинула от команды Фаи Мархолия Кристина Кубрава и от команды Ильды Кучуберия – Рената Хаджиева.В финал проекта вышли подопечные Ильды Кучуберия Ираклий Джумутия, Лола Колбая, Мирнада Мархолия и Самвел Миракян.От команды Фаи Мархолия финалистами стали София Мяукина, Виктория Лабия, Сария Айба и Аслан Шакая.Суперсезон "Apsny Star" завершится 22 декабря.В Абхазской Госфилармонии, 1 декабря прошел концерт композитора Мурата Кабардокова в сопровождении "Клевер-квартета".На концерте прозвучала авторская музыка Мурата Кабардокова, академические произведения, сочиненные им для кинокартин. В программе вечера были и фольклорные композиции, навеянные автору историей Кабардино-Балкарии, а также народная русская музыка.Мурат Кабардоков – российский композитор, пианист. Член Союза композиторов России, Народный артист Кабардино-Балкарской Республики. Автор музыки к фильмам Александра Сокурова, Кантемира Балагова, Виктора Алферова, Ильи Учителя и многих других кинорежиссеров.Итоговый концерт Республиканского центра народного творчества Абхазии имени Ивана Кортуа состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в четверг, 30 ноября.В нем приняли участие лауреаты конкурсов, которые центр проводил в течение 2023 года - вокально-инструментальный ансамбль "Агәыӷра", ансамбли "Аԥхьарца", "Ахьышьҭра", "Кәыдры" и многие другие. Кроме того, на сцену Госфилармонии вышли детско-юношеские хореографические ансамбли народного и современного танца.Маргарита Симоньян в АГУВ воскресенье, 3 декабря, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян встретилась в Сухуме с абхазскими студентами. Известная журналистка ответила на вопросы из зала о взаимоотношениях России и Абхазии, о развитии экономики и многом другом.

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