https://sputnik-abkhazia.ru/20231216/utraty-2023-goda-s-kem-prostilas-abkhaziya--1049436848.html

Утраты 2023 года: с кем простилась Абхазия

Утраты 2023 года: с кем простилась Абхазия

В 2023 году Абхазия потеряла многих известных людей, среди них ученые, спортсмены, общественные и политические деятели. 16.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-16T08:55+0300

2023-12-16T08:55+0300

2023-12-16T13:01+0300

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О том, с кем простилась республика в прошлом году, читаейте в материале Sputnik.Тото АджапуаНа второй день 2023 года не стало певца, народного артиста Абхазии, члена Союза композиторов СССР, лауреата госпремии имени Дырмита Гулиа Тото Аджапуа. Ему было 84 года.Тото Аджапуа родился 23 марта 1939 года в селе Отап Очамчырского района. Когда ему было 22 года, не зная нот, он поступил в музыкальное училище.В 1977 году он окончил композиторское отделение Тбилисской консерватории. Учась, работал педагогом по культуре речи абхазского языка в Тбилисском театральном институте, а также стажер-солистом Тбилисского театра оперы и балета.Вернувшись в Абхазию после окончания Тбилисской консерватории, он более двух лет работает солистом Абхазской госфилармонии. Одновременно он преподавал вокал в Сухумском музыкальном училище.Свою первую композицию он посвятил своей бабушке, которая воспитала его. Отечественная война народа Абхазии оставила глубокий след в жизни семьи Тото Аджапуа, на войне он потерял сына и брата. Во время войны композитор написал такие песни как "Где бы ни был абхаз", "Батальон "Горец", "Не пройдет", "Сестры наши".Среди произведений Аджапуа кантаты "Великая Абхазская стена", "Абрыскьал", "Ефрем Эшба", "Уарбану?", хореографическая сюита "Нартаа", соната для флейты и фортепиано, восемь вариаций для фортепиано, "Абхазские литургические песнопения", кантаты "Члоу", "Отап", "Кто ты?", "Думы о Родине", "Абхазская шуточная" для симфонического оркестра.Зинаида Шевцова11 февраля скончалась доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии естественных наук Зинаида Шевцова. Она была научным сотрудником НИИЭПиТ Сухума, возглавляла лабораторию вирусных инфекций, изучала основные инфекции человека и обезьян.Ею впервые были описаны и охарактеризованы такие болезни обезьян, как геморрагическая лихорадка, гепатит А, энцефаломиокардит. Шевцова проводила работы и в области онковирусологии.С 1998 по 2016 год Зинаида Шевцова заведовала кафедрой экспериментальной биологии и медицины Абхазского госуниверситета, с 2011 года - вела педагогическую деятельность. Шевцова - автор более 160 научных публикаций, а также двух учебных пособий.Лили Бганба 31 марта ушла из жизни кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, министр торговли Абхазской АССР, экс-министр финансов Абхазии Лили Бганба.Лили Бганба - абхазский государственный и общественно-политический деятель. Она окончила учетно-экономический факультет Саратовского экономического института по специальности "Бухгалтер-экономист". В разные годы Бганба работала в системе абхазской Республиканской конторы Госбанка СССР, с 1972 по 1992 годы занимала должность министра торговли Абхазской ССР, избиралась депутатом Верховного Совета Абхазской АССР.Лили Бганба награждена орденами Красного Знамени, "Ахьдз-Апша" II степени, медалью "Ветеран труда". Она скончалась на 86-м году жизни.Игорь ЦвинарияВ начале апреля на 85 году жизни скончался старейший археолог Абхазии, кандидат исторических наук Игорь Цвинария. Он выпускник Кутолской школы, окончил биолого-географический факультет Сухумского государственного педагогического института имени А.М. Горького.С 1968 года был сотрудником отдела археологии Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулиа. Был завотделом археологии Абхазского института гуманитарных исследований.В 1982 году защитил диссертацию на тему “Взаимоотношение культур энеолита и ранней бронзы Абхазии”.Основные научные интересы были связаны с периодом энеолита и ранней бронзы в Абхазии, руководил раскопками энеолитического поселения в Гуандре (Новый Афон - прим.), комплексов мегалитических сооружений в селах Хуап и Отхара.Цвинария был участником национально-освободительного движения абхазского народа, один из соавторов знаменитого абхазского письма, ветеран Отечественной войны народа Абхазии. В 2004 году указом первого президента Владислава Ардзинба награжден орденом “Ахьдз-апша” III степени.Филипп Артюх13 апреля не стало ветерана Великой Отечественной войны Филиппа Артюх, он скончался на сотом году жизни. Когда началась Великая Отечественная война, Филиппу Артюху было всего 17 лет. Тогда он жил в Краснодарском крае. Юноша отправился на фронт и по распределению попал в Кабардино-Балкарию.Обороняя Кавказ, Артюх был тяжело ранен в ногу. Он выздоровел, и после госпиталя помогал своей Родине уже по-другому – отправился в Абхазию на сооружение Черноморской железной дороги и остался жить в Сухуме, встретив свою любовь.Сенер Гогуа17 апреля после продолжительной болезни в одной из московских клиник скончался ветеран Отечественной войны народа Абхазии, депутат четвертого созыва Парламента Сенер Гогуа.В самый тяжелый период современной истории он с оружием в руках отстаивал свободу и независимость Абхазии, награжден медалью За Отвагу. Кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. После войны помогал развитию экономики республики, а также занимался благотворительностью и меценатством.В разные годы работал полномочным представителем Торгово-промышленной палаты Абхазии в Турции, вице-президентом ТПП.В 2007 году был избран депутатом Народного Собрания Республики Абхазия. В 2016 году был избран президентом Международного Фонда "Апсны".Ахиллес Маврофиди18 апреля скончался заслуженный тренер Абхазии по гребле на каноэ и байдарках, старший тренер паралимпийской сборной России по гребле на байдарках и каноэ, руководитель спортивного отдела Союза инвалидов России Ахиллес Маврофиди.Ахиллес Маврофиди родился в 1957 году в Сухуме. В 1958 году он перенес полиомиелит в тяжелой форме. Несмотря на это, он увлекся греблей – единственным видом спорта, где не имели значения ослабшие после болезни ноги. Он добился больших успехов, был призером юношеских соревнований, входил в состав сборной команды Грузии.Став тренером, он воспитал целую плеяду именитых абхазских и российских спортсменов. В том числе он был тренером российских паралимпийцев. Маврофиди ушел из жизни в возрасте 66 лет.Иван ЦушбаЕще одной потерей года стала кончина общественно-политического деятеля Ивана Цушба, который ушел из жизни 9 мая. Он кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. В разные годы работал ответственным секретарем Абхазской республиканской организации общества "Знание", референтом Абхазского обкома партии, старшим референтом Верховного Совета республики.С 1995 по 2013 годы Иван Цушба был старшим референтом по Государственным наградам при президенте Абхазии.Иван Цушба – автор ряда интересных работ, в том числе монографии "Добровольцы Отечественной войны народа Абхазии", "О праве нации или народов на самоопределение и проблемы независимости Абхазии", а также сборника очерков "Национальный вопрос в России".Людмила Авидзба14 мая в возрасте 76 лет скончалась экс-министр здравоохранения Абхазии Людмила Авидзба. Она родилась 10 июля 1946 года в Новом Афоне. В 1968 году она окончила Московский медицинский стоматологический институт.В разные периода своей деятельности работала врачом-стоматологом Новоафонской больницы, заведовала поликлиническим отделением Новоафонского больнично-поликлинического объединения, была главврачом Республиканской детской стоматологической поликлиники, замминистра и министром здравоохранения.Валерий Чолариа14 мая, ушел из жизни Заслуженный артист Республики Абхазия, журналист и публицист Валерий Чолариа. Он родился 25 июля 1947 года в селе Агубедиа Очамчирского района.Чолария автор множества книг о деятелях песенно-танцевальной культуры Абхазии, в том числе, "Сменив черкеску на камуфляж", "Танец и душа", "Композитор Чепелянский", "Рожденная для танца", "Служение искусству", "Певец Закан Халваш".Людмила Малия16 мая на 80-м году ушла из жизни директор Историко-мемориального музея Нестора Лакоба Людмила Малия. Она возглавляла музей Лакоба с 1982 года.Дом-музей Лакоба был открыт в 1983 году в Сухуме. Музей располагается в историческом особняке – доме купца Бостанджогло, построенном в 1909 году. Здание музея Лакоба пострадало во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Его архив почти целиком удалось сохранить в Абхазском государственном музее.В 2022 году начался ремонт музея.Александр Скаков28 июня после непродолжительной болезни скончался ученый Александр Скаков. Он родился 29 ноября 1971 года в Москве. В 1993 окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, в 1997 – аспирантуру Института археологии РАН.Он автор около 77 научных публикаций по археологии, 50 из которых были посвящены Абхазии, автор 30 научных статей по политологии и конфликтологии Кавказа, в большинстве из которых затрагивается проблематика современной Абхазии, большого Кавказа.Вячеслав Эшба26 августа ушел из жизни Герой Абхазии, летчик Вячеслав Эшба. Он родился в 1949 году. В 1970 году окончил Егорьевское авиационно-техническое училище Московской области, в 1973 году – Кременчугское летное училище на Украине.В 1983 году завершил учебу в Ленинградской академии гражданской авиации. Получил специальности “инженер по эксплуатации воздушного транспорта” и “летчик транспортной авиации I класса”. Работал пилотом на гражданских самолетах, командиром Сухумского авиационного летного отряда.Эшба участвовал в Отечественной войне народа Абхазии. За 413 дней войны совершил около 80 боевых вылетов. За боевые заслуги был удостоен высшей воинской награды - звания Герой Абхазии.С 1993 по 2003 годы Вячеслав Эшба был командующим Военно-воздушными силами Абхазии, с 2003 по 2005 годы возглавлял Министерство обороны республики.Награжден советским орденом Трудовой Славы III степени, орденами и медалями Абхазия и СНГ, был почетным членом Международной академии проблем человека в авиации и космонавтике. Генерал-майор в отставке. Его имя занесено в книгу “Авиационная энциклопедия в лицах”.Юрий Логуа26 августа на 67-м году жизни скончался Заслуженный работник физической культуры и спорта, директор Республиканской детско-юношеской спортивной школы Юрий Логуа.Юрий Логуа - участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. После окончания боевых действий он работал тренером по футболу в Республиканской детско-юношеской спортивной школе, с 2005 по 2014 годы был заместителем председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту.Инна Ахашба 26 сентября не стало поэтессы Инны Хашба. Ей было 70 лет. Инна Хашба - поэтесса, публицист, общественный деятель, главный редактор детского журнала "Амцабз". Она родилась 20 мая 1953 года в селе Пакуаш Очамчырского района. Хашба - член Союзов писателей СССР (1989) и Абхазии, Союза журналистов Абхазии. Окончила филологический факультет Сухумского государственного педагогического института им. А.М. Горького (1979). Инна Хашба печаталась с 1972 года. Ее стихи, очерки и статьи публиковались в журналах: "Алашара", "Абаза"; газетах: "Аԥсны ҟаԥшь", "Аԥсны", "Еҵәаџьаа" ("Созвездие"), "Литературная газета" (Москва); сборниках: "Однажды в апреле. Стихи" (Тбилиси, 1982), "...Памятник нам сыновей не заменит... Стихи и песни" (Сухум, 1994), "Ахаҵарашәа. Ажәеинраалақәа. Ажәабжьқәа. Астатиақәа. — Песнь мужества. Стихи. Рассказы. Статьи" (Аҟәа–Сухум, 1995); во втором томе "Антологии абхазской поэзии. XX век" (Аҟәа–Москва, 2001; 2009).Иван ШамбаВ ноябре скончался Заслуженный деятель искусств Абхазии Иван Шамба. Он дирижер, кавалер ордена "Ахьдз-апша" III степени. Он родился 17 января 1950 года в селе Абгархук Гудаутского района.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов возглавлял взвод работников культуры и искусства на Гумистинском фронте.Шамба также внес большой вклад в развитие, сохранение и исследование музыкально-фольклорных и этнографических материалов Абхазии.Валентина Шульгина12 ноября 102-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина. Шульгина - свидетельница и участница переломных моментов войны - Сталинградской битвы и Курской битв.Европа не была единственной частью света, где ей удалось проявить свое мужество - ее взвод отправили в Японию, где она и пробыла до 1953 года и где познакомилась с будущим мужем, который служил на подводной атомной лодке. После демобилизации в 1953 году супруги переехали в Абхазию, где Шульгина и прожила долгие годы.Валентина Шульгина родилась 22 января 1922 года. С войной она, выпускница Томского медицинского института, в 19 лет. Из сообщения по радио она узнала, что фашисты стремительно приближаются к Москве.В августе 1941 года ее назначили командиром санитарного взвода, сформированного в Омске. После освобождения Сталинграда взвод направили на Курско-Орловскую дугу.Валентина Ефимовна прошла всю войну, победу встретила в Берлине, оставила надпись на Рейхстаге. Она награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды, медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943 и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.Руслан Таркил15 ноября скончался мастер спорта международного класса, абсолютный чемпион СССР по тяжелой атлетике Руслан Таркил. Рекордсмен мира Руслан Таркил родился 5 мая 1950 года в селе Дурипш Гудаутского района.В 1992-1993 годах он принимал участие в боях в ходе Отечественной войны народа Абхазии, награжден орденом Леона. Также Таркил – кавалер ордена Ахьдз-Апша" III степени.Дмитрий Статейнов24 ноября на 42-м году жизни скончался журналист, режиссер, собкор РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов.Статейнов находился в рабочей поездке в Ростове-на-Дону, где совместно с Российскими соотечественниками из Абхазии принимал участие в V Международном патриотическом Форуме "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства".Дмитрий Статейнов также был автором военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", который посвящен 80-летию Битвы за Кавказ. В декабре 2021 года проект был представлен на Международном военно-историческом форуме Минобороны России, а в ноябре 2022 года на круглом столе "Наследники российской воинской Славы", в "Московском Доме национальностей".

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