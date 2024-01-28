https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/sputnik-nedeli-spasenie-utselevshikh-kartin-toplivnyy-vopros-i-veer-1049993038.html

Sputnik недели: спасение уцелевших картин, топливный вопрос и "веер"

Sputnik недели: спасение уцелевших картин, топливный вопрос и "веер"

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 22 по 28 января. 28.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-28T21:03+0300

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в абхазии

абхазия

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О том, как спасают экспонаты, уцелевшие при пожаре в здании Союза художников Абхазии, какие прогнозы дают прибывшие в страну специалисты из России, кого назначили и.о. главы администрации Гудаутского района и как решаются проблемы топливных компаний республики, читайте в материале Sputnik.Последствия пожараПожар в здании Союза художников Абхазии вспыхнул в ночь с 20 на 21 января. По предварительной оценке, в огне было уничтожено около 4000 картин. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил генпрокурору Адгуру Агрба выяснить истинные причины возгорания.Днем позже, Парламент рекомендовал Кабмину создать специальную комиссию для проверки соответствия требованиям охранной и пожарной безопасности всех историко-культурных территорий, комплексов и ансамблей, сооружений, предметов.Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии начало процессуальную проверку по факту пожара в здании Союза художников в Сухуме. Как пишет пресс-служба ведомства, будет установлены причины возгорания, размер нанесенного ущерба и определен круг лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности.В четверг, 25 января в Абхазию прибыли российские реставраторы для того чтобы оказать помощь по сохранению картин, спасенных из пожара.На пресс-конференции в Sputnik почетный реставратор Москвы Марина Чуракова рассказала, что практически все уцелевшие картины подлежат восстановлению в той или иной степени.Заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Грабаря Елена Проханова отметила, что часть уцелевших в пожаре картин может быть отреставрирована в Абхазии, другую отправят в Россию для проведения восстановительных работ с учетом сложности предстоящей реставрации. Специалисты из России уже осмотрели около 120 работ.Новое назначениеПрезидент Абхазии Аслан Бжания представил коллективу администрации Гудаутского района Рауля Лолуа в качестве и.о. главы в пятницу, 26 января. Лолуа сменил на этой должности Баграта Боджгуа, проработавшего на посту с марта 2021 года.Как отметил президент, Боджгуа будет переведен на другую должность. Какую именно, пока не уточняется.Баграт Боджгуа поблагодарил коллег за совместную работу на протяжении последних лет и пожелал Раулю Лолуа успехов на новой должности.Лолуа, в свою очередь, также выразил благодарность за оказанное ему доверие и заявил, что переедет жить из Сухума в Гудауту.Топливный вопросНа минувшей неделе в Сухуме прошел митинг представителей топливного рынка, которые недовольны сложившей в этой сфере ситуацией.Дело в том, что Правительство Российской Федерации приняло постановление от 16 декабря 2023 года, согласно которому наделяет компанию "Роснефть" исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию. Другие поставщики могут иметь возможность напрямую заключить контракт с компанией "Роснефть".В связи с этим многие абхазские компании не могли завезти топливо в страну, и им пришлось на время приостановить работу.Этот вопрос обсудили на заседании парламентского комитете, в котором принимали участие министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр экономики Кристина Озган и представители топливных компаний, обсуждался вопрос обращения к Государственной Думе.Министр энергетики и транспорта Джансух Нанба заявил, что в постановление правительства России были внесены изменения, и топливо, которое уже было закуплено и прошло таможенное оформление, будет доставлено в республику. Также он сообщил, что президент республики Аслан Бжания в ближайшее время направится в Москву, чтобы обсудить решение этого вопроса с российскими должностными лицами.В четверг, 25 января одна из наиболее крупных компаний "АЗиД" возобновила работу после того, как в республику прибыли закупленные ею ранее нефтепродукты.Совет молодых ученыхСовет молодых ученых при президенте создали в Абхазии. Глава государства Аслан Бжания подчеркнул, что подобная площадка необходима для прямого диалога и взаимодействия с молодым научным сообществом.Руководитель администрации президента Абесалом Кварчия отметил, что государство будет выделять гранты для осуществления учеными научно-исследовательской работы.Бжания обратил внимание на важность взаимодействия науки с экономикой.Веерные отключенияВеерные отключения электричества были введены в Сухуме и западной части Абхазии 26 по 31 января.По словам главы "Черноморэнерго" Алхаса Джинджолия, это связано с техническими причинами с российской стороны: из согласованной мощности в размере 300 – 340 МВт российская сторона могла предоставить не более 240 МВт.В пятницу, 26 января стало известно о том, что в выходные дни отключения электричества два раза в сутки не будет, так как у российской стороны появилась техническая возможность предоставить электроэнергию в полном объеме на эти два дня.Ранее, президент Абхазии Аслан Бжания на расширенном заседании заявил, что главы районов и городов будут нести персональную ответственность за повышение уровня собираемости за потребляемую электроэнергию.По данным энергосбыта "Черноморэнерго", что собираемость платежей за электричество в последние месяцы возросла в связи с установкой приборов учета и более эффективным администрированием. При этом общий долг потребителей перед предприятием с 2014 года превысил пять миллиардов рублей.Дело о ложном минированииСообщение о минировании Сухумской средней школы №2 и торгового центра в Гудауте поступило в профильные органы 19 января. Силовые структуры, саперы и кинологи МЧС проверили эти здания, но ничего не обнаружили.Спустя три дня, 22 января, пресс-служба СГБ сообщила, что по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма подозревается несовершеннолетний гражданин Абхазии.СГБ совместно с МВД Абхазии установлено, что подросток подписался на закрытый Telegram-канал и переписывался с его модераторами, которые находятся за пределами республики.Участники группы, как отмечают в Службе госбезопасности, "сподвигли подростка на осуществление противоправного действия".Молодой человек снимал эвакуацию здания и работу спецслужб на месте на видео, которое позже скинул в Telegram-канал.Продолжается сбор материалов для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 201 Уголовного кодекса Абхазии "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".Консульство Абхазии в САРКонсульский отдел создан в Посольстве Абхазии в Сирии для оказания содействия соотечественникам, проживающим в САР, развития торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей между государствами. Заведующим этим отделом назначен абхазский соотечественник Гейс Аль-Харки.Посольство Республики Абхазия в САР во взаимодействии с МИД Абхазии планирует предоставить и другие консульские услуги, направленные на помощь и содействие абхазским гражданам в Сирии и странах Ближнего Востока.Дело о сбыте наркотиковРоссиянина и двух граждан Таджикистана задержали в Абхазии по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Двоих подозреваемых задержали в селе Дзыгута Сухумского района. У 22-летнего Тимура Наджмидинова в ходе личного досмотра сотрудники правоохранительных органов изъяли 91 сверток с метадоном, банковские карты, документы и два сотовых телефона.Второй задержанный, 21-летний Хусейн Фатоев прятал наркотики в обуви. У него изъяли 57 свертков, сотовый телефон и документы.Еще 39 готовых к реализации свертков с запрещенным веществом, сотовый телефон и банковские карты изъяли у 19-летнего Шухрата Махмадизода.Нарушитель в розыскеПрокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту повреждения памятника республиканского значения, взятого под охрану государства.Назар Карданов, заехавший на машине в Парк Славы в Сухуме, был объявлен в розыск, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.Уточняется, что 16 января 2024 года, примерно в 02:15 старший лейтенант милиции Карданов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был за рулем машины Toyota Crown Majesta. Он заехал на территорию мемориала в Парке Славы с улицы Лакоба, повредив лестничные ступени, выехал на улицу Аидгылара и скрылся.

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