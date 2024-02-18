https://sputnik-abkhazia.ru/20240218/sputnik-nedeli-kollegiya-genprokuratury-vspyshka-grippa-i-smert-rybakov-1050201946.html

Sputnik недели: коллегия Генпрокуратуры, вспышка гриппа и смерть рыбаков

Sputnik недели: коллегия Генпрокуратуры, вспышка гриппа и смерть рыбаков

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило сводку наиболее важных новостей с 12 по 18 февраля. 18.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-18T21:02+0300

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На этой неделе состоялась коллегия Генеральной прокуратуры Абхазии с участием президента Аслана Бжания, трое рыбаков турецкого сейнера скончались от отравления в Гагрской больнице, в республике отмечен рост заболевания гриппом А. SputnikКоллегия Генпрокуратуры15 февраля состоялась расширенная коллегия Генпрокуратуры с участием президента, которая была посвящена итогам работы в 2023 году. С основным докладом выступил генеральный прокурор Адгур Агрба.После этого перед работниками прокуратуры выступил президент Аслан Бжания. Глава государства отметил, что оценку работе генпрокуратуры дадут общественность и история."Главная идея, которой мы должны руководствоваться, все государственные служащие, все ветви власти – это укрепление нашей государственности, потому как наше государство – это наш с вами общий дом, наш абхазский дом. Судьба бездомных незавидна, вы наверняка знаете, как складывается судьба у тех народов, которые решились своей государственности и своего дома", - сказал президент.В продолжение он отметил, что события последних лет, происходящие в мире, носят фундаментальный характер и могут изменить границы многих государств."Не стало Нагорно-Карабахской Республики, которая существовала более 30 лет. Я хочу акцентировать ваше внимание на важных вещах и хотел бы отметить особую роль Генеральной прокуратуры в плане укрепления нашей государственности", - подчеркнул он.Глава государств также отметил необходимость усиления работы правоохранительных органов по противодействию коррупции и хищению государственных средств.Смерть рыбаковЧрезвычайное происшествие произошло на рыболовецком корабле, промышлявшем у берегов Пицунды - три человека с турецкого сейнера скончались 16 февраля. Еще четверых с признаками сильного отравления доставили в Гагрскую больницу. Сначала их подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, затем врачам удалось стабилизировать их состояние.Он пояснил, что корабль входит в число арендованных абхазскими предпринимателями и находится в акватории республики с начала путины (декабрь 2023 года - прим.) При этом рыба, хранившаяся в задраенных трюмах была выловлена еще когда сейнер работал в турецких водах.Вспышка гриппаДо 70 человек с высокой температурой ежедневно принимают в Сухумской инфекционной больнице. Большинству из них диагностируют грипп А, несколько пациентов заражены коронавирусом, рассказал Sputnik врач лечебного учреждения Гудиса Шларба. Сейчас в инфекционной больнице лежат до 20 детей и семеро взрослых.По наблюдениям медиков, дети болеют гриппом чаще взрослых. При этом среди пациентов с коронавирусом детей меньше. Температура тела у больных поднимается до 39-40 градусов. Когда жаропонижающие лекарства не помогают, люди обращаются в больницу.Из-за возможных осложнений гриппа А в виде бронхита или пневмонии пациентов с этим заболеванием лечат стационарно.Шларба добавил, что при появлении симптомов гриппа необходимо обратиться к врачу, который назначит курс лечения. Самолечение не принесет скорого положительного результата.Ушел из жизни Руслан БарцицНа этой неделе не стало ученого-археолога, историка, кавалера ордена Леона Руслана Барцыц. С 1987 года Барцыц работал в Абхазском институте языка, литературы и истории, был директором Пицундского государственного историко-архитектурного заповедника "Великий Питиунт". Всю свою жизнь он посвятил науке.Руслан Барцыц - абхазский ученый-археолог, кандидат исторических наук. Защитил диссертацию по теме “Абхазский религиозный синкретизм в культовых комплексах и в современной обрядовой практике”, автор более 20 научных трудов. Барцыц защищал Абхазию в годы ОВНА, был на должностях начальника штаба Пицундского батальона, коменданта поселка Пицунда, где занимался организацией обороны Пицунды. В ноябре 1992 года был назначен заместителем Топографической Службы Министерства обороны Абхазии, принимал участие в боях за освобождение Гагры и Сухума.Заявление МИД России16 февраля МИД России выразил крайнее недоумение информацией об освобождении Эдгара Абухба, совершившего в 2019 году тягчайшее преступление в отношении российской туристки. Его выпустили на свободу после смягчения приговора решением Верховного суда Абхазии.Министерство назвало этот случай свидетельством снисходительного отношения абхазского правосудия к преступлениям, которое "создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты".Абухба в 2021 году был обвинен в изнасиловании, грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью гражданки России и приговорен Сухумским судом к девяти годам колонии общего режима без штрафа.Затем Кассационная коллегия Верховного суда изменила приговор – Абухба получил девять лет колонии строгого режима и 10 000 рублей штрафа. Решение коллегии было связано с тем, что в момент совершения преступления Абухба был несовершеннолетним, но к моменту вынесения приговора ему исполнилось 18 лет.18 февраля Верховный суд Абхазии опубликовал комментарий к публикации МИД России, разъяснив причину смягчения приговора.Приговор для Эдгара Абухба был изменен лишь в части определения вида исправительного учреждения, говорится в комментарии. Так, вместо девяти лет в колонии строгого режима подсудимый был заключен в колонию общего режима на тот же срок, так как в момент совершения преступления он был несовершеннолетним. Этот срок исчисляется со 2 августа 2019 года.Награды для героевСемьям погибших добровольцев из Абхазии Давида Сабекия, Дмитрия Алпатова, Темури Хараишвили, Марзакана Ачба и Шамиля Дасания вручили Георгиевские кресты I степени за смелость, мужество и героизм, проявленные на полях СВО.Также на заседании Единого штаба поддержки и помощи Донбассу звезду Героя волонтерского и общественного труда посмертно присвоили Владимиру Харабуа, погибшему во время выполнения боевого задания. Мероприятие было организовано общественной организацией "Доброволец".Благотворительный концерт в ЦхинвалеВ Цхинвале прошел благотворительный концерт в поддержку фонда Национальной картинной галереи Абхазии.Государственный оркестр народных инструментов "Айзаелд" исполнил около 20 музыкальных номеров, в том числе классические произведения в современной аранжировке. Все средства, вырученные от концерта, будут зачислены на специальный расчетный счет Минкульта Абхазии.В результате пожара в здании Союза художников Абхазии сгорела большая часть фонда Национальной картинной галереи. Свое желание помочь выразил Минкульт Южной Осетии, призвавший граждан, у которых есть картины абхазских художников, передать их в дар республике.Продолжение Sputnik ProНовый модуль проекта Sputnik Pro "Съемка на камеру и смартфон: необходимость, цели и задачи", состоялся в пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 15 февраля.Специалист дирекции информационных технологий медиагруппы "Россия сегодня" Игорь Мазунин поделился своими навыками съемки с дронов и смартфонов, которые он получил в России, Ираке, Сирии и на Донбассе.Значительную часть встречи специалист посвятил личному опыту работы с использованием смартфонов. Он отметил, что в современных условиях развития СМИ, гаджеты все больше становятся незаменимыми помощниками. Не обошел специалист и техническую составляющую - Мазунин поделился важной информацией, чем съемки на профессиональном оборудовании отличаются от использования дронов и смартфонов, в каких случаях предпочтительнее пользоваться гаджетами и раскрыл некоторые детали монтажа.Игорь Мазунин уже проводил матер-классы для абхазских журналистов летом прошлого года. Тогда, после лекции он преподнес и практический урок – показал студентам Абхазского госуниверситета посетившим семинар, как правильно использовать беспилотники для проведения фото- и видеосъемки.Видеомост Сухум-Цхинвал-ДонецкВидеомост Сухум-Цхинвал-Донецк на тему: "Десять лет госперевороту на Украине: предпосылки и последствия" прошел в пресс-центре Sputnik. Помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия выразил мнение, что предпосылки украинского национализма начали зарождаться еще в начале 1990-х, но тогда никто не мог представить, что они разовьются до ожесточенных вооруженных конфликтов на Донбассе.Процессами госпереворота на Украине изначально руководили западные силы, считает начальник информационно-аналитического центра Администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов.По его словам, главной целью западных сил было не допустить усиления России и центростремительных настроений в бывших республиках СССР. В особенности ситуация обострилась после президентских выборов 2012 года, когда Владимир Путин провозгласил образование Евразийского союза.По словам командира интернациональной бригады "Пятнашка" Ахры Авидзба, подготовка к госперевороту на Украине началась еще в 2004 году, когда различные молодежные группировки подверглись западному влиянию, их вывозили и подготавливали в Европе, кроме того, шла попытка влиять на народ и с помощью религии, создавались различные секты.

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