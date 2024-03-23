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Госстандарту Абхазии 30 лет

Госстандарту Абхазии 30 лет

Sputnik Абхазия

Госкомитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору отмечает юбилей был создан 23 марта 1994 года. 23.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-23T19:00+0300

2024-03-23T19:00+0300

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в абхазии

абхазия

госстандарт абхазии

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СУХУМ, 23 мар - Sputnik, Бадри Есиава. Государственный комитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору отмечает юбилей. Он был создан 23 марта 1994 года. За день до юбилейной даты в Гостандарте прошла встреча коллектива, на которой с поздравительной речью выступил руководитель ведомства Нарсоу Сангулия. Госстандарт стал правопреемником Госуправления "Абхазэнергонадзор" и Управления Республики Абхазия по государственному техннадзору в результате их реорганизации в 2014 году. Это центральный орган государственного управления республики, осуществляющим межотраслевое регулирование и реализацию государственной политики в области стандартизации, аккредитации, метрологии, сертификации, интеллектуальной собственности, технического, энергетического, пробирного, промышленного и потребительского надзора. На комитет возложено более 40 задач, в том числе, в сферах стандартизации, сертификации и аккредитации, потребительского надзора, интеллектуальной собственности, технического надзора, надзора за генерацией и использованием электрической и тепловой энергии.

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