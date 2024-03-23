https://sputnik-abkhazia.ru/20240323/gosstandartu-abkhazii-30-let-1050566521.html
Госстандарту Абхазии 30 лет
Госстандарту Абхазии 30 лет
Sputnik Абхазия
Госкомитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору отмечает юбилей был создан 23 марта 1994 года. 23.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-23T19:00+0300
2024-03-23T19:00+0300
2024-03-24T02:22+0300
в абхазии
абхазия
госстандарт абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/18/1050566347_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_b25243f82144425b4178ac2c692b4309.jpg
СУХУМ, 23 мар - Sputnik, Бадри Есиава. Государственный комитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору отмечает юбилей. Он был создан 23 марта 1994 года. За день до юбилейной даты в Гостандарте прошла встреча коллектива, на которой с поздравительной речью выступил руководитель ведомства Нарсоу Сангулия. Госстандарт стал правопреемником Госуправления "Абхазэнергонадзор" и Управления Республики Абхазия по государственному техннадзору в результате их реорганизации в 2014 году. Это центральный орган государственного управления республики, осуществляющим межотраслевое регулирование и реализацию государственной политики в области стандартизации, аккредитации, метрологии, сертификации, интеллектуальной собственности, технического, энергетического, пробирного, промышленного и потребительского надзора. На комитет возложено более 40 задач, в том числе, в сферах стандартизации, сертификации и аккредитации, потребительского надзора, интеллектуальной собственности, технического надзора, надзора за генерацией и использованием электрической и тепловой энергии.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/18/1050566347_62:0:1218:867_1920x0_80_0_0_6997eaea004ab5f505c45b3af7fd9e19.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, госстандарт абхазии
абхазия, госстандарт абхазии
Госстандарту Абхазии 30 лет
19:00 23.03.2024 (обновлено: 02:22 24.03.2024)
Госкомитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору отмечает юбилей был создан 23 марта 1994 года.
СУХУМ, 23 мар - Sputnik, Бадри Есиава. Государственный комитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору отмечает юбилей. Он был создан 23 марта 1994 года.
За день до юбилейной даты в Гостандарте прошла встреча коллектива, на которой с поздравительной речью выступил руководитель ведомства Нарсоу Сангулия.
"Ваш профессионализм, опыт и поддержка не имеют цены. Именно вы являетесь примером, на который равняются молодые специалисты, вступающие в наш коллектив, готовые перенять ваш опыт и приумножить его. Уверен, что и в будущем нам удастся продолжить работать эффективно и слаженно. Низкий вам поклон и пожелания крепкого здоровья и долголетия", — пожелал Сангулия своим коллегам.
Госстандарт стал правопреемником Госуправления "Абхазэнергонадзор" и Управления Республики Абхазия по государственному техннадзору в результате их реорганизации в 2014 году. Это центральный орган государственного управления республики, осуществляющим межотраслевое регулирование и реализацию государственной политики в области стандартизации, аккредитации, метрологии, сертификации, интеллектуальной собственности, технического, энергетического, пробирного, промышленного и потребительского надзора.
На комитет возложено более 40 задач, в том числе, в сферах стандартизации, сертификации и аккредитации, потребительского надзора, интеллектуальной собственности, технического надзора, надзора за генерацией и использованием электрической и тепловой энергии.