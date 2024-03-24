https://sputnik-abkhazia.ru/20240324/sputnik-nedeli-terakt-v-podmoskove-novyy-veernyy-grafik-i-ubiystvo-v-sukhume-1050571317.html

Sputnik недели: теракт в Подмосковье, новый "веерный" график и убийство в Сухуме

Sputnik недели: теракт в Подмосковье, новый "веерный" график и убийство в Сухуме

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 18 по 24 марта. 24.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-24T20:35+0300

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абхазия

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О том, как Абхазия поддержала Россию после теракта в Подмосковье, с кем встретился президент Аслан Абжания во время рабочего визита в российскую столицу, что происходит в энергоотрасли республики и кого задержали по подозрению в убийстве, читайте в материале Sputnik.Трагедия в "Крокус Сити Холле"Вечером пятницы, 22 марта несколько вооруженных мужчин ворвались в здание концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве и начали стрелять в мирных граждан. В здании вспыхнул пожар.По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, число пострадавших достигло 180 человек. В субботу, 23 марта в ФСБ сообщил, что в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Они направлялись к границе с Украиной и обладали соответствующими контактами на украинской стороне.Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате теракта.Свои соболезнования россиянам также выразили ряд руководителей государственных ведомств, политических и общественных организаций. В субботу в Сухуме у здания Посольства России в Абхазии прошла акция в память о погибших.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин поблагодарил всех участников акции и отметил, что много простых граждан и представителей госструктур сегодня пришли к диппредставительству, чтобы поддержать народ России."Мы очень признательны вам и отмечаем, что наши братские, союзнические отношения становятся только крепче в результате таких событий", — сказал посол.Министр здравоохранения республики Эдуард Бутба выразил готовность помочь и содействовать в последующей реабилитации пострадавших в теракте. Главред медиагруппы ”Россия сегодня” Маргарита Симоньян в своем телеграмм-канале также написала о том, что глава МИД Абхазии Инал Ардзинба предложил свою помощь в организации и оплате реабилитации пострадавших на территории Абхазии.С утра 23 марта во всех храмах Абхазии прошли заупокойные богослужения, в том числе, по жертвам теракта в "Крокус Сити холле". Президент Абхазии Аслан Бжания объявил 24 марта траурным днем.Рабочий визитАслан Бжания с рабочим визитом отбыл в Москву во вторник, 19 марта.Бжания встретился с руководителем Администрации президента России Антоном Вайно, с которым обсудили актуальные вопросы социально-экономического взаимодействия между Абхазией и Россией.Глава республики также встретился в Москве с первым замсекретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым для обсуждения вопросов углубления сотрудничества в сфере безопасности и экономики, реализацию конкретных совместных проектов.Выборы президента РоссииВ прошлое воскресенье, 17 марта, состоялся завершающий день голосования на выборах президента России, по результатам которым победу одержал Владимир Путин. Он набрал 87,28% голосов избирателей.Как сообщает пресс-служба президента Абхазии, 19 марта состоялся телефонный разговор Аслана Бжания и Владимира Путина.Главы государств подчеркнули, что готовы и дальше укреплять союзнические отношения между двумя государствами в интересах российского и абхазского народов.Совещание в Сухумском аэропортуВице-президент Бадра Гунба провел рабочее совещание на территории Cухумского аэропорта имени Владислава Ардзинба. В обсуждении ремонтно-восстановительных работ в воздушной гавани приняли участие первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, глава МЧС Лев Квициния, председатель СГБ Темур Ахиба, гендиректор аэропорта Наиль Батраев.Также Гунба проинспектировал ремонт автомобильной дороги, ведущей в аэропорт, работы по демонтажу покрытия взлетно-посадочной полосы, дал ряд поручений министерствам и ведомствам, в том числе по строительству очистных сооружений для жителей авиагородка на время реконструкции магистралей.Соглашение о реконструкции cухумского аэропорта было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное Развитие" 27 октября. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.Новый "веер"Пресс-секретарь РУП "Черноморэнерго" Алхас Гагулия сообщил о том, что с 18 марта закончился социальной переток электроэнергии из России в Абхазию.Он уточнил, что предприятие закупило переток из РФ, который будет поступать с 21:00 до 7:00. В остальное время энергоснабжение республики будет происходить от ИнгурГЭС. ⠀При этом ограничения на подачу электричества населению сохранятся из-за недостаточного уровня и притока воды в Джварском водохранилище.С 22 марта на всей территории республики был введен новый график веерный отключений электричества. В тот же день в Кабмине Абхазии прошло совещание по вопросам энергоснабжения республики.В рабочей встрече участвовали первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр финансов Владимир Делба, председатель парламентского комитета по экономической политике и реформам Резо Зантария, директор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия и замдиректора, главный инженер Тенгиз Гирджинба.Анкваб поручил Минэнерготрансу совместно с "Черноморэнерго" спрогнозировать объем потребления электроэнергии в Абхазии во втором квартале 2024 года.Ведомство и предприятие также должны подготовить дополнительные предложения, чтобы предупредить перебои в электроснабжении.Между тем, в Абхазии продолжается работа по выявлению незаконных ферм по добыче криптовалюты. За минувшую неделю абхазские таможенники изъяли четыре аппарата для майнинга и комплектующие к оборудованию, которые были обнаружены при досмотре Toyota Alphard на посту "Псоу".Были выявлены также две криптофермы с 117 аппаратами в селе Гумиста Сухумского района и в селе Мархяул Гулрыпшского района. Они были обесточены, а оборудование изъято.Пожар в селе БедиаДвухэтажный частный дом сгорел в селе Бедиа 18 марта. По предварительной информации, обвисла воздушная линия "Ачгуара", упавшая на линию, которая идет к жилым домам. Но позже министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба назвал это сообщение ложным.Начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба заявил, что сгоревший дом не подлежит восстановлению. По его словам, пострадавшим построят новый. Сейчас специалисты готовят проект.Убийство в СухумеМужчина был застрелен на улице Когония в Сухуме вечером, 20 марта. Уголовное дело было возбуждено в отношении Сергегия Т.И.По сообщению МВД, подозреваемого задержали, и он дал признательные показания. Согласно версии следствия, в среду, 20 марта, примерно в 20:10 Сергегия подъехал к дому №37 на улице Когония на автомобиле "Мерседес" модели S-222, и не менее девяти раз выстрелил в Ханазаряна А.С. из огнестрельного оружия неустановленного образца калибра 9,19 миллиметра. Ханазарян скончался на месте."Обыкновенный нацизм"Выставка "Обыкновенный нацизм" о преступлениях украинским националистов в период с 2014 по 2023 год открылась в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме.Как рассказала председатель Совета представительства Российского исторического общества в Абхазии Милана Бжания, выставка отражает не только пути развития украинского нацизма, но и освещает роль военнослужащих России в освобождении Новороссии и в восстановлении мирной жизни в регионах, пострадавших в ходе боевых действий.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что тема выставки очень актуальна, так как Западная Европа все больше втягивается в конфликт и "пользуется услугами" неонацистов.Урок для юных журналистовПервый урок медиашколы "Юные журналисты Абхазии" прошел в Доме Москвы. В нем онлайн и оффлайн участвовали 60 человек в возрасте от 14 до 25 лет.На открытии выступили руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов и директор Всероссийского молодежного мультивидеопортала "ЮНПРЕСС" Диана Мясникова с мастер-классом по сторителлингу.В школе пройдут тренинги, мастер-классы, семинары и воркшопы от специалистов в сфере журналистики, телевидения, видеопроизводства и PR из Абхазии, России, Кыргызстана и Казахстана.Медиашколу организовали представительство Россотрудничества в Абхазии и Русская община "Славянский дом".

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