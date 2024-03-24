https://sputnik-abkhazia.ru/20240324/sputnik-nedeli-terakt-v-podmoskove-novyy-veernyy-grafik-i-ubiystvo-v-sukhume-1050571317.html
Sputnik недели: теракт в Подмосковье, новый "веерный" график и убийство в Сухуме
Sputnik недели: теракт в Подмосковье, новый "веерный" график и убийство в Сухуме
Sputnik Абхазия
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 18 по 24 марта. 24.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-24T20:35+0300
2024-03-24T20:35+0300
2024-03-24T20:46+0300
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https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/17/1050561453_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_9397eb974a44aa962e836da2e8351c63.jpg
О том, как Абхазия поддержала Россию после теракта в Подмосковье, с кем встретился президент Аслан Абжания во время рабочего визита в российскую столицу, что происходит в энергоотрасли республики и кого задержали по подозрению в убийстве, читайте в материале Sputnik.Трагедия в "Крокус Сити Холле"Вечером пятницы, 22 марта несколько вооруженных мужчин ворвались в здание концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве и начали стрелять в мирных граждан. В здании вспыхнул пожар.По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, число пострадавших достигло 180 человек. В субботу, 23 марта в ФСБ сообщил, что в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Они направлялись к границе с Украиной и обладали соответствующими контактами на украинской стороне.Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате теракта.Свои соболезнования россиянам также выразили ряд руководителей государственных ведомств, политических и общественных организаций. В субботу в Сухуме у здания Посольства России в Абхазии прошла акция в память о погибших.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин поблагодарил всех участников акции и отметил, что много простых граждан и представителей госструктур сегодня пришли к диппредставительству, чтобы поддержать народ России."Мы очень признательны вам и отмечаем, что наши братские, союзнические отношения становятся только крепче в результате таких событий", — сказал посол.Министр здравоохранения республики Эдуард Бутба выразил готовность помочь и содействовать в последующей реабилитации пострадавших в теракте. Главред медиагруппы ”Россия сегодня” Маргарита Симоньян в своем телеграмм-канале также написала о том, что глава МИД Абхазии Инал Ардзинба предложил свою помощь в организации и оплате реабилитации пострадавших на территории Абхазии.С утра 23 марта во всех храмах Абхазии прошли заупокойные богослужения, в том числе, по жертвам теракта в "Крокус Сити холле". Президент Абхазии Аслан Бжания объявил 24 марта траурным днем.Рабочий визитАслан Бжания с рабочим визитом отбыл в Москву во вторник, 19 марта.Бжания встретился с руководителем Администрации президента России Антоном Вайно, с которым обсудили актуальные вопросы социально-экономического взаимодействия между Абхазией и Россией.Глава республики также встретился в Москве с первым замсекретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым для обсуждения вопросов углубления сотрудничества в сфере безопасности и экономики, реализацию конкретных совместных проектов.Выборы президента РоссииВ прошлое воскресенье, 17 марта, состоялся завершающий день голосования на выборах президента России, по результатам которым победу одержал Владимир Путин. Он набрал 87,28% голосов избирателей.Как сообщает пресс-служба президента Абхазии, 19 марта состоялся телефонный разговор Аслана Бжания и Владимира Путина.Главы государств подчеркнули, что готовы и дальше укреплять союзнические отношения между двумя государствами в интересах российского и абхазского народов.Совещание в Сухумском аэропортуВице-президент Бадра Гунба провел рабочее совещание на территории Cухумского аэропорта имени Владислава Ардзинба. В обсуждении ремонтно-восстановительных работ в воздушной гавани приняли участие первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, глава МЧС Лев Квициния, председатель СГБ Темур Ахиба, гендиректор аэропорта Наиль Батраев.Также Гунба проинспектировал ремонт автомобильной дороги, ведущей в аэропорт, работы по демонтажу покрытия взлетно-посадочной полосы, дал ряд поручений министерствам и ведомствам, в том числе по строительству очистных сооружений для жителей авиагородка на время реконструкции магистралей.Соглашение о реконструкции cухумского аэропорта было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное Развитие" 27 октября. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.Новый "веер"Пресс-секретарь РУП "Черноморэнерго" Алхас Гагулия сообщил о том, что с 18 марта закончился социальной переток электроэнергии из России в Абхазию.Он уточнил, что предприятие закупило переток из РФ, который будет поступать с 21:00 до 7:00. В остальное время энергоснабжение республики будет происходить от ИнгурГЭС. ⠀При этом ограничения на подачу электричества населению сохранятся из-за недостаточного уровня и притока воды в Джварском водохранилище.С 22 марта на всей территории республики был введен новый график веерный отключений электричества. В тот же день в Кабмине Абхазии прошло совещание по вопросам энергоснабжения республики.В рабочей встрече участвовали первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр финансов Владимир Делба, председатель парламентского комитета по экономической политике и реформам Резо Зантария, директор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия и замдиректора, главный инженер Тенгиз Гирджинба.Анкваб поручил Минэнерготрансу совместно с "Черноморэнерго" спрогнозировать объем потребления электроэнергии в Абхазии во втором квартале 2024 года.Ведомство и предприятие также должны подготовить дополнительные предложения, чтобы предупредить перебои в электроснабжении.Между тем, в Абхазии продолжается работа по выявлению незаконных ферм по добыче криптовалюты. За минувшую неделю абхазские таможенники изъяли четыре аппарата для майнинга и комплектующие к оборудованию, которые были обнаружены при досмотре Toyota Alphard на посту "Псоу".Были выявлены также две криптофермы с 117 аппаратами в селе Гумиста Сухумского района и в селе Мархяул Гулрыпшского района. Они были обесточены, а оборудование изъято.Пожар в селе БедиаДвухэтажный частный дом сгорел в селе Бедиа 18 марта. По предварительной информации, обвисла воздушная линия "Ачгуара", упавшая на линию, которая идет к жилым домам. Но позже министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба назвал это сообщение ложным.Начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба заявил, что сгоревший дом не подлежит восстановлению. По его словам, пострадавшим построят новый. Сейчас специалисты готовят проект.Убийство в СухумеМужчина был застрелен на улице Когония в Сухуме вечером, 20 марта. Уголовное дело было возбуждено в отношении Сергегия Т.И.По сообщению МВД, подозреваемого задержали, и он дал признательные показания. Согласно версии следствия, в среду, 20 марта, примерно в 20:10 Сергегия подъехал к дому №37 на улице Когония на автомобиле "Мерседес" модели S-222, и не менее девяти раз выстрелил в Ханазаряна А.С. из огнестрельного оружия неустановленного образца калибра 9,19 миллиметра. Ханазарян скончался на месте."Обыкновенный нацизм"Выставка "Обыкновенный нацизм" о преступлениях украинским националистов в период с 2014 по 2023 год открылась в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме.Как рассказала председатель Совета представительства Российского исторического общества в Абхазии Милана Бжания, выставка отражает не только пути развития украинского нацизма, но и освещает роль военнослужащих России в освобождении Новороссии и в восстановлении мирной жизни в регионах, пострадавших в ходе боевых действий.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что тема выставки очень актуальна, так как Западная Европа все больше втягивается в конфликт и "пользуется услугами" неонацистов.Урок для юных журналистовПервый урок медиашколы "Юные журналисты Абхазии" прошел в Доме Москвы. В нем онлайн и оффлайн участвовали 60 человек в возрасте от 14 до 25 лет.На открытии выступили руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов и директор Всероссийского молодежного мультивидеопортала "ЮНПРЕСС" Диана Мясникова с мастер-классом по сторителлингу.В школе пройдут тренинги, мастер-классы, семинары и воркшопы от специалистов в сфере журналистики, телевидения, видеопроизводства и PR из Абхазии, России, Кыргызстана и Казахстана.Медиашколу организовали представительство Россотрудничества в Абхазии и Русская община "Славянский дом".
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Sputnik недели: теракт в Подмосковье, новый "веерный" график и убийство в Сухуме
20:35 24.03.2024 (обновлено: 20:46 24.03.2024)
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 18 по 24 марта.
О том, как Абхазия поддержала Россию после теракта в Подмосковье, с кем встретился президент Аслан Абжания во время рабочего визита в российскую столицу, что происходит в энергоотрасли республики и кого задержали по подозрению в убийстве, читайте в материале Sputnik.
Трагедия в "Крокус Сити Холле"
Вечером пятницы, 22 марта несколько вооруженных мужчин ворвались в здание концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве и начали стрелять в мирных граждан. В здании вспыхнул пожар.
По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, число пострадавших достигло 180 человек.
В субботу, 23 марта в ФСБ сообщил, что в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Они направлялись к границе с Украиной и обладали соответствующими контактами на украинской стороне.
Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате теракта.
"Глубоко потрясен известием о трагической гибели невинных людей в результате бесчеловечного и чудовищного террористического акта в Подмосковье. Решительно осуждаю это зверское преступление. Уверен, объединив усилия, мы сможем дать отпор этому злу, а виновники непременно понесут заслуженное наказание", - в частности, говорится в сообщении.
Свои соболезнования россиянам также выразили ряд руководителей государственных ведомств, политических и общественных организаций. В субботу в Сухуме у здания Посольства России в Абхазии прошла акция в память о погибших.
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин поблагодарил всех участников акции и отметил, что много простых граждан и представителей госструктур сегодня пришли к диппредставительству, чтобы поддержать народ России.
"Мы очень признательны вам и отмечаем, что наши братские, союзнические отношения становятся только крепче в результате таких событий", — сказал посол.
Министр здравоохранения республики Эдуард Бутба выразил готовность помочь и содействовать в последующей реабилитации пострадавших в теракте. Главред медиагруппы ”Россия сегодня” Маргарита Симоньян в своем телеграмм-канале также написала о том, что глава МИД Абхазии Инал Ардзинба предложил свою помощь в организации и оплате реабилитации пострадавших на территории Абхазии.
С утра 23 марта во всех храмах Абхазии прошли заупокойные богослужения, в том числе, по жертвам теракта в "Крокус Сити холле". Президент Абхазии Аслан Бжания объявил 24 марта траурным днем.
Аслан Бжания с рабочим визитом отбыл в Москву во вторник, 19 марта.
Бжания встретился с руководителем Администрации президента России Антоном Вайно, с которым обсудили актуальные вопросы социально-экономического взаимодействия между Абхазией и Россией.
Глава республики также встретился в Москве с первым замсекретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым для обсуждения вопросов углубления сотрудничества в сфере безопасности и экономики, реализацию конкретных совместных проектов.
В прошлое воскресенье, 17 марта, состоялся завершающий день голосования на выборах президента России, по результатам которым победу одержал Владимир Путин. Он набрал 87,28% голосов избирателей.
Как сообщает пресс-служба президента Абхазии, 19 марта состоялся телефонный разговор Аслана Бжания и Владимира Путина.
"Президент Абхазии поздравил российского коллегу с победой на президентских выборах. Бжания подчеркнул, что итоги голосования "продемонстрировали широкую поддержку гражданами проводимого российским руководством курса на ускоренное социально-экономическое развитие, обеспечение безопасности и упрочение позиций страны на международной арене", - уточняется в сообщении.
Главы государств подчеркнули, что готовы и дальше укреплять союзнические отношения между двумя государствами в интересах российского и абхазского народов.
Совещание в Сухумском аэропорту
Вице-президент Бадра Гунба провел рабочее совещание на территории Cухумского аэропорта имени Владислава Ардзинба.
В обсуждении ремонтно-восстановительных работ в воздушной гавани приняли участие первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, глава МЧС Лев Квициния, председатель СГБ Темур Ахиба, гендиректор аэропорта Наиль Батраев.
Также Гунба проинспектировал ремонт автомобильной дороги, ведущей в аэропорт, работы по демонтажу покрытия взлетно-посадочной полосы, дал ряд поручений министерствам и ведомствам, в том числе по строительству очистных сооружений для жителей авиагородка на время реконструкции магистралей.
Соглашение о реконструкции cухумского аэропорта было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное Развитие" 27 октября. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.
Пресс-секретарь РУП "Черноморэнерго" Алхас Гагулия сообщил о том, что с 18 марта закончился социальной переток электроэнергии из России в Абхазию.
Он уточнил, что предприятие закупило переток из РФ, который будет поступать с 21:00 до 7:00. В остальное время энергоснабжение республики будет происходить от ИнгурГЭС. ⠀
При этом ограничения на подачу электричества населению сохранятся из-за недостаточного уровня и притока воды в Джварском водохранилище.
С 22 марта на всей территории республики был введен новый график веерный отключений электричества. В тот же день в Кабмине Абхазии прошло совещание по вопросам энергоснабжения республики.
В рабочей встрече участвовали первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр финансов Владимир Делба, председатель парламентского комитета по экономической политике и реформам Резо Зантария, директор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия и замдиректора, главный инженер Тенгиз Гирджинба.
Анкваб поручил Минэнерготрансу совместно с "Черноморэнерго" спрогнозировать объем потребления электроэнергии в Абхазии во втором квартале 2024 года.
Ведомство и предприятие также должны подготовить дополнительные предложения, чтобы предупредить перебои в электроснабжении.
Между тем, в Абхазии продолжается работа по выявлению незаконных ферм по добыче криптовалюты. За минувшую неделю абхазские таможенники изъяли четыре аппарата для майнинга и комплектующие к оборудованию, которые были обнаружены при досмотре Toyota Alphard на посту "Псоу".
Были выявлены также две криптофермы с 117 аппаратами в селе Гумиста Сухумского района и в селе Мархяул Гулрыпшского района. Они были обесточены, а оборудование изъято.
Двухэтажный частный дом сгорел в селе Бедиа 18 марта. По предварительной информации, обвисла воздушная линия "Ачгуара", упавшая на линию, которая идет к жилым домам. Но позже министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба назвал это сообщение ложным.
Начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба заявил, что сгоревший дом не подлежит восстановлению. По его словам, пострадавшим построят новый. Сейчас специалисты готовят проект.
Мужчина был застрелен на улице Когония в Сухуме вечером, 20 марта. Уголовное дело было возбуждено в отношении Сергегия Т.И.
По сообщению МВД, подозреваемого задержали, и он дал признательные показания. Согласно версии следствия, в среду, 20 марта, примерно в 20:10 Сергегия подъехал к дому №37 на улице Когония на автомобиле "Мерседес" модели S-222, и не менее девяти раз выстрелил в Ханазаряна А.С. из огнестрельного оружия неустановленного образца калибра 9,19 миллиметра. Ханазарян скончался на месте.
Выставка "Обыкновенный нацизм" о преступлениях украинским националистов в период с 2014 по 2023 год открылась в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме.
Как рассказала председатель Совета представительства Российского исторического общества в Абхазии Милана Бжания, выставка отражает не только пути развития украинского нацизма, но и освещает роль военнослужащих России в освобождении Новороссии и в восстановлении мирной жизни в регионах, пострадавших в ходе боевых действий.
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что тема выставки очень актуальна, так как Западная Европа все больше втягивается в конфликт и "пользуется услугами" неонацистов.
Урок для юных журналистов
Первый урок медиашколы "Юные журналисты Абхазии" прошел в Доме Москвы. В нем онлайн и оффлайн участвовали 60 человек в возрасте от 14 до 25 лет.
На открытии выступили руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов и директор Всероссийского молодежного мультивидеопортала "ЮНПРЕСС" Диана Мясникова с мастер-классом по сторителлингу.
В школе пройдут тренинги, мастер-классы, семинары и воркшопы от специалистов в сфере журналистики, телевидения, видеопроизводства и PR из Абхазии, России, Кыргызстана и Казахстана.
Медиашколу организовали представительство Россотрудничества в Абхазии и Русская община "Славянский дом".