https://sputnik-abkhazia.ru/20240414/sputnik-nedeli-svyazi-abkhazii-i-kryma-pozhar-na-svalke-sokraschenie-veera-1050758686.html
Sputnik недели: связи Абхазии и Крыма, пожар на свалке, сокращение "веера"
Sputnik недели: связи Абхазии и Крыма, пожар на свалке, сокращение "веера"
Sputnik Абхазия
Информационное агентство и радио Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 8 по 14 апреля. 14.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-14T20:05+0300
2024-04-14T20:05+0300
2024-04-14T20:05+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/0a/1050726959_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_04d6bc94042fc6713b61cf3ce72b21aa.jpg
SputnikАбхазия и КрымНа минувшей неделе Абхазию с рабочим визитом посетила делегация из Крыма во главе с вице-премьером крымского правительства Георгием Мурадовым.На пятом заседании совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, которое прошло 9 апреля в Сухуме, приняли решение о создании Крымско-абхазского делового совета.Еще один важный вопрос, который обсуждали стороны – запуск завода по производству рыбной муки и рыбьего жира в Керчи, который был построен с привлечением абхазских инвестиций.По словам Мурадова, это очень востребованный экспортный товар, но запустить предприятие не могут, в связи с регулярными попытками атаковать Крымский мост, лов в том районе ограничен.Также Мурадов встретился с президентом Асланом Бжания. Глава республики подчеркнул намерение Абхазии продолжать сотрудничество с полуостровом и выразил надежду на то, что взаимодействие усилится после окончания специальной военной операции. Например, можно будет запустить круизный лайнер. Мурадов рассказал о том, как прошло заседание межправительственной комиссии. Он уточнил, что план совместных мероприятий на 2025-2027 годы будет разработан до конца этого года.ТкуарчалВо вторник, 8 апреля в Ткуарчале отметили 82-летие со дня основания. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественной церемонии и возложил цветы к Мемориалу защитников Отечества в Аллее славы, посетил торжественное мероприятие во Дворце культуры.Поздравительный адрес жителям города зачитал глава Администрации президента Абесалом Кварчия. В нем отмечается, что в годы Отечественной войны народа Абхазии Ткуарчал стал символом стойкости народа, и этот подвиг навсегда вписан в историю республики."Сегодня жители Ткуарчала полны решимости восстановить свой город и вернуть ему былую славу. Мы, как государство, в свою очередь, будем оказывать посильную помощь, чтобы восстановить его экономический потенциал и обеспечить благополучие каждого его жителя", — говорится в поздравлении.Ураза-байрамВ прошлую среду мусульмане всего мира отмечали Ураза-байрам. Глава республики Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с этим значимых событием. В своем обращении он отметил, что мусульманская община страны играет созидательную роль в жизни страны, внося значимый вклад в сохранение и распространение духовных ценностей.Также он поздравил с праздником своего сирийского коллегу Башара Асада и всех мусульман Сирии."Пусть этот праздник станет временем благосостояния, мира и справедливости для верующих Сирии", — говорится в поздравлении.Абхазский президент пожелал Асаду крепкого здоровья и благополучия, а всему народу Сирии — процветания и мирного неба над головой.ЭнергетикаВ Абхазии будут поэтапно снимать ограничения на подачу лектричества, сообщает "Черноморэнерго". В связи с окончанием ремонта в деривационном тоннеле и запуском ИнгурГЭС веерные отключения будут длиться четыре часа вместо шести.В стране продолжается борьба с незаконной добычей криптовалют. На уходящей неделе три криптофермы на 67 аппаратов правоохранители обнаружили в Гудаутском районе, 21 "машинку" изъяли в Цабале, 15 - в Очамчыре.Еще одну ферму на 75 майнинг-аппаратов обнаружили в Сухуме. А ранее, в понедельник, в Очамчырском районе нашли еще четыре криптофермы, там работало 33 аппарата. Взаимодействие и усиление режима работыМинистр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился с начальником Экспертно-криминалистического центра МВД России Вадимом Казьминым. Они обсудили перспективы развития и укрепления сотрудничества.Делегация ЭКЦ МВД России посетила абхазский экспертно-криминалистический центр. Они осмотрели комнату отстрела, кабинеты дактилоскопии и баллистических экспертиз и учета.Руководители ЭКЦ Абхазии и России Руслан Дбар и Вадим Казьмин обсудили возможный обмен опытом в сфере проведения экспертиз, вопросы методических подходов при проведении исследований наркотиков и психотропных веществ.Личный состав МВД Абхазии с 1 мая переведут на усиленный режим работы, об этом заявил глава ведомства Роберт Киут на совещании в Гагрском УВД.Он подчеркнул, что с началом курортного сезона требования к его сотрудникам возрастут. Гагрский район остается самым популярным туристическим направлением, и правоохранители должны обеспечивать безопасность граждан республики и отдыхающих.Руководство МВД не исключило кадровые перестановки РУВД в целях усиления работы ключевых подразделений.Реконструкция аэропортаВице-президент Бадра Гунба провел совещание координационного штаба по реконструкции и строительству сухумского аэропорта. Участники обсудили ход ремонтно-восстановительных работ.Сейчас идет реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, началось устройство геодезической отметки для определения положения временных сооружений для обслуживания самолетов и пассажиров.Кроме того, сносятся здания, которые не будут задействованы в работе аэропорта, ведется подготовка производственной базы для размещения инертных материалов и цементобетонного завода.Юбилей налоговой службыНалоговой службе Абхазии 14 апреля исполнилось 30 лет. В Сухуме прошла торжественная встреча, приуроченная к этой дате.От имени президента Абхазии Аслана Бжания поздравительный адрес зачитал вице-премьер Джансух Нанба. ⠀"За прошедшие годы вы внесли неоценимый вклад в становление и обеспечение экономической безопасности нашей страны. В сложнейших условиях восстановления государства вы добросовестно выполняли свои обязанности, пополняя бюджет и обеспечивая финансирование важнейших социальных программ", – говорится в поздравлении. ⠀Глава государства пожелал сотрудникам крепкого здоровья, успехов, мира и новых профессиональных достижений на благо Родины. ⠀Абхазия в ИндииРуководитель благотворительного фонда "Междуречье" Юлия Павлюченкова и президент культурного фонда "Апсны-Русь" Татьяна Леонова представили Абхазию на третьей Евразийской встрече российских соотечественниц, которая проходит в Нью-Дели.Главная повестка – сохранение традиционных семейных ценностей. Будут проводиться пленарные дискуссии, посвященные семье и популяризации семейного образа жизни.Павлюченкова отметила важность представления Абхазии наравне с другими государствами на международных площадках.Идут на поправкуДвух пилотов вертолета Ми-24 Минобороны Абхазии, совершившего вынужденную посадку, выписали из медучреждений, сообщили в Минздраве.Один из пилотов проходил лечение в Республиканской больнице, другой — в военном госпитале в Агудзере. Дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно. Ранее третьего пострадавшего вывезли в Сочи и прооперировали.Ми-24 совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт во вторник, 2 апреля. На его борту были Георгий Пачулия, Виталий Коренов и Эдуард Мкртчян.Пожар на свалкеСвалка в селе Алахадзы загорелась вечером, 9 апреля. Площадь возгорания составляла 700-800 квадратных метров. Всю прошлую неделю коммунальщики тушили пожар при помощи тяжелой техники, засыпая очаги пламени землей.Локализовать пожар удалось к вечеру субботы, 13 апреля. По словам главы Гагрского "Спецавтохозяйства" Тимура Бигвава, огонь потушен, но свалка все еще дымится.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/gorod-s-gromkim-proshlym-i-tikhim-nastoyaschim-80-let-tkuarchalu-1038569432.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/aslan-bzhaniya-pozdravil-musulman-abkhazii-s-prazdnikom-uraza-bayram-1050723230.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240413/izmenen-grafik-veernykh-otklyucheniy-v-abkhazii-1050754889.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240411/robert-kiut-vstretilsya-s-nachalnikom-ekspertno-kriminalisticheskogo-tsentra-mvd-rossii--1050738698.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/glavnyy-chetverg-tsvinariya-o-razvitii-gulrypshskogo-rayona--1050672775.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/dvukh-pilotov-mi-24-minoborony-abkhazii-vypisali-iz-bolnits-1050728806.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/0a/1050726959_111:0:1170:794_1920x0_80_0_0_24970304f3cf10959c3ff6eb9d13d2e7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Sputnik недели: связи Абхазии и Крыма, пожар на свалке, сокращение "веера"
Информационное агентство и радио Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 8 по 14 апреля.
На минувшей неделе Абхазию с рабочим визитом посетила делегация из Крыма во главе с вице-премьером крымского правительства Георгием Мурадовым.
На пятом заседании совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, которое прошло 9 апреля в Сухуме, приняли решение о создании Крымско-абхазского делового совета.
Еще один важный вопрос, который обсуждали стороны – запуск завода по производству рыбной муки и рыбьего жира в Керчи, который был построен с привлечением абхазских инвестиций.
По словам Мурадова, это очень востребованный экспортный товар, но запустить предприятие не могут, в связи с регулярными попытками атаковать Крымский мост, лов в том районе ограничен.
Также Мурадов встретился с президентом Асланом Бжания. Глава республики подчеркнул намерение Абхазии продолжать сотрудничество с полуостровом и выразил надежду на то, что взаимодействие усилится после окончания специальной военной операции. Например, можно будет запустить круизный лайнер.
"Намеченные планы и подписанные договоренности соответствуют нашим интересам, интересам наших народов", – сказал Бжания.
Мурадов рассказал о том, как прошло заседание межправительственной комиссии. Он уточнил, что план совместных мероприятий на 2025-2027 годы будет разработан до конца этого года.
Во вторник, 8 апреля в Ткуарчале отметили 82-летие со дня основания. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественной церемонии и возложил цветы к Мемориалу защитников Отечества в Аллее славы, посетил торжественное мероприятие во Дворце культуры.
Поздравительный адрес жителям города зачитал глава Администрации президента Абесалом Кварчия. В нем отмечается, что в годы Отечественной войны народа Абхазии Ткуарчал стал символом стойкости народа, и этот подвиг навсегда вписан в историю республики.
"Сегодня жители Ткуарчала полны решимости восстановить свой город и вернуть ему былую славу. Мы, как государство, в свою очередь, будем оказывать посильную помощь, чтобы восстановить его экономический потенциал и обеспечить благополучие каждого его жителя", — говорится в поздравлении.
В прошлую среду мусульмане всего мира отмечали Ураза-байрам. Глава республики Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с этим значимых событием. В своем обращении он отметил, что мусульманская община страны играет созидательную роль в жизни страны, внося значимый вклад в сохранение и распространение духовных ценностей.
Также он поздравил с праздником своего сирийского коллегу Башара Асада и всех мусульман Сирии.
"Пусть этот праздник станет временем благосостояния, мира и справедливости для верующих Сирии", — говорится в поздравлении.
Абхазский президент пожелал Асаду крепкого здоровья и благополучия, а всему народу Сирии — процветания и мирного неба над головой.
В Абхазии будут поэтапно снимать ограничения на подачу лектричества, сообщает "Черноморэнерго". В связи с окончанием ремонта в деривационном тоннеле и запуском ИнгурГЭС веерные отключения будут длиться четыре часа вместо шести.
В стране продолжается борьба с незаконной добычей криптовалют. На уходящей неделе три криптофермы на 67 аппаратов правоохранители обнаружили в Гудаутском районе, 21 "машинку" изъяли в Цабале, 15 - в Очамчыре.
Еще одну ферму на 75 майнинг-аппаратов обнаружили в Сухуме. А ранее, в понедельник, в Очамчырском районе нашли еще четыре криптофермы, там работало 33 аппарата.
Взаимодействие и усиление режима работы
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут встретился с начальником Экспертно-криминалистического центра МВД России Вадимом Казьминым. Они обсудили перспективы развития и укрепления сотрудничества.
Делегация ЭКЦ МВД России посетила абхазский экспертно-криминалистический центр. Они осмотрели комнату отстрела, кабинеты дактилоскопии и баллистических экспертиз и учета.
Руководители ЭКЦ Абхазии и России Руслан Дбар и Вадим Казьмин обсудили возможный обмен опытом в сфере проведения экспертиз, вопросы методических подходов при проведении исследований наркотиков и психотропных веществ.
Личный состав МВД Абхазии с 1 мая переведут на усиленный режим работы, об этом заявил глава ведомства Роберт Киут на совещании в Гагрском УВД.
Он подчеркнул, что с началом курортного сезона требования к его сотрудникам возрастут. Гагрский район остается самым популярным туристическим направлением, и правоохранители должны обеспечивать безопасность граждан республики и отдыхающих.
Руководство МВД не исключило кадровые перестановки РУВД в целях усиления работы ключевых подразделений.
Вице-президент Бадра Гунба провел совещание координационного штаба по реконструкции и строительству сухумского аэропорта. Участники обсудили ход ремонтно-восстановительных работ.
Сейчас идет реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, началось устройство геодезической отметки для определения положения временных сооружений для обслуживания самолетов и пассажиров.
Кроме того, сносятся здания, которые не будут задействованы в работе аэропорта, ведется подготовка производственной базы для размещения инертных материалов и цементобетонного завода.
Налоговой службе Абхазии 14 апреля исполнилось 30 лет. В Сухуме прошла торжественная встреча, приуроченная к этой дате.
От имени президента Абхазии Аслана Бжания поздравительный адрес зачитал вице-премьер Джансух Нанба. ⠀
"За прошедшие годы вы внесли неоценимый вклад в становление и обеспечение экономической безопасности нашей страны. В сложнейших условиях восстановления государства вы добросовестно выполняли свои обязанности, пополняя бюджет и обеспечивая финансирование важнейших социальных программ", – говорится в поздравлении. ⠀
Глава государства пожелал сотрудникам крепкого здоровья, успехов, мира и новых профессиональных достижений на благо Родины. ⠀
Руководитель благотворительного фонда "Междуречье" Юлия Павлюченкова и президент культурного фонда "Апсны-Русь" Татьяна Леонова представили Абхазию на третьей Евразийской встрече российских соотечественниц, которая проходит в Нью-Дели.
Главная повестка – сохранение традиционных семейных ценностей. Будут проводиться пленарные дискуссии, посвященные семье и популяризации семейного образа жизни.
Павлюченкова отметила важность представления Абхазии наравне с другими государствами на международных площадках.
Двух пилотов вертолета Ми-24 Минобороны Абхазии, совершившего вынужденную посадку, выписали из медучреждений, сообщили в Минздраве.
Один из пилотов проходил лечение в Республиканской больнице, другой — в военном госпитале в Агудзере. Дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно. Ранее третьего пострадавшего вывезли в Сочи и прооперировали.
Ми-24 совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт во вторник, 2 апреля. На его борту были Георгий Пачулия, Виталий Коренов и Эдуард Мкртчян.
Свалка в селе Алахадзы загорелась вечером, 9 апреля. Площадь возгорания составляла 700-800 квадратных метров. Всю прошлую неделю коммунальщики тушили пожар при помощи тяжелой техники, засыпая очаги пламени землей.
Локализовать пожар удалось к вечеру субботы, 13 апреля. По словам главы Гагрского "Спецавтохозяйства" Тимура Бигвава, огонь потушен, но свалка все еще дымится.