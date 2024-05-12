https://sputnik-abkhazia.ru/20240512/sputnik-nedeli-den-pobedy-pamyatnye-daty-i-ukhod-glavy-mid-s-posta-1051055573.html

Sputnik недели: День Победы, памятные даты и уход главы МИД с поста

Sputnik недели: День Победы, памятные даты и уход главы МИД с поста

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 6 по 12 мая. 12.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-12T21:41+0300

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О том, как Абхазия отметила День Победы в ВОВ, какие еще памятные церемонии и мероприятия состоялись в республике, и почему глава МИД республики Инал Ардзинба покинул свой пост, читайте в материале Sputnik.День ПобедыМинувшая неделя в Абхазии была насыщена праздничными и памятными событиями, приуроченными ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Во всех городах и районах республики прошли десятки акций, церемоний и концертов, но основные и самые масштабные мероприятия, конечно же, состоялись 9 мая в Сухуме.Утром четверга прошла церемония возложения цветов у памятника Неизвестному солдату на набережной Сухуму. В ней приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, вице-президент Бадра Гунба, посол России Михаил Шургалин, главы министерств, депутаты, представители духовенства, ветераны Отечественной войны, жители республики.В столице страны, а также в других городах прошла акция "Бессмертный полк". Тысячи людей вышли на улицы с фотографиями своих предков, которые дали отпор немецкому фашизму 79 лет назад.Также в Сухуме открыли памятник летчику, участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Кязыму Агрба. В годы войны Агрба совершил более 120 боевых вылетов. Он дважды представлялся к получению звания Героя Советского Союза.На набережной Махаджиров прошел военный парад. В нем было задействовано более 650 человек.Конноспортивные соревнования, приуроченные ко Дню Победы, состоялись в селе Дурипш Гудаутского района. А в Гагрском районе прошел автопробег по местам боевой славы.В Гагре, в Гудауте, Гагре, Новом Афоне, Гале, Гулрыпше, Очамчыре, Ткуарчале и Сухуме прошли праздничные концерты с участием танцевальных коллективов, звезд местной эстрады.Инаугурация ПутинаЦеремония инаугурации президента России Владимира Путина прошла в Большом Кремлевском дворце 7 мая.Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с вступлением в должность.Как передает пресс-служба главы государства, в своем письме Бжания отметил, что россияне продемонстрировали свое высокое доверие Путину и то, что связывают с ним надежды на позитивные изменения в стране."Сегодня начинается новый этап в жизни Российской Федерации и ее народа. Ваше стремление к поддержанию стабильности и развитию находят беспрецедентную поддержку и в нашем народе, свидетельством чему является практически единогласная поддержка Вашей кандидатуры среди избирателей в Абхазии", – говорится в поздравительном адресе.Аслан Бжания пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, терпения и новых побед.Уход главы МИДО том, что министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба освобожден от занимаемой должности стало известно во вторник, 7 мая.Позже Медиацентр МИД Абхазии опубликовал заявление Ардзинба, в котором говорилось о том, что он подал в отставку в связи с переходом на другую работу."Проделана большая работа. Впереди еще больше важных дел на благо Республики Абхазия и нашего народа. Мы сделаем шаг в будущее, шаг к прогрессу", — написал Ардзинба.Инал Ардзинба был назначен главой внешнеполитического ведомства Абхазии 17 ноября 2021 года. До него обязанности главы МИД исполнял Даур Кове.МежправсоглашениеМинистр финансов Абхазии Владимир Делба и заместитель министра финансов России Алексей Сазанов подписали межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.Делба отметил, что стороны прошли долгий, но плодотворный путь, и выразил уверенность, что подобные соглашения дадут импульс развитию отношений между странами и их налоговыми системами, помогут привлечь инвесторов.Алексей Сазанов сказал, что Абхазия – партнер, с которым Россию объединяют тесные исторические связи.День медсестрыВ воскресенье, 12 мая во многих странах отмечают международный День медицинской сестры.Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба поздравил медсестер с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Глава Минздрава отметил, что на долю многих из них выпало тяжелое испытание - они помогали раненным бойцам в годы Отечественной войны народа Абхазии в условиях нехватки медикаментов и оборудования.День добровольцаНа уходящей неделе в Абхазии также отметили День добровольца Донбасса. В понедельник, 6 мая в Сухуме прошли церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату и митинг. На мероприятии Знаком добровольца наградили 41 бойца и 9 волонтеров.Памятник летчику-лейтенанту Николаю Гайде, погибшему в годы Великой Отечественной войны, и добровольцу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов Юрию Гальченко открыли селе Кутол Очамчырского района 6 мая.Советский летчик Николай Гайда погиб в 1944 году в результате авиапроисшествия. Ему был 21 год. Он мечтал стать летчиком и попал в авиацию из пехоты, воевал на третьем украинском фронте.Доброволец Юрий Гальченко из Донецкой области участвовал в Отечественной войне народа Абхазии. Ему было 29 лет."Весенний карнавал" в ДамаскеПо приглашению посольства Пакистана посольство Абхазии в Сирии приняло участие в "Весеннем карнавале" в Дамаске. Об этом Sputnik сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Абхазии Мохаммад Али.Цель мероприятия, которое прошло с 10 по 11 мая, ознакомить гостей с культурой и историей стран участниц. В нем задействованы дипломатические миссии, аккредитованные в Сирии, и общественные организации.Совместно с Черкесской благотворительной ассоциацией посольство организовало культурную программу - артисты кавказского фольклорного ансамбля исполнили танцевальный номер.Гостями павильона Абхазии, в том числе, стали послы Пакистана, Китая, Венесуэлы, Индонезии, поверенный в делах ЮАР.Первый министр обороны АбхазииПамятный вечер, посвященный 65-летию со дня рождения первого министра обороны Абхазии, генерал-лейтенанта Владимира Аршба, состоялся в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме в среду, 8 мая.На церемонии прозвучали выступления абхазских политиков и военных, состоялись фотовыставки и концерт.Владимир Аршба – Герой Абхазии, государственный, общественный и военный деятель, один из создателей абхазской армии. Он ушел из жизни 16 января 2018 года, его именем названа улица в Сухуме.Памяти Гиви СмырВыставка картин и личных вещей первооткрывателя Новоафонской пещеры, художника и скульптора Гиви Смыр открылась 9 мая у водопада в Новом Афоне.На выставке впервые после смерти художника были представлены оригиналы его работ. На экспозициях прошлых лет были только их копии.В ярмарке, которая также прошла у Новоафонского водопада, приняли участие около 90 мастеров, художников и производителей страны.В тот день также представили проект культурного центра имени Гиви Смыр, разработанный архитектором Камой Кация.Гиви Смыр родился 9 мая 1945 года в городе Новый Афон. В 1961 году, в возрасте 16 лет, один, с помощью простой веревки, спустился в пропасть, которую издревле называли в народе "Бездонная яма". Так была открыта Новоафонская пещера, вторая по величине в мире. Но добраться до дна без специального снаряжения было невозможно, и уже через некоторое время вместе с Гиви на дно спустились спелеологи. Гиви Смыр ушел из жизни 18 ноября 2016 года.Турнир по боксу в ГудаутеМеждународный турнир по боксу среди юношей, посвященный заслуженному тренеру Абхазии, мастеру спорта СССР по боксу, кавалеру Ордена Леона Роману Чирикбая открылся в Гудауте 11 мая.В соревнованиях принимают участие 15 команд. Семь представляют районы Абхазии, восемь приехали из регионов России, в том числе ДНР, Карачаево-Черкессии, Кубани, Тывы, Кемеровской области.Всего в турнире, который будет проходить до 13 мая, примут участие около 200 спортсменов. Выступления боксеров судят десять рефери, которые приехали на турнир из России.Роман Чирикбая — Заслуженный тренер Абхазии, мастер спорта СССР, кавалер Ордена Леона. Он был убит в 2013 году неподалеку от своего дома в селе Лыхны в возрасте 54 лет.

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