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Sputnik недели: праздники, двусторонние встречи и "Nartman 2024"

Sputnik недели: праздники, двусторонние встречи и "Nartman 2024"

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnikподготовило еженедельный обзор наиболее знаковых событий, которые произошли в республике с 7 по 13 октября. 13.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-13T20:20+0300

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О том, что пожелал президент Абхазии Аслан Бжания своему российскому коллеге Владимиру Путину на день рождения, как прошли двусторонние встречи глав ведомств республики, как отметили День города Гала и кто победил в экстремальном триатлоне "Nartman 2024", читайте в материале Sputnik.День рождения Путина Президенту Российской Федерации Владимиру Путину 7 октября исполнилось 72 года. Глава Республики Абхазия Аслан Бжания направил поздравительное письмо в адрес коллеги. "Абхазский народ безмерно благодарен Вам за личный вклад в признание независимости Абхазии, за поддержание мира и обеспечение безопасности нашей республики, за Ваше личное участие в оказании неоценимой помощи в социально-экономическом развитии Республики Абхазия", — говорится в сообщении. Бжания назвал Путина выдающимся и авторитетным мировым лидером, под руководством которого в России произошли эпохальные перемены, преобразившие ее облик и жизнь граждан. Президент Абхазии также отметил, что отношения между Абхазией и Россией служат примером крепкой дружбы и взаимного уважения.Две знаковые даты День Вооруженных сил Абхазии отметили в республики 11 октября. Президент Абхазии Аслан Бжания в своем поздравительном обращении к военнослужащим подчеркнул, что этот день олицетворяет силу и мужество, с которыми они неизменно охраняете Родину. "Ваша преданность долгу и высокий профессионализм являются основой безопасности и стабильности страны", — в частности, говорится в поздравлении президента. Он отметил, что Абхазская армия совместно с российскими коллегами сегодня надежно охраняет рубежи Абхазии. 11 октября 1992 года председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба подписал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Ровно 25 лет прошло со дня принятия Акта о Государственной независимости Республики Абхазия. Документ был подписан 12 октября 1999 года первым президентом республики Владиславом Ардзинба, спикером Парламента Абхазии Сократом Джинджолия и депутатским корпусом. Этому предшествовало проведение всенародного референдума об отношении к действующей Конституции, провозгласившей Абхазию суверенным, демократическим, правовым государством, субъектом международного права. Аслан Бжания поздравил соотечественников в связи с этим событием и в своем обращении он отметил, что с принятием Акта "О государственном суверенитете", вобравшего в себя достижения многолетней борьбы народа Абхазии за независимость, начался новый этап развития государства.Конференция парламентариев На минувшей неделе делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба приняла участие в XLI Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации в Ростове-на-Дону. Народное Собрании республики входит в Ассоциацию с 30 сентября 2005 года. В этом году ассоциированными членами стали Народные Советы ДНР и ЛНР, Законодательное Собрание Запорожской области и Херсонская областная Дума. Повестка дня включала рассмотрение 54 вопросов, касающихся развития семейного предпринимательства и бизнеса в моногородах, мер по стабилизации энергосистемы Юга России, вопросы фармацевтической деятельности, целевого обучения в вузах, поддержки сельского хозяйства и аграриев. На полях конференции спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба был награжден почетной грамотой Южно-Российской Парламентской Ассоциации за активную, плодотворную деятельность и внесенный существенный вклад в укрепление межпарламентских связей.Межправсоглашение Как сообщает пресс-служба Народного собрания республики, в Парламенте обсудили проект Межправительственного соглашения между Абхазией и Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии. Встреча прошла с участием президента Аслана Бжания, главы правительства Александра Анкваб, руководителей Минэнергетики, Минэка, Минфина и генпрокурора.Отмечается, что Соглашение направлено на содействие реализации инвестиционных проектов, развитие экономики и улучшение благосостояния граждан. По словам спикера Лаши Ашуба, встреча стала одним из этапов интенсивной работы, которую ведут депутаты над проектом документа. Участники изучили содержание Соглашения и поправки, представленные парламентариями. Пресс-служба Народного собрания уточняет, что депутаты выразили понимание, что не все предложенные ими поправки могут быть отражены в окончательном варианте Соглашения, но они считают, что есть принципиальные позиции, которые должны быть учтены в переговорном процессе по данному Соглашению до его подписания.Встреча в МИД Абхазии Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба встретился с сопредседателями Женевских дискуссий в четверг, 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Абхазии. Стороны обсудили возобновление Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гале и повестку предстоящих Женевских дискуссий. По словам главы МИД, важнейший вопрос дискуссий для абхазской стороны – невозобновление военных действий и подписание мирного соглашения между Абхазией и Грузией. Шамба также отметил, что извинения Грузии могут стать первым шагом к примирению. Также Тбилиси необходимо отказаться от формулировок о якобы "оккупированных территориях".Развитие сотрудничества На уходящей неделе в Карачаево-Черкесии состоялось заседание комитетов органов внутренних дел МВД Абхазии и России. На нем обсудили вопросы обеспечения правопорядка на приграничных территориях, противодействия террористической и экстремистской деятельности, меры по противодействию незаконному обороту наркотиков. Начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин отметил, что доверительный характер взаимоотношений между Россией и Абхазией проверен временем. 24 ноября исполнится 10 лет, как сторонами был подписан Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве 24 ноября. "Рассчитываем на дальнейшее развитие наших отношений на основе принципов открытости и взаимного уважения", – сказал Бачурин. Глава МВД Абхазии Роберт Киут выразил уверенность, что результатом встречи будут эффективные решения по всем направлениям сотрудничества. "Показатели нашей работы – это спокойствие и уверенность в своей безопасности наших с вами граждан", — отметил Киут. По итогам встречи его участники подписали итоговые документы, в которых нашли свое отражение обсуждаемые вопросы.Помочь Курску Московская Абхазская диаспора при поддержке посольства Абхазии в России объявила благотворительный сбор средств для оказания гуманитарной помощи, пострадавшим в Курской области. Принимаются продукты питания длительного хранения, бытовая химия, подгузники, средства личной гигиены, базовые медикаменты, постельные принадлежности и постельное белье. Для передачи гуманитарного груза обращаться по номеру +7 916 620 07 23.Праздник в Гале День самого восточного города Абхазии – Гала отметили в прошлую пятницу, 11 октября.Праздник сопровождался народными гуляниями, ярмаркой, развлекательной программой для детей. Также провели концерт с участием местных вокальных, танцевальных коллективов и певцов. С 92-летием Гала поздравил глава администрации муниципалитета Константин Пилия. В своей речи он отметил, что Гал — это сосредоточение ценностного ресурса многонационального абхазского народа. "Столица – это сердце нашего государства, то Гал – это его руки, так как здесь живут необыкновенно трудолюбивые люди, уникальные ремесленники, великолепные хозяйственники, а также люди, которые тянутся к творчеству и искусству, к знаниям", — заявил Пилия. Он также выразил уверенность, что число желающих приехать в Галский район, чтобы почувствовать его колорит и уникальность, полюбоваться достопримечательностями, будет только расти."Nartman 2024" Экстремальный марафон "Nartman 2024" завершился в Сухуме награждением победителей и участников. Он проходил с 11 по 13 октября и охватил почти всю Абхазию – от Гала до озера Рица. Маршрут составил 234 километра. В нем приняло участие 14 спортсменов.Президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц на церемонии награждения поблагодарил всех участников. "Вы все герои. Каждый из вас уже nartman. В каждом из вас частичка нашей Родины, нашей Апсны, нашей культуры. Это очень здорово", - в частности, сказал Барциц. В индивидуальном зачете первым все этапы прошел Евгений Хромушкин. Ему на это понадобилось 14 часов и 27 минут. На втором месте Андрей Ляцкий – 15 часов 5 минут. На третьем – Дмитрий Якушенков, который преодолел все этапы за 16 часов. На соревнованиях была заявлена одна эстафетная команда. Ее участники Роман Умяров, Константин Миланин и Саид Аргун завершили марафон за 12 часов 8 минут. Успех РУСДРАМа Русский театр драмы имени Фазиля Искандера из Сухума стал лауреатом международного фестиваля "Русская комедия" в Ростове-на-Дону. РУСДРАМ показал постановку Олеси Невмержицкой "Пастух Махаз" 12 октября на сцене Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького и удостоился сразу нескольких номинаций. "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа художника" (Виталий Кацба), "Лучшая мужская роль" (Саид Лазба – Махаз и Джамбул Жордания – Шалико), "Лучший актерский ансамбль". Фестиваль был организован при поддержке Министерства культуры России и Правительства Ростовской области.

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