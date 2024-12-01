https://sputnik-abkhazia.ru/20241201/sputnik-nedeli-data-prezidentskikh-vyborov-den-konstitutsii-i-vina-abkhazii-v-bordo-1053032210.html

Sputnik недели: дата президентских выборов, День Конституции и вина Абхазии в Бордо

Sputnik недели: дата президентских выборов, День Конституции и вина Абхазии в Бордо

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 25 ноября по 1 декабря. 01.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-01T20:20+0300

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О том, как отметили юбилейный День Конституции Абхазии, когда пройдут досрочные выборы президента республики, в чем генпрокурор обвинил оппозицию и как прошла презентация вин из абхазских сортов винограда во Франции, читайте в материале Sputnik.День КонституцииПрошло ровно 30 лет со дня принятия главного закона страны – Конституции Абхазии. И.о. президента Бадра Гунба поздравил граждан республики с праздником и в своем обращении подчеркнул, что день принятия Конституции стал одной из важнейших дат в истории абхазской государственности.Конституция и есть концентрация национальных устремлений и национальной идеи абхазского народа, добавил Гунба.Посвященный Дню Конституции круглый стол прошел в Парламенте Абхазии 26 ноября. В нем также приняли участие члены Общественной палаты, судьи КС, действующие и бывшие госслужащие.Спикер Парламента Лаша Ашуба заявил, что принятие Конституции было вызвано необходимостью закрепить результаты Победы в Отечественной войне Народа Абхазии 1992-1993 годов и заявить о себе на международном уровне, как о суверенном государстве.3 октября 1999 года, Конституция Абхазии была одобрена на всенародном референдуме. За минувшие годы в основной закон страны внесен ряд поправок, которые имеют важное значение для укрепления основ конституционного строя.Участники встречи вспомнили о том, как и в каких условиях создавалась и принималась Конституция страны, кто внес в этой свой вклад, какие изменения ввиду сложившихся за последние 30 лет реалий нужно в нее внести.Выборы президентаПарламент республики назначил дату проведения досрочных выборов президента Абхазии на 15 февраля.ЦИК Абхазии утвердил Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента республики. Регистрация инициативных групп и партий начнется 17 декабря и завершится 6 января 2025 года.До 16 января 2025 года пройдет регистрация кандидатов в президенты. С 5 февраля ЦИК начнет предоставлять списки избирателей для всеобщего ознакомления и оповещать избирателей о времени и месте голосования.Участковые избирательные комиссии будут обеспечены избирательными бюллетенями 13-14 февраля.После дня голосования до 18 февраля 2025 года будут подведены итоги и подписан протокол. В течение трех дней с момента подписания протокола будут опубликованы итоги выборов. Повторное голосование может быть назначено не позднее 14 дней.Юридическая неделяI Абхазская юридическая неделя прошла в Сухуме 25 ноября. Она была посвящена 30-летию Конституции Абхазии и ее участниками стали не только юристы республики, но и гости из России и Южной Осетии.Председатель Конституционного суда республики Диана Пилия сообщила, что КС совместно с "Абхазским телевидением" сняли документальный фильм об истории принятия Конституции республики.Конституция учредила в стране демократическую модель организации государственной власти с учетом принципа разделения властей, отметила Пилия.В рамках конференции Конституционный суд Абхазии и Югоосетинский государственный университет имени Тибилова подписали меморандум о сотрудничестве.В рамках юридической недели также прошли научно-практические конференции на темы "Публичная власть: проблемы формирования и функционирования" и "Конституция Республики Абхазия – 30 лет: итоги, новые вызовы и перспективы развития".Организаторы мероприятия выступили Конституционный суд при содействии Абхазского госуниверситета и Академия наук Абхазии.Заседание ПарламентаДепутаты Парламента Абхазии на заседании 28 ноября приняли во втором и окончательном чтении проект закона "О кадастре недвижимости".Для принятия закона были внесены изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, определяющие наказание для лиц, не выполняющих обязательства по законопроекту, в частности объяснил депутата Резо Зантария.По его словам, закон необходим из-за отсутствия в стране единой системы учета и регистрации прав недвижимое имущество и хранения информации о нем, отсутствия кадастра недвижимости как такового.Кроме того, проект конституционных поправок о перераспределении полномочий между законодательной и исполнительной властью в Абхазии был отозван из Парламента. Поправки предусматривали предусматривали упразднение должностей премьер-министра и вице-премьеров, и назначение министров по согласованию с Парламентом.Сход у ГенпрокуратурыГруппа граждан собралась у здания Генпрокуратуры Абхазии в Сухуме 25 ноября. Они выразили поддержку главе ведомства Адгуру Агрба, который заявил о том, что на и.о. президента страны Бадры Гунба оказывают давление в вопросе назначения генпрокурора, срок полномочий которого истекает 12 декабря.По его словам, депутат Парламента Кан Кварчия требует от Гунба не вносить на рассмотрение Народного собрания Абхазии кандидатуру Агрба в качестве Генпрокурора.Кварчия, как отметил Агрба, пригрозил, что в противном случае "придется потревожить людей".Задержание дезертира и пособника СБУСлужба Госбезопасности Абхазии задержала пособника украинской разведки и военного, дезертировавшего из российской армии.Граждане России Павел Копцев и Владислав Лисов были задержаны в селе Гуп Очамчырского района. По данным ведомства, они прибыли в республику по поддельным документам, чтобы избежать уголовного преследования.В дальнейшем они планировали незаконно перейти абхазо-грузинскую границу при посредничестве граждан республики.В топеСухум и Гагра оказались в десятке самых популярных направлений для длительного отдыха в декабре.По данным сервиса Tvil, в столице Абхазии одна ночь в среднем обойдется в 3109 рублей, а в Гагре ― 3680 рублей. При это туристы бронируют около шести ночей.Первое место в рейтинге занимает Железноводск, там можно отдохнуть за 2832 рубля за ночь.Дешевле всего в Евпатории, где одна ночь стоит 2308 рублей, а дороже всего в Ялте ― 4722 рубля за ночь."Качич" и "агбажь" в БордоВина из абхазских автохтонных сортов винограда впервые показали на выставке в Бордо, сообщила Sputnik креативный директор Ассоциации виноградарей и виноделов Абхазии Лаура Тарнава.По ее словам, посетители выставки — энологи, виноделы, сомелье, винные критики, студенты и выпускники винодельческих университетов."Мы представили именно вина из аборигенных сортов винограда. Они действительно по вкусу отличаются от всех европейских сортов, и поэтому для людей это было необычно. Это в очередной раз подтвердило, что наши сорта имеют большой потенциал, и нам нужно развиваться в этом направлении", — рассказала Тарнава.Основная цель поездки представителей республики — познакомить их с винами из аборигенных сортов винограда "качич" и "агбажь". Тарнава подчеркнула, что абхазские вина вызвали большой интерес.Выставка в СухумеВыставка ювелирных изделий студии "Акакаҷ", созданной с использованием древней абхазо-адыгской техники плетения, открылась в галерее AUADA 27 ноября.Основатели студии "Акакаҷ" искусствовед Елена Лабахуа, художница Мактина Гогия и дизайнер Стелла Садзба собственноручно создают уникальные украшения из серебряных нитей, стремясь не только сохранить традиции абхазо-адыгского плетения, но и обогатить их, внедряя современные подходы и свои оригинальные идеи.Выставка будет открыта для посетителей до 4 декабря.Акция по борьбе с ВИЧ и гепатитомРеспубликанский кожвендиспансер и Центр СПИД провели акцию по обследованию граждан на ВИЧ и гепатиты В и С.Анонимно и бесплатно анализы сдал 41 человек. По предварительным данным, у четверых участников был выявлен гепатит C, еще у одного — гепатит B. Для точного диагноза их кровь отправят на дополнительное исследование. Акция была приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, сдать анализы можно было бесплатно. Топурия добавила, что мобильная лаборатория выезжает в города и районы Абхазии четыре раза в месяц, даты объявляются заранее.

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