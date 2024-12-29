https://sputnik-abkhazia.ru/20241229/sputnik-nedeli-obstrel-doma-deputata-podgotovka-k-vyboram-i-novomu-godu-1053313666.html

Sputnik недели: обстрел дома депутата, подготовка к выборам и Новому году

Sputnik недели: обстрел дома депутата, подготовка к выборам и Новому году

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 23 по 29 декабря. 29.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-29T20:37+0300

2024-12-29T20:37+0300

2024-12-29T20:37+0300

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О том, как неизвестные обстреляли дом находящегося в розыске депутата Парламента Адгура Харазия, кого инициативные группы выдвигают в качестве кандидатов в президенты Абхазии, как проходит борьба с майнингом, и как республика будет обеспечиваться электричеством в праздники, читайте в материале Sputnik.Соболезнование президенту РоссииПассажирский самолет, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение под казахстанским Актау утром 25 декабря. На борту находились 67 человек, 16 из них — россияне. Есть погибшие и пострадавшие.И.о. президента Абхазии Бадра Гунба выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с этой трагедией.Во время крушения выжили девять граждан России, которых транспортировали в Москву спецбортом МЧС.Обстрел дома депутата ХаразияНеизвестные из автомобиля обстреляли дом депутата Парламента Адгура Харазия 24 декабря. Они произвели не менее 25 выстрелов из автомата "Калашникова".В это время в доме находилась семья Харазия, но никто не пострадал. Пулями были повреждены ворота дома, фасад, входная дверь и окна.Правоохранительные органы проводят следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица, совершившего преступление, а также иных причастных лиц.Напомним, что Адгур Харазия находится в розыске, так как подозревается в стрельбе в стенах Парламента 19 декабря. В результате этого инцидента погиб его коллега Вахтанг Голандзия и был ранен депутат Кан Кварчия.СГБ Абхазии совместно с МВД ведут оперативно-розыскные мероприятия для нахождения и задержанияАдгура Харазия, сообщили силовики на совещании с и.о. министра внутренних дел Робертом Киут.Он уточнил, что усиленное патрулирование ведется также на морском направлении совместно с российскими коллегами из Погрануправления ФСБ.Парламент Абхазии призвал не обострять ситуацию, вызванную трагическим инцидентом со стрельбой в Народном Собрании.Депутаты также обратились к Совету старейшин с просьбой о посредничестве в разрешении межродовых и межличностных конфликтов.Кандидаты в президентыНа уходящей неделе ЦИК зарегистрировал пять инициативных групп по выдвижению своих кандидатов на предстоящих президентских выборах.Кандидатами стали экс торговый представитель Абхазии в России Олега Барциц, лидер "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба, председатель правления "Черноморский банк развития" Адгур Хурхумал. "Народная партия Абхазии" выдвинула Шамиля Адзинба в качестве кандидата на высший пост в государстве.Ранее в ЦИК была зарегистрирована инициативная группа, которая выдвинула кандидатом в главы государства и.о. президента Бадру Гунба,Регистрация инициативных групп и партий продлится до 6 января, далее в течение 10 дней пройдет регистрация кандидатов в президенты. Досрочные выборы главы государства состоятся 15 февраля.Энергетика и майнингНа фоне энергетического кризиса в Абхазии продолжается борьбе с майнингом криптовалют. 26 декабря Кабмин продлил ограничения на ввоз и использование оборудования для майнинга криптовалют. Он будет действовать до 31 декабря 2026 года.С 3 декабря на территории республики изъято 510 аппаратов для майнинга, которые распределены по складам Госстандарта, МВД, СГБ и ГТК.И.о. президента страны Бадра Гунба дал поручение создать на базе МВД структурное подразделение по борьбе с незаконной добычей криптовалют.Он также распорядился разработать нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность структурного подразделения. Оно будет сформировано в пределах численности работников аппарата МВД.На минувшей неделе министр энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik, что 31 декабря и 1 января веерных отключений не будет.Он также отметил, что после праздников на основе анализа "Черноморэнерго" будет подготовлен новый график, который будет зависеть от объема потребления и прогноза по притоку воды в Джварское водохранилище.На заседании штаба по энергетической безопасности и.о. министра уточнил, что предоставленный Россией социальный переток был запланирован на 2025 год, и при нынешнем графике его хватит на полтора-два месяца.Анализ потребления, по которому будет составлен "энергетический баланс" составят по результатам ближайшей недели, добавил он.По его словам, в Абхазии разработаны программные мероприятия по улучшению ситуации в энергоотрасли. Они касаются сокращения потребления, усиления учета через установку счетчиков, ремонта и реконструкции подстанций и высоковольтных линий.Несогласованные работыВ социальных сетях в прошлый четверг появилась информация о начале несанкционированных ремонтных работ на перепадной ГЭС-2 в Галском районе. Инициатором этих работ был назван депутат Парламента Резо Зантария.В "Черноморэнерго" заявили, что их никто не уведомлял о проводимых действиях и они не были согласованы. МВД Абхазии вынесло предупреждение о прекращении всех работ на объекте, сообщила пресс-служба ведомства.По приказу и.о. министра Роберта Киут, 26 декабря сотрудники ОВД по Галскому району осмотрели территорию объекта и вынесли предупреждение. 27 декабря проведена повторная проверка — работы не ведутся, спецтехника вывезена.Как отметил глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия, вторая, третья и четвертая ГЭС находятся на балансе "Черноморэнерго", объекты были разграблены в послевоенные годы и не работают уже много лет.Потенциал выработки электроэнергии перепадной ГЭС-2 в случае ее восстановления — порядка 100-120 миллионов кВт⋅ч. На восстановление одной перепадной ориентировочно требуется 3-3,5 миллиарда рублей, отметил Джинджолия.Согласно абхазскому законодательству, объекты генерации электроэнергии свыше пяти мегаватт, не могут быть приватизированы, даже если они не функционируют, сказал и.о. министра энергетики Джансух Нанба. Перепадные ГЭС в Галском районе находятся на балансе "Черноморэнерго" и частным лицам ни в какой форме не передавались, уточнил он.Абхазия в пятеркеКак пишет АТОР, Абхазия оказалась в пятерке 20 ключевых направлений для туризма у россиян в 2024 году.В этом году в республику российские туристы совершили около 1,5 миллиона поездок. В 2023 году — 1,4 миллиона. У Абхазии 8,60% от общего объема выездного турпотока в 2024 году. Первые четыре места занимают Турция, Китай, ОАЭ и Таиланд.В ноябре Минэкономразвития России из-за внутриполитической ситуации в республике рекомендовало туроператорам приостановить продажу путевок. В связи с этим Российский союз туриндустрии подготовил разъяснения для турбизнеса по продаже туров в Абхазию."Согласно законодательству РФ продажа туров в Абхазию не запрещена. Опубликованное сообщение носит рекомендательный характер в адрес туристов, туроператоров и других участников туристического рынка. У министерства экономического развития нет полномочий по запрету реализации туристского продукта", – сообщили в РСТ.В союзе, в частности уточнили, что в связи с ситуацией в Абхазии "у туроператора возникает обязанность проинформировать туриста со ссылкой на рекомендацию регулятора о текущей ситуации и потенциальной опасности, с которой он может столкнуться во время путешествия".В случае, если туристы получат тяжкий вред здоровью или погибнут из-за беспорядков в республике, туроператорам грозит ответственность вплоть до уголовной.Ресурсный центрРесурсный центр Россотрудничества открылся на базе Галской средней школы №1.Первый центр в Абхазии был открыт в Сухуме. Проект реализован по инициативе Россотрудничества при поддержке администрации Галского района и Минпроса республики.Новогоднее настроениеДо Нового 2025 года остались считанные дни и по всей Абхазии ежедневно проводятся праздничные концерты, открытие елок, ярмарки и массовые гуляния.Главную елку страны открыли на площади Свободы в Сухуме 25 декабря. Территорию вокруг украсили праздничной иллюминацией, установили павильоны, в которых можно купить угощения, организовали кинотеатр под открытым небом.С поздравительной речью выступил глава администрации Беслан Эшба. Он пожелал всем счастливого Нового года, благополучия, исполнения всех заветных желаний и добавил, что по традиции первый родившийся в новом году сухумчанин получит сертификат на 100 тысяч рублей.Новогодняя ярмарка на площади Свободы будет работать до 13 января.Немного подпортил праздничное настроение неприятность с иллюминацией на площади Свободы. Вечером 28 декабря часть гирлянд, которые украшали саму елку и нависали над площадью, упала. Администрация столицы в ту же ночь приступила к восстановлению оформления, к позднему вечеру 29 декабря они еще проводятся.

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