https://sputnik-abkhazia.ru/20241231/neprostoy-no-zapominayuschiysya-chto-proizoshlo-v-abkhazii-v-2024-godu-1053281680.html

Непростой, но запоминающийся: что произошло в Абхазии в 2024 году

Непростой, но запоминающийся: что произошло в Абхазии в 2024 году

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике в 2024 году. 31.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-31T17:51+0300

2024-12-31T17:51+0300

2024-12-31T17:53+0300

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Конец 2024 года для Абхазии выдался напряженным: сложная социально-политическая ситуация, отставка президента Аслана Бжания, обострение энергетического кризиса. Гибель депутата в стенах Парламента.Тем не менее были и приятные события. В посвященном Дмитрию Гулиа 2024 году прошло несколько международных культурных и спортивных событий, таких как фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…", "Сухум-Марафон", благотворительный арт-фестиваль "Абхазия. Total soul". На стадии завершения реконструкция Сухумского аэропорта, абхазские спортсмены завоевали медали на Играх БРИКС, отметили юбилей Конституции и праздник урожая на Лыхнаште.Протесты и отставка президентаПрезидент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после протестных акций оппозиционных сил, которые были направлены против ратификации соглашения с Россией "Об инвестиционной деятельности", что вылилось в захват комплекса правительственных зданий 15 ноября.Все началось с того, что депутаты Парламента 15 ноября должны были рассмотреть вопрос ратификации межправительственного соглашения об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов на территории республики, подписанного вице-премьером, министр экономики Абхазии Кристиной Озган и главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым 30 октября.Документ предусматривал существенные льготы для инвесторов, вкладывающих в проект более 2 миллиардов рублей, и вызвал бурные обсуждения в обществе.С утра 15 ноября к Парламенту пришли сотни людей, которые потребовали от Парламента отклонить соглашение и ввести мораторий на его рассмотрение. Действующей на тот момент властью были усилены меры безопасности. За ограждением комплекса правительственных зданий стояли сотрудники правоохранительных органов, техника МЧС и Минобороны.Депутаты долго не начинали заседание. Некоторые из них вовсе не явились на работу. Те, кто присутствовал на местах, в итоге проголосовали против повестки сессии. Таким развитием событий протестующие остались недовольны, начались стычки между ними и силовиками.После того, как протестующие протаранили ограждение и спилили часть его, они прорвались на территорию Парламента, зашли в здание и спустя время заняли весь комплекс, в том числе Администрацию президента.Аслан Бжания отправился в родовое село Тамыш, где проводил встречи со своими сторонниками по вопросам выхода из ситуации.Бжания выразил готовность оставить пост после того, как оппозиция покинет комплекс правительственных зданий. Страной в это время должен был управлять вице-президент Бадра Гунба, но это не устроило оппозицию.Вечером 18 ноября депутаты Парламента организовали прямые переговоры между сторонами в Минобороны страны.В них от властей приняли участие вице-президент Бадра Гунба, член Общественной палаты Давид Пилия, глава Государственного таможенного комитета Отар Хеция, со стороны оппозиции – члены Координационного совета Адгур Ардзинба, депутат Парламента Кан Кварчия и руководитель "Комитета по защите суверенитета Абхазии" Леван Микаа.Стороны пришли к согласию в том, что Аслан Бжания подаст в отставку, и.о. президента будет назначен Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб также должен сложить полномочия, и.о. главы правительства станет Валерий Бганба в качестве компромиссной фигуры.Спустя несколько часов после объявления о результатах переговоров, протестующие покинули комплекс правительственных зданий.Днем 19 ноября Парламент Абхазии принял отставку Аслана Бжания. 22 ноября и.о. президента Бадра Гунба представил коллективу и.о. премьер-министра Валерия Бганба. Спустя еще неделю ЦИК республики назначил дату проведения выборов главы государства, которые состоятся 15 февраля 2025 года.3 декабря депутаты Парламента страны проголосовали против ратификации абхазо-российского соглашения об инвестиционной деятельности.Стрельба в Парламенте19 декабря в Парламенте на заседании комитета при обсуждении вопроса ужесточения борьбы с майнингом депутат Адгур Харазия открыл стрелбу. По версии следствия, во время заседания комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям между депутатами Каном Кварчия и Адгуром Харазия произошла ссора. Харазия выхватил имевшийся при себе пистолет неустановленного образца и произвел несколько выстрелов в сторону Кварчия, который получил ранение в мягкую ткань головы и плечо.На линии огня оказался их коллега Вахтанг Голандзия, который погиб от полученных огнестрельных ранений. Кварчия доставили в Республиканскую больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает.На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые приступили к расследованию инцидента с летальным исходом. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба провел экстренное заседание Совбеза. Он подчеркнул, что Генпрокуратура и все силовые ведомства должны скоординировать действия и принять исчерпывающие законные меры.Затем генпрокуратура Абхазии направила материалы в Верховный суд для получения заключения о наличии в действиях депутата Адгура Харазия состава преступления.Верховный суд 20 декабря дал заключение о наличии в действиях Адгура Харазия признаков преступлений — умышленное убийство общеопасным способом и покушение на убийство общеопасным способом.После этого Генпрокуратура обратилась в Парламент с представлением о лишении Харазия депутатской неприкосновенности и даче согласия на возбуждение в отношении него уголовного дела.21 декабря пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что в отношении Адгура Харазия возбуждено уголовное дело. В тот же день Народное Собрание единогласно лишило депутатской неприкосновенности Адгура Харазия.Как уточнил Sputnik председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба, лишить депутатского мандата Адгура Харазия по закону можно только в случае обвинительного заключения суда.Днем 24 декабря неизвестные с пассажирского сидения автомобиля обстреляли дом Адгура Харазия на улице Джонуа в Сухуме. Они произвели не менее 25 выстрелов из автомата "Калашникова". В доме во время обстрела находилась семья Харазия, но никто не пострадал.30 декабря депутаты Парламента приняли постановление о даче согласия на проведение обыска в домах депутата Парламента Адгура Харазия в Сухуме и селе Багмаран Гулрышпского района. При обыске в доме в селе Багмаран Гулрыпшского района обнаружены и изъяты огнестрельное оружие различного образца и калибра, большое количество боеприпасов и взрывчатые вещества с электродетонаторами.Приостановка финпомощи РоссииРоссийская Федерация сократила финансовую помощь Абхазии в августе. Причиной тому стало то, что республика не выполнила возложенные на себя обязательства в установленные сроки.Эти пункты были частью второго этапа гармонизации, запланированного на 2024-2025 годы. По программе 2021-2023 годов были выполнены 26 из 45 пунктов.Сокращение финансовой помощи привело к тому, что бюджетники страны перестали получать доплаты из России, и их пришлось компенсировать за счет собственных средств Абхазии, что привело к задержкам заработных плат.Уже в ноябре Россия полностью приостановила оказание финпомощи, за исключением выплат ежемесячных пенсий гражданам России, проживающим в республике.В начале декабря и.о. министра финансов страны Владимир Делба сообщил, что из-за этого Абхазия не получит 1,8 миллиарда рублей российской финансовой помощи."Не поступают средства на обеспечение финансирования других расходов бюджета — обороноспособность, правоохранительная деятельность, соответственно, приобретение медикаментов. Ну и, разумеется, полностью приостановлено финансовое обеспечение и бюджетных инвестиций, таких как инвестиционная программа и поддержка субъектов предпринимательства. Таким образом, до конца года из средств российской финансовой помощи мы не получим 1 миллиард 800 миллионов рублей", — отметил Делба.И.о. президента Бадра Гунба заявил, что без финансовой поддержки, которую Абхазия получала из России, дальше ситуацию удержать крайне тяжело.Энергетический кризисОбщую ситуацию в Абхазии к концу года усугубил энергетический кризис. Четырехчасовой график отключения электричества в сутки ввели 1 ноября. Причиной этого стало то, что уровень воды в Джварском водохранилище достиг критической отметки в 411 метр.Днем республика получала свет от ИнгурГЭС, а ночью по оплаченному тарифу из России. 4 декабря на заседании Штаба по обеспечению энергетической безопасности Абхазии и.о. премьер-министра Валерий Бганба предупредил о возможности ввода режима чрезвычайной ситуации.Ситуация ухудшилась 7 декабря, когда график отключения электричества увеличили еще на два часа.Спустя еще два дня был введен график включения электроэнергии, согласно которому днем свет подавался всего 4 часа 40 минут от ИнгурГЭС. С 21:00 до 07:00 энергоснабжение производилось на постоянной основе за счет приобретенного перетока из РФ.Но и это было не все. 11 декабря график был скорректирован, так как из-за критически низкого уровня воды произошла аварийная остановка ИнгурГЭС. Свет в дневное время подавали на 2 часа 48 минут, вечером и ночью без ограничений.Ситуация изменилась в лучшую сторону 22 декабря. За день до этого и.о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электричества в республику. Россия просьбу выполнила, и республика вернулась к четырехчасовому графику отключений.Помимо нехватки воды в Джварском водохранилище, проблемы в энергоотрасли создает майнинг криптовалют. Эта деятельность запрещена на законодательном уровне, но некоторые граждане продолжают зарабатывать на майнинге в ущерб интересам государства и населения.За последний год профильными органами было изъято более 2000 аппаратов для добычи криптовалют. Только с 4 по 18 декабря изъяли 450 "машинок". Как отмечают энергетики, к концу 2024 года объем потребления электричества майнерами составил около 40 мегаватт в сутки. К концу декабря удалось сократить эту цифру до 20 мегаватт путем рейдовых мероприятий по выявлению мест добычи криптовалют и изъятия оборудования.Депутаты Парламента приняли в первом чтении законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере осуществления майнинга криптовалют" и "О запрете на осуществление майнинга криптовалют".Они предусматривают, в том числе уголовную ответственность за ввоз оборудования, майнинг в крупном объеме, при суммарном превышении объема потребления энергии аппаратами более 30 киловатт.Сухумский аэропортРеконструкция Сухумского аэропорта имени Владислава Ардзинба в минувшем году перешла в активную фазу. В ноябре и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил о том, что первые регулярные рейсы запустят в начале следующего года.Нанба добавил, что к моменту запуска работать в аэропорту будет около 500 человек, большая часть из них — жители республики, которые сейчас проходят повышение квалификации.На начальном этапе работы сухумский аэропорт сможет принимать до миллиона пассажиров в год, в перспективе это число может удвоиться.Закон об апартаментахПроект закона "О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов" предусматривал строительство рассчитанных на 10 тысяч номеров апартаментов в этих районов Абхазии иностранными инвесторами.На заседании комитета по экономической политике и реформам приняли решение вынести на рассмотрение этого законопроекта Парламентом 17 июля. На нем присутствовал президент страны Аслан Бжания, который выразил поддержку этому закону и привел свои аргументы в его пользу.Он отметил, что принятие предлагаемого законопроекта не несет никакой угрозы стране, а, наоборот, будет способствовать улучшению экономической ситуации в восточной Абхазии.Решение о вынесении законопроекта на рассмотрение сессии было принято по итогам голосования членов комитета. Во время проведения заседания у здания Парламента собрались несколько десятков человек, в том числе оппозиционные деятели, которые выразили свое несогласие с проектом закона.Противники этого законопроекта – лидеры оппозиции и группа депутатов всех уровней проводили встречи с жителями своих избирательных округов, высказывая мнения о рисках и преимуществах этого решения.Несогласные с документом, в частности, высказывали опасения, связанные с демографически дисбалансом, который, по их мнению, может стать следствием принятия закона. Эту перспективу они связывали с тем, что при реализации закона государство будет не в состоянии выполнять контролирующие функции, и строительство апартаментов выйдет за намеченные масштабы. Также они опасались излишней нагрузки на инфраструктуру и экологию республики.Противники законопроекта отмечали, что разработчики не предоставили достаточной информации о том, насколько выгодно строительство апартаментов в восточной части страны. Они считают, что подобные инициативы должны широко обсуждаться в обществе и принимать их можно только в том случае, если жители республики посчитают это приемлемым.25 июля пресс-служба Парламента опубликовала сообщение о том, что спикер Парламента Лаша Ашуба подписал документ об отзыве законопроекта "О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов".Пожар в здании Союза художниковВ ночь с 20 на 21 января в здании Союза художников Абхазии, где находилась Картинная галерея, произошел пожар. Из четырех тысяч картин уцелело около 200, в их числе две работы Варвары Бубновой и Валентины Хурхумал.Огнем также были уничтожены служебные помещения и имущество банка ЦМР.На помощь абхазским коллегам прибыли российские реставраторы. Сначала они провели инвентаризацию уцелевших картин, часть из которых они постарались восстановить на месте, а часть увезли в Россию для дальнейших работ.По сообщению Генпрокуратуры, наиболее вероятная причина пожара – короткое замыкание, перегрузка или большое переходное сопротивление электропроводки.По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления — поджога, а также из-за отсутствия в деянии главы Союза художников Виталия Джения составов преступлений — халатности и уничтожения чужого имущества по неосторожности в крупном размере.Работы по восстановлению кровли сгоревшего здания планировали завершить к концу года. После чего приступят к внутреннему капитальному ремонту.Топливный кризисНа начало года также выпал топливный кризис в Абхазии. Он был вызван постановлением правительства России №2180, которое наделяет компанию "Роснефть" исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию.29 января Парламент Абхазии обратился к Государственной Думе России по вопросу урегулирования поставок нефтепродуктов в республику. В документе говорится, что покупка топлива у одного поставщика может создать неравные условия для местных компаний и высокий риск дефицита нефтепродуктов, особенно во время курортного сезона.Депутаты попросили пересмотреть постановление российского правительства от 16 декабря 2023 года.При этом вице-премьер Абхазии, министр экономики Кристина Озган уточняла, что российское постановление не запрещало топливным компаниям напрямую заключить контракт с компанией "Роснефть" и обеспечивать поставки нефтепродуктов в республику. По этому пути в итоге и пошли абхазские компании.Перестрелка на ПсоуВ конце июня на границе по реке Псоу произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек и несколько ранены.Группа лиц на машине марки Cherry подъехала к КПП "Псоу" и устроила стрельбу из автомата Калашникова. Преступники совершили 27 выстрелов. В результате Даур Камлия получил огнестрельное ранение в брюшную полость, Аслан Акаба был смертельно ранен, Аида Задикян получила ранение в правое плечо, Леван Цицибава — в область левой голени.Как сообщил министр внутренних дел страны Роберт Киут, причиной происшествия на КПП "Псоу" стал имущественный конфликт. На границе подозреваемые в количестве шести человек открыли беспорядочную стрельбу из салона машины в автомобиль, в котором находились двое братьев Камлия.Подозреваемые покинули место преступления на другой машине. Трое их пособников задержаны. Один из братьев сумел перейти границу и был задержан уже в Адлере. Его передали абхазской стороне.Граждане Абхазии Чаговец К.А, братья Годжуа Б.Д. и Годжуа Б.Д. задержаны по подозрению в стрельбе на КПП "Псоу" 24 июня. Генпрокуратура возбудило уголовное по факту убийства и нарушения еще нескольких статей УК республики.Пожары в Гагре и ГалеЛето 2024 года было жарким и засушливым. Из-за высоких температур и человеческого фактора разгорелись крупные пожары в Гагрском и Галском районах.В начале августа пожар вспыхнул в селе Багрыпста. Загорелся подлесок, а очаги пламени были расположены в труднодоступных местах. Пламя охватило около 60 гектаров, и оно даже добралось до дачи Сталина "Холодная речка". К счастью, госдача почти не пострадала – частично обгорело лишь одно окно. Пожар удалось потушить силами районного ПСЧ к вечеру 3 августа.Ранее, в апреле пожар также разгорелся на свалке бытовых отходов в селе Алахадзы, но в этом случае причиной стал человеческий фактор. Пожарные и профильные структуры администрации не могли справиться с пламенем с 9 по 20 апреля. Горело 700-800 квадратных метров. Дым накрыл часть Гагры, Пицунды и все село Алахадзы.В середине августа вспыхнул еще один пожар, но уже на полигоне в селе Щащикуара Галского района.Глава администрации Галского района причиной пожара назвал поджог сухостоя, который, в том числе уничтожил большое количество деревьев и несколько гектаров цитрусовых плантаций.Вынужденная посадкаВертолет Ми-24 Минобороны Абхазии совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт 2 апреля. На его борту находились три члена экипажа – Георгий Пачулия, Виталий Коренов и Эдуард Мкртчян.Пострадавших госпитализировали, и им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Как сообщили в ведомстве, причиной происшествия стал отказ материальной части вертолета.Юбилей главного закона Абхазии30 лет прошло со дня принятия Конституции Абхазии.В Парламенте страны 26 ноября прошел круглый стол на тему "Конституция Абхазии 1994 года: история, современность, перспектива". Как уточнил спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, принятие Конституции было вызвано необходимостью закрепить результаты Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и заявить о себе на международном уровне как о суверенном государстве.В конце ноября в Сухуме состоялись I Абхазская юридическая неделя и научно-практические конференции, посвященные 30-летию Конституции Абхазии. Событие было организовано Конституционным судом республики при содействии Абхазского госуниверситета и Академии наук Абхазии.В рамках конференции Конституционный суд Абхазии и Югоосетинский государственный университет имени Тибилова подписали меморандум о сотрудничестве. С докладами выступили представители Абхазии, России и Южной Осетии. Был документальный фильм, подготовленный КС совместно с АГТРК."Хибла Герзмава пришглашает…"В августе 2024 года в Абхазии прошел XXII Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…". Концерты, которые посетили в общей сложности несколько тысяч человек, прошли в Сухуме, в Пицундском соборе и у стен Бедийского храма.Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава выступила вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра, Академическим Большим хором "Мастера хорового пения", а также под аккомпанемент музыканта Олега Аккуратова, саксофониста Игоря Бутмана и джаз-бэнда под управлением Сергея Макеева.Впервые в истории фестиваля был организован концерт у Бедийского храма. В программе звучали классические произведения, абхазские и русские народные песни, композиции советских композиторов. Он был посвящен 150-летию со дня рождения Дмитриа Гулиа.Заключительный концерт абхазской части фестиваля завершился у драматического театра имени Самсона Чанба в Сухуме 20 августа.XXII Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." продолжился концертами на Дальнем Востоке и в Китае с 26 октября по 10 ноября.Триумф РУСДРАМаРусский драматический театр имени Фазиля Искандера в октябре уходящего года стал лауреатом международного фестиваля "Русская комедия" в Ростове-на-Дону.Театр показал постановку Олеси Невмержицкой "Пастух Махаз" 12 октября на сцене Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького.Спектакль отметили в таких номинациях, как "Лучшая работа режиссера","Лучшая работа художника" (Виталий Кацба), "Лучшая мужская роль" (Саид Лазба – Махаз и Джамбул Жордания – Шалико), "Лучший актерский ансамбль".Юбилей праздника урожаяВ ноябре 2024 года на исторической поляне в селе Лыхны прошел юбилейный праздник урожая, который отмечается там с 1984 года за исключением двух пандемийных годов.Праздник посетили высшее руководство республики, жители всех городов и районов страны, а также туристы из России.Всего в нем приняли участие 22 села Гудаутского района, Новый Афон и гости из Карачаево-Черкесской республики. Крестьяне построили павильоны на поляне, украсили их, устроили выставки и угощали всех желающих сезонными фруктами, национальными блюдами и напитками.Также был организован концерт, состязания по абхазским национальным играм, конноспортивным соревнованиям и по стрельбе из лука.Впервые в этом году специальная комиссия определила победителей праздника. Первое место заняло село Анхуа, второе – село Дурипш, третье место разделили между селами Ачандара и Бармыш. Денежные вознаграждения составили 50 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, а "бронзовым" призерам вручили по 10 тысяч рублей.Новые "братья"В минувшем году у Сухума появилось немало новых "братьев". Столица Абхазии подписала соглашения о побратимских отношениях с Грозным, Донецком, Луганском и Нижним Новгородом.Руководители этих городов намерены развивать отношения в сферах культуры, образования, спорта, экономики, социальных вопросов, молодежной политики, привлечения инвестиций."Total Soul" и "Сухум-марафон"Уходящий год был наполнен и масштабными культурными, спортивными событиями. Например, в конце июля в нескольких городах республики провели благотворительный арт-фестиваль "Абхазия. Total soul".В его рамках было реализовано много культурных и познавательных проектов, включая органные концерты в Новоафонской пещере, кинопоказы, выставки, световые инсталляции, археологические раскопки на территории Сухумской крепости.По примерным подсчетам, за три дня фестиваль посетили до одной тысячи человек. Среди гостей были как жители Абхазии, так и туристы. Одними из наиболее посещаемых мероприятий стали открытый концерт перед железнодорожной площадью в Гагре, театральное представление абхазских и российских артистов в Гагре, инсталляции и кинопоказы на крыше здания Сухумского морского вокзала.В октябре впервые в Абхазии прошло масштабное международное спортивное событие "Сухум-Марафон", в котором участвовало более 700 человек. Открылись соревнования с детских забегов 26 октября, а днем позже состоялись основные забеги для взрослых. Среди них были как опытные спортсмены, так и любители.Стартовали бегуны от площади у Абхазского драмтеатра в Сухуме. Они соревновались на дистанциях в пять километров, 21, 2 километра и 42,2 километра.В пути их сопровождала милиция на спецтранспорте и судьи на велосипедах. Одни следили за безопасностью на дороге, другие – за соблюдением правил марафона и физическим состоянием бегунов. На старте и финише дежурили медики. Помогли в организации марафона около 300 волонтеров.Игры БРИКСАбхазия впервые приняла участие в Играх БРИКС в Казани в июне. Команда из республики заняла 13 место в общекомандном медальном зачете и завоевала семь медалей.В турнире по боксу первое место занял спортсмен из Абхазии Герман Арджения. Он вернулся домой с золотой медалью. В греко-римской борьбе серебряную медаль завоевал Рамазан Арапханов.Бронза у Беаты Аршба в турнире по боксу, Инала Гадлия – в дзюдо, Марата Кокоскерия – в вольной борьбе, Рахмана Напиджева – в самбо, у Даниила Харчилава – в вольной борьбе.Президент Абхазии Аслан Бжания наградил членов национальной сборной республики, призеров игр БРИКС, на официальном приеме 28 июня.Обладатель золотой медали был награжден орденом"Ахьдз-Апша" III степени и денежным вознаграждением – сертификатом на 500 000 рублей, его тренер Элизбар Джологуа – на 250 000 рублей.Серебряный призер получил сертификат на 300 000 рублей, его тренер Алихан Арапханов – на 150 000 рублей.Бронзовые призеры получили сертификаты по 200 000 рублей, их тренеры Марат Абитов, Рамзик Алабян, Даут Лазба, Альберт Карди-оглы и Андрей Погосов – по 100 000 рублей.Частичка Сухума в УфеКопию Сухумской колоннады открыли в Уфе 10 октября накануне празднования Дня Республики Башкортостан. Церемония прошла в торжественной обстановке и в ней принял участие президент Абхазии Аслан Бжания.Он поздравил главу Башкортостана Радия Хабирова с предстоящим праздником и пожелал мира и благополучия. Хабиров отметил, что колоннада – это символ дружбы и уважения между двумя народами.Первый камень в основание будущей колоннады заложили в октябре 2023 года во время визита президента Аслана Бжания в Уфу."Visit Apsny"V международный туристический форум "Visit Apsny" и выставка "Apsny Horeca" прошли в Гагре 1 и 2 ноября.Темой форума была "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году". На выставке свою продукцию представили более 20 предприятий, и впервые в ней участвовала компания, разрабатывающая роботизированную технику.Участники "Visit Apsny" выступили с докладами и презентациями на тему туризма и предпринимательства и методик развития бизнеса, в том числе с помощью соцсетей.На полях форума "Абхазский союз туризма" и Абхазский госуниверситет подписали соглашение об обучении студентов из республики на администраторов, менеджеров по бронированию и управленцев.Год Дмитрия Гулиа2024 год был посвящен основоположнику абхазской литературы, писателю и ученому Дмитрию Гулиа.В течение этого времени в школах, высших учебных заведениях и научных организациях проводились мероприятия, посвященные Гулиа.Завершился год торжественным мероприятием в Абхазском драматическом театре. В нем принял участие и.о.президента республики Бадра Гунба, возглавляющий Госкомиссию по празднованию юбилея Народного поэта.В Абхазском институте гуманитарных исследований открыли бюст Дмитрия Гулиа 17 декабря. Автор бюста – скульптор Амиран Адлейба. Он изготовлен при финансовой поддержке Минкульта.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20240819/1052033774.html

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