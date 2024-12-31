Непростой, но запоминающийся: что произошло в Абхазии в 2024 году
17:51 31.12.2024 (обновлено: 17:53 31.12.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукУкрашение главной елки на площади свободы
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике в 2024 году.
Конец 2024 года для Абхазии выдался напряженным: сложная социально-политическая ситуация, отставка президента Аслана Бжания, обострение энергетического кризиса. Гибель депутата в стенах Парламента.
Тем не менее были и приятные события. В посвященном Дмитрию Гулиа 2024 году прошло несколько международных культурных и спортивных событий, таких как фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…", "Сухум-Марафон", благотворительный арт-фестиваль "Абхазия. Total soul". На стадии завершения реконструкция Сухумского аэропорта, абхазские спортсмены завоевали медали на Играх БРИКС, отметили юбилей Конституции и праздник урожая на Лыхнаште.
Протесты и отставка президента
Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после протестных акций оппозиционных сил, которые были направлены против ратификации соглашения с Россией "Об инвестиционной деятельности", что вылилось в захват комплекса правительственных зданий 15 ноября.
Все началось с того, что депутаты Парламента 15 ноября должны были рассмотреть вопрос ратификации межправительственного соглашения об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов на территории республики, подписанного вице-премьером, министр экономики Абхазии Кристиной Озган и главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым 30 октября.
Документ предусматривал существенные льготы для инвесторов, вкладывающих в проект более 2 миллиардов рублей, и вызвал бурные обсуждения в обществе.
С утра 15 ноября к Парламенту пришли сотни людей, которые потребовали от Парламента отклонить соглашение и ввести мораторий на его рассмотрение. Действующей на тот момент властью были усилены меры безопасности. За ограждением комплекса правительственных зданий стояли сотрудники правоохранительных органов, техника МЧС и Минобороны.
Депутаты долго не начинали заседание. Некоторые из них вовсе не явились на работу. Те, кто присутствовал на местах, в итоге проголосовали против повестки сессии. Таким развитием событий протестующие остались недовольны, начались стычки между ними и силовиками.
После того, как протестующие протаранили ограждение и спилили часть его, они прорвались на территорию Парламента, зашли в здание и спустя время заняли весь комплекс, в том числе Администрацию президента.
Аслан Бжания отправился в родовое село Тамыш, где проводил встречи со своими сторонниками по вопросам выхода из ситуации.
Бжания выразил готовность оставить пост после того, как оппозиция покинет комплекс правительственных зданий. Страной в это время должен был управлять вице-президент Бадра Гунба, но это не устроило оппозицию.
К переговорному процессу подключились Парламент и Общественный совет страны, но сторонам не удавалось прийти к консенсусу. Точку в этом политическом кризисе удалось поставить лишь к утру 19 ноября.
Вечером 18 ноября депутаты Парламента организовали прямые переговоры между сторонами в Минобороны страны.
В них от властей приняли участие вице-президент Бадра Гунба, член Общественной палаты Давид Пилия, глава Государственного таможенного комитета Отар Хеция, со стороны оппозиции – члены Координационного совета Адгур Ардзинба, депутат Парламента Кан Кварчия и руководитель "Комитета по защите суверенитета Абхазии" Леван Микаа.
Стороны пришли к согласию в том, что Аслан Бжания подаст в отставку, и.о. президента будет назначен Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб также должен сложить полномочия, и.о. главы правительства станет Валерий Бганба в качестве компромиссной фигуры.
Спустя несколько часов после объявления о результатах переговоров, протестующие покинули комплекс правительственных зданий.
Днем 19 ноября Парламент Абхазии принял отставку Аслана Бжания. 22 ноября и.о. президента Бадра Гунба представил коллективу и.о. премьер-министра Валерия Бганба. Спустя еще неделю ЦИК республики назначил дату проведения выборов главы государства, которые состоятся 15 февраля 2025 года.
3 декабря депутаты Парламента страны проголосовали против ратификации абхазо-российского соглашения об инвестиционной деятельности.
Стрельба в Парламенте
19 декабря в Парламенте на заседании комитета при обсуждении вопроса ужесточения борьбы с майнингом депутат Адгур Харазия открыл стрелбу.
По версии следствия, во время заседания комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям между депутатами Каном Кварчия и Адгуром Харазия произошла ссора. Харазия выхватил имевшийся при себе пистолет неустановленного образца и произвел несколько выстрелов в сторону Кварчия, который получил ранение в мягкую ткань головы и плечо.
На линии огня оказался их коллега Вахтанг Голандзия, который погиб от полученных огнестрельных ранений. Кварчия доставили в Республиканскую больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые приступили к расследованию инцидента с летальным исходом. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба провел экстренное заседание Совбеза. Он подчеркнул, что Генпрокуратура и все силовые ведомства должны скоординировать действия и принять исчерпывающие законные меры.
19 декабря, 14:54
Затем генпрокуратура Абхазии направила материалы в Верховный суд для получения заключения о наличии в действиях депутата Адгура Харазия состава преступления.
Верховный суд 20 декабря дал заключение о наличии в действиях Адгура Харазия признаков преступлений — умышленное убийство общеопасным способом и покушение на убийство общеопасным способом.
После этого Генпрокуратура обратилась в Парламент с представлением о лишении Харазия депутатской неприкосновенности и даче согласия на возбуждение в отношении него уголовного дела.
Вечером 21 декабря в Народном Собрании прошла внеочередная сессия, которую начали с минуты молчания в память о Вахтанге Голандзия. 28 парламентариев, присутствующие на заседании, единогласно проголосовали за лишение Адгура Харазия депутатской неприкосновенности и возбуждение против него уголовного дела.
21 декабря пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что в отношении Адгура Харазия возбуждено уголовное дело. В тот же день Народное Собрание единогласно лишило депутатской неприкосновенности Адгура Харазия.
Как уточнил Sputnik председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба, лишить депутатского мандата Адгура Харазия по закону можно только в случае обвинительного заключения суда.
Днем 24 декабря неизвестные с пассажирского сидения автомобиля обстреляли дом Адгура Харазия на улице Джонуа в Сухуме. Они произвели не менее 25 выстрелов из автомата "Калашникова". В доме во время обстрела находилась семья Харазия, но никто не пострадал.
30 декабря депутаты Парламента приняли постановление о даче согласия на проведение обыска в домах депутата Парламента Адгура Харазия в Сухуме и селе Багмаран Гулрышпского района. При обыске в доме в селе Багмаран Гулрыпшского района обнаружены и изъяты огнестрельное оружие различного образца и калибра, большое количество боеприпасов и взрывчатые вещества с электродетонаторами.
Приостановка финпомощи России
Российская Федерация сократила финансовую помощь Абхазии в августе. Причиной тому стало то, что республика не выполнила возложенные на себя обязательства в установленные сроки.
Как уточнили в Кабмине, Абхазия выполнила в срок два пункта программы по гармонизации законодательств с Россией – ратификация соглашения о признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам и подписание и ратификация соглашения об осуществлении инвестпроектов в Абхазии российскими юрлицами.
Эти пункты были частью второго этапа гармонизации, запланированного на 2024-2025 годы. По программе 2021-2023 годов были выполнены 26 из 45 пунктов.
Сокращение финансовой помощи привело к тому, что бюджетники страны перестали получать доплаты из России, и их пришлось компенсировать за счет собственных средств Абхазии, что привело к задержкам заработных плат.
Уже в ноябре Россия полностью приостановила оказание финпомощи, за исключением выплат ежемесячных пенсий гражданам России, проживающим в республике.
В начале декабря и.о. министра финансов страны Владимир Делба сообщил, что из-за этого Абхазия не получит 1,8 миллиарда рублей российской финансовой помощи.
"Не поступают средства на обеспечение финансирования других расходов бюджета — обороноспособность, правоохранительная деятельность, соответственно, приобретение медикаментов. Ну и, разумеется, полностью приостановлено финансовое обеспечение и бюджетных инвестиций, таких как инвестиционная программа и поддержка субъектов предпринимательства. Таким образом, до конца года из средств российской финансовой помощи мы не получим 1 миллиард 800 миллионов рублей", — отметил Делба.
И.о. президента Бадра Гунба заявил, что без финансовой поддержки, которую Абхазия получала из России, дальше ситуацию удержать крайне тяжело.
Энергетический кризис
Общую ситуацию в Абхазии к концу года усугубил энергетический кризис. Четырехчасовой график отключения электричества в сутки ввели 1 ноября. Причиной этого стало то, что уровень воды в Джварском водохранилище достиг критической отметки в 411 метр.
Днем республика получала свет от ИнгурГЭС, а ночью по оплаченному тарифу из России. 4 декабря на заседании Штаба по обеспечению энергетической безопасности Абхазии и.о. премьер-министра Валерий Бганба предупредил о возможности ввода режима чрезвычайной ситуации.
Абхазии пришлось увеличить объем запрашиваемого перетока электроэнергии из России. И.о. министра финансов Владимир Делба уточнял, что энергетика каждый день забирает очень масштабные ресурсы, и у правительства нет возможности замещать средства российской финансовой помощи на заработную плату бюджетников.
Ситуация ухудшилась 7 декабря, когда график отключения электричества увеличили еще на два часа.
Спустя еще два дня был введен график включения электроэнергии, согласно которому днем свет подавался всего 4 часа 40 минут от ИнгурГЭС. С 21:00 до 07:00 энергоснабжение производилось на постоянной основе за счет приобретенного перетока из РФ.
Но и это было не все. 11 декабря график был скорректирован, так как из-за критически низкого уровня воды произошла аварийная остановка ИнгурГЭС. Свет в дневное время подавали на 2 часа 48 минут, вечером и ночью без ограничений.
Ситуация изменилась в лучшую сторону 22 декабря. За день до этого и.о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электричества в республику. Россия просьбу выполнила, и республика вернулась к четырехчасовому графику отключений.
Помимо нехватки воды в Джварском водохранилище, проблемы в энергоотрасли создает майнинг криптовалют. Эта деятельность запрещена на законодательном уровне, но некоторые граждане продолжают зарабатывать на майнинге в ущерб интересам государства и населения.
За последний год профильными органами было изъято более 2000 аппаратов для добычи криптовалют. Только с 4 по 18 декабря изъяли 450 "машинок". Как отмечают энергетики, к концу 2024 года объем потребления электричества майнерами составил около 40 мегаватт в сутки. К концу декабря удалось сократить эту цифру до 20 мегаватт путем рейдовых мероприятий по выявлению мест добычи криптовалют и изъятия оборудования.
Депутаты Парламента приняли в первом чтении законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере осуществления майнинга криптовалют" и "О запрете на осуществление майнинга криптовалют".
Они предусматривают, в том числе уголовную ответственность за ввоз оборудования, майнинг в крупном объеме, при суммарном превышении объема потребления энергии аппаратами более 30 киловатт.
Сухумский аэропорт
Реконструкция Сухумского аэропорта имени Владислава Ардзинба в минувшем году перешла в активную фазу. В ноябре и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил о том, что первые регулярные рейсы запустят в начале следующего года.
По его словам, аэродром технически готов к приему гражданских судов. На первом этапе обслуживать рейсы будет временный терминал, а к июню 2025 года завершатся все основные работы по реконструкции.
Нанба добавил, что к моменту запуска работать в аэропорту будет около 500 человек, большая часть из них — жители республики, которые сейчас проходят повышение квалификации.
На начальном этапе работы сухумский аэропорт сможет принимать до миллиона пассажиров в год, в перспективе это число может удвоиться.
Закон об апартаментах
Проект закона "О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов" предусматривал строительство рассчитанных на 10 тысяч номеров апартаментов в этих районов Абхазии иностранными инвесторами.
На заседании комитета по экономической политике и реформам приняли решение вынести на рассмотрение этого законопроекта Парламентом 17 июля. На нем присутствовал президент страны Аслан Бжания, который выразил поддержку этому закону и привел свои аргументы в его пользу.
Он отметил, что принятие предлагаемого законопроекта не несет никакой угрозы стране, а, наоборот, будет способствовать улучшению экономической ситуации в восточной Абхазии.
По его словам, в стране насчитывается 140 тысяч трудоспособных граждан. Официально устроены 42 тысячи из них, 30 тысяч самозаняты, 65 тысяч не имеют работы. Бжания подчеркнул, что для решения глобальных задач нужно развивать экономику.
Решение о вынесении законопроекта на рассмотрение сессии было принято по итогам голосования членов комитета. Во время проведения заседания у здания Парламента собрались несколько десятков человек, в том числе оппозиционные деятели, которые выразили свое несогласие с проектом закона.
Противники этого законопроекта – лидеры оппозиции и группа депутатов всех уровней проводили встречи с жителями своих избирательных округов, высказывая мнения о рисках и преимуществах этого решения.
Несогласные с документом, в частности, высказывали опасения, связанные с демографически дисбалансом, который, по их мнению, может стать следствием принятия закона. Эту перспективу они связывали с тем, что при реализации закона государство будет не в состоянии выполнять контролирующие функции, и строительство апартаментов выйдет за намеченные масштабы. Также они опасались излишней нагрузки на инфраструктуру и экологию республики.
Противники законопроекта отмечали, что разработчики не предоставили достаточной информации о том, насколько выгодно строительство апартаментов в восточной части страны. Они считают, что подобные инициативы должны широко обсуждаться в обществе и принимать их можно только в том случае, если жители республики посчитают это приемлемым.
19 июля в Очамчыре состоялся митинг оппозиционных сил, посвященный обсуждению законопроекта "О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия". Затем протесты продолжились в селе Моква, а ночью переместились в Сухум. Участники мероприятия требовали не принимать законопроект и объявить мораторий на его рассмотрение.
25 июля пресс-служба Парламента опубликовала сообщение о том, что спикер Парламента Лаша Ашуба подписал документ об отзыве законопроекта "О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов".
Пожар в здании Союза художников
В ночь с 20 на 21 января в здании Союза художников Абхазии, где находилась Картинная галерея, произошел пожар. Из четырех тысяч картин уцелело около 200, в их числе две работы Варвары Бубновой и Валентины Хурхумал.
© Sputnik / Томас ТхайцукПожар в Национальной картинной галерее
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Пожар в Национальной картинной галерее
© Sputnik / Томас ТхайцукПожар в Национальной картинной галерее
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Пожар в Национальной картинной галерее
© Sputnik / Томас ТхайцукПожар в Национальной картинной галерее
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Пожар в Национальной картинной галерее
© Sputnik / Марианна Кубрава Разбор пожаров в здании Национальной картинной галерее
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Разбор пожаров в здании Национальной картинной галерее
© Sputnik / Марианна Кубрава Разбор пожаров в здании Национальной картинной галерее
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Разбор пожаров в здании Национальной картинной галерее
© Sputnik / Томас ТхайцукРоссийские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пожар в Национальной картинной галерее
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пожар в Национальной картинной галерее
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пожар в Национальной картинной галерее
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Разбор пожаров в здании Национальной картинной галерее
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Разбор пожаров в здании Национальной картинной галерее
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
Огнем также были уничтожены служебные помещения и имущество банка ЦМР.
На помощь абхазским коллегам прибыли российские реставраторы. Сначала они провели инвентаризацию уцелевших картин, часть из которых они постарались восстановить на месте, а часть увезли в Россию для дальнейших работ.
В апреле при разборе завалов удалось найти несколько работ Александра Чачба-Шервашидзе. В их числе "Портрет мадемуазель Бессон", "Женщина в красной шляпе", несколько эскизов театральных декораций.
По сообщению Генпрокуратуры, наиболее вероятная причина пожара – короткое замыкание, перегрузка или большое переходное сопротивление электропроводки.
По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления — поджога, а также из-за отсутствия в деянии главы Союза художников Виталия Джения составов преступлений — халатности и уничтожения чужого имущества по неосторожности в крупном размере.
Работы по восстановлению кровли сгоревшего здания планировали завершить к концу года. После чего приступят к внутреннему капитальному ремонту.
Топливный кризис
На начало года также выпал топливный кризис в Абхазии. Он был вызван постановлением правительства России №2180, которое наделяет компанию "Роснефть" исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию.
Это привело к перебоям поставок топлива у большинства компаний республики, кроме самой "Роснефти" и "Подорожника", у которой были запасы горючего примерно на два месяца вперед.
29 января Парламент Абхазии обратился к Государственной Думе России по вопросу урегулирования поставок нефтепродуктов в республику. В документе говорится, что покупка топлива у одного поставщика может создать неравные условия для местных компаний и высокий риск дефицита нефтепродуктов, особенно во время курортного сезона.
Депутаты попросили пересмотреть постановление российского правительства от 16 декабря 2023 года.
При этом вице-премьер Абхазии, министр экономики Кристина Озган уточняла, что российское постановление не запрещало топливным компаниям напрямую заключить контракт с компанией "Роснефть" и обеспечивать поставки нефтепродуктов в республику. По этому пути в итоге и пошли абхазские компании.
Перестрелка на Псоу
В конце июня на границе по реке Псоу произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек и несколько ранены.
Группа лиц на машине марки Cherry подъехала к КПП "Псоу" и устроила стрельбу из автомата Калашникова. Преступники совершили 27 выстрелов. В результате Даур Камлия получил огнестрельное ранение в брюшную полость, Аслан Акаба был смертельно ранен, Аида Задикян получила ранение в правое плечо, Леван Цицибава — в область левой голени.
Как сообщил министр внутренних дел страны Роберт Киут, причиной происшествия на КПП "Псоу" стал имущественный конфликт. На границе подозреваемые в количестве шести человек открыли беспорядочную стрельбу из салона машины в автомобиль, в котором находились двое братьев Камлия.
Подозреваемые покинули место преступления на другой машине. Трое их пособников задержаны. Один из братьев сумел перейти границу и был задержан уже в Адлере. Его передали абхазской стороне.
Граждане Абхазии Чаговец К.А, братья Годжуа Б.Д. и Годжуа Б.Д. задержаны по подозрению в стрельбе на КПП "Псоу" 24 июня. Генпрокуратура возбудило уголовное по факту убийства и нарушения еще нескольких статей УК республики.
Пожары в Гагре и Гале
Лето 2024 года было жарким и засушливым. Из-за высоких температур и человеческого фактора разгорелись крупные пожары в Гагрском и Галском районах.
В начале августа пожар вспыхнул в селе Багрыпста. Загорелся подлесок, а очаги пламени были расположены в труднодоступных местах. Пламя охватило около 60 гектаров, и оно даже добралось до дачи Сталина "Холодная речка". К счастью, госдача почти не пострадала – частично обгорело лишь одно окно. Пожар удалось потушить силами районного ПСЧ к вечеру 3 августа.
Ранее, в апреле пожар также разгорелся на свалке бытовых отходов в селе Алахадзы, но в этом случае причиной стал человеческий фактор. Пожарные и профильные структуры администрации не могли справиться с пламенем с 9 по 20 апреля. Горело 700-800 квадратных метров. Дым накрыл часть Гагры, Пицунды и все село Алахадзы.
В середине августа вспыхнул еще один пожар, но уже на полигоне в селе Щащикуара Галского района.
Пламя охватило почти половину свалки, из-за сильного задымления пожарные не могли подобраться к очагам возгорания. На помощь галским коммунальщикам отправили технику и людей из Сухума. Окончательно потушить свалку сумели лишь 6 сентября.
Глава администрации Галского района причиной пожара назвал поджог сухостоя, который, в том числе уничтожил большое количество деревьев и несколько гектаров цитрусовых плантаций.
Вынужденная посадка
Вертолет Ми-24 Минобороны Абхазии совершил вынужденную посадку в районе села Кацикыт 2 апреля. На его борту находились три члена экипажа – Георгий Пачулия, Виталий Коренов и Эдуард Мкртчян.
Пострадавших госпитализировали, и им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Как сообщили в ведомстве, причиной происшествия стал отказ материальной части вертолета.
Юбилей главного закона Абхазии
30 лет прошло со дня принятия Конституции Абхазии.
В Парламенте страны 26 ноября прошел круглый стол на тему "Конституция Абхазии 1994 года: история, современность, перспектива". Как уточнил спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, принятие Конституции было вызвано необходимостью закрепить результаты Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и заявить о себе на международном уровне как о суверенном государстве.
В дальнейшем 3 октября 1999 года Конституция Абхазии была одобрена на всенародном референдуме. За минувшие годы в основной закон страны внесены ряд поправок, которые имеют важное значение для укрепления основ конституционного строя.
В конце ноября в Сухуме состоялись I Абхазская юридическая неделя и научно-практические конференции, посвященные 30-летию Конституции Абхазии. Событие было организовано Конституционным судом республики при содействии Абхазского госуниверситета и Академии наук Абхазии.
В рамках конференции Конституционный суд Абхазии и Югоосетинский государственный университет имени Тибилова подписали меморандум о сотрудничестве. С докладами выступили представители Абхазии, России и Южной Осетии. Был документальный фильм, подготовленный КС совместно с АГТРК.
"Хибла Герзмава пришглашает…"
В августе 2024 года в Абхазии прошел XXII Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…". Концерты, которые посетили в общей сложности несколько тысяч человек, прошли в Сухуме, в Пицундском соборе и у стен Бедийского храма.
Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава выступила вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра, Академическим Большим хором "Мастера хорового пения", а также под аккомпанемент музыканта Олега Аккуратова, саксофониста Игоря Бутмана и джаз-бэнда под управлением Сергея Макеева.
Впервые в истории фестиваля был организован концерт у Бедийского храма. В программе звучали классические произведения, абхазские и русские народные песни, композиции советских композиторов. Он был посвящен 150-летию со дня рождения Дмитриа Гулиа.
Заключительный концерт абхазской части фестиваля завершился у драматического театра имени Самсона Чанба в Сухуме 20 августа.
XXII Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." продолжился концертами на Дальнем Востоке и в Китае с 26 октября по 10 ноября.
Триумф РУСДРАМа
Русский драматический театр имени Фазиля Искандера в октябре уходящего года стал лауреатом международного фестиваля "Русская комедия" в Ростове-на-Дону.
Театр показал постановку Олеси Невмержицкой "Пастух Махаз" 12 октября на сцене Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького.
Спектакль отметили в таких номинациях, как "Лучшая работа режиссера","Лучшая работа художника" (Виталий Кацба), "Лучшая мужская роль" (Саид Лазба – Махаз и Джамбул Жордания – Шалико), "Лучший актерский ансамбль".
Юбилей праздника урожая
В ноябре 2024 года на исторической поляне в селе Лыхны прошел юбилейный праздник урожая, который отмечается там с 1984 года за исключением двух пандемийных годов.
Праздник посетили высшее руководство республики, жители всех городов и районов страны, а также туристы из России.
Всего в нем приняли участие 22 села Гудаутского района, Новый Афон и гости из Карачаево-Черкесской республики. Крестьяне построили павильоны на поляне, украсили их, устроили выставки и угощали всех желающих сезонными фруктами, национальными блюдами и напитками.
Также был организован концерт, состязания по абхазским национальным играм, конноспортивным соревнованиям и по стрельбе из лука.
Впервые в этом году специальная комиссия определила победителей праздника. Первое место заняло село Анхуа, второе – село Дурипш, третье место разделили между селами Ачандара и Бармыш. Денежные вознаграждения составили 50 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, а "бронзовым" призерам вручили по 10 тысяч рублей.
Новые "братья"
В минувшем году у Сухума появилось немало новых "братьев". Столица Абхазии подписала соглашения о побратимских отношениях с Грозным, Донецком, Луганском и Нижним Новгородом.
Руководители этих городов намерены развивать отношения в сферах культуры, образования, спорта, экономики, социальных вопросов, молодежной политики, привлечения инвестиций.
"Total Soul" и "Сухум-марафон"
Уходящий год был наполнен и масштабными культурными, спортивными событиями. Например, в конце июля в нескольких городах республики провели благотворительный арт-фестиваль "Абхазия. Total soul".
В его рамках было реализовано много культурных и познавательных проектов, включая органные концерты в Новоафонской пещере, кинопоказы, выставки, световые инсталляции, археологические раскопки на территории Сухумской крепости.
По примерным подсчетам, за три дня фестиваль посетили до одной тысячи человек. Среди гостей были как жители Абхазии, так и туристы. Одними из наиболее посещаемых мероприятий стали открытый концерт перед железнодорожной площадью в Гагре, театральное представление абхазских и российских артистов в Гагре, инсталляции и кинопоказы на крыше здания Сухумского морского вокзала.
В октябре впервые в Абхазии прошло масштабное международное спортивное событие "Сухум-Марафон", в котором участвовало более 700 человек. Открылись соревнования с детских забегов 26 октября, а днем позже состоялись основные забеги для взрослых. Среди них были как опытные спортсмены, так и любители.
27 октября, 22:11
Стартовали бегуны от площади у Абхазского драмтеатра в Сухуме. Они соревновались на дистанциях в пять километров, 21, 2 километра и 42,2 километра.
В пути их сопровождала милиция на спецтранспорте и судьи на велосипедах. Одни следили за безопасностью на дороге, другие – за соблюдением правил марафона и физическим состоянием бегунов. На старте и финише дежурили медики. Помогли в организации марафона около 300 волонтеров.
Игры БРИКС
Абхазия впервые приняла участие в Играх БРИКС в Казани в июне. Команда из республики заняла 13 место в общекомандном медальном зачете и завоевала семь медалей.
В турнире по боксу первое место занял спортсмен из Абхазии Герман Арджения. Он вернулся домой с золотой медалью. В греко-римской борьбе серебряную медаль завоевал Рамазан Арапханов.
Бронза у Беаты Аршба в турнире по боксу, Инала Гадлия – в дзюдо, Марата Кокоскерия – в вольной борьбе, Рахмана Напиджева – в самбо, у Даниила Харчилава – в вольной борьбе.
Президент Абхазии Аслан Бжания наградил членов национальной сборной республики, призеров игр БРИКС, на официальном приеме 28 июня.
Обладатель золотой медали был награжден орденом"Ахьдз-Апша" III степени и денежным вознаграждением – сертификатом на 500 000 рублей, его тренер Элизбар Джологуа – на 250 000 рублей.
Серебряный призер получил сертификат на 300 000 рублей, его тренер Алихан Арапханов – на 150 000 рублей.
Бронзовые призеры получили сертификаты по 200 000 рублей, их тренеры Марат Абитов, Рамзик Алабян, Даут Лазба, Альберт Карди-оглы и Андрей Погосов – по 100 000 рублей.
Частичка Сухума в Уфе
Копию Сухумской колоннады открыли в Уфе 10 октября накануне празднования Дня Республики Башкортостан. Церемония прошла в торжественной обстановке и в ней принял участие президент Абхазии Аслан Бжания.
Он поздравил главу Башкортостана Радия Хабирова с предстоящим праздником и пожелал мира и благополучия. Хабиров отметил, что колоннада – это символ дружбы и уважения между двумя народами.
Первый камень в основание будущей колоннады заложили в октябре 2023 года во время визита президента Аслана Бжания в Уфу.
"Visit Apsny"
V международный туристический форум "Visit Apsny" и выставка "Apsny Horeca" прошли в Гагре 1 и 2 ноября.
Темой форума была "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году". На выставке свою продукцию представили более 20 предприятий, и впервые в ней участвовала компания, разрабатывающая роботизированную технику.
Участники "Visit Apsny" выступили с докладами и презентациями на тему туризма и предпринимательства и методик развития бизнеса, в том числе с помощью соцсетей.
На полях форума "Абхазский союз туризма" и Абхазский госуниверситет подписали соглашение об обучении студентов из республики на администраторов, менеджеров по бронированию и управленцев.
Год Дмитрия Гулиа
2024 год был посвящен основоположнику абхазской литературы, писателю и ученому Дмитрию Гулиа.
В течение этого времени в школах, высших учебных заведениях и научных организациях проводились мероприятия, посвященные Гулиа.
Завершился год торжественным мероприятием в Абхазском драматическом театре. В нем принял участие и.о.президента республики Бадра Гунба, возглавляющий Госкомиссию по празднованию юбилея Народного поэта.
В Абхазском институте гуманитарных исследований открыли бюст Дмитрия Гулиа 17 декабря. Автор бюста – скульптор Амиран Адлейба. Он изготовлен при финансовой поддержке Минкульта.