https://sputnik-abkhazia.ru/20250126/sputnik-nedeli-opros-vtsiom-gosizmena-i-tragediya-v-gagre-1053498127.html

Sputnik недели: опрос ВЦИОМ, госизмена и трагедия в Гагре

Sputnik недели: опрос ВЦИОМ, госизмена и трагедия в Гагре

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в Абхазии с 20 по 26 января. 26.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-26T20:40+0300

2025-01-26T20:40+0300

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в абхазии

абхазия

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О том, как выполняются бюджетные обязательства районными администрациями, кто из кандидатов в президенты Абхазии лидирует в социологическом опросе ВЦИОМ, кого осудили за государственную измену, и почему в Гагре погибли три человека, читайте в материале Sputnik.Бюджетные обязательстваНа минувшей неделе и.о. президента Абхазии Валерий Бганба провел совещание с главами районов республики по вопросу выполнения бюджетных обязательств.Руководители администраций отчитались о том, какая работа проводится в этом направлении и с какими сложностями они сталкиваются.Опрос ВЦИОМБадра Гунба выигрывает по опросам общественного мнения в президентской гонке в Абхазии, следует из данных ВЦИОМ.За него планируют проголосовать 32% опрошенных избирателей. Это более чем в два раза превышает показатели ближайшего оппонента — Адгура Ардзинба, которого готовы поддержать 15% опрошенных. Еще 7% планируют отдать свои голоса Олегу Барциц, 5% — Роберту Аршба и 2% — Адгуру Хурхумал.Явка на выборах президента Абхазии ожидается в 69%. При этом о предстоящих выборах, их дате и времени знают 77% опрошенных жителей Абхазии, уточняет ВЦИОМ.Детали голосованияГраждане Абхазии, не прописанные в республике, принимают участие в голосовании на выборах президента на основании паспорта и удостоверения на право голосования, сообщил ЦИК.Удостоверение на право голосования выдается лично избирателю в Центризбиркоме с 5 по 15 февраля включительно.Гражданина включают в дополнительный список на избирательном участке избирательного округа, который указан в удостоверении.При выдаче избирательного бюллетеня удостоверение изымается и приобщается к допсписку.Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.Заморозка тарифовПовышение тарифов на электроэнергию на 2025 год приостановлено до 1 апреля этого года. Такой указ на уходящей неделе подписал и.о. президента Абхазии Валерий Бганба подписал Указ.Мера принята "учитывая неудовлетворительную работу уполномоченных органов и организаций по собираемости оплаты за потребленную электроэнергию и в целях повышения ее эффективности"."Черноморэнерго" и СУЭС поручено в период с 1 января по 1 апреля 2025 года применять тарифы на электроэнергию, установленные на 2024 год и не менее 30% от доходов, поступающих за реализованную электроэнергию, резервировать для оплаты коммерческого перетока.Корректировка пошлинных ставокНовые ставки таможенных пошлин были приняты Постановлением Кабмина республики от 31 мая 2024 года в рамках реализации программы гармонизации законодательства в области таможенного дела с актами ЕАЭС и России.Обязательства по реализации программы Абхазия взяла на себя согласно договору с Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года.Изменения затронули большую часть товарных позиций и в основном выражаются в увеличении действовавших ставок пошлин с 2 до 3 процентов и вступили в силу с 1 января, говорилось в сообщении Минэка.На прошлой неделе стало известно о том, что будет создана рабочая группа, которая сформулирует предложения по корректировке таможенных пошлин. Об этом сообщил и.о. президента Валерий Бганба на встрече с представителями малого бизнеса, продающих одежду и обувь на вещевых рынках.Поздравление МИД АбхазииИ.о. министра иностранных дел Сергей Шамба поздравил своего приднестровского коллегу Виталия Игнатьева с 32-й годовщиной со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.Абхазия и Приднестровье будут и дальше развивать межгосударственные отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес во имя процветания народов двух государств, говорится в тексте.Первый в истории Республики Абхазия международный договор был подписан 22 января 1993 года с Приднестровской Молдавской Республикой.Лишение гражданстваАбхазский бизнесмен Леван Микаа лишен российского гражданства, сообщило RT в четверг, 23 январяИнформацию об этом агентству подтвердили источники в российских силовых структурах.И.о. президента Абхазии Валерий Бганба поручил МИД разобраться в ситуации, связанной с информацией о лишении российского гражданства депутата Парламента Кана Кварчия и общественного деятеля Левана Микаа, сообщили пресс-служба и.о. главы государства.Леван Микаа и Кан Кварчия участвовали в протестных акциях в Абхазии в ноябре 2024 года, в результате которых ушел в отставку Аслан Бжания, и были назначены досрочные президентские выборы.Заслуженный журналист Абхазии, военный корреспондент, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Даур Инапшба скончался 20 января.Инапшба начал работать на Абхазском радио в 23 года. Вскоре он поступил в МГУ на факультет журналистики, а после окончания вуза пошел работать в газету "Аԥсны ҟаԥшь" ("Красная Абхазия", прим).В 1990 году началась его карьера на Абхазском телевидении. В годы Отечественной войны народа Абхазии он был военным корреспондентом на Западном и Восточном фронтах, за что был награжден медалью "За отвагу". Даур Инапшба скончался на 65-м году жизни.ГосизменаГражданина Абхазии Каху Мурадова приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговором Верховного суда он признан виновным в госизмене, выдаче военной тайны иностранному государству.По данным следствия, он собирал и передавал информацию спецслужбам Грузии в ущерб безопасности Абхазии.Мурадов поддерживал контакт с экс-командирами так называемого Гагрского батальона Госсовета Грузии, членами радикальной националистической группировки "Мхедриони", а также наемниками грузинского легиона, воюющими на стороне ВСУ.Трагедия в ГагреТри человека погибли в результате несчастного случая в Гагре вечером 21 января. Как сообщили Sputnik в пожарно-спасательном отряде МЧС по Гагрскому району, один из местных жителей нанял технику и рабочих, чтобы вырыть водоотвод в районе вокзала на Сухумском шоссе.Вместе с двумя знакомыми он спустился в яму проверить выполненные работы, и на них обрушилась земля. Прибывшие на место спасатели достали мужчин из-под завала, но они уже не подавали признаков жизни. Факт смерти установили медики районной больницы.Полный комплектДве "золотые" медали завоевал на Открытом первенстве по фехтованию в Сириусе спортсмен из Абхазии Михаил Джанба.Он стал лучшим в двух категориях — среди мальчиков 2011 года рождения и среди юношей 2010 года рождения и старше, сообщает Госкомспорта.Юный спортсмен тренируется в сухумской детско-юношеской спортшколе под руководством Павла Коршунова.Отличились также абхазские фехтовальщики, которые заняли призовые места на открытом первенстве в "Сириусе". Давид Ардзинба получил "серебро", Ирэна Бебия и Глеб Волков — "бронзу", сообщает Госкомспорта.Путевка в АбхазиюГлава Госкомспорта Абхазии Таращ Хагба принял участие в церемонии вручения премии "Студент года Татарстана — 2024".Он вручал награду победителю номинации "Спортивное объединение года" — студенческому спортклубу "Энерго" Казанского энергетического госуниверситета. Призом стал сертификат на недельный отдых в Абхазии.Абхазские голубиГривастые чернохвостые голуби абхазской породы заняли первые места на выставке в Москве. Как рассказал директор клуба голубеводов Роланд Гамгия, в выставки приняли участие три пары птиц. Порода была выведена к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, на это понадобилось 15 лет.Сейчас существует уже 20 пар таких голубей, часть них находится в Воронеже. Таким образом, если птицы в одном месте заболеют, порода сохранится, уточнил он.В ближайших планах у Гамгия открытие кружка юного натуралиста в Сухумском обезьяньем питомнике, где для этого выделили вольеры, и организация международной выставки голубей в Абхазии.

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