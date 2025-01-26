Sputnik недели: опрос ВЦИОМ, госизмена и трагедия в Гагре
20:40 26.01.2025 (обновлено: 21:01 26.01.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Флаги
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в Абхазии с 20 по 26 января.
О том, как выполняются бюджетные обязательства районными администрациями, кто из кандидатов в президенты Абхазии лидирует в социологическом опросе ВЦИОМ, кого осудили за государственную измену, и почему в Гагре погибли три человека, читайте в материале Sputnik.
Бюджетные обязательства
На минувшей неделе и.о. президента Абхазии Валерий Бганба провел совещание с главами районов республики по вопросу выполнения бюджетных обязательств.
Руководители администраций отчитались о том, какая работа проводится в этом направлении и с какими сложностями они сталкиваются.
В Гагрском районе бюджет к 23 января составлял 20 миллионов рублей при утвержденных обязательствах в размере 64 миллионов. Зарплаты бюджетникам будут выплачены в полном объеме.
Гудаутскому району может понадобиться помощь от государства при выплате зарплат бюджетникам за январь.
В Сухумском районе на 1 января все обязательства перед бюджетниками выполнены благодаря финансовому остатку с прошлого года.
Для выплаты зарплат за январь уже зарезервированы необходимые средства в бюджете Гулрыпшского района.
Основа бюджета Очамчырского района — поступления от рыбного промысла. В этом году показатели небольшие, отчитались на совещании.
Ткуарчалский район недополучил в прошлом году из республиканского бюджета порядка 35 миллионов рублей. Однако в январе бюджетные обязательства будут выполнены.
Минфин Абхазии помог Галскому району выплатить субсидии и дотации в конце 2024 года. Задолженностей нет.
Опрос ВЦИОМ
Бадра Гунба выигрывает по опросам общественного мнения в президентской гонке в Абхазии, следует из данных ВЦИОМ.
За него планируют проголосовать 32% опрошенных избирателей. Это более чем в два раза превышает показатели ближайшего оппонента — Адгура Ардзинба, которого готовы поддержать 15% опрошенных. Еще 7% планируют отдать свои голоса Олегу Барциц, 5% — Роберту Аршба и 2% — Адгуру Хурхумал.
"Мы опросили 1634 человека. Опрос проходил в телефонном режиме с 19 по 21 января этого года. Погрешность измерения не более 2,4%", — пояснил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.
Явка на выборах президента Абхазии ожидается в 69%. При этом о предстоящих выборах, их дате и времени знают 77% опрошенных жителей Абхазии, уточняет ВЦИОМ.
Детали голосования
Граждане Абхазии, не прописанные в республике, принимают участие в голосовании на выборах президента на основании паспорта и удостоверения на право голосования, сообщил ЦИК.
Удостоверение на право голосования выдается лично избирателю в Центризбиркоме с 5 по 15 февраля включительно.
Гражданина включают в дополнительный список на избирательном участке избирательного округа, который указан в удостоверении.
При выдаче избирательного бюллетеня удостоверение изымается и приобщается к допсписку.
Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.
Заморозка тарифов
Повышение тарифов на электроэнергию на 2025 год приостановлено до 1 апреля этого года. Такой указ на уходящей неделе подписал и.о. президента Абхазии Валерий Бганба подписал Указ.
Мера принята "учитывая неудовлетворительную работу уполномоченных органов и организаций по собираемости оплаты за потребленную электроэнергию и в целях повышения ее эффективности".
"Черноморэнерго" и СУЭС поручено в период с 1 января по 1 апреля 2025 года применять тарифы на электроэнергию, установленные на 2024 год и не менее 30% от доходов, поступающих за реализованную электроэнергию, резервировать для оплаты коммерческого перетока.
Корректировка пошлинных ставок
Новые ставки таможенных пошлин были приняты Постановлением Кабмина республики от 31 мая 2024 года в рамках реализации программы гармонизации законодательства в области таможенного дела с актами ЕАЭС и России.
Обязательства по реализации программы Абхазия взяла на себя согласно договору с Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года.
Изменения затронули большую часть товарных позиций и в основном выражаются в увеличении действовавших ставок пошлин с 2 до 3 процентов и вступили в силу с 1 января, говорилось в сообщении Минэка.
На прошлой неделе стало известно о том, что будет создана рабочая группа, которая сформулирует предложения по корректировке таможенных пошлин. Об этом сообщил и.о. президента Валерий Бганба на встрече с представителями малого бизнеса, продающих одежду и обувь на вещевых рынках.
Поздравление МИД Абхазии
И.о. министра иностранных дел Сергей Шамба поздравил своего приднестровского коллегу Виталия Игнатьева с 32-й годовщиной со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.
Абхазия и Приднестровье будут и дальше развивать межгосударственные отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес во имя процветания народов двух государств, говорится в тексте.
Первый в истории Республики Абхазия международный договор был подписан 22 января 1993 года с Приднестровской Молдавской Республикой.
Лишение гражданства
Абхазский бизнесмен Леван Микаа лишен российского гражданства, сообщило RT в четверг, 23 января
Информацию об этом агентству подтвердили источники в российских силовых структурах.
И.о. президента Абхазии Валерий Бганба поручил МИД разобраться в ситуации, связанной с информацией о лишении российского гражданства депутата Парламента Кана Кварчия и общественного деятеля Левана Микаа, сообщили пресс-служба и.о. главы государства.
Леван Микаа и Кан Кварчия участвовали в протестных акциях в Абхазии в ноябре 2024 года, в результате которых ушел в отставку Аслан Бжания, и были назначены досрочные президентские выборы.
19 ноября 2024, 20:30
Ушел из жизни Даур Инапшба
Заслуженный журналист Абхазии, военный корреспондент, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Даур Инапшба скончался 20 января.
Инапшба начал работать на Абхазском радио в 23 года. Вскоре он поступил в МГУ на факультет журналистики, а после окончания вуза пошел работать в газету "Аԥсны ҟаԥшь" ("Красная Абхазия", прим).
В 1990 году началась его карьера на Абхазском телевидении. В годы Отечественной войны народа Абхазии он был военным корреспондентом на Западном и Восточном фронтах, за что был награжден медалью "За отвагу". Даур Инапшба скончался на 65-м году жизни.
Госизмена
Гражданина Абхазии Каху Мурадова приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговором Верховного суда он признан виновным в госизмене, выдаче военной тайны иностранному государству.
По данным следствия, он собирал и передавал информацию спецслужбам Грузии в ущерб безопасности Абхазии.
Мурадов поддерживал контакт с экс-командирами так называемого Гагрского батальона Госсовета Грузии, членами радикальной националистической группировки "Мхедриони", а также наемниками грузинского легиона, воюющими на стороне ВСУ.
Трагедия в Гагре
Три человека погибли в результате несчастного случая в Гагре вечером 21 января. Как сообщили Sputnik в пожарно-спасательном отряде МЧС по Гагрскому району, один из местных жителей нанял технику и рабочих, чтобы вырыть водоотвод в районе вокзала на Сухумском шоссе.
Вместе с двумя знакомыми он спустился в яму проверить выполненные работы, и на них обрушилась земля. Прибывшие на место спасатели достали мужчин из-под завала, но они уже не подавали признаков жизни. Факт смерти установили медики районной больницы.
Полный комплект
Две "золотые" медали завоевал на Открытом первенстве по фехтованию в Сириусе спортсмен из Абхазии Михаил Джанба.
Он стал лучшим в двух категориях — среди мальчиков 2011 года рождения и среди юношей 2010 года рождения и старше, сообщает Госкомспорта.
Юный спортсмен тренируется в сухумской детско-юношеской спортшколе под руководством Павла Коршунова.
Отличились также абхазские фехтовальщики, которые заняли призовые места на открытом первенстве в "Сириусе". Давид Ардзинба получил "серебро", Ирэна Бебия и Глеб Волков — "бронзу", сообщает Госкомспорта.
Путевка в Абхазию
Глава Госкомспорта Абхазии Таращ Хагба принял участие в церемонии вручения премии "Студент года Татарстана — 2024".
Он вручал награду победителю номинации "Спортивное объединение года" — студенческому спортклубу "Энерго" Казанского энергетического госуниверситета. Призом стал сертификат на недельный отдых в Абхазии.
5 февраля 2023, 19:25
Абхазские голуби
Гривастые чернохвостые голуби абхазской породы заняли первые места на выставке в Москве.
Как рассказал директор клуба голубеводов Роланд Гамгия, в выставки приняли участие три пары птиц. Порода была выведена к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, на это понадобилось 15 лет.
Сейчас существует уже 20 пар таких голубей, часть них находится в Воронеже. Таким образом, если птицы в одном месте заболеют, порода сохранится, уточнил он.
В ближайших планах у Гамгия открытие кружка юного натуралиста в Сухумском обезьяньем питомнике, где для этого выделили вольеры, и организация международной выставки голубей в Абхазии.