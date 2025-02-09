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Sputnik недели: первый тестовый авиарейс, готовность ЦИК и встречи в Москве

Sputnik недели: первый тестовый авиарейс, готовность ЦИК и встречи в Москве

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 3 по 9 февраля. 09.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-09T21:37+0300

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2025-02-09T21:37+0300

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В аэропорту имени Владислава Ардзинба встретили первый тестовый авиарейс. Кто были его первые пассажиры, как проходит подготовка к выборам президента Абхазии, какие вопросы обсудил политический деятель Бадра Гунба в Москве и как это повлияло на ситуацию в республике, читайте в материале Sputnik.Тестовый рейсВпервые более чем за 30 лет Сухумский международный аэропорт имени Владислава Ардзинба принял тестовый авиарейс из Москвы с пассажирами на борту.Среди пассажиров был политический деятель, кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба, который прибыл в восстанавливающийся аэропорт вместе с абхазскими студентами, обучающимися в России.Рейс в Сухум совершила авиакомпания "ЮВТ Аэро", есть еще несколько авиакомпаний, которые планируют присоединиться, добавил он.Обратным рейсом из Сухума в Москву улетели на лечение пациенты для получения специализированной медицинской помощи, сообщил журналистам и.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.Он уточнил, что два пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым требуется обследование и высокотехнологическое оперативное вмешательство, полетели в кардиологический центр имени академика Чазова. Одного пациента доставили в Федеральный центр челюстно-лицевой хирургии.Сухумский аэропорт был закрыт для полетов с 1993 года. Восстанавливается воздушная гавань Абхазии при участии России. Соглашение о государственно-частном партнерстве было подписано между российской и абхазской сторонами в ноябре 2023 года.Подготовка к выборамЦИК Абхазии обратился в Верховный суд и Генпрокуратуру с просьбой обеспечить своевременное рассмотрение жалоб и заявлений. Об этом стало известно в понедельник, 3 февраля.Кроме того, организовать сопровождение членов избирательных комиссий при передаче протоколов о результатах голосования в вышестоящие комиссии после подведения итогов голосования.В среду, 5 января Центризбирком объявил о готовности к проведению президентских выборов в Абхазии.Он сообщил, что за ходом голосования будут наблюдать представители разных стран, а для оперативного информирования избирателей будет работать пресс-центр.Глава ЦИК доложил и.о. президента Абхазии Валерию Бганба о том, что все жалобы о возможных нарушениях проверяются в установленном порядке. Если запрос выходит за рамки полномочий ЦИК, его перенаправляют в соответствующие органы.В тот же день ЦИК начал выдавать удостоверения на право голосования гражданам, у которых нет прописки.Итоги выборов будут подводиться по тем же правилам, что и в 2020 году. Кандидат, который во втором туре наберет наибольшее количество голосов, должен выиграть и другого кандидата, и графу "против всех" в совокупности, пояснил Маршан.Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пять кандидатов – Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал.Поручения и.о. президентаИ.о. президента Абхазии Валерий Бганба на прошлой неделе провел совещание с руководителями правоохранительных органов.Он поручил силовикам в обязательном порядке реагировать на все жалобы о нарушении действующего выборного законодательства. Участники обсудили обеспечение соблюдения закона "О выборах президента Республики Абхазия".Валерий Бганба также поручил Минфину осуществлять санкционирование расходов бюджетной системы по согласованию с ним.Такое распоряжение было подписано Бганба в целях усиления контроля за эффективным использованием средств. Оно будет действовать до 31 марта 2025 года. Валерий Бганба также подписал указ о приостановке действия изменений в таможенный тариф с 10 февраля по 10 апреля. Эти изменения вступили в силу 1 января 2025 года.Решение принято в целях обеспечения социально-экономической стабильности, недопущения резкого повышения стоимости импортируемых в страну товаров, в том числе продовольственных и иных товаров первой необходимости, уточняется в указе.Отмечается, что будут подготовлены предложения по дальнейшему совершенствованию таможенного тарифа, направленные на стимулирование развития национальной экономики.Встречи Бадры Гунба в МосквеПолитический деятель, кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба на минувшей неделе провел ряд официальных встреч с высшими должностными лицами в Москве.В частности, он встретился с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, который отметил, что президент Владимир Путин поставил задачу не только сохранить взаимоотношения России и Абхазии, но и эффективно развивать их.Стороны обсудили реализацию совместных проектов по реконструкции аэропорта в Сухуме, поддержке энергетической отрасли Абхазии, развитию здравоохранения и других.В Москве также состоялась встреча Бадры Гунба с министром финансов России Антоном Силуановым. По итогам этой встречи, как сообщает Минфин РФ, 340 миллионов рублей были направлены на счет Минфина Абхазии в виде средств финансовой поддержки для социально-экономического развития Абхазии.На встрече с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко Бадра Гунба договорился об оказании помощи Абхазии в профилактическом осмотре детей.При этом будет использоваться машина со специальным медоборудованием. Особое внимание было уделено специализированной помощи жителям республики, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.Россия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Абхазией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба."Товарооборот у нас растет и, как я понимаю, на 8% в прошлом году вырос ВВП Абхазии. И мы уверены, что потенциал, который заложен в наших связях, особенно в энергетической, туристической отраслях, обязательно приведет к дальнейшему росту и экономики, и решению социальных проблем, улучшению благосостояния граждан", — сказал Лавров.В этом контексте, как подчеркнул министр, Россия ожидает скорейшего открытия аэропорта в Сухуме, что будет существенно способствовать развитию туризма, добавил Лавров.Кроме того, глава МИДа РФ затронул тему предстоящих досрочных выборов президента Абхазии и выразил пожелание, что они пройдут без эксцессов.Конец "веера"Россия готова найти решения, чтобы исключить веерные отключения электричества в Абхазии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба 6 февраля.Новак заявил, что стороны планируют выработать механизм, который обеспечит эксплуатацию энергетического сектора республики.Бадра Гунба отметил, что проблемы с энергетикой — это вопрос, который волнует граждан Абхазии в первую очередь, так как предоставленный по его просьбе в декабре гуманитарный переток из России уже подходит к концу. Поддержка РФ имеет решающее значение для энергобезопасности Абхазии.Уже 7 января все ограничения на поставку электроэнергии на всей территории Абхазии были сняты.Инвестсоглашение и Фонд поддержки бизнесаРоссия согласна с Абхазией в том, что инвестиционное соглашение между странами не будет реализовано в том виде, в котором было, заявил российский вице-премьер Александр Новак в беседе с абхазским политиком Бадрой Гунба."Мы вернемся к его рассмотрению и обеспечим, безусловно, баланс взаимных интересов, в том числе для населения и бизнеса Абхазии. Это будет документ, который будет учитывать интересы всех сторон", — отметил он.Бадра Гунба подчеркнул, что Абхазия и дальше будет создавать условия для привлечения инвестиций из России."Для нас это очень важное направление. При этом хотелось бы, чтобы баланс интересов был сохранен. Это интересы инвесторов и интересы граждан нашей страны, нашего государства, и бизнес-сообщества. Мы привержены привлечению инвестиций из России", - в частности, сказал Гунба.За последние годы более 25 миллиардов рублей привлечено в рамках нашей деятельности в виде инвестиций в экономику Абхазии. И мы будем создавать дополнительные благоприятные условия в дальнейшем, добавил абхазский политик.Россия по инициативе Бадры Гунба создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии.Вице-премьер пояснил, что для экономики важен не только крупный бизнес, но и поддержка малого и среднего. В этом направлении у Абхазии есть большой потенциал, ряд проектов уже реализуется. По мнению Новака, это хороший и эффективный инструмент для обеспечения занятости населения, привлечения туристов, развития экономики в целом.Бадра Гунба поблагодарил Новака за это решение и сказал, что Абхазия действительно ощущает поддержку в развитии предпринимательства со стороны России.Заявление Михаила ШургалинаОппозиция Абхазия раскритиковала проведенные Бадрой Гундой встречи в Москве и обвинила его в том, что он вводил своих собеседников в заблуждение, поскольку не является официальным представителем государственных органов Республики Абхазия.Информационное агентство Спутник Абхазия обратилось к Послу Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилу Шургалину с просьбой прокомментировать появившиеся сообщения.Что касается статуса Бадры Гунба, то никаких проблем и кривотолков здесь нет и быть не может. Его собеседники прекрасно понимали, что он в настоящее время не является представителем официальных государственных структур Абхазии. В Москве его знают как известного политического деятеля Абхазии, имеющего устойчивые рабочие связи с представителями российского руководства.Организация российской медпомощиДелегация Минздрава России во главе с гендиректором Национального медцентра кардиологии имени Чазова Сергеем Бойцовым ознакомилась с организацией медпомощи в Абхазии, сообщает агентство "Апсныпресс".В Республиканской больнице они осмотрели приемное, кардиологическое и терапевтическое отделения, отделения сосудистой хирургии, реанимации и анестезиологии.Эксперты также осмотрели локацию для организации регионального сосудистого центра и установки ангиографа.Кроме того, глава Минздрава Эдуард Бутба и Сергей Бойцов ознакомились с работой врачей в сухумской горбольнице.Спасти искусствоРоссийские специалисты прибыли в Сухум для проведения работ по реставрации картин, уцелевших при пожаре в Национальной картинной галерее.Будет ли реставрация проходить в Абхазии или в России – специалисты пока ответить не могут, переговоры еще идут. По словам реставраторов, где бы она не происходила, полотна нужно подготовить к транспортировке, поскольку в помещении библиотеки такие работы вестись не будут.Они отметили, что не все картины подлежат восстановлению, но при этом не исключили возможность организации выставки восстановленных работ, если все пройдет успешно.Абхазские педагоги в "Машуке"В рамках программы по повышению квалификации в российский центр было направлено более 250 представителей образовательной сферы Абхазии.Договоренность об участии педагогов в образовательных мероприятиях по повышению квалификации на базе центра была достигнута при поддержке первого замруководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко по итогам его встречи с Бадрой Гунба.

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