Sputnik недели: первый тестовый авиарейс, готовность ЦИК и встречи в Москве
© Sputnik / Леон Адлейба Сухумский Аэропорт
© Sputnik / Леон Адлейба
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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 3 по 9 февраля.
В аэропорту имени Владислава Ардзинба встретили первый тестовый авиарейс. Кто были его первые пассажиры, как проходит подготовка к выборам президента Абхазии, какие вопросы обсудил политический деятель Бадра Гунба в Москве и как это повлияло на ситуацию в республике, читайте в материале Sputnik.
Тестовый рейс
Впервые более чем за 30 лет Сухумский международный аэропорт имени Владислава Ардзинба принял тестовый авиарейс из Москвы с пассажирами на борту.
Среди пассажиров был политический деятель, кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба, который прибыл в восстанавливающийся аэропорт вместе с абхазскими студентами, обучающимися в России.
"Я принял решение пригласить наших студентов и ощутить на себе все прелести первого полета. Уже с начала туристического сезона мы ждем регулярные рейсы в города России. География полетов в Россию будет расширяться", – сказал Гунба.
Рейс в Сухум совершила авиакомпания "ЮВТ Аэро", есть еще несколько авиакомпаний, которые планируют присоединиться, добавил он.
Обратным рейсом из Сухума в Москву улетели на лечение пациенты для получения специализированной медицинской помощи, сообщил журналистам и.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.
Он уточнил, что два пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым требуется обследование и высокотехнологическое оперативное вмешательство, полетели в кардиологический центр имени академика Чазова. Одного пациента доставили в Федеральный центр челюстно-лицевой хирургии.
Сухумский аэропорт был закрыт для полетов с 1993 года. Восстанавливается воздушная гавань Абхазии при участии России. Соглашение о государственно-частном партнерстве было подписано между российской и абхазской сторонами в ноябре 2023 года.
Подготовка к выборам
ЦИК Абхазии обратился в Верховный суд и Генпрокуратуру с просьбой обеспечить своевременное рассмотрение жалоб и заявлений. Об этом стало известно в понедельник, 3 февраля.
Уточняется, что речь идет обо всем периоде избирательной кампании, включая выходные и день выборов 15 февраля. Центризбирком также обратился в правоохранительные органы республики с просьбой обеспечить охрану избирательных участков накануне и в день выборов президента.
Кроме того, организовать сопровождение членов избирательных комиссий при передаче протоколов о результатах голосования в вышестоящие комиссии после подведения итогов голосования.
В среду, 5 января Центризбирком объявил о готовности к проведению президентских выборов в Абхазии.
Он сообщил, что за ходом голосования будут наблюдать представители разных стран, а для оперативного информирования избирателей будет работать пресс-центр.
Глава ЦИК доложил и.о. президента Абхазии Валерию Бганба о том, что все жалобы о возможных нарушениях проверяются в установленном порядке. Если запрос выходит за рамки полномочий ЦИК, его перенаправляют в соответствующие органы.
В тот же день ЦИК начал выдавать удостоверения на право голосования гражданам, у которых нет прописки.
"Открепительные талоны отменили и правильно сделали, наши граждане злоупотребляли, голосовали как по месту прописки, так и по открепительному талону", - сказал председатель Центризбиркома Дмитрий Маршан.
Итоги выборов будут подводиться по тем же правилам, что и в 2020 году. Кандидат, который во втором туре наберет наибольшее количество голосов, должен выиграть и другого кандидата, и графу "против всех" в совокупности, пояснил Маршан.
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пять кандидатов – Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал.
Поручения и.о. президента
И.о. президента Абхазии Валерий Бганба на прошлой неделе провел совещание с руководителями правоохранительных органов.
Он поручил силовикам в обязательном порядке реагировать на все жалобы о нарушении действующего выборного законодательства. Участники обсудили обеспечение соблюдения закона "О выборах президента Республики Абхазия".
Валерий Бганба также поручил Минфину осуществлять санкционирование расходов бюджетной системы по согласованию с ним.
Такое распоряжение было подписано Бганба в целях усиления контроля за эффективным использованием средств. Оно будет действовать до 31 марта 2025 года.
В перечень работ вошли, ремонтно-восстановительные работы, благоустройство, приобретение основных средств, осуществление выплат по внешним обязательствам, представительские расходы, осуществление выплат по обязательствам государства по принятым судебным решениям судов Абхазии.
Валерий Бганба также подписал указ о приостановке действия изменений в таможенный тариф с 10 февраля по 10 апреля. Эти изменения вступили в силу 1 января 2025 года.
Решение принято в целях обеспечения социально-экономической стабильности, недопущения резкого повышения стоимости импортируемых в страну товаров, в том числе продовольственных и иных товаров первой необходимости, уточняется в указе.
Отмечается, что будут подготовлены предложения по дальнейшему совершенствованию таможенного тарифа, направленные на стимулирование развития национальной экономики.
Встречи Бадры Гунба в Москве
Политический деятель, кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба на минувшей неделе провел ряд официальных встреч с высшими должностными лицами в Москве.
В частности, он встретился с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, который отметил, что президент Владимир Путин поставил задачу не только сохранить взаимоотношения России и Абхазии, но и эффективно развивать их.
Стороны обсудили реализацию совместных проектов по реконструкции аэропорта в Сухуме, поддержке энергетической отрасли Абхазии, развитию здравоохранения и других.
В Москве также состоялась встреча Бадры Гунба с министром финансов России Антоном Силуановым. По итогам этой встречи, как сообщает Минфин РФ, 340 миллионов рублей были направлены на счет Минфина Абхазии в виде средств финансовой поддержки для социально-экономического развития Абхазии.
На встрече с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко Бадра Гунба договорился об оказании помощи Абхазии в профилактическом осмотре детей.
При этом будет использоваться машина со специальным медоборудованием. Особое внимание было уделено специализированной помощи жителям республики, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"В Абхазию будет доставлен дорогостоящий прибор – ангиограф, который будет спасать жизни граждан с острыми инфарктами миокарда и рядом других заболеваний", — сообщил Михаил Мурашко.
Россия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Абхазией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба.
"Товарооборот у нас растет и, как я понимаю, на 8% в прошлом году вырос ВВП Абхазии. И мы уверены, что потенциал, который заложен в наших связях, особенно в энергетической, туристической отраслях, обязательно приведет к дальнейшему росту и экономики, и решению социальных проблем, улучшению благосостояния граждан", — сказал Лавров.
В этом контексте, как подчеркнул министр, Россия ожидает скорейшего открытия аэропорта в Сухуме, что будет существенно способствовать развитию туризма, добавил Лавров.
Кроме того, глава МИДа РФ затронул тему предстоящих досрочных выборов президента Абхазии и выразил пожелание, что они пройдут без эксцессов.
Конец "веера"
Россия готова найти решения, чтобы исключить веерные отключения электричества в Абхазии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с абхазским политическим деятелем Бадрой Гунба 6 февраля.
Новак заявил, что стороны планируют выработать механизм, который обеспечит эксплуатацию энергетического сектора республики.
"С завтрашнего дня постараемся сделать всё возможное, чтобы обеспечить полные поставки электроэнергии. Населению Абхазии и объектам социально-экономической сферы требуется дополнительный объем электричества, несмотря на те поставки, что осуществляет Россия по Вашей просьбе. В качестве поддержки мы готовы найти соответствующие решения", — уточнил Новак.
Бадра Гунба отметил, что проблемы с энергетикой — это вопрос, который волнует граждан Абхазии в первую очередь, так как предоставленный по его просьбе в декабре гуманитарный переток из России уже подходит к концу. Поддержка РФ имеет решающее значение для энергобезопасности Абхазии.
Уже 7 января все ограничения на поставку электроэнергии на всей территории Абхазии были сняты.
Инвестсоглашение и Фонд поддержки бизнеса
Россия согласна с Абхазией в том, что инвестиционное соглашение между странами не будет реализовано в том виде, в котором было, заявил российский вице-премьер Александр Новак в беседе с абхазским политиком Бадрой Гунба.
"Мы вернемся к его рассмотрению и обеспечим, безусловно, баланс взаимных интересов, в том числе для населения и бизнеса Абхазии. Это будет документ, который будет учитывать интересы всех сторон", — отметил он.
Бадра Гунба подчеркнул, что Абхазия и дальше будет создавать условия для привлечения инвестиций из России.
"Для нас это очень важное направление. При этом хотелось бы, чтобы баланс интересов был сохранен. Это интересы инвесторов и интересы граждан нашей страны, нашего государства, и бизнес-сообщества. Мы привержены привлечению инвестиций из России", - в частности, сказал Гунба.
За последние годы более 25 миллиардов рублей привлечено в рамках нашей деятельности в виде инвестиций в экономику Абхазии. И мы будем создавать дополнительные благоприятные условия в дальнейшем, добавил абхазский политик.
Россия по инициативе Бадры Гунба создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии.
"Уже на этот год выделено 100 миллионов рублей", — рассказал российский вице-премьер Александр Новак в беседе с абхазским политиком Бадрой Гунба.
Вице-премьер пояснил, что для экономики важен не только крупный бизнес, но и поддержка малого и среднего. В этом направлении у Абхазии есть большой потенциал, ряд проектов уже реализуется. По мнению Новака, это хороший и эффективный инструмент для обеспечения занятости населения, привлечения туристов, развития экономики в целом.
Бадра Гунба поблагодарил Новака за это решение и сказал, что Абхазия действительно ощущает поддержку в развитии предпринимательства со стороны России.
Заявление Михаила Шургалина
Оппозиция Абхазия раскритиковала проведенные Бадрой Гундой встречи в Москве и обвинила его в том, что он вводил своих собеседников в заблуждение, поскольку не является официальным представителем государственных органов Республики Абхазия.
Информационное агентство Спутник Абхазия обратилось к Послу Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилу Шургалину с просьбой прокомментировать появившиеся сообщения.
Посол, прежде всего, отметил, что все российские структуры всегда были нацелены на поддержку братской Абхазии, выработку и своевременную реализацию всех необходимых решений. Этому и были посвящены многочисленные и весьма продуктивные встречи Бадры Гунба в Москве.
Что касается статуса Бадры Гунба, то никаких проблем и кривотолков здесь нет и быть не может. Его собеседники прекрасно понимали, что он в настоящее время не является представителем официальных государственных структур Абхазии. В Москве его знают как известного политического деятеля Абхазии, имеющего устойчивые рабочие связи с представителями российского руководства.
Организация российской медпомощи
Делегация Минздрава России во главе с гендиректором Национального медцентра кардиологии имени Чазова Сергеем Бойцовым ознакомилась с организацией медпомощи в Абхазии, сообщает агентство "Апсныпресс".
В Республиканской больнице они осмотрели приемное, кардиологическое и терапевтическое отделения, отделения сосудистой хирургии, реанимации и анестезиологии.
Эксперты также осмотрели локацию для организации регионального сосудистого центра и установки ангиографа.
Кроме того, глава Минздрава Эдуард Бутба и Сергей Бойцов ознакомились с работой врачей в сухумской горбольнице.
Спасти искусство
Российские специалисты прибыли в Сухум для проведения работ по реставрации картин, уцелевших при пожаре в Национальной картинной галерее.
"Сейчас мы в здании Национальной библиотеки делаем небольшие описания сохранности всех картин, сопоставляем порядковые номера, чтобы потом транспортной компании было бы проще их идентифицировать и упаковать", - пояснил корреспонденту Sputnik художник-реставратор Русского музея Иван Безсолицин.
Будет ли реставрация проходить в Абхазии или в России – специалисты пока ответить не могут, переговоры еще идут. По словам реставраторов, где бы она не происходила, полотна нужно подготовить к транспортировке, поскольку в помещении библиотеки такие работы вестись не будут.
Они отметили, что не все картины подлежат восстановлению, но при этом не исключили возможность организации выставки восстановленных работ, если все пройдет успешно.
29 января 2024, 11:12
Абхазские педагоги в "Машуке"
В рамках программы по повышению квалификации в российский центр было направлено более 250 представителей образовательной сферы Абхазии.
Договоренность об участии педагогов в образовательных мероприятиях по повышению квалификации на базе центра была достигнута при поддержке первого замруководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко по итогам его встречи с Бадрой Гунба.