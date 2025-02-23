https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/sputnik-nedeli-soglashenie-kandidatov-murashko-v-abkhazii-poezd-pobedy-i-pervyy-sneg-1053878452.html

Sputnik недели: соглашение кандидатов, Мурашко в Абхазии, "Поезд Победы" и первый снег

Sputnik недели: соглашение кандидатов, Мурашко в Абхазии, "Поезд Победы" и первый снег

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 17 по 23 февраля. 23.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-23T20:04+0300

2025-02-23T20:04+0300

2025-02-23T20:04+0300

в абхазии

абхазия

политика

общество

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/17/1053884025_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35e5f7b6b548f77e584c3dadadae3433.jpg

О том, что включает в себя соглашение между кандидатами в президенты Бадрой Гунба и Адгуром Ардзинба, как общество отреагировало на отставку Дмитрия Кучуберия с поста главы СГБ, как прошел визит министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и с чем в республику прибыл "Поезд Победы", читайте в материале Sputnik.SputnikВторой турЦентризбирком назначил дату проведения второго тура выборов президента Абхазии. Он состоится 1 марта. В нем участвуют два кандидата - Адгур Ардзинба и Бадра Гунба.Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур.Приезд Михаила МурашкоМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в республику с рабочим визитом. В воскресенье, 23 февраля он посетил Республиканскую больницу, где за два дня до этого был запушен телемедицинский центр, с помощью которого местные врачи могут консультироваться с коллегами из ведущих медицинских учреждений России.С 20 по 21 февраля проведено уже 8 видеоконференций с российскими специалистами по 8 тяжелым клиническим случаям. Получено 11 медицинских заключений. Ещё по четырем пациентам запланированы повторные консультации, в том числе ультразвуковое исследование в онлайн-режиме для молодой беременной пациентки. Четыре видеоконференции проведены по детям.Договоренность о начале проведения телемедицинских консультаций для жителей Абхазии была достигнута в ходе недавней встречи политического деятеля республики Бадры Гунба с Михаилом Мурашко в Москве. Кроме того, Мурашко сообщил, что Россия готова внести изменения в межправсоглашение об оказании медпомощи, чтобы граждане республики, обладающие и российским гражданством, могли обращаться в медучреждения России на основании загранпаспорта и без СНИЛС.Также он рассказал, что российские специалисты уже осмотрели более 1800 детей в ходе масштабной диспансеризации, которая продлится до мая. Важно разобратьсяНа прошлой неделе Армянская община Абхазии опубликовала заявление, в котором говорится, что в сети Интернет распространяются аудиозаписи с призывами к преследованию граждан республики армянской национальности за их политический выбор.И.о. президента Абхазии Валерий Бганба поручил создать оперативную группу под эгидой Генпрокуратуры с участием СГБ и МВД для выяснения обстоятельств угроз и заявлений, последовавших по итогам первого тура президентских выборов.Ранее в штабе кандидата в президенты Бадры Гунба решительно осудили появившиеся в соцсетях угрозы в адрес граждан Абхазии армянской национальности, отдавших свои голоса за Гунба.Также штаб обратился в правоохранительные органы с требованием дать правовую оценку этим призывам и обеспечить безопасность граждан Республики Абхазия армянской национальности.20 февраля стало известно о том, что в Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия в отношении проживающих в Республике Абхазия армян, русских и абхазов, имеющих гражданство Российской Федерации. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Установлено, что не позднее 16 февраля отдельные лица, используя сеть Интернет, публично призывали к преследованию граждан упомянутых национальностей.Организовано проведение комплекса следственных действий, направленных на проверку причастности к совершенному преступлению Энвера Бганба, Юрия Ванаба, Дмитрия Ардзинба, Геннадия Айба, Гочи Пилия, Масика Шакрыл и других лиц.Кадровые перестановки и реакция на нихУказом и.о. президента Абхазии Валерия Бганба от 17 февраля был освобожден от занимаемой должности председатель СГБ республики Дмитрий Кучуберия и назначен Алхас Чичба.Вечером того же дня у штаба кандидата в президенты Бадры Гунба собрались люди, которые потребовали объяснений от Бганба, так как в ноябре было заключено соглашение о том, что кадровых перестановок не будет до избрания нового главы государства.Обеспокоенные люди более четырех часов ожидали возвращения делегации сторонников кандидата в президенты от и.о. президента Валерия Бганба, которая отправилась узнать, почему были нарушены ноябрьские договоренности.Гунба сообщил, что от Парламента будут требовать принять решение, которое сохранит мир и стабильность в Абхазии.Также партия "Амцахара" потребовала незамедлительной отставки Валерия Бганба с поста и.о. президента из-за нарушения им ноябрьских договоренностей.Обращение ПарламентаВ среду, 18 февраля депутаты Парламента Абхазии провели внеочередную сессию. В повестке было два вопроса – обращение к и.о. президента Абхазии Валерию Бганба, кандидатам в президенты и гражданам страны, а также законопроект о продлении полномочий депутатов местных органов самоуправления. В частности, Парламент призвал Бганба не принимать кадровых решений до вступления в должность избранного президента.Уже принятые кадровые назначения от 17 февраля останутся неизменными, сказал спикер Парламента Лаша Ашуба.Что касается полномочий депутатов Собраний городов и районов страны, они продлены до 7 июня.Итоговое соглашениеВ прошлую пятницу кандидаты в президенты Абхазии Адгур Ардзинба и Бадра Гунба подписали в результате четырехчасовых переговоров подписали итоговое соглашение.Они согласились с тем, что только абхазский народ может определять путь развития государства.Соглашение устанавливает принципы честной предвыборной кампании, обязательства по неиспользованию административного ресурса и согласие принять результаты выборов, проведенных объективно, легитимно и в рамках избирательного законодательства.Срок действия ноябрьского соглашения о запрете кадровых перестановок определяется до 2 марта этого года."Поезд Победы"В День защитника Отечества, 23 февраля в Абхазию из России прибыл "Поезд Победы". Мультимедийный музей на колесах сегодня открыл двери для посетителей на железнодорожной станции "Сухум".Посмотреть на необычные экспозиции пришли жители города, дети, командир бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба со своими сослуживцами и политик Бадра Гунба."Поезд Победы" — это музей на колесах. Его 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой отечественной войны. Также там отражен вклад в Победу первой абхазской летчицы Мери Авидзба и танкиста Михаила Кития.В Сухуме поезд будет до 25 февраля включительно, а 26 числа приедет в Гудауту.Медосмотр детейНа уходящей неделе в рамках выполнения взятых Россией обязательств в Сухум приехали врачи, а среди них — ведущий программы "Жить здорово" Андрей Продеус, чтобы помочь маленьким пациентам с заболеваниями иммунологического профиля.Договоренность о диспансеризации детей была достигнута ранее в ходе визита Бадры Гунба в Москву.В Республиканской больнице Продеус провел консультации и осмотры, разработал индивидуальные тактики лечения детей и взрослых.Также состоялось совещание с коллегами в Сухумской инфекционной больнице. Он ответил на вопросы о правилах назначения тех или иных препаратов, их эффективности, стратегиях лечения. Врачи рассказали ему о наиболее сложных случаях, и российский специалист дал рекомендации по дальнейшему ведению таких пациентов.Сам Андрей Продеус отметил, что необходимо уделять внимание и пожилым людям."Это наша дружественная страна, у меня теплые чувства к этому народу и земле. Начинаем осмотры с детей, но старая русская пословица говорит так: что старый, что малый. Многие проблемы у них сходны. Поэтому мы должны с вами правильно построить и заботу о нашем старшем поколении", — сказал Продеус.В Абхазии также продолжается диспансеризация детей – это крупномасштабная акция, которую проводят российские медики. 20 февраля медики провели бесплатное обследование детей в Очамчырской школе-интернате.Программа диспансеризации детей охватывает всю Абхазию, до конца мая медики планируют обследовать более 25 тысяч человек."Учитель года"Международная зимняя школа "Учитель года" открылась сегодня в сухумской школе №1.В проекте участвует около 100 учителей из разных районов Абхазии. Для них 12 заслуженных учителей из России будут проводить мастер-классы.Это уже седьмая зимняя школа, которую проводят в Абхазии.Первый мастер-класс состоялся в специально оборудованном медицинском классе, что позволило педагогам и ученикам познакомиться с образовательными технологиями и обогатить учебный процесс.Международная школа продлится по 19 февраля по направлениям: биология, география, химия.Первый снегНа побережье Абхазии 21 и 22 февраля выпал первый в этом году снег. К счастью, обошлось без серьезных происшествий. Сотрудники ГАИ и МЧС были переведены на усиленный режим работы.Как сообщил первый заместитель начальника УГАИ Абхазии Аслан Базба, движение транспорта на республиканской трассе не было затруднено из-за снегопада.По его словам, техника расчищало дорожное полотно от снега на наиболее сложных участках, производилась подсыпка песка, чтобы избежать обледенения трассы."Никаких задержек и пробок нет, транспорт передвигается в обычном режиме. Есть необходимая техника, которая используется для расчистки дороги от снега", — добавил Базба.Как сообщают синоптики Абхазии, в понедельник 24 февраля территория Черноморского побережья республики по-прежнему будет находиться под влиянием фронтальной зоны с холодными массами воздуха.Ожидается облачная погода с прояснениями, временами мокрый снег разной интенсивности. В предгорных и горных районах снег.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/dispanserizatsiya-rossiyskiy-vrach-sukhum-1053869660.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/bastrykin-poruchil-organizovat-proverku-iz-za-narusheniya-prav-rossiyskikh-grazhdan-v-abkhazii-1053822794.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/kuchuberiya-rasskazal-o-prichine-otstavki-1053822260.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/parlament-1053832098.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/poezd-pobedy-interesnye-fakty-o-pervom-interaktivnom-muzee-poezde--1053864308.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/vzaimnyy-interes-butba-o-dispanserizatsii-shkolnikov-stroitelstve-detskoy-bolnitsy--1053728684.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, политика, общество