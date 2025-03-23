https://sputnik-abkhazia.ru/20250323/sputnik-nedeli-god-vladislava-ardzinba-raboty-v-aeroportu-sukhuma-i-borba-s-mayningom-1054209889.html

Sputnik недели: год Владислава Ардзинба, работы в аэропорту Сухума и борьба с майнингом

Sputnik недели: год Владислава Ардзинба, работы в аэропорту Сухума и борьба с майнингом

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 17 по 23 марта. 23.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-23T20:04+0300

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О том, какой законопроект направил и.о. президента Абхазии Бадра Гунба в Парламент, как проходит борьба с майнингом, как в республике будут бороться с бесплодием и кто стал обладателем Суперкубка по футболу, читайте в материале Sputnik. Год Владислава Ардзинба 2025 год объявлен годом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Указ об этом подписал и.о. главы республики Бадра Гунба 17 марта. "В связи с 80-летием со дня рождения и в целях сохранения и приумножения исторической памяти выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, Первого Президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" l степени Владислава Григорьевича Ардзинба постановляю: объявить 2025 год в Республике Абхазия годом имени В. Г. Ардзинба", – говорится в указе. Запрет на ношение оружия И. о. президента Абхазии на минувшей неделе направил в Парламент проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере оборота оружия". Согласно проекту, планируется ввести запрет на ношение пистолетов и револьверов гражданскими лицами, но допускает получение разрешений на их хранение. Кроме того, закрепляется право граждан на получение разрешения на хранение оружия взамен ранее выданного разрешения на его ношение. Цель поправок — предупреждение преступлений, совершенных лицами, пользующимися оружием на законных основаниях.Юбилей Лаврова Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил 75-летие 21 марта. Поздравления юбиляру поступили и из Абхазии. И.о. президента Абхазии Бадру Гунба подчеркнул, что благодаря профессионализму Лаврова Россия укрепляет позиции на международной арене, а абхазо-российские отношения крепнут. В поздравлении и.о. министра иностранных дел Сергея Шамба говорилось, что в Абхазии высоко ценят вклад Лаврова в укрепление двусторонних отношений. Шамба особенно отметил встречу глав МИД, которая прошла в Москве в октябре. "Ваша готовность к открытому и предметному обсуждению ключевых вопросов двусторонних отношений, а также единство наших подходов к международной повестке дня вновь подтвердили, насколько прочны и многогранны связи между Абхазией и Россией", — говорилось в тексте.Подготовка к взлетуВо вторник, 18 марта, прошло заседание рабочей группы по реконструкции сухумского аэропорта.И.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба подчеркнул, что существенных проблем, которые могут помешать запуску регулярных рейсов в мае, нет. По его словам, реконструкция аэродромной части завершена, на финальной стадии находятся сертификация и получение разрешений. Гендиректор аэропорта Евгений Баженов добавил, что в ближайшее время начнутся работы по пусконаладке энергетики и облету радиотехнического оборудования. Как сообщили Sputnik в Министерстве энергетики и транспорта Абхазии, в сухумский международный аэропорт имени Владислава Ардзинба уже приняты на работу 319 человек. Около 270 из них – граждане республики, уточнили в ведомстве. Борьба с майнингом На уходящей неделе и.о. премьер министра республики Владимир Делба провел заседание штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют. Он подчеркнул, что прежде всего необходимо обновить информацию о том, что сделано по борьбе с майнингом с момента последнего заседания и какие шаги нужно предпринимать в дальнейшем. И.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил, что в результате работы всех служб, которые задействованы в пресечении незаконной деятельности, в 2024 году удалось изъять 2059 аппаратов по добыче криптовалют. С начала этого года выявлено и изъято 93 единицы аппаратов.Приборы хранятся на специальном складе при МВД. Нанба обратил внимание на то, что для более эффективной работы в борьбе с майнингом Министерство энергетики и транспорта республики вместе с Госстандартом разработали законопроект, который предусматривает уничтожение изъятого оборудования. Документ направлен в Парламент на рассмотрение. Правила пересечения границы с РФНа прошлой неделе в социальных сетях стали появляться публикации о том, что Россия вводит новые правила пересечения госграницы. Согласно им, россияне должны переходить границу только по российскому паспорту. МИД Абхазии прокомментировал эту информацию и отметил, что правила пересечения российско-абхазской границы для граждан Абхазии определены Межправсоглашением от 2009 года и остаются неизменными Согласно документу, граждане Абхазии и России могут пересекать госграницу по одному из действительных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство республики или РФ. Сейчас ведутся консультации с профильными российскими ведомствами, добавили в МИД. Вопросы демографииИ.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба сообщил о том, что впервые в республике появилась государственная программа лечения бесплодия методом ЭКО. На нее выделено 30 миллионов рублей из бюджета Фонда репатриации. По его словам, проблема актуальна, многие семьи нуждаются в этом дорогостоящем лечении. Об этом свидетельствует статистика – за последние три года число обращений в ведомство выросло на 30%. По прогнозам Министерства здравоохранения, бюджет программы позволит выполнить заявки 50 заявителей.На заседании Кабмина и.о. премьер-министра Владимира Делба, в программе могут участвовать не только семейные пары. Перестрелка, задержание и приговор В прошлый понедельник в селе Лыхны произошла перестрелка. Конфликт вспыхнул между 71-летним Отари Гумба и 32-летним Алмасханом Гумба. Оба с огнестрельными ранениями были доставлены в медучреждения. Отари Гумба госпитализирован в Гудаутскую ЦРБ, Алмасхан Гумба — в Республиканскую больницу. Ведется следствие. Верховный суд приговорил жителя Гудаутского района Рудольфа Сакания к семи годам тюрьмы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным в умышленном убийстве Раули Цоцория 5 июля 2011 года в Бзыбском ущелье.Осужденный также выплатит один миллион рублей по гражданскому иску супруги и матери Цоцория. Сакания был в бегах более 12 лет, его задержали 17 ноября 2023 года. Экс-гендиректору "Абхазтопа" Беслану Авидзба назначено наказание в виде штрафа в сумме 1,5 млн рублей в доход государства. В июле 2024 года он был приговорен к 12 годам тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и конфискацией имущества. Гражданский иск на сумму более 144 миллиона рублей в пользу "Абхазтопа" оставлен без изменений. "Диоскуриада" Банк Абхазии выпустил новую памятную монету "Диоскуриада".На реверсе изображена медная монета древней Диоскуриады, дихалк, шапки братьев-Диоскуров, отправившихся за золотым руном, и шестиконечные звезды.На аверсе — герб Абхазии и номинал, 1 апсар. Художник — Батал Джапуа.Она сделана из стали с латунным покрытием, весит примерно пять граммов. Тираж — 100 тысяч экземпляров. Суперкубок Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу, одержав победу над обладателем Кубка прошлого года – очамчырским "Ерцаху". Основное время матча завершилось вничью – 0:0. В дополнительное время команды обменялись по одному голу. Судьба Суперкубка решалась в серии послематчевых пенальти. "Нарт" поразил ворота соперников четыре раза, а "Ерцаху" ответил тремя точными ударами. Лучшим игроком матча признан Адгур Кварацхелия из "Нарта".

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