https://sputnik-abkhazia.ru/20250504/sputnik-nedeli-pervyy-aviareys-dioskuriya-i-priezd-sergeya-kirienko-1054754703.html

Sputnik недели: первый авиарейс, "Диоскурия" и приезд Сергея Кириенко

Sputnik недели: первый авиарейс, "Диоскурия" и приезд Сергея Кириенко

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 28 апреля по 4 мая. 04.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-04T20:06+0300

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О том, как в Абхазии впервые за более чем 30 лет встретили пассажирский авиарейс, а также электропоезд "Диоскурия", как прошел визит первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко и министра здравоохранения Михаила Мурашко, читайте в материале Sputnik.Прибытие "Диоскурии"Новый международный электропоезд "Диоскурия" впервые прибыл на Сухумский вокзал регулярным рейсом 1 мая.Его встретили президент Абхазии Бадра Гунба, первый замруководителя Администрации России Сергей Кириенков, члены правительства и депутаты Парламента, руководители госучреждений и общественность.Пассажиров поезда приняли в лучших традициях абхазского гостеприимства. Ансамбль долгожителей встретили гостей танцами, песнями и угощениями.Как отметил Сергей Кириенко, договоренность президентов Абхазии и России реализована ровно в назначенный день.Регулярные рейсы "Диоскурия" будет делать дважды в день. Время в пути составит 3 часа 35 минут. Он будет курсировать дважды в день. Остановки на территории республики предусмотрены на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха, Новый Афон. Таможенный и пограничный контроль пассажиры пройдут прямо в поезде на станциях Веселое и Цандрыпш.Поезд назван в честь древнегреческого города, находившегося на месте нынешней столицы Абхазии, и украшен работами абхазских и российских художников. Тестовый рейс состоялся 27 февраля.Полет – удачныйВечером того же дня произошло еще одно значимое для всей страны событие – Сухумский аэропорт принял первый за все послевоенное время регулярный пассажирский рейс. Этому предшествовала церемония официального открытия международного аэропорта имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.Красную ленту разрезали президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, супруга первого президента Владислава Ардзинба Светлана Джергения.На открытие воздушной гавани были приглашены ветераны Отечественной войны народа Абхазии, семьи первого и второго президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш, члены Правительства, депутаты Парламента, общественность республики.Самолет компании "ЮВТ-Аэро" вылетел из московского Внуково на 17 минут позже запланированного и успешно приземлился в Абхазии в 18:26. По традиции его встречали водяной аркой.На борту самолета было 50 пассажиров. Их на летном поле встретили Бадра Гунба и Сергей Кириенко. Среди них были Народный артист России и Абхазии, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба, журналисты и блогеры.Открытие международного аэропорта имени Владислава Ардзинба придаст импульс развитию Абхазии, заявил президент республики Бадра Гунба и выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за помощь в реализации этого проекта.Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко подчеркнул, что прилет первого пассажирского рейса в сухумской аэропорт означает исполнение 30-летней мечты абхазского народа.Кириенко он также сообщил, что с июня Сухумский аэропорт сможет принимать не только узкофюзеляжные самолеты, но и большие суда.Набережная, больница, спортплощадка и муралыНа минувшей неделе президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетили набережную Сухума.Прогулка по набережной началась по традиции с посещения знаменитой кофейни "Брехаловка". Кириенко поприветствовал посетителей, поздравил их с 1 Мая, ему преподнесли чашечку сваренного на песке кофе.Глава администрации Сухума Тимур Агрба продемонстрировал высокому гостю проекты реконструкции набережной, которые, по его мнению, сохранят ее исторический облик.Кириенко предложил установить на набережной баннеры, на которых будет информация о реконструкции и сроках ее окончания.Гунба поддержал идею и добавил, что на таких информационных стендах должны быть указаны имена ответственных за проведение работ.Особое внимание Кириенко обратил на ветхий причал — его, конечно же, придется сносить и строить новый, но при этом не должен пострадать воздушный ансамбль колоннады.По мнению Кириенко, обязательно в проект следует заложить возведение площадки с выходом к воде, на которой можно проводить различные мероприятия.Сергей Кириенко посетил Республиканскую больницу в Сухуме. Он принял участие в передаче Минздраву Абхазии передвижного флюорографического кабинета. Его поставят на баланс Гудаутской ЦРБ, он будет обслуживать население района.Кроме того, районным больницам Гагры и Ткуарчала передали два стационарных рентген-аппарата.Гунба и Кириенко побывали на строящейся спортплощадке в Новом районе Сухума. Там еще предстоит уложить покрытие, но тренажеры уже установлены, и их успели опробовать юные спортсмены.Всего в Абхазии построят 12 таких площадок: восемь — в Сухуме, две — в Ткуарчале, по одной — в Очамчыре и Гале. Строительство финансируется Краснодарским краем.Кроме того, Кириенко и Гунба осмотрели муралы, нарисованные российскими художниками на доме №9 на улице Агрба.Все эскизы муралов были утверждены Сухумским горсобранием и согласованы с жителями. Работая над проектами, российские художники изучали абхазскую культуру и читали произведения Фазиля Искандера.Кириенко подчеркнул, что важно передать опыт местным художникам и строителям, чтобы они смогли продолжить это начинание. Художники также рассказали ему, что местные жители, проявляя традиционное гостеприимство, постоянно пытаются их подкормить.Мурашко в АбхазииМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко побывал с рабочим визитом в Абхазии.Он встретился с российскими врачами, которые проводят детскую диспансеризацию в республике.Сопровождающий Мурашко в поездке по республике глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба, комментируя работу российских врачей, проводящих детскую диспансеризацию, сказал: "Мы все практически породнились".Затем Бутба и Мурашко осмотрели строительство здания для ангиографа в Сухуме. Бутба отметил, что возведение здания идет активными темпами, недавно залили перекрытие.Михаил Мурашко, обращаясь к представителю УКС, выразил надежду на то, что до 15 мая все технические вопросы, связанные со строительством, будут решены.Министры также побывали на еще одной стройплощадке, где возводится Республиканская детская больница. Объект планируют сдать в 2026 году.Прощание с добровольцами Президент Абхазии Бадра Гунба 3 мая простился с добровольцами, погибшими на СВО - Геннадием Цибулько и Баталом Шакая.Церемония прощания с Цибулько прошла в Доме Учителя в Сухуме. Церемония прощания с Шакая - в селе Кутол. С начала боевых действий на СВО погибли более 65 добровольцев из Абхазии.По пути сотрудничестваСотрудничество в сфере образования обсудили премьер-министр Абхазии Владимир Делба и ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Дмитрий Беспалов.Минпросвещения Абхазии, Министерство науки и высшего образования России и СКФУ сотрудничают на протяжении десяти лет.Владимир Делба поблагодарил ректора СКФУ за проводимую работу и выразил уверенность в плодотворном взаимодействии.В 2025 году планируется провести конкурс на знание русской и абхазской словесности, международного форума кавказоведов, посвященного 215-летию совместного исторического прошлого России и Абхазии.Ранее Дмитрий Беспалов встретился с главой Минпроса Ханой Гунба. На встрече затронули вопросы повышения квалификации специалистов в области русского языка и литературы, филологии, воспитателей детских садов.Гунба подчеркнула необходимость принятия закона об образовании.Поздравление от президентаПрезидент Бадра Гунба поздравил Погрануправление ФСБ России в Абхазии с 16-й годовщиной.Президент подчеркнул, что Россия — надежный стратегический партнер Абхазии и гарант безопасности."Великое наследие — общее будущее"Делегация Парламента Абхазии приняла участие в Международном форуме "Великое наследие — общее будущее", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Открытие форума началось с зажжения Вечного огня на Аллее героев площади Павших Борцов в Волгограде. Завершилось шествием роты почетного караула, военного оркестра и колокольным звоном Собора Александра Невского.Пленарное заседание форума открыл глава Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин.Спикер Лаша Ашуба обратился к собравшимся с докладом "Память о Великой Отечественной войне в Республике Абхазия". Он рассказал о том, какой вклад жители республики внесли в достижении победы над фашизмом и как память о тех трагических событиях сохраняется по сей день.Встреча с коллегами и проект Конституционной реформыРоссийская делегация прибыла в абхазскую столицу на первом регулярном рейсе электропоезда "Диоскурия", прибывшего в Сухум сегодня днем 1 мая.В тот же день состоялась встреча членов Общественной палаты Абхазии и России в Сухуме.Замначальника Управления Президента России по общественным проектам Александр Журавский высоко оценил динамику двухсторонних отношений России и Абхазии, в том числе вовлеченность регионов РФ в реализацию совместных проектов.Секретарь Общественной палаты Гули Кичба подчеркнула, что тесные связи с российскими коллегами сложились еще с 2009 года."Теплые отношения между нами вселяют уверенность в их дальнейшем развитии", — сказала Кичба.В начале уходящей недели также стало известно о том, что Общественная палата направит президенту и спикеру Парламента Абхазии проект конституционной реформы, подготовленный комиссией ОП по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию общественного диалога.Проект предполагает, в том числе переход к смешанной системе выборов в Парламент, увеличение количества депутатов с 35 до 45 человек и увеличение возрастного ценза с 25 до 30 лет.Разработку механизма роспуска Парламента президентом, в случае если депутаты дважды отклонят кандидатуру премьер-министра, предложенную президентом.Ураган в ТкуарчалеУраганный ветер обрушился на Ткуарчал и несколько близлежащих сел в ночь с 1 на 2 мая.Ветер также повалил около 30 деревьев, пострадало более 20 домов, район остался без электроснабжения. Энергетикам удалось оперативно восстановить подачу электричества, но на ликвидацию последствий стихии понадобилось еще несколько дней.В этом были задействованы жилищно-коммунальные службы Ткуарчала и специалисты МЧС Абхазии.Бросили ребенка-инвалида в АбхазииПрокуратура Краснодарского края возбудила уголовное дело по факту оставления в опасности ребенка-инвалида без попечения родителей в Абхазии.По данным проверки, гражданин России был вывезен и брошен приемными родителями в Абхазии без документов и средств к существованию.Они осознавали, что подопечный из-за особенностей здоровья и психического развития не способен объективно оценивать обстановку и распознавать опасность, самостоятельно заботиться о себе.Кроме того, прокуратура выявила факт исчезновения средств со счета ребенка на сумму более 1,5 млн рублей.

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