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Sputnik недели: встреча Путина и Гунба, День Победы и ураган на побережье

Sputnik недели: встреча Путина и Гунба, День Победы и ураган на побережье

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 5 по 11 мая. 11.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-11T20:45+0300

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абхазия

в абхазии

экономика

россия

бадра гунба

политика

80-летие победы в великой отечественной войне

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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 5 по 11 мая.О том, как прошла встреча Владимира Путина и Бадры Гунба в Москве, как отметили юбилей Победы в столице России и Абхазии, о чем договорились Министерства обороны двух стран, как прошел фестиваль спорта на площади Свободы, читайте в материале Sputnik.День Победы и встреча президентовПрезидент Абхазии Бадра Гунба принял участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с лидерами десятков дружественных России государств он возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату на Красной площади, участвовал в параде Победы.Бадру Гунба и его супругу Ирму Хашиг встречал лично Владимир Путин в Кремлевском дворце.Днем позже, 10 мая, Путин и Гунба провели встречу в присутствии прессы. Они затронули ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Президент Абхазии пригласил своего российского коллегу посетить республику в любое удобное для него время и подчеркнул, что народ республики искренне его ждет.В частности, Гунба подчеркнул, что российско-абхазские отношения динамично развиваются, а также отметил, что в начале мая было восстановлено авиасообщение между Абхазией и Россией, прерванное более 30 лет назад.Кроме того, благодаря помощи Москвы в республике организовали выдачу водительских удостоверений российского образца и банковских карт для пенсионеров-россиян, живущих в Абхазии.Лидер Российской Федерации выразил готовность продолжить сотрудничество с Абхазией в разных областях. Речь идет об экономическом и гуманитарном сотрудничестве, образовании, здравоохранении, туризме."За прошлый год рост турпотока был значительным. Мы ожидаем, что и в этом году он увеличится как минимум на 7%, а может быть и больше", — подчеркнул российский президент на встрече с Бадрой Гунба.Путин также не оставил без внимания вклад Абхазии в достижении победы над фашизмом. Он подчеркнул, что более 17 тысяч жителей республики так и не вернулись с фронта. 23 уроженца Абхазии стали Героями Советского Союза, трое — полными кавалерами ордена Славы.Юбилей Победы в АбхазииВ преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне президент Абхазии Бадра Гунба поздравил ветерана Алексея Ласурия с предстоящим праздником."Наши дорогие ветераны, мы гордимся вами. Ваш подвиг служит примером бескорыстного служения Отечеству. Спасибо вам за Победу", — отметил Гунба.В мае 1945 года Ласурия дошел до Берлина и даже расписался на стене Рейхстага. В феврале 2025 года ему исполнилось 100 лет. С этим юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин.Ветерану Великой Отечественной войны Алексею Ласурия также присвоили звание Почетного гражданина Сочи.7 мая в Абхазию доставили частичку Вечного огня. Ее передали Госмузею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме.9 Мая во всех городах и районах республики прошли праздничные и памятные мероприятия, посвященные этой дате. Во многих селах страны состоялись торжественные церемонии открытия после реконструкции мемориалов и памятников павшим героям в боях против фашизма и в годы Отечественной войны народа Абхазии. Работы были проведены за счет средств, выделенных из президентского фонда грантов России.Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил народ республики с праздником и обратился к ветеранам.Гунба добавил, что в наши дни нацизм возрождается в некоторых странах. Россия борется с ним на полях СВО, и Абхазия поддерживает стратегического союзника в этой борьбе.Масштабнее всего знаменательную дату отметили в Сухуме. Утром 9 мая прошел на набережной Диоскуров прошел Парад Победы.Пешим строем по набережной прошлись абхазские и российские военнослужащие, сотрудники МЧС, ГСО, Погрануправления СГБ. В море появились катера пограничного управления, а в небе — вертолеты ВВС Абхазии. Командовал парадом полковник Беслан Мушба, принимал парад исполняющий обязанности министра обороны Беслан Цвижба.Шествие пеших колонн завершилось прохождением участников велопробега и Бессмертного полка.Перед собравшимися выступил вице-президент Абхазии Беслан Бигвава.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин также поздравил народ Абхазии с великим праздником. Он отметил, что против советского народа боролась не только Германия, но и многие другие народы Европы.Вечером того же дня на площади Свободы состоялся праздничный концерт. Мероприятие началось с театрализованного представления о радости Победы и горечи военных потерь.Затем перед многочисленными гостями вечера выступили хор Сухумского государственного музучилища имени Чичба, группа "Апсны-67", Тимур Тания, Хибла Мукба и многие другие исполнители.Они спели хорошо знакомые песни о войне: "Война священная", "На безымянной высоте", "Смуглянка", "Журавли", и, конечно, "День Победы".Праздник спортаПриуроченный ко Дню Победы фестиваль спорта прошел на площади Свободы в Сухуме. Участников и гостей фестиваля приветствовал президент Абхазии Бадра Гунба. Он отметил, что фестиваль должен стать событием не только для спортсменов, но и для всех граждан страны, и подчеркнул, что абхазские спортсмены во все времена прославляли республику на международной арене.Строевым шагом по площади прошли 25 колонн по 20 спортсменов из всех районов Абхазии. Шествие возглавили ветераны отечественного спорта.Для посетителей мероприятия были организованы показательные выступления по различным видам спорта. Все желающие могли принять участие в мастер-классах.Новое соглашениеГлавы Министерств обороны России и Абхазии Андрей Белоусов и Владимир Ануа провели переговоры и подписали межправсоглашение о создании российской общеобразовательной школы на территории 7-й военной базы в республике."Республика Абхазия – наш надежный союзник в Закавказье. В рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве формируем общее пространство обороны", — заявил Белоусов.Владимир Ануа отметил, что Минобороны Абхазии высоко ценит личный вклад Белоусова, Минобороны и Генштаба ВС России в укрепление обороноспособности республики.День добровольца ДонбассаДень добровольца Донбасса отметили у памятника Неизвестному солдату в Сухуме во вторник, 6 мая.В рамках мероприятия семьям погибших бойцов вручили награды, благодарственных писем удостоились и люди, оказывающие помощь Донбассу с начала конфликта.Прощание с Народным писателемНародный писатель Абхазии, автор романа-рапсодии "Асду" Алексей Гогуа ушел из жизни 7 мая в возрасте 93 лет.Церемония прощания и гражданская панихида прошла в государственном драматическом театре имени Самсона Чанба 10 марта.Гогуа лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Его роман-рапсодия "Асду" стал культовым в Абхазии.Гогуа стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. Он первый руководитель Форума народного единства "Аидгылара". В разные годы был ответственным секретарем журнала "Алашара", главредом детского журнала "Амцабз", возглавлял правление Союза писателей Абхазии.Убийство в СухумеДень Победы в Великой Отечественной войне омрачило произошедшее в Сухуме убийство.Как сообщила пресс-служба МВД республики, из огнестрельного оружия у дома №4 на улице Марухской был убит сухумчанин Гарик Авидзба.На место прибыл вице-премьер, глава МВД Роберт Киут. Днем позже Генпрокуратура опубликовала информацию о том, что прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту убийства.Из незаконно приобретенного, хранимого и перевозимого огнестрельного оружия неустановленного образца и калибра они не менее 6 раз выстрелили в Гарика Авидзба, после чего скрылись в неизвестном направлении. От полученных ранений Авидзба скончался на месте.ДиспансеризацияРоссийские медики провели диспансеризацию в Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями 5 мая.Она организована для детей, которые не могут попасть в обычные школы, где нет условий для их осмотра, уточнил руководитель региональных бригад врачей Александр Букш.Самая масштабная диспансеризация за 30 лет началась в республике 12 февраля и продлится до конца мая.Планируется, что она охватит около 25 тысяч детей, более 22 тысяч из них врачи уже осмотрели.Ураган на побережьеУраган обрушился на прибрежную часть Абхазии в ночь с 10 на 11 мая. Сильный ветер повалил деревья, оборвал линии электропередач, сорвал кровли частных домовладений и многоэтажек.Президент Абхазии Бадра Гунба поручил премьер-министру Владимиру Делба задействовать все необходимые службы для ликвидации последствий стихии и оказать возможную помощь гражданам.Больше всего пострадали Сухум, Гудаутский и Сухумский районы. Руководство городов и муниципалитетов занимаются оценкой и устранением последствий непогоды.

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абхазия, экономика, россия, бадра гунба, политика, 80-летие победы в великой отечественной войне