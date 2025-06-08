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Sputnik недели: президентский прием, встреча Лаврова и Барциц и Курбан-байрам

Sputnik недели: президентский прием, встреча Лаврова и Барциц и Курбан-байрам

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике со 2 по 8 июня. 08.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-08T20:02+0300

2025-06-08T20:02+0300

2025-06-08T20:02+0300

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О том, как можно попасть на личный прием к президенту Абхазии Бадре Гунба, как прошла встреча министров иностранных дел России и Абхазии, от чего у Грузии "фантомные боли", зачем создает общественный совет и как отметили День русского языка в республике, читайте в материале Sputnik.SputnikНа приеме у президентеАдминистрация президента Абхазии сообщает, что глава государства Бадра Гунба будет осуществлять личный прием граждан.Записаться можно через общественные приемные.На прошлом приеме Гунба принял более 30 человек. Обращения касались лечения, трудоустройства, помощи малому и среднему бизнесу.Помимо личных вопросов, обсуждались и общественные проблемы. Так, президент пообщался с представителями Сухумского худучилища, руководством Федерации футбола инвалидов-ампутантов, обратившихся с просьбой решить вопрос с транспортом, старшим научным сотрудником АбИГИ Георгием Колбая, планирующим реализовать проект на тему поддержки республик Северного Кавказа в годы Отечественной войны народа Абхазии.Курбан-байрамМусульмане Абхазии отметили в минувшую пятницу священный праздник Курбан-байрам.Президент страны Бадра Гунба поздравил верующих с этим днем и отметил, что Курбан-байрам – не только важное религиозное событие, но и повод вспомнить о вечных заветах добра, терпимости, любви к ближнему и сострадания.Глава государства добавил, что этот день учит милосердию, побуждает к единению и взаимопониманию. Встреча Лаврова и БарцицВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Абхазии Олега Барциц прошла в Москве 6 июня.В частности, Лавров отметил, что стратегическая повестка дня между Россией и Абхазией очерчена по итогам двух встреч президентов Владимира Путина и Бадры Гунба.Он подчеркнул, что повестка будет детализироваться и развиваться, в том числе по линии МИД Абхазии и России."И сегодня у нас очень хорошая возможность поговорить и о двусторонних планах и поручениях, и о том, как мы будем продолжать наши усилия на международной арене. Прежде всего, конечно, в регионе Южного Кавказа", — сказал Лавров.Олег Барциц в свою очередь отметил, что взаимодействие Абхазии и России на самом высоком уровне создает условия для устойчивого развития республики.Он назвал стратегическое партнерство с Россией одним из важнейших аспектов сохранения общего контура и архитектуры безопасности в регионе.В Абхазии при поддержке России уже реализованы масштабные проекты, которые имеют для республики колоссальное значение, добавил министр.Позже Олег Барциц прокомментировал встречу с российским коллегой. Он уточнил, были обсудили вопросы консульского сотрудничества и выводы, которые следуют из Соглашения между Абхазией и Россией о двойном гражданстве.Глава МИД Абхазии выразил уверенность, что в ходе визита стороны обсудят весь спектр проблем и наметят основные пути их решения.Также Барциц дал интервью РИА Новости. В ходе беседе с журналистами он затронул тему риторики, которую ведет Грузия в отношении Абхазии.Он подчеркнул, что мысли о возврате Абхазии в Грузию это "фантомные боли" и некоторые здравомыслящие грузинские политики уже понимают, что Абхазия не вернется в состав страны, но не говорят этого вслух.Более того, некоторые из них заявляют о готовности извиниться, оздоравливать отношения с Абхазией и Южной Осетией.Ранее, 4 июля Олег Барциц встретился с сопредседателями Женевских дискуссий. На встрече он подчеркнул необходимость подписания Грузией документа о неприменении силы, напомнил, что Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты в Гале не работает из-за позиции Тбилиси.Укрепление культурных связейВ минувший понедельник в Абхазском драмтеатре прошла встреча творческих союзов Абхазии и России с участием министра культуры Абхазии Даура Кове и замминистра культуры РФ Сергея Першина."Все впереди, все будет идти в соответствии с графиками. И будет очень большая продуктивная работа. За что я еще раз хочу выразить огромную благодарность нашим коллегам из России", – сказал Кове.Сергей Першин отметил, что между странами на профессиональном уровне происходит укрепление взаимодействия, рождаются новые связи, появляются идеи новых проектов.Он сообщил, что в этот день также состоится встреча молодых профессионалов культурной отрасли. С российской стороны это будут представители Молодежного совета при Минкультуры.На встрече творческих союзов глава Минкультуры Даур Кове пригласил в республику представителей Союза писателей России для разработки проекта соглашения о сотрудничестве с Союзом писателей Абхазии.Общественный совет и популярностьОбщественный совет создадут при Минтуризма Абхазии, рассказал Sputnik глава ведомства Астамур Логуа."После того как мы создадим концепцию работы в этих направлениях, мы сможем ее представить людям и вместе решить, как воплотить все это в жизнь", — подчеркнул Логуа.Кроме того, по словам министра, рассматривается возможность разработки предложений по внесению изменений в закон о туризме Абхазии.Между тем сервис "Слетать.ру." сообщает, что Абхазия вошла в пятерку самых популярных направлений для отдыха в июне, сообщает Ассоциация туроператоров России.На нее приходится 6,7% реальных продаж туров, на 1,6% больше, чем в прошлом году. Причиной могло стать падение спроса на Анапу и другие российские черноморские курорты, кроме Крыма.Абхазия на ВДНХТоргово-выставочный центр Абхазии откроется в ближайшее время в павильоне №6 на ВДНХ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге."В нем разместятся экспозиции, посвященные истории, культуре и достижениям страны, а также кафе национальной кухни", - написал он.Павильон №6 "Химия" (бывший – Литовская ССР) недавно был отреставрирован.Специалисты по архивным чертежам и фотографиям восстановили утраченную скульптуру "Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР", венчавшую здание. Воссозданы три уникальных полихромных витража, которые ранее были полностью утрачены.С 2014 года завершено 40 объектов культурного наследия, расположенных на ВДНХ.Памяти ПушкинаДень рождения Александра Пушкина и День русского языка отметили в Ботаническом саду Сухума.На мероприятии читали стихотворения великого поэта на русском и абхазском языках, солистка Государственной филармонии Нана Черкезия исполнила романсы.Посетителям также представили выставку работ художницы Марины Ханковой, посвященную русской азбуке с иллюстрациями из русских сказок.Мероприятие организовано представительством Россотрудничества в Абхазии.Посвященное юбилею Победы в Великой Отечественной войне и Дню рождения Александра Пушкина театрализованное представление прошло и в Гудауте.Оно сопровождалось музыкальными и хореографическими номерами. В программе прозвучали стихотворения Сергея Есенина, произведения Антона Чехова, Ольги Бергольц и других авторов.Организаторы — Всероссийское общественное движение "Волентеры культуры", музыкальная академия "Хурма" из Ростова-на-Дону, культурный фонд из Гудауты "Апсны-Русь" и студия танца "Ассир". Гибель в зоне СВОУроженец Абхазии Ахра Чанба погиб в зоне СВО. Он был военнослужащим 5-й мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.Уроженцы Абхазии участвуют в специальной военной операции как в качестве военнослужащих российской армии, так и в качестве добровольцев.Ранее президент Бадра Гунба заявлял, что с начала СВО в зоне боевых действий погибли более 70 добровольцев.

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