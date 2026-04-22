В Абхазию на майские: чем заняться и куда съездить на каникулы

22.04.2026, Sputnik Абхазия

Майские каникулы в Абхазии – отличный выбор. Во-первых, лететь и ехать не так далеко, во-вторых, привлекательные цены на жилье, в-третьих – завораживающая природа, мягкий климат, фестивали, скачки, много вкусной еды, вино и знакомство с южным колоритом.Долететь и доехатьУже год как в Абхазию можно добраться самолетом без пересадок, правда, не из всех российских городов. В сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба можно прилететь из Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы и Ханты-Мансийска.Те, кто предпочитает воздушный вид транспорта, добираются в Абхазию, приземляясь в сочинском аэропорту. Оттуда до государственной границы всего 12 километров. Перейдя ее, можно воспользоваться общественным транспортом.На поезде из Москвы в Сухум без пересадок можно выехать 2 мая с Казанского вокзала. Цены на билет начинаются от 6 300 рублей. Из Краснодара до столицы на майские праздники доехать можно будет за 2 238 рублей в плацкартном вагоне. Из Питера прямых маршрутов нет, придется ехать с пересадками, цена на билет от 27 000 рублей.Популярен среди туристов электропоезд "Диоскурия", который доставит вас до Сухума из Сириуса. Эконом билет обойдется примерно в 300 рублей, поезд по пути делает остановки в Цандрыпше, Гагре, на Бзыби, в Гудауте, Новом Афоне.Кроме того, с 30 апреля возобновляется возможность покупки "единых" билетов "самолет+автобус" до городов Абхазии или "поезд+автобус".Туры и цены на проживаниеТем, кто предпочитает организованные туры, туроператоры предлагают перелет в Сочи без трансфера с проживанием в городах Абхазии с 1 по 3 мая от 12 000 рублей и с 8 по 10 мая – от 13 000 рублей.Цены на двухместные номера на три ночи зависят от района. К примеру, на востоке страны, в Очамчырском районе, в гостевых домах у моря можно найти номер за 600 рублей, но без питания. Проживание с завтраком будет стоить около 900 рублей.В Пицунде номер без питания в отеле эконом класса можно найти за 900 рублей, в Цандрыпше – за 700. В популярной туристической Гагре цены намного выше, за три ночи двухместный номер без питания обойдется в 19 000 рублей.В Сухуме есть варианты доступнее. К примеру, двухместный номер в пансионате с трехразовым питанием предлагают за 4000 рублей, есть варианты без питания, в гостевых домах за 1800 рублей.В Новом Афоне двухместный номер с трехразовым питанием в историческом санатории предлагают за 3800 рублей.Каникулы на природеИтак, вы удачно прилетели, приехали, без проблем пересекли границу и выгодно заселились. Главный вопрос – как весело и интересно провести каникулы, чтобы порекомендовать Абхазию друзьям, еще долго подпитываться хорошими воспоминаниями и, может быть, даже вернуться летом.В первую очередь, Абхазия славится своей красивой природой. Приехать в республику и не посетить главные природные достопримечательности – туристический грех.Как правило, первым делом туристы отправляются на озеро Рица. Это абхазский аналог итальянского Комо. Завораживающий вид на горы, до которых как будто можно дотронуться, острые скалы и водопады, прогулки по озеру на катамаранах, а после – вкусный обед в местном национальном ресторане и покупка сувениров. Под эту программу желательно выделить отдельный день.С 1 мая экскурсионный билет в Рицинский национальный реликтовый парк будет стоить 1000 рублей для взрослых и 500 рублей для детей от 8 до 12 лет.Тем, кто отдыхает в столице, тоже будет на что посмотреть. Одна из главных достопримечательностей Сухума – Ботанический сад, который был основан в 1840 году лекарем Багриновским. На сегодняшний день в коллекции сада пять тысяч видов деревьев, кустарников и растений, и даже 300-летняя кавказская липа.В шести километрах от Сухума исторический памятник – мост царицы Тамары. Каменное сооружение было построено 800 лет назад и сохранилось в первозданном виде. Рядом с мостом сохранились древние оборонительные башни, которые защищали город от нападения.В Гудауте можно посетить настоящее абхазское застолье. В селе Дурипш Гудаутского района для туристов несколько раз в неделю проводят экскурсионный тур. Во дворе дома проводят большое застолье, с вином, национальными блюдами, песнями и танцами.Очамчырский район богат древними храмами. Один из самых известных из них находится в селе Моква и датируется концом X века. А в селе Илор расположен храм Святого Георгия Победоносца.В Ткуарчале находится самый большой водопад в Абхазии высотой в 100 метров. Великан, или Гигант так его называют местные жители. Территория вокруг водопада еще не "обжита" туристами, из-за влаги здесь обилие растительности и нетронутая цивилизацией природа.В Афоне можно посмотреть на древние храмы и природные достопримечательности, но ни один турист не проходит мимо Новоафонской пещеры. Пещера входит в список самых больших пещер Кавказа и представляет собой карстовую полость объемом около одного миллиона кубических метров.Для любителей классической музыки в Пицундском храме в будни и выходные звучит орган. Храм богат своей историей, он был построен в X веке.От Гала до побережья далековато, но здесь есть свое "море". Купаться в нем нельзя, но вид завораживающий. Галское "море" – это часть ИнгурГЭС, которая снабжает Абхазию электроэнергией, и в то же время самое большое водохранилище в стране.Культурный досугНо в Абхазии можно проводить время интересно не только на природе.Аккурат к праздникам, 2 мая в Русском драмтеатре имени Фазиля Искандера состоится премьера "Кто боится Вирджинии Вульф?". Пьеса американского драматурга, мастера психологического театра, трехкратного лауреата Пулитцеровской премии Эдварда Олби.Погрузиться в историю Абхазии можно, посмотрев "Последнего из ушедших" 4 мая в 19:00. Также на майские каникулы РУСДРАМ покажет "Пастуха Махаза", "Роман с кокаином", "Мышеловку", "Пролетая над гнездом кукушки" и "Чайку".В Центральном выставочном зале Абхазии до 15 мая будет проходить выставка Народного художника республики Нугзара Логуа. Экспозиция посвящена 70-летию художника.С работами современных абхазских художников можно познакомиться в галерее "Auada" и The Wall Gallery. В последнем арт-пространстве можно приобрести небанальные сувениры и репродукции, а еще попить кофе с круассанами.Обязателен для посещения Государственный музей Абхазии. Среди экспонатов музея памятники и элементы истории не только абхазов, но и народов Кавказа. У входа в музей расположен один из древнейших дольменов (древние погребальные сооружения – прим.)Фестиваль новой музыки "Весна" пройдет в Абхазии с 1 по 3 мая. Это будет разножанровое мероприятие, в котором примут участие архиерейский хор из города Горловка – они выступят в Новоафонской пещере, исполнители хип-хопа, саксофонисты, балалаечники, вокалисты. Прозвучат и абхазские национальные инструменты.Кроме того, в рамках фестиваля военный корреспондент Семен Пегов проведет творческий вечер и прочитает стихи собственного сочинения. Также откроются две выставки художников Алексея Гинтовта и Аревик Малхасян.Традиционно на майских каникулах в Абхазии проходят скачки. 1 мая зрелищное событие, которое всегда сопровождается танцами и песнями, пройдет в селе Кутол Очамчырского района, 8 и 9 мая скачки состоятся в селе Дурипш Гудаутского района.

