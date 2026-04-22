В Абхазию на майские: чем заняться и куда съездить на каникулы

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Былтәыла аиқәыршәара аҭагылазаашьа иазкны: "Аԥсныбылтәы" аиҳабы ицәажәара
13:04
16 мин
Аицәажәара
Ашколхәыҷқәа аинтеллектуалтә еицлабра иалахәуп: Аҵара аминистрра ахаҭарнак ицәажәара
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аицәажәара
Адгьыл ақәаарыхраан аилазаашьа аҭҵаара зхымԥадатәиу: аҵарауаҩ ицәажәара
13:33
14 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчал араион аҿы ацәаӷәара рышҽазыҟарҵо: ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы ицәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Биографии Победы
14:29
1 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Турбаза
Малый гостиничный бизнес: преимущества и проблемы
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аԥсны еицырдыруа ахьыӡқәа
Аинрал Сергеи Дбар изкны: аибашьҩы, Аԥсны Афырхаҵа игәалашәара
18:04
11 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Былтәыла аиқәыршәара аҭагылазаашьа иазкны: "Аԥсныбылтәы" аиҳабы ицәажәара
18:15
15 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Развитие экономики и привлечение инвестиций
18:34
13 мин
Турбаза
Малый гостиничный бизнес: преимущества и проблемы
18:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аԥсны еицырдыруа ахьыӡқәа
Аинрал Сергеи Дбар изкны: аибашьҩы, Аԥсны Афырхаҵа игәалашәара
21:04
11 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Былтәыла аиқәыршәара аҭагылазаашьа иазкны: "Аԥсныбылтәы" аиҳабы ицәажәара
21:15
15 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Развитие экономики и привлечение инвестиций
21:34
13 мин
Турбаза
Малый гостиничный бизнес: преимущества и проблемы
21:47
12 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ажурналистика, ахатә ԥсҭазаара, агәҭакқәа: Алхас Ҷолокәуа 50 шықәса азгәеиҭоит
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсни Урыстәылеи рыҭҵаарадырратә ҩаӡарақәа разхаҵара шьақәырӷәӷәоуп: ахҳәаа
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Закон, учебники, стандарты: интервью с главой Минпросвещения
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
13 мин
Такие обстоятельства
Инструменты поддержки бизнеса: роль государства
14:47
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
On air
18:16
2 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Гражданин и начальник
Жилищная программа: условия и возможности
18:52
2 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260422/v-abkhaziyu-na-mayskie-chem-zanyatsya-i-kuda-sezdit-na-kanikuly-1062491682.html
В Абхазию на майские: чем заняться и куда съездить на каникулы
Sputnik Абхазия
Еще не знаете, чем занять себя на майские каникулы? Пакуйте чемоданы и собирайтесь в Абхазию! Sputnik подскажет, как добраться и чем заняться. 22.04.2026, Sputnik Абхазия
в абхазии
абхазия
отдых в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/06/1032989384_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_b9a3ffe20e974336b8c5e333a009cfa0.jpg
https://sputnik-abkhazia.ru/20240608/eda-ya-lyublyu-tebya-gde-v-abkhazii-vkusno-poest-1051295720.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260407/1062243968.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260416/1062422764.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260317/1061698059.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250727/vokrug-gorodov-abkhazii-gulrypsh--1056294089.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250728/vokrug-gorodov-abkhazii-ochamchyra--1056198096.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240719/ne-morem-edinym-kakie-muzei-posetit-v-abkhazii-1051739874.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240614/vospominanie-o-lete-chto-uvezti-s-soboy-iz-sukhuma-1051321243.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/06/1032989384_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_096cdaef32095b4b79d44954b052729c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, отдых в абхазии
абхазия, отдых в абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук Туристы в Рицинском реликтовом национальном парке Абхазии
Туристы в Рицинском реликтовом национальном парке Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.04.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Майские каникулы в Абхазии – отличный выбор. Во-первых, лететь и ехать не так далеко, во-вторых, привлекательные цены на жилье, в-третьих – завораживающая природа, мягкий климат, фестивали, скачки, много вкусной еды, вино и знакомство с южным колоритом.

Долететь и доехать

Уже год как в Абхазию можно добраться самолетом без пересадок, правда, не из всех российских городов. В сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба можно прилететь из Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы и Ханты-Мансийска.
Утренние рейсы из московского Шереметьево доступны 29 апреля. Остальные направления на майские праздники недоступны, но прямыми рейсами можно будет воспользоваться на летние каникулы.
Те, кто предпочитает воздушный вид транспорта, добираются в Абхазию, приземляясь в сочинском аэропорту. Оттуда до государственной границы всего 12 километров. Перейдя ее, можно воспользоваться общественным транспортом.
Застолье - Sputnik Абхазия, 1920, 08.06.2024
В Абхазии
Еда, я люблю тебя: где в Абхазии вкусно поесть
8 июня 2024, 11:30
На поезде из Москвы в Сухум без пересадок можно выехать 2 мая с Казанского вокзала. Цены на билет начинаются от 6 300 рублей. Из Краснодара до столицы на майские праздники доехать можно будет за 2 238 рублей в плацкартном вагоне. Из Питера прямых маршрутов нет, придется ехать с пересадками, цена на билет от 27 000 рублей.
Популярен среди туристов электропоезд "Диоскурия", который доставит вас до Сухума из Сириуса. Эконом билет обойдется примерно в 300 рублей, поезд по пути делает остановки в Цандрыпше, Гагре, на Бзыби, в Гудауте, Новом Афоне.
Кроме того, с 30 апреля возобновляется возможность покупки "единых" билетов "самолет+автобус" до городов Абхазии или "поезд+автобус".
Керченская переправа - Sputnik Абхазия, 1920, 07.04.2026
В Абхазии
Перевозки по "единому" билету в Абхазию возобновятся с 30 апреля
7 апреля, 13:22

Туры и цены на проживание

Тем, кто предпочитает организованные туры, туроператоры предлагают перелет в Сочи без трансфера с проживанием в городах Абхазии с 1 по 3 мая от 12 000 рублей и с 8 по 10 мая – от 13 000 рублей.
Цены на двухместные номера на три ночи зависят от района. К примеру, на востоке страны, в Очамчырском районе, в гостевых домах у моря можно найти номер за 600 рублей, но без питания. Проживание с завтраком будет стоить около 900 рублей.
В Пицунде номер без питания в отеле эконом класса можно найти за 900 рублей, в Цандрыпше – за 700. В популярной туристической Гагре цены намного выше, за три ночи двухместный номер без питания обойдется в 19 000 рублей.
В Сухуме есть варианты доступнее. К примеру, двухместный номер в пансионате с трехразовым питанием предлагают за 4000 рублей, есть варианты без питания, в гостевых домах за 1800 рублей.
В Новом Афоне двухместный номер с трехразовым питанием в историческом санатории предлагают за 3800 рублей.
Туристы на набережной города - Sputnik Абхазия, 1920, 16.04.2026
В Абхазии
Спрос на размещение в Абхазии на майских праздниках вырос на 71%
16 апреля, 14:46

Каникулы на природе

Итак, вы удачно прилетели, приехали, без проблем пересекли границу и выгодно заселились. Главный вопрос – как весело и интересно провести каникулы, чтобы порекомендовать Абхазию друзьям, еще долго подпитываться хорошими воспоминаниями и, может быть, даже вернуться летом.
В первую очередь, Абхазия славится своей красивой природой. Приехать в республику и не посетить главные природные достопримечательности – туристический грех.
Как правило, первым делом туристы отправляются на озеро Рица. Это абхазский аналог итальянского Комо. Завораживающий вид на горы, до которых как будто можно дотронуться, острые скалы и водопады, прогулки по озеру на катамаранах, а после – вкусный обед в местном национальном ресторане и покупка сувениров. Под эту программу желательно выделить отдельный день.
За здоровьем в Абхазию! Как совместить приятное с полезным? - Sputnik Абхазия, 1920, 17.03.2026
За здоровьем в Абхазию! Как совместить приятное с полезным
17 марта, 14:04
С 1 мая экскурсионный билет в Рицинский национальный реликтовый парк будет стоить 1000 рублей для взрослых и 500 рублей для детей от 8 до 12 лет.
Тем, кто отдыхает в столице, тоже будет на что посмотреть. Одна из главных достопримечательностей Сухума – Ботанический сад, который был основан в 1840 году лекарем Багриновским. На сегодняшний день в коллекции сада пять тысяч видов деревьев, кустарников и растений, и даже 300-летняя кавказская липа.
В шести километрах от Сухума исторический памятник – мост царицы Тамары. Каменное сооружение было построено 800 лет назад и сохранилось в первозданном виде. Рядом с мостом сохранились древние оборонительные башни, которые защищали город от нападения.
В Гудауте можно посетить настоящее абхазское застолье. В селе Дурипш Гудаутского района для туристов несколько раз в неделю проводят экскурсионный тур. Во дворе дома проводят большое застолье, с вином, национальными блюдами, песнями и танцами.
Санаторий Смецкого в поселке Гулрыпш - Sputnik Абхазия, 1920, 27.07.2025
В Абхазии
Вокруг городов Абхазии: Гулрыпш
27 июля 2025, 08:00
Очамчырский район богат древними храмами. Один из самых известных из них находится в селе Моква и датируется концом X века. А в селе Илор расположен храм Святого Георгия Победоносца.
В Ткуарчале находится самый большой водопад в Абхазии высотой в 100 метров. Великан, или Гигант так его называют местные жители. Территория вокруг водопада еще не "обжита" туристами, из-за влаги здесь обилие растительности и нетронутая цивилизацией природа.
В Афоне можно посмотреть на древние храмы и природные достопримечательности, но ни один турист не проходит мимо Новоафонской пещеры. Пещера входит в список самых больших пещер Кавказа и представляет собой карстовую полость объемом около одного миллиона кубических метров.
Здание администрации города Очамчыра - Sputnik Абхазия, 1920, 28.07.2025
В Абхазии
Вокруг городов Абхазии: Очамчыра
28 июля 2025, 09:00
Для любителей классической музыки в Пицундском храме в будни и выходные звучит орган. Храм богат своей историей, он был построен в X веке.
От Гала до побережья далековато, но здесь есть свое "море". Купаться в нем нельзя, но вид завораживающий. Галское "море" – это часть ИнгурГЭС, которая снабжает Абхазию электроэнергией, и в то же время самое большое водохранилище в стране.

Культурный досуг

Но в Абхазии можно проводить время интересно не только на природе.
Аккурат к праздникам, 2 мая в Русском драмтеатре имени Фазиля Искандера состоится премьера "Кто боится Вирджинии Вульф?". Пьеса американского драматурга, мастера психологического театра, трехкратного лауреата Пулитцеровской премии Эдварда Олби.
Погрузиться в историю Абхазии можно, посмотрев "Последнего из ушедших" 4 мая в 19:00. Также на майские каникулы РУСДРАМ покажет "Пастуха Махаза", "Роман с кокаином", "Мышеловку", "Пролетая над гнездом кукушки" и "Чайку".
В Центральном выставочном зале Абхазии до 15 мая будет проходить выставка Народного художника республики Нугзара Логуа. Экспозиция посвящена 70-летию художника.
Оформление башенной стены историческими мотивами в этнографическом музее - Sputnik Абхазия, 1920, 19.07.2024
В Абхазии
Не морем единым: какие музеи посетить в Абхазии
19 июля 2024, 09:00
С работами современных абхазских художников можно познакомиться в галерее "Auada" и The Wall Gallery. В последнем арт-пространстве можно приобрести небанальные сувениры и репродукции, а еще попить кофе с круассанами.
Обязателен для посещения Государственный музей Абхазии. Среди экспонатов музея памятники и элементы истории не только абхазов, но и народов Кавказа. У входа в музей расположен один из древнейших дольменов (древние погребальные сооружения – прим.)
Фестиваль новой музыки "Весна" пройдет в Абхазии с 1 по 3 мая. Это будет разножанровое мероприятие, в котором примут участие архиерейский хор из города Горловка – они выступят в Новоафонской пещере, исполнители хип-хопа, саксофонисты, балалаечники, вокалисты. Прозвучат и абхазские национальные инструменты.
Кроме того, в рамках фестиваля военный корреспондент Семен Пегов проведет творческий вечер и прочитает стихи собственного сочинения. Также откроются две выставки художников Алексея Гинтовта и Аревик Малхасян.
Традиционно на майских каникулах в Абхазии проходят скачки. 1 мая зрелищное событие, которое всегда сопровождается танцами и песнями, пройдет в селе Кутол Очамчырского района, 8 и 9 мая скачки состоятся в селе Дурипш Гудаутского района.
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 14.06.2024
В Абхазии
Воспоминание о лете: что увезти с собой из Сухума
14 июня 2024, 09:00
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0