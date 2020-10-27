Возрождение единства: общественную организацию "Аидгылара" презентовали в Сухуме

Цели "Аидгылара" - достижение общественного согласия и обеспечение благополучия, консолидация всего населения, всех наций и народностей, представителей различных конфессий для укрепления независимого, социально-устойчивого, экономически эффективного государства.

СУХУМ, 27 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Новую республиканскую общественную организацию "Аидгылара" ("Единство" - ред.) презентовали в Сухуме во вторник 27 октября.

Общественную организацию возглавил бывший и.о. главы администрации Сухума, экс-депутат Парламента Кан Кварчия.

На презентации общественной организации Кварчия отметил необходимость возрождения "Аидгылара" для решения возникших в Абхазии проблем и угроз.

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"Невозможно не заметить, что проблем сегодня стало больше. Считаем, что сегодня необходимо возрождение "Аидгылара" , - подчеркнул он.

Цели новой организации, как отметили ее авторы, - достижение общественного согласия и обеспечение благополучия, объединение и консолидация всего населения, всех наций и народностей, представителей различных конфессий для укрепления независимого, социально-устойчивого, экономически эффективного государства, а также деятельность по содействию международного признания, укреплению имиджа и статуса независимости Абхазии за рубежом.

"Посоветовавшись с ветеранами национально-освободительной борьбы народа Абхазии, осознавая всю полноту ответственности, мы решили возродить организацию ("Аидгылара" - ред.). Ее роль в современной истории сложно переоценить. В самом названии заложен посыл объединить все здоровые, прогрессивные политические силы нашего общества. Объединение для нас сегодня является жизненно необходимым. Без преувеличения нависшие угрозы и вызовы диктуют необходимость в этом", - считает председатель общественной организации.

По его мнению, сегодня наиболее острая из всех проблем - пандемия коронавируса. Кварчия подчеркнул, что "серьезную тревогу вызывает безответственное отношение к решению данной проблемы со стороны властей".

"Яркое доказательство того, что предпринимаемых мер недостаточно - стабильный рост инфицированных и рост смертности. А власть вводит запреты и ограничения как-то неуверенно, виновато. Рекомендуем обратиться к опыту ваших предшественников. Решительные действия и.о. президента Валерия Бганба были эффективны. Важно отметить, что из общей картины выпадают инфицированные, обратившиеся за медпомощью в медучреждения других стран. Объективно говоря, медперсонал оставлен наедине с проблемой. Не могу не отметить, что работа медиков сродни с героизмом", - сказал Кварчия.

В период пандемии сложилась сложная экономическая ситуация. По мнению Кварчия, у властей нет ясного видения преодоления экономического кризиса.

Председатель "Аидгылара" отметил роль и помощь России в борьбе с коронавирусом в Абхазии. Подчеркнул, что подписанные в 2008 году договоры между странами должны оставаться основополагающими. В то же время он заметил, что недопустимо заигрывание с "главным врагом" (Грузией - ред.). В пример тому Кварчия привел посещение Абхазии грузинскими политиками во главе с Ирмой Инашвили.

В конце своего выступления Кварчия призвал политические силы и народ Абхазии к объединению.

Из истории общественно-политической организации "Аидгылара"

13 декабря 1988 года состоялся первый учредительный съезд демократического общественно-политического движения, которое вошло в историю как Народный форум Абхазии "Аидгылара".

Значительное воздействие на процесс формирования нового объединения патриотических сил Абхазии оказало письмо, подписанное известными представителями интеллигенции и общественности страны, которое было направленно на XIX Всесоюзную партийную конференцию.

С момента создания движения "Аидгылара" борьба народа Абхазии за восстановление национальной государственности вступила в качественно новую стадию. Создание "Аидгылара" базировалось на концепции объединения общества, что определяет само название организации, и в то же время оно несло в себе идею протеста, несогласия с попранием основных прав и свобод народа.

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