Российские военнослужащие провели в Гагре первый этап дезинфекции

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Российские военнослужащие провели первый этап дезинфекции в Гагре в четверг 5 ноября, рассказал корреспонденту Sputnik представитель Минобороны России, майор Павел Груздев.
"Сегодня мы обработали центральный гагрский рынок общей площадью 25 тысяч квадратных метров и дорожного покрытия шесть тысяч квадратных метров. Также обработали здание районной администрации, площадь которого составила до 4,5 тысячи квадратных метров", - отметил он.
Груздев добавил, что в пятницу 6 ноября специалисты РХБЗ проведут дезинфекцию в зданиях Гагрской ЦРБ и БТИ, а также прилегающих к ним территорий. В работе были задействованы семь единиц техники и восемнадцать военных.
- Российские военные продезинфицировали центральный гагрский рынок общей площадью 25 тысяч квадратных метров© Foto / Павел Груздев
- В работе были задействованы семь единиц техники и восемнадцать военных© Foto / Павел Груздев
Российскими военнослужащими в республике были обработаны места массового скопления и дороги общего пользования Сухума, Гулрыпшского, Очамчырского и Гудаутского районов, всего около 600 тысяч квадратных метров различных поверхностей.
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