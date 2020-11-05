17:45 05 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD78.46
  • EUR92.12
Поиск

Российские военнослужащие провели в Гагре первый этап дезинфекции

© Foto / Павел Груздев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
80 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/05/1031228309.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201105/1031228496/Rossiyskie-voennosluzhaschie-proveli-v-Gagre-pervyy-etap-dezinfektsii.html

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России приступили к дезинфекции объектов в Гагре в четверг 5 ноября.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Российские военнослужащие провели первый этап дезинфекции в Гагре в четверг 5 ноября, рассказал корреспонденту Sputnik представитель Минобороны России, майор Павел Груздев.

"Сегодня мы обработали центральный гагрский рынок общей площадью 25 тысяч квадратных метров и дорожного покрытия шесть тысяч квадратных метров. Также обработали здание районной администрации, площадь которого составила до 4,5 тысячи квадратных метров", - отметил он.

Груздев добавил, что в пятницу 6 ноября специалисты РХБЗ проведут дезинфекцию в зданиях Гагрской ЦРБ и БТИ, а также прилегающих к ним территорий. В работе были задействованы семь единиц техники и восемнадцать военных.

  • Российские военные продезинфицировали центральный гагрский рынок общей площадью 25 тысяч квадратных метров
    © Foto / Павел Груздев
  • В работе были задействованы семь единиц техники и восемнадцать военных
    © Foto / Павел Груздев
1 / 2
© Foto / Павел Груздев
Российские военные продезинфицировали центральный гагрский рынок общей площадью 25 тысяч квадратных метров

Российскими военнослужащими в республике были обработаны места массового скопления и дороги общего пользования Сухума, Гулрыпшского, Очамчырского и Гудаутского районов, всего около 600 тысяч квадратных метров различных поверхностей.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Помочь природе: открытие питомника по выращиванию самшита в Очамчыре
Ночь протестов в США на фоне президентских выборов
Итоги сезона: чемпионат и Кубок Абхазии по футболу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться